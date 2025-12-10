High School

Best of the Best: 2025 United Soccer Coaches Boys Soccer All-Americans Revealed

Meet the high school soccer stars who rose above the rest and earned one of the sport’s highest national honors

Kevin L. Smith

Colts Neck junior Sean Moore (3) was one of more than boys soccer players selected as a 2025 All-American by United Soccer Coaches.
Colts Neck junior Sean Moore (3) was one of more than boys soccer players selected as a 2025 All-American by United Soccer Coaches. / Peter Ackerman / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

United Soccer Coaches announced their 2025 fall high school boys soccer All-Americans.

Over 100 boys soccer players were selected. All-Americans this year will be recognized at the United Soccer Coaches All-America Ceremony on Jan. 17, 2026 in Philadelphia.

Here they are:

Colorado

Ethan Orchard, Ralston Valley, senior (midfielder)

Connecticut

Andrew Sobieski, Xavier, senior (keeper)

Gavin Baer, Suffield Academy, senior (defense)

Oscar Pearman, The Woodstock Academy, senior (defense)

Francisco Luzuriaga, Greenwich, senior (midfielder)

Salvatore Alessio, Stonington, senior (forward)

Jonathan Gutierrez, The Morgan School, senior (forward)

Mael Pierre-Paul, Bunnell, senior (forward)

Hayden Xhokaxhiu, South Windsor, senior (forward)

Delaware

Michael Capretto, The Charter School of Wilmington, senior (forward)

George Sapna, Sussex Academy, senior (forward)

Illinois

Marshall DeGraff, Plainfield, senior (goalkeeper)

Diego Navarro-Saavedra, Glenbard West, senior (defense)

Josh Pedersen, Naperville North, senior (forward)

Semin Razman, Wheaton Warrenville South, senior (forward)

Indiana

Franklin Caceres, William Henry Harrison, senior (midfielder)

Quinn Wu, Carmel, senior (midfielder)

Yurem Castro, Concord, senior (forward)

Micah Eldridge, Brownsburg, senior (forward)

Miguel Gallegos, Elkhart, senior (forward)

Cohen Havill, Evansville Memorial, senior (forward)

Kansas

Dylan Willingham, Washburn Rural, senior (forward)

Maine

Finn Coburn, Scarborough, senior (defense)

Lucas Hayner, Yarmouth, junior (midfielder)

Denver Bachmann, Scarborough, senior (forward)

Simon Wissink, Falmouth, junior (forward)

Maryland

Jackson Gresham, Our Lady of Good Counsel, senior (defense)

Lincoln Bauer, Leonardtown, senior (midfielder)

Landon Beckman, Archbishop Curley, senior (forward)

Massachusetts

Emmanuel Marmolejo, Berkshire School, senior (keeper)

Alex Hensch, Longmeadow, senior (midfielder)

Luke Dougherty, Natick, senior (forward)

Bless Jeremie Mbuyi Kasongo, Northfield Mount Hermon, senior (forward)

Garrison Murphy, St. John’s Prep, senior (forward)

Michigan

Gunnar Thorhallsson, Portage Central, senior (keeper)

Minnesota

Thomas Hopkins, Academy of Holy Angels, senior (defense)

Andreas Engle, Edina, senior (forward)

Missouri

Jacob Phillips, Fort Zumwalt East, senior (midfielder)

Henry Sanders, St. Louis University HS, senior (midfielder)

Asende Welongo, Rockhurst, senior (forward)

New Hampshire

Ali Mirza, Bedford, senior (forward)

Damien Rodrigues, Nashua HS South, sophomore (forward)

New Jersey

Darrin Doyle, Shawnee, senior (defense)

Marcus Jackson, West Orange, senior (defense)

Christopher Duran, Monroe Township, senior (midfielder)

James Fitzmaurice, Ramapo HS, senior (midfielder)

Sean Tarsatana, Washington Township, senior (midfielder)

