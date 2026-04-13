All-CIF Southern Section Boys, Girls Basketball 2026 Selections, Players of the Year
The CIF Southern Section announced its All-CIF Southern Section Player of the Year winners and All-CIF selections in boys and girls basketball from the 2025-26 season.
Each division, from the Open Division to Division 9 in boys and girls, has an All-CIF team including the division's Player of the Year and Coach of the Year.
The All-CIF teams generally include the best players from their respective divisions, however, it is important to note nominations from coaches are a huge piece of All-CIF selections.
2026 ALL-CIF BOYS BASKETBALL
OPEN DIVISION
Player of the Year – Maximo Adams, Sierra Canyon, 12
Coach of the Year – Andre Chevalier, Sierra Canyon
Isaiah Rogers, Centennial/Corona, 12
Isaiah Barnes, Crespi, 11
Eli Garner, Damien, 12
Joe Sterling, Harvard-Westlake, 12
Pierce Thompson, Harvard-Westlake, 11
Gene Roebuck, La Mirada, 11
NaVorro Bowman, Notre Dame/Sherman Oaks, 11
S.J. Madison, Redondo Union, 12
Drew Anderson, Santa Margarita, 12
Kaiden Bailey, Santa Margarita, 12
Brandon McCoy Jr., Sierra Canyon, 12
Christian Collins, St. John Bosco, 12
DIVISION 1
Player of the Year – Chadrack Mpoyi, Crean Lutheran, 12
Coach of the Year – Austin Loeb, Crean Lutheran
Hunter Caplan, Crean Lutheran, 11
David Abisogun, Fairmont Prep, 12
Jason Crowe Jr., Inglewood, 12
Jaden Bailes, JSerra Catholic, 12
Ryan Doane, JSerra Catholic, 10
Jeremiah Profit, Rancho Christian, 11
Nick Welch Jr., Rolling Hills Prep, 11
Matthew Bernal, Santiago/Corona, 10
William Conroy Jr., Village Christian, 9
DIVISION 2
Player of the Year – Aiden Shaw, Bishop Amat, 10
Coach of the Year – Brandon Ertle, Bishop Amat
Omar Cox-Labomme, Bishop Amat, 9
Joaquin Tovera, Chino Hills, 12
Kamrynn Nathan, Elsinore, 11
Nolan Newman-Gomez, Hesperia, 12
Luke Barnett, Mater Dei, 12
Richie Ramirez, Mater Dei, 11
Josiah Johnson, Mayfair, 12
Semaj Carter, Rancho Verde, 12
Jackson Haggins, Roosevelt, 12
DIVISION 3
Player of the Year – Fabian Ruiz, Murrieta Mesa, 11
Coach of the Year – Chris Featherly, Murrieta Mesa
Jay Keys, Aliso Niguel, 12
Jayden Mysin, Aliso Niguel, 12
Donovan Webb, Golden Valley, 11
Kevin Keshishyan, Los Altos, 11
Grayson Coleman, Milken Community, 11
Jagger Saul, Murrieta Mesa, 11
Mason Salazar, Ontario Christian, 10
Nicholas Chen, San Marino, 12
King Johnson, Warren, 10
DIVISION 4
Player of the Year – Destin Strauther, Colony, 11
Coach of the Year – Tony Davis, Colony
Jaleel Hunter, Blair, 11
Joseph Riggins, Blair, 12
Fende Thomas, Colony, 12
Hugo Morales, Norte Vista, 11
Marquis Johnson, Norte Vista, 11
Sam Jacobson, Shalhevet, 12
Ryan Hull, Trabuco Hills, 12
Devon Williams, Trabuco Hills, 12
Jeremiah Vasquez, Walnut, 12
DIVISION 5
Player of the Year – Chinemerem Anyikwa, Serra, 12
Coach of the Year – De'Jon Frazier, Serra
Bryce Fletcher, Oakwood, 11
Demetri Galadjian, Pilibos, 11
Garrett Brehmer, San Juan Hills, 12
Rocco Jensen, San Juan Hills, 12
Drew Carter, Serra, 11
Dylan Lam, Temple City, 12
Meir Dan, Valley Torah, 11
Noah Rowley, Vasquez, 11
Jaythan Pinckney, Verbum Dei, 11
DIVISION 6
Co-Players of the Year – Myles Mittelsteadt, Laguna Hills, 11 & Jackson Burnham, Laguna Hills, 12
Coach of the Year – Sean Sargeant, Laguna Hills
Quintus Sugarman, Buckley, 12
Kai Wilson, Kennedy, 12
Alijah Malico, Moreno Valley, 11
Kordell Mackey, Moreno Valley, 11
Eric Wooten, Orange Vista, 11
Adrian Viray, Orange Vista, 12
Garrett Pickens, Ramona, 12
Cary Moore, Ramona, 12
Adam Ayala, St. Bonaventure, 12
DIVISION 7
Player of the Year – Amari Gray, Rialto, 12
Coach of the Year – Dante Rouzan, Rialto
Isaac Yuhico, Canyon/Canyon Country, 12
Wayne Johnson, Rialto, 10
Rhys Anderson, Rosemead, 12
Mikael De Leon, Rowland, 12
Iam Minarto, Rowland, 11
Julius Vergara, Salesian, 12
William Bryson III, St. Paul, 12
Michael Dunford, Webb
Ethan Hao, Webb, 11
DIVISION 8
Player of the Year – Kayden Murray, Victor Valley, 12
Coach of the Year – Shondell Moore, Victor Valley
Savion Sorapuru, Big Bear, 12
Bryan Ly, Bolsa Grande, 11
Jayden Alabi, Dunn, 12
Isaac McKey, Edgewood, 12
Elijah Lopez, South El Monte, 11
Nathan Orosi, South El Monte, 12
Rod Khollesi, South Pasadena, 12
Christopher Grabow, Twentynine Palms, 11
Deanthony Dyer, Victor Valley, 11
DIVISION 9
Player of the Year – Andres Elenes, Colton, 12
Coach of the Year – Kendrick Ayres, Colton
William Chