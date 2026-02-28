Kentucky High School Girls Basketball Region Tournament Bracket (KHSAA)
See bracket details from the 2026 KHSAA girls basketball region tournaments
The 2026 Kentucky high school girls basketball region tournaments being in March, and High School On SI has brackets for all 16 regions.
Select the bracket to view scores, matcuhps and schedules.
1st Region Tournament Bracket (select to view full bracket details)
2nd Region Tournament Bracket
3rd Region Tournament Bracket
4th Region Tournament Bracket
5th Region Tournament Bracket
6th Region Tournament Bracket
7th Region Tournament Bracket
8th Region Tournament Bracket
9th Region Tournament Bracket
10th Region Tournament Bracket
11th Region Tournament Bracket
12th Region Tournament Bracket
13th Region Tournament Bracket
14th Region Tournament Bracket
15th Region Tournament Bracket
16th Region Tournament Bracket
