Italia vence a Puerto Rico en juego dramático y avanza a las semifinales del Clásico Mundial

La selección de Italia no para de sorprender en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 y este sábado avanzó a las semifinales al superar 8-6 a Puerto Rico en el Daikin Park de Houston, que pese a estar lleno de boricuas, jamás intimidó a los dirigidos por el manager Francisco Cervelli.

Los europeos se afianzaron en racimos de 4 carreras en el primer y cuarto inning para superar a Puerto Rico, que poco pudo hacer pese a haberse adelantado en el mismo primer capítulo gracias a un jonrón de Willi Castro.

Pese al descontrol del abridor y lanzador de Los Angeles Angels, Sam Aldegheri, la escuadra italiana logró reponerse gracias a su bullpen, al menos hasta la octava entrada.

Alek Jacob (0.2 innings con un ponche), Dylan DeLucia (4 episodios con apenas dos hits permitidos y 4 ponches) y Dan Altavilla (un inning con dos ponches y un boleto) se combinaron para silenciar a la toletería del manager Yadier Molina, que hizo milagros durante todo el Clásico Mundial al saber que no contaría con Francisco Lindor (su capitán), Carlos Correa y Javier Báez (suspendido por el uso de marihuana).

El lunar del bullpen italiano llegó en el octavo inning, cuando Puerto Rico reaccionó con 4 anotaciones gracias al descontrol de los relevistas de Cervelli. Matt Festa permitió tres carreras sin poder siquiera sacar un out, y Joe La Sorsa aceptó otra. Al final, el manager italo-venezolano tuvo que acudir a Greg Weissert para sacar el fatídico acto adelante, además de tirar el noveno con autoridad.

Por su parte, el abridor de los boricuas Seth Lugo mostró su peor cara al permitir 4 carreras limpias en un tercio de innings, Eduardo Rivera espació par de anotaciones más y Luis Quiñones también aceptó par de rayitas para ver como Italia aumentó cada vez más la ventaja en la pizarra.

"Esto es espectacular, fantástico, increíble, pero no estoy sorprendido. Estos muchachos tienen mucho talento. Traté de convencer a la gente de que en Italia podemos jugar béisbol, que podemos hacer cosas especiales", dijo Cervelli.

"Si nos subestimaron, tienes que preguntárselo a ellos. Nosotros sabemos la calidad que tenemos. Ya no hay secretos en el béisbol hoy en día con la data y la tecnología. Todo se define en el campo", agregó.

Italia sigue invicto en el Clásico Mundial tras cinco jornadas, siendo las victorias ante México, la todopoderosa Estados Unidos y la siempre favorita Puerto Rico las tres que marcarán para siempre a la pelota del país.

¿Cuál será el rival de Italia en las semifinales del Clásico Mundial?

Italia ahora espera por el ganador del partido entre Venezuela y Japón. El encuentro de semifinales se realizará el lunes, 16 de marzo, a las 8:00 p.m. ET en el loanDepot park de Miami.

¿Cómo ha sido el historial entre Italia vs. Venezuela en el Clásico Mundial?

Hasta la fecha, Venezuela tiene la ventaja histórica con un récord de 2-0, habiendo ganado todos sus enfrentamientos directos en partidos que se decidieron de forma agónica.

En el 2017 protagonizaron un "juego extra" para avanzar a la segunda ronda, con victoria para Venezuela 4-3.

Antes de este cotejo, ambas selecciones chocaron en un partido que concluyó con marcador de 11-10 a favor de los caribeños. Finalmente, en extra innings, Venezuela logró imponerse en un juego que duró casi 5 horas.

¿Cómo ha sido el historial entre Italia vs. Japón en el Clásico Mundial?

Hasta el momento, Italia y Japón se han enfrentado una sola vez de manera oficial, con victoria para el conjunto asiático.

En el Clásico Mundial de 2023, Italia dio la sorpresa al avanzar a la segunda ronda y tuvo que viajar al Tokyo Dome para enfrentar al invicto Japón, que los derrotó 9-3.

El partido es recordado por el dominio de Shohei Ohtani en el montículo, quien lanzó 4.2 entradas, permitiendo solo 2 carreras y ponchando a 5 bateadores.

Esta vez la historia podría ser distinta, ya que el MVP de la Liga Nacional con Los Angeles Dodgers no fungirá como pitcher en esta edición del Clásico.

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