Anthony Bautista, St. Peter’s Prep, senior (forward)

Sean Moore, Colts Neck, junior (forward)

New Mexico

Winston Starr, La Cueva, senior (midfielder)

New York

Jeronimo Velasquez, New Rochelle, senior (keeper)

Brett Zimmer, Cornwall Central, senior (keeper)

Alexander Grejda, Fairport, senior (defense)

Jack Dorsey, Chaminade, senior (midfielder)

Christopher Keller, Churchville-Chili, senior (midfielder)

Parker Moses, Maine-Endwell, senior (midfielder)

Brayden O’Boyle, Commack, senior (midfielder)

Henry Smith, Canisius, senior (midfielder)

Diego Argueta, Brentwood, senior (forward)

Elliot Burgueno, Ward Melville, senior (forward)

Jack Dutter, Baldwinsville, junior (forward)

Jack Klein, Garden City, senior (forward)

North Carolina

Henry Boner, Myers Park, senior (midfielder)

Braden Mathis, Charlotte Catholic, junior (midfielder)

Ohio

Rocco Fischer, Wyoming, senior (keeper)

Brody Sucher, Kings, senior (keeper)

Rocco Dean, Brecksville Broadview Heights, senior (defense)

Calan DeWalt, Dublin Jerome, senior (defense)

Logan Fitchko, Avon, senior (defense)

Nico Jameson, Bay HS, senior (defense)

Alex Ott, Cuyahoga Valley Christian, senior (defense)

Elijah Warner, Summit Country Day School, junior (defense)

Rowen Arnold, Springboro, senior (midfielder)

Finley Basobas O’Carroll, The Wellington School, senior (midfielder)

Owen Beskid, Brunswick, senior (midfielder)

Ethan Carrel, Worthington Christian, senior (midfielder)

Dax Harnett, Joseph Badger HS, senior (midfielder)

Kai Kuebler, Turpin, senior (midfielder)

Karson Lang, Archbishop Moeller, senior (midfielder)

Mason Miller, Archbishop Alter, senior (midfielder)

Londen Sears, New Albany, senior (midfielder)

Drew Snyder, Canfield, senior (midfielder)

Ryan Sullivan, St. Charles Preparatory, senior (midfielder)

Sam Gabrielli, St. Francis DeSales, senior (forward)

William Hallis, Hudson, senior (forward)

Aiden Hatch, Liberty-Benton, senior (forward)

Brayden Heitmeyer, Perrysburg, senior (forward)

Jacob Marshall, Big Walnut, senior (forward)

Kyle Mortus, Springfield (Holland), senior (forward)

Christian Mullet, Hiland, junior (forward)

Domenic Ruggiero, St. Ignatius, senior (forward)

Nick Sylvia, Wheelersburg, senior (forward)

Samuel Trivisonno, St. Ignatius, senior (forward)

Jordan West, Aurora, senior (forward)

Oregon

River Nichols, La Salle Catholic College Preparatory, senior (midfielder)

Pennsylvania

Kyle Kretschman, Abington, junior (defense)

Adam Kuchera, Canon McMillan HS, senior (midfielder)

Abubakarr Barrie, Conrad Weiser, senior (forward)

Rhode Island

Liam Helfrich, Barrington, senior (keeper)

Julian Monteiro, East Providence, senior (defense)

Jack Mefford, Bishop Hendricken, senior (forward)

Vermont

Bodie Smith, Burr & Burton Academy, senior (forward)

Wisconsin

Keaton Staus, Arrowhead, senior (keeper)

Brody Newton, Arrowhead, Arrowhead, senior (defense)

Liam Cahill, Madison West, senior (midfielder)

Calvin Lessard, Hudson, senior (midfielder)

Blake Lovick, DeForest Area, senior (midfielder)

Ben Bausch, Marquette University HS, senior (forward)

Emre Evran, Brookfield East, senior (forward)

Cris Quezada Godoy, Sauk Prairie, senior (forward)

