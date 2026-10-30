Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid planea un intercambio por Alexander-Arnold; Estêvão, Yoro y más

En LaLiga, Hansi Flick estaría intentando convencer a Gavi de mantenerse en el FC Barcelona, pero el jugador no estaría del todo contento con la situación que actualmente vive con el conjunto culé. En la Premier League, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha dado el visto bueno para intentar el fichaje del centrocampista ofensivo del Barcelona, ​​Fermín López. En la Liga MX, Kevin Mier podría salir del Cruz Azul.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

El Real Madrid se ha sumado a la carrera por fichar al centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, y ha propuesto un intercambio que incluiría a Brahim Díaz, Eduardo Camavinga o al exlateral derecho de los «Reds», Trent Alexander-Arnold, como parte de la operación. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool mantiene su interés en Alexander-Arnold, pero ha advertido al defensa de que, si desea regresar, debe reconocer los errores que cometió al abandonar el club. Por su parte, el Chelsea también está negociando los términos personales con el internacional inglés, quien se muestra descontento por la falta de minutos de juego esta temporada. (Fuente: indykaila)

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, ha intentado transmitir a Gavi lo importante que es para el equipo; sin embargo, el jugador de 22 años sigue molesto por su papel más limitado. (Fuente: Juan Jesus)

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

A pesar del interés en Alessandro Bastoni (Inter de Milán) y Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, no ha solicitado la incorporación de un nuevo defensa central para el mes de enero, al considerar que cuenta con suficientes efectivos. (Fuente: Defensa Central)

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, está impulsando personalmente las gestiones para fichar al lateral derecho del Tottenham, Pedro Porro. (Fuente: 3cat)

Tanto el Barcelona como el Real Madrid se han sumado al Bayern Múnich y al Borussia Dortmund en el seguimiento de Wael Mohya, centrocampista de 17 años del Borussia Mönchengladbach. (Fuente: El Nacional)

Premier League

El AC Milan planea intentar el fichaje del central del Manchester United, Leny Yoro, y espera que el agente Jorge Mendes pueda ayudar a cerrar un acuerdo por un valor no superior a los 50 millones de euros (56 millones de dólares) el próximo verano. (Fuente: Calciomercato)

Estêvão podría buscar una salida del Chelsea en enero debido a la falta de minutos de juego. El Barcelona sigue de cerca su situación y podría intentar una cesión cuando se abra el mercado. (Fuente: Fichajes)

También se apunta a una posible salida del Chelsea del central Wesley Fofana y del lateral derecho Malo Gusto; tras su bajo rendimiento en la derrota ante el Liverpool en la Carabao Cup, el club londinense se plantea prescindir de ambos. (Fuente: Flashscore)

Por otro lado, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha dado el visto bueno para intentar el fichaje del centrocampista ofensivo del Barcelona, ​​Fermín López, por 100 millones de euros (111 millones de dólares), con la esperanza de que el líder de LaLiga acepte la oportunidad de hacer caja y, a su vez, facilite el regreso de João Félix. (Fuente: El Nacional)

Al Arsenal se le ha advertido que deberá esperar hasta el verano para intentar el fichaje del extremo del Atlético de Madrid, Álex Baena, quien no será vendido este invierno. (Fuente: Football Insider)

El Inter de Milán ha iniciado contactos para intentar el fichaje en enero del extremo del Liverpool, Federico Chiesa, quien cuenta con varios pretendientes en la Serie A. (Fuente: fussball-news)

El portero del Hull City, Konstantinos Tzolakis, ha surgido como un objetivo a largo plazo tanto para el Liverpool como para el Tottenham Hotspur. (Fuente: Ekrem Konur)

El lateral izquierdo del Manchester City, Rayan Aït-Nouri, está abierto a realizar el polémico traspaso al Manchester United en enero, con un precio de salida fijado en 30 millones de libras (40 millones de dólares). (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool está preparado para iniciar conversaciones sobre un nuevo contrato con el centrocampista Alexis Mac Allister, en un intento por frenar el interés tanto del Manchester City como del Atlético de Madrid. (Fuente: winwin)

La Juventus necesita recaudar fondos al final de la temporada y podría vender al extremo Kenan Yıldız. El Arsenal se perfila como el principal candidato para hacerse con sus servicios, aunque el Tottenham también muestra un gran interés por el internacional turco. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27 | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Podría producirse un nuevo enfrentamiento entre el Arsenal y el Tottenham por el centrocampista ofensivo del Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, si bien el Paris Saint-Germain también está considerando entrar en la puja. (Fuente: TEAMtalk)

Tanto el Arsenal como el Newcastle United siguen de cerca a Eduardo Pape, una joven promesa de 17 años del Cruzeiro, a quien han comparado con Rodri. El club brasileño espera convertir su traspaso en la venta más cara de su historia. (Fuente: ESPN Brasil)

Liga MX

El Necaxa habría amarrado ya el fichaje del arquero brasileño Jean Fernandes, quien llegaría libre desde el América de Calí al equipo del Necaxa. Se habla de un contrato que lo vincularía por los próximos tres años (César Luis Merlo).

Juan Brunetta, que acaba de renovar con los Tigres de la UANL por los próximos tres años, podría vestir la camiseta de la selección mexicana en un futuro cercano, lo cual le permitiría, a la 'U' de Nuevo León, liberar una plaza de extranjero (César Luis Merlo)

FBL-MEX-PUMAS-TIGRES | YURI CORTEZ/GettyImages

El presidente deportivo del América Santiago Baños, indicó en una entrevista previo al juego contra Pachuca que en diciembre intentarían una vez más ir por el mexicano Luis Chávez del Dinamo Moscú de Rusia y el colombiano Nelson Deossa del Real Betis de España y sino se concreta ninguno, cualquier otro volante (Santiago Baños).

Kevin Mier no estaría contento por el momento que actualmente vive con el Cruz Azul, por lo que no sería raro que escuchara algunas ofertas para salir en el próximo mercado de fichajes (Diario RECORD).

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