Sandy Alcántara será el abridor de República Dominicana en una hipotética final del Clásico Mundial

El manager de República Dominicana, Albert Pujols, informó este domingo antes del partido ante Estados Unidos en las semifinales del Clásico Mundial que Sandy Alcántara será su abridor en una hipotética final, la cual se escenificará este martes 17 de marzo en el loanDepot park de Miami.

El as de los Miami Marlins no estará disponible para lanzar este domingo, con miras a estar en plenitud de condiciones para el duelo por el campeonato del Clásico Mundial, el cual lo podrían protagonizar contra Venezuela o Italia.

Alcántara se midió a la fuerte toletería de Venezuela en la fase de grupos del Clásico Mundial el pasado 11 de marzo, permitiendo 5 hits, 3 carreras limpias con 3 ponches y par de boletos en 3 innings de trabajo. Pese a no mostrar lo mejor de su arsenal, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional ayudó a República Dominicana a ganar el partido 7-5, asegurando su pase a los cuartos de final como líderes del Grupo D.

Alcántara está en el marco de su último año de contrato garantizado con los Marlins, en el cual devengará 17.3 millones de dólares. El acuerdo tiene una opción del club para el 2027 por 21 millones de dólares que el equipo se reservará para ver su rendimiento durante la campaña de las Grandes Ligas.

Albert Pujols confirma que Sandy Alcántara será el lanzador de la final, en caso de que el equipo avance. Respondió una pregunta del hermano Martín Rodríguez de @SIN24Horas — Yancen Pujols (@YancenPujols) March 15, 2026

El dos veces invitado al Juego de Estrellas dejó marca de 11-12 con 5.36 de efectividad, 142 ponches, 57 boletos, 1.271 de WHIP y 4.28 de FIP en 174.2 innings de trabajo en la campaña de 2025, en la que ha sido una de sus zafras más irregulares del último lustro.

Cabe recordar que el lanzador cobró estatus de estrella en las Grandes Ligas en la temporada de 2022, cuando fue el ganador del Cy Young de la Liga Nacional y quedó décimo en las votaciones al MVP. En esa campaña dejó marca de 14-9 con 2.28 de efectividad, 207 ponches, 50 boletos, 6 juegos completos, 2.99 de FIP y 0.980 de WHIP en 32 aperturas y 228.2 innings trabajados.

"Mi actuación de hoy no fue la mejor. No estuve consistente con mi sinker y me costó atacar la zona de strike como quería, pero traté de dar lo mejor de mí para mantener el juego lo más pegado posible mientras estuve ahí", dijo Alcántara después de su apertura ante Venezuela.

"Estaré disponible para lo que necesiten, ya sea abrir o relevar. Ustedes nómbrenlo. Estamos aquí para representar a la República Dominicana y me mantendré practicando para estar listo cuando me llamen", aseguró.

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