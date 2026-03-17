El lineup oficial de Venezuela para la final del Clásico Mundial ante Estados Unidos
Venezuela anunció oficialmente su lineup para la final del Clásico Mundial ante la favorita Estados Unidos, teniendo una variante que puede ser decisiva en el duelo por el campeonato.
El manager Omar López decidió que Salvador Pérez regrese a la receptoría, manteniendo a Gleyber Torres y Eugenio Suárez en la alineación. Para la escuadra llanera este es el partido más importante en la historia de su béisbol, ya que podrían consagrarse campeones del evento que organiza la MLB por primera vez.
Este es el lineup que colocará el manager López ante el abridor de Estados Unidos, Nolan McLean.
Jugador
Posición
Ronald Acuña Jr.
Jardinero derecho
Maikel García
Tercera base
Luis Arráez
Primera base
Eugenio Suárez
Bateador designado
Gleyber Torres
Segunda base
Ezequiel Tovar
Campocorto
Wilyer Abreu
Jardinero izquierdo
Salvador Pérez
Catcher
Jackson Chourio
Jardinero central
Cabe recordar que el grandeliga de los Arizona Diamondbacks, Eduardo Rodríguez, será el abridor de Venezuela en el juego por el campeonato.
“En Venezuela la gente siempre tiene fe en nosotros”, comentó Ronald Acuña Jr. a MLB.com. “En las altas y bajas siempre están ahí con esa fe alterada, y yo creo que darle esa felicidad a nuestro país es algo grande en nuestra carrera. Tenemos la fe alterada”, aseguró.
"Para nosotros es una obligación ganar, sin lugar a dudas. Llevar ese trofeo a Venezuela sería un sueño para todos nosotros", finalizó Acuña Jr.
¿Cómo le ha ido a los bateadores de Venezuela en el Clásico Mundial?
Venezuela ha demostrado en sus últimos dos cotejos que su ofensiva se crece en momentos clave y que es capaz de producir cuando hay apremio y eso es lo que la hace más peligrosa. Colectivamente los sudamericanos son quintos en OPS con .804, cuartos en jonrones con 9, quintos en remolcadas con 36 y segundos en dobles con 11.
Individualmente Luis Arráez ha sido el gran referente de la selección; tiene dos jonrones, es colíder en dobles con 4, segundo en hits con 8 y tercero en remolcadas con 10, aunque quienes lo superan en este renglón (el coreano Bo Gyeong Moon y el dominicano Fernando Tatís Jr.) ya están fuera de carrera.
Maikel García comanda el departamento de hits con 10 y Ronald Acuña Jr. y Eugenio Suárez también han aportado dos cuadrangulares. Ezequiel Tovar aparece con el octavo mejor average de esta edición del torneo, con .462.
¿Cuál ha sido la mejor actuación de Venezuela en el Clásico Mundial?
La edición de 2026 ha sido la mejor de Venezuela en la historia del Clásico Mundial, ya que nunca habían logrado avanzar hasta la final del evento. Antes, en 2009, habían alcanzado las semifinales, comandados por figuras como Magglio Ordóñez, Miguel Cabrera y el pitcheo de Félix Hernández, sin embargo, cayeron ante Corea del Sur 10-2.
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Periodista deportivo con más de 20 años de experiencia. Especialista en MLB y amante del fútbol. NBA, F1, boxeo y NFL mis otras pasiones. Del FC Barcelona desde niño. No discuto la grandeza de Messi con nadie.Follow luiscarlosgr