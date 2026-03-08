República Dominicana noquea a Países Bajos con jonrón de Juan Soto en el séptimo inning

República Dominicana demostró este domingo por qué es considerado uno de los favoritos al título del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 al noquear a Países Bajos 12-1 en apenas siete innings, en una de las exhibiciones de poder más impresionantes del torneo hasta la fecha.

Juan Soto sentenció el segundo triunfo de los dominicanos en la contienda de naciones que organiza la MLB con un soberbio jonrón de 419 pies por todo el jardín central del loanDepot park de Miami ante los envíos del relevista Juan Carlos Sulbarán; batazo que remolcó a Ketel Marte y dio cifras definitivas al encuentro.

JUAN SOTO WINS IT FOR TEAM DOMINICAN REPUBLIC! 🇩🇴 pic.twitter.com/xst0wxx9PU — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero y el catcher de los New York Yankees, Austin Wells, también sacudieron cuadrangulares este domingo, en lo que fue un festival que disfrutaron los 32,324 aficionados que se dieron cita en el hogar de los Miami Marlins.

Soto cerró el partido yéndose de 3-1 con par de carreras remolcadas e igual número de anotadas, además de negociar par de boletos. "Vladdy" se fue de 4-2 con tres empujadas y Caminero ligó de 3-2 con tres rayitas traídas al plato.

Luis Severino, por su parte, trabajó cuatro innings, en los cuales ponchó a cinco contrarios y permitió tres hits y una sola carrera producto de un cuadrangular de Didi Gregorius.

Team Dominican Republic crushes FOUR homers and wins on run-rule in 7 innings! pic.twitter.com/FUB5qubZwx — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Y es que República Dominicana no necesitó jugar nueve entradas para vencer a Países Bajos, que tras sus dos reveses ante Venezuela y los dominicanos, respectivamente, tienen muy difícil avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial.

Recuérdese que La Regla de Piedad (Mercy Rule) en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 está diseñada para evitar marcadores excesivamente abultados y, sobre todo, para proteger los brazos de los lanzadores ante juegos que ya no tienen una competencia real.

¿Qué es la Mercy Rule del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

La Regla de Piedad o Mercy Rule lo que evita es cargar de trabajo a los pitchers cuando los marcadores son realmente abultados, sobre todo con la temporada de la MLB (organizador del evento) tan cerca.

Para que un juego termine antes de las 9 entradas reglamentarias, debe cumplirse una de estas dos diferencias de carreras:

Diferencia de 15 carreras: Si un equipo gana por 15 o más carreras después de 5 entradas completas.

Diferencia de 10 carreras: Si un equipo gana por 10 o más carreras después de 7 entradas completas.

¿La Mercy Rule se aplica durante todo el Clásico Mundial?

Esta normativa aplica en la fase de grupos y en los cuartos de final. Sin embargo, no será utilizada en las semifinales ni en la final. En estas instancias, los juegos deben completarse hasta las 9 entradas (o más, si hay empate), sin importar la diferencia en el marcador.

