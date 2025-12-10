Best of the Best: 2025 United Soccer Coaches Boys Soccer All-Americans Revealed
United Soccer Coaches announced their 2025 fall high school boys soccer All-Americans.
Over 100 boys soccer players were selected. All-Americans this year will be recognized at the United Soccer Coaches All-America Ceremony on Jan. 17, 2026 in Philadelphia.
Here they are:
Colorado
Ethan Orchard, Ralston Valley, senior (midfielder)
Connecticut
Andrew Sobieski, Xavier, senior (keeper)
Gavin Baer, Suffield Academy, senior (defense)
Oscar Pearman, The Woodstock Academy, senior (defense)
Francisco Luzuriaga, Greenwich, senior (midfielder)
Salvatore Alessio, Stonington, senior (forward)
Jonathan Gutierrez, The Morgan School, senior (forward)
Mael Pierre-Paul, Bunnell, senior (forward)
Hayden Xhokaxhiu, South Windsor, senior (forward)
Delaware
Michael Capretto, The Charter School of Wilmington, senior (forward)
George Sapna, Sussex Academy, senior (forward)
Illinois
Marshall DeGraff, Plainfield, senior (goalkeeper)
Diego Navarro-Saavedra, Glenbard West, senior (defense)
Josh Pedersen, Naperville North, senior (forward)
Semin Razman, Wheaton Warrenville South, senior (forward)
Indiana
Franklin Caceres, William Henry Harrison, senior (midfielder)
Quinn Wu, Carmel, senior (midfielder)
Yurem Castro, Concord, senior (forward)
Micah Eldridge, Brownsburg, senior (forward)
Miguel Gallegos, Elkhart, senior (forward)
Cohen Havill, Evansville Memorial, senior (forward)
Kansas
Dylan Willingham, Washburn Rural, senior (forward)
Maine
Finn Coburn, Scarborough, senior (defense)
Lucas Hayner, Yarmouth, junior (midfielder)
Denver Bachmann, Scarborough, senior (forward)
Simon Wissink, Falmouth, junior (forward)
Maryland
Jackson Gresham, Our Lady of Good Counsel, senior (defense)
Lincoln Bauer, Leonardtown, senior (midfielder)
Landon Beckman, Archbishop Curley, senior (forward)
Massachusetts
Emmanuel Marmolejo, Berkshire School, senior (keeper)
Alex Hensch, Longmeadow, senior (midfielder)
Luke Dougherty, Natick, senior (forward)
Bless Jeremie Mbuyi Kasongo, Northfield Mount Hermon, senior (forward)
Garrison Murphy, St. John’s Prep, senior (forward)
Michigan
Gunnar Thorhallsson, Portage Central, senior (keeper)
Minnesota
Thomas Hopkins, Academy of Holy Angels, senior (defense)
Andreas Engle, Edina, senior (forward)
Missouri
Jacob Phillips, Fort Zumwalt East, senior (midfielder)
Henry Sanders, St. Louis University HS, senior (midfielder)
Asende Welongo, Rockhurst, senior (forward)
New Hampshire
Ali Mirza, Bedford, senior (forward)
Damien Rodrigues, Nashua HS South, sophomore (forward)
New Jersey
Darrin Doyle, Shawnee, senior (defense)
Marcus Jackson, West Orange, senior (defense)
Christopher Duran, Monroe Township, senior (midfielder)
James Fitzmaurice, Ramapo HS, senior (midfielder)
Sean Tarsatana, Washington Township, senior (midfielder)
Anthony Bautista, St. Peter’s Prep, senior (forward)
Sean Moore, Colts Neck, junior (forward)
New Mexico
Winston Starr, La Cueva, senior (midfielder)
New York
Jeronimo Velasquez, New Rochelle, senior (keeper)
Brett Zimmer, Cornwall Central, senior (keeper)
Alexander Grejda, Fairport, senior (defense)
Jack Dorsey, Chaminade, senior (midfielder)
Christopher Keller, Churchville-Chili, senior (midfielder)
Parker Moses, Maine-Endwell, senior (midfielder)
Brayden O’Boyle, Commack, senior (midfielder)
Henry Smith, Canisius, senior (midfielder)
Diego Argueta, Brentwood, senior (forward)
Elliot Burgueno, Ward Melville, senior (forward)
Jack Dutter, Baldwinsville, junior (forward)
Jack Klein, Garden City, senior (forward)
North Carolina
Henry Boner, Myers Park, senior (midfielder)
Braden Mathis, Charlotte Catholic, junior (midfielder)
Ohio
Rocco Fischer, Wyoming, senior (keeper)
Brody Sucher, Kings, senior (keeper)
Rocco Dean, Brecksville Broadview Heights, senior (defense)
Calan DeWalt, Dublin Jerome, senior (defense)
Logan Fitchko, Avon, senior (defense)
Nico Jameson, Bay HS, senior (defense)
Alex Ott, Cuyahoga Valley Christian, senior (defense)
Elijah Warner, Summit Country Day School, junior (defense)
Rowen Arnold, Springboro, senior (midfielder)
Finley Basobas O’Carroll, The Wellington School, senior (midfielder)
Owen Beskid, Brunswick, senior (midfielder)
Ethan Carrel, Worthington Christian, senior (midfielder)
Dax Harnett, Joseph Badger HS, senior (midfielder)
Kai Kuebler, Turpin, senior (midfielder)
Karson Lang, Archbishop Moeller, senior (midfielder)
Mason Miller, Archbishop Alter, senior (midfielder)
Londen Sears, New Albany, senior (midfielder)
Drew Snyder, Canfield, senior (midfielder)
Ryan Sullivan, St. Charles Preparatory, senior (midfielder)
Sam Gabrielli, St. Francis DeSales, senior (forward)
William Hallis, Hudson, senior (forward)
Aiden Hatch, Liberty-Benton, senior (forward)
Brayden Heitmeyer, Perrysburg, senior (forward)
Jacob Marshall, Big Walnut, senior (forward)
Kyle Mortus, Springfield (Holland), senior (forward)
Christian Mullet, Hiland, junior (forward)
Domenic Ruggiero, St. Ignatius, senior (forward)
Nick Sylvia, Wheelersburg, senior (forward)
Samuel Trivisonno, St. Ignatius, senior (forward)
Jordan West, Aurora, senior (forward)
Oregon
River Nichols, La Salle Catholic College Preparatory, senior (midfielder)
Pennsylvania
Kyle Kretschman, Abington, junior (defense)
Adam Kuchera, Canon McMillan HS, senior (midfielder)
Abubakarr Barrie, Conrad Weiser, senior (forward)
Rhode Island
Liam Helfrich, Barrington, senior (keeper)
Julian Monteiro, East Providence, senior (defense)
Jack Mefford, Bishop Hendricken, senior (forward)
Vermont
Bodie Smith, Burr & Burton Academy, senior (forward)
Wisconsin
Keaton Staus, Arrowhead, senior (keeper)
Brody Newton, Arrowhead, Arrowhead, senior (defense)
Liam Cahill, Madison West, senior (midfielder)
Calvin Lessard, Hudson, senior (midfielder)
Blake Lovick, DeForest Area, senior (midfielder)
Ben Bausch, Marquette University HS, senior (forward)
Emre Evran, Brookfield East, senior (forward)
Cris Quezada Godoy, Sauk Prairie, senior (forward)
