LeBron James revela el equipo al que quiere ganar en las Finales de la NBA de 2026

¿LeBron James se despedirá este año de los Lakers con un título? Es algo que ni siquiera los más optimistas creen que suceda, pero para el veterano de 41 años de edad, que acaba su vinculo con la franquicia de Los Angeles esta temporada, es una posibilidad.

James viene de cerrar el año con el Jugador de la Semana, gracias a sus promedios de 24.0 puntos con un 56.3% en tiros de campo y un 50.0% en triples, además de 6.0 rebotes, 9.7 asistencias y 3.0 robos en apenas 27.0 minutos por encuentro.

Fue clave para que los Lakers cerraran la ronda regular con tres victorias consecutivas, que les permitió terminar la zafra en el cuarto lugar del Oeste y tener ventaja de localía para la primera serie de playoffs ante los Houston Rockets.

En estos momentos las especulaciones están a la orden del día. Mientras que los aficionados del equipo lamentan que Luka Doncic y Austin Reaves no puedan estar ante los Rockets, al menos para el inicio de la serie, James envía un mensaje sobre el equipo al que quisiera enfrentar en Las Finales.

James dijo esta semana que le gustaría enfrentar en Las Finales a los Boston Celtics, uno de los equipos más completos de la ronda regular, sobre todo después del regreso a las duelas de Jayson Tatum.

“Eso sería una locura. Tuve muchas series contra los Celtics cuando estaba en el Este. A ellos tampoco les caigo muy bien que digamos”, dijo James en el podcast Mind of The Game.

LeBron says he wants a Lakers vs. Celtics Finals.



“That’d be crazy. I had a lot of Celtics series when I was in the East. They don’t quite like me either.”



(Via @mindthegamepod / h/t @NBA__Courtside ) pic.twitter.com/kPLBXu7lcz — NBACentral (@TheDunkCentral) April 14, 2026

Suena paradójico pensar en un segundo título para James con los Lakers, sobre todo por no contar con estos dos jugadores, que son el corazón de la ofensiva del equipo. Sin embargo, James ha demostrado a lo largo de su carrera que le gustan los retos.

Basta con recordar cuando en 2016 conquistó las Finales de la NBA ante los Golden State Warriors, quienes eran claros favoritos para ganar el título y llegaron a estar dominando esa serie 3-1. En ese año, James y los Cavaliers lograron derrotar al equipo que había establecido el mejor récord para una franquicia en ronda regular con el recordado 73-9.

Para James nada parece imposible, pero tendrá que tener una sobresaliente actuación para hacer que no se noten las bajas de Reaves y Doncic. Se espera que el esloveno pueda forzar su regreso, pero hay dudas sobre si Reaves podrá hacerlo.

Más contenido de LeBron James