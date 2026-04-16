Luka Doncic agradece a la NBA por hacerlo elegible al MVP de la temporada 2025/26

La NBA anunció este jueves que Luka Doncic será elegible para los premios y distinciones de final de temporada, por lo que podrá ser elegible al MVP de la temporada 2025/26 pese haber actuado en apenas 64 partidos de la ronda regular.

La liga cree que su ausencia en medio de la campaña debido a su viaje a Eslovenia para estar presente en el nacimiento de su hija puede ser considerada como un "evento extraordinario", por lo que el base de Los Angeles Lakers podrá recibir votos al Jugador Más Valioso en una de sus mejores zafras en la liga.

De hecho, Doncic agradeció en sus redes sociales la decisión de la NBA, asegurando que se siente honrado por la oportunidad de ser considerado para los galardones de final de temporada,

"Agradezco a la NBPA por interceder en mi nombre y a la NBA por su justa decisión. Para mí era sumamente importante estar presente en el nacimiento de mi hija en diciembre, y agradezco a Mark, Jeanie, Rob, JJ (Redick) y a toda la organización de los Lakers por brindarme su apoyo incondicional y permitirme viajar para estar allí. Esta temporada ha sido muy especial para mí debido a lo que mis compañeros de equipo y yo hemos logrado conseguir, y me siento honrado de tener la oportunidad de ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga", escribió el esloveno en sus redes sociales.

I am grateful to the NBPA for advocating on my behalf and to the NBA for their fair decision. It was so important to me to be present for the birth of my daughter in December and I appreciate Mark, Jeanie, Rob, JJ, and the entire Lakers organization for fully supporting me and… — Luka Doncic (@lukadoncic) April 16, 2026

La estrella de los Lakers vivió una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Pese a terminar como el campeón anotador de la competición muy probablemente, Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, y Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, estarán por encima de él en los escrutinios del MVP.

Cabe recordar que el agente de Doncic, Bill Duffy, de WME Basketball, emitió un comunicado divulgado por Shams Charania, de ESPN, alegando por qué Luka debería ser elegible a los premios y distinciones de final de campaña.

"Esta temporada, Luka Doncic ha rendido a un nivel histórico, liderando la liga en anotación, llevando a los Lakers al tercer puesto de la Conferencia Oeste y situándose en el centro de una de las pugnas por el MVP más reñidas que se recuerdan. Para asegurar que los increíbles logros de Luka esta temporada reciban el reconocimiento que merecen y que él pueda ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga, tenemos la intención de solicitar una 'Excepción por Circunstancias Extraordinarias' a la norma de los 65 partidos", inició el comunicado Duffy.

"Luka se perdió dos partidos esta temporada debido al nacimiento de su segundo hijo en Eslovenia. Su hija nació el 4 de diciembre en otro continente y, sin embargo, él ya estaba de regreso en Estados Unidos compitiendo con su equipo el 6 de diciembre. Luka ha hecho grandes esfuerzos para estar presente con su equipo y con esta liga a lo largo de la campaña. Su temporada, marcada por la ruptura de récords, merece quedar registrada en los libros de historia, a pesar de la desafortunada lesión sufrida anoche y de otras circunstancias extraordinarias. Esperamos colaborar con la NBAPA y con las oficinas de la liga para garantizar un desenlace justo en este asunto", finalizó.

Al final, la NBA dio la razón a Duffy, premiando la gran campaña de Luka.

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