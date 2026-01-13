Alabama (AHSAA) High School Girls Basketball Schedule & Scores - January 13, 2026
There are 159 games scheduled across Alabama on Tuesday, January 13, including 21 games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Alabama High School Girls Basketball Scoreboard.
The marquee matchups of the evening include some of Alabama's top-ranked teams as No. 1 Hoover heads to Oak Mountain and No. 15 Vestavia Hills travels to No. 21 Hewitt-Trussville.
Alabama High School Girls Basketball Games To Watch - Tuesday, January 13
With a number games featuring some of the best teams in the state, tonight promises to deliver plenty of excitement as the 2026 Alabama high school girls basketball season rolls on.
AHSAA Class 7A High School Girls Basketball Schedule - Tuesday, January 13
There are 16 games scheduled in the AHSAA 7A classification on Tuesday, January 13.
AHSAA Class 6A High School Girls Basketball Schedule - Tuesday, January 13
There are 25 games scheduled in the AHSAA 6A classification on Tuesday, January 13.
AHSAA Class 5A High School Girls Basketball Schedule - Tuesday, January 13
There are 25 games scheduled in the AHSAA 5A classification on Tuesday, January 13.
AHSAA Class 4A High School Girls Basketball Schedule - Tuesday, January 13
There are 33 games scheduled in the AHSAA 4A classification on Tuesday, January 13.
AHSAA Class 3A High School Girls Basketball Schedule - Tuesday, January 13
There are 33 games scheduled in the AHSAA 3A classification on Tuesday, January 13.
AHSAA Class 2A High School Girls Basketball Schedule - Tuesday, January 13
There are 27 games scheduled in the AHSAA 2A classification on Tuesday, January 13.
AHSAA Class 1A High School Girls Basketball Schedule - Tuesday, January 13
There are 30 games scheduled in the AHSAA 1A classification on Tuesday, January 13.
