LeBron James envía mensaje a los que afirman que los Lakers son mejores sin él

LeBron James ha sido el blanco de muchas críticas en el marco de quizás su última temporada con Los Angeles Lakers. La irrupción de Luka Doncic como el emblema ofensivo del equipo y su candidatura al MVP de la temporada 2025/26 ha hecho que el Rey tenga un rol secundario dentro del esquema de JJ Redick, algo que ha hecho dudar de su influencia dentro del grupo.

LeBron ha sido tan señalado, que el periodista Brian Windhorst, de ESPN, aseguró la semana pasada que mal engranaje que hasta le fecha tenía los Lakers se debía a la presencia de LeBron, quien pese a mostrar estadísticas decentes en la temporada 2025-26 de la NBA, no había podido hacer que el equipo defendiera mejor con su presencia en la cacha.

“Cuando Luka, LeBron y Austin Reaves juegan juntos, simplemente no son un buen equipo… Cuando son solo Reaves y Luka, los Lakers son un equipo excelente”, afirmó Windhorst, apuntando claramente a la figura del Rey, quien podría salir de los Lakers en verano con miras a su temporada de retiro en los Cleveland Cavaliers.

Tras estas críticas, los Lakers han logrado ganar 9 de sus últimos 10 encuentros, sumando 8 victorias consecutivas. Son terceros en la Conferencia Oeste con marca de 45-25, prácticamente asegurando su lugar en los playoffs que se avecinan.

LeBron James in the Lakers’ back-to-backs:



30 PTS, 5 REB, 1 STL, 1 BLK, 93% FG

19 PTS, 15 REB, 10 AST, 67% FG



YEAR 23 🔥👑 pic.twitter.com/7crYXGZW0w — Basketball Forever (@bballforever_) March 20, 2026

James, por su parte, promedia 21.3 puntos por partido, 5.8 rebotes, 6.9 asistencias, 51.6% en tiros de cancha, 31.8% en triples y 73.8% en tiros libres.

"Con esas afirmaciones venden periódicos mucho más fácilmente, así como recortes de prensa y podcasts. Decir 'el equipo está mejor sin LeBron' les da más visualizaciones. Mucha gente intentará verlo de cierta manera... Pero están absolutamente equivocados", aseguró James a la prensa tras el último triunfo de los Lakers.

LeBron sabe que está en las postrimerías de su carrera y muy seguramente salga de los Lakers en la temporada baja. Pese a los rumores que hay con su posible retiro, Joe Vardon, de The Athletic, informó que fuentes cercanas a LeBron ven a los Cavaliers como el "destino lógico" de James en la agencia libre.

“LeBron James será agente libre este verano y si decide jugar una 24ª temporada en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Vardon.

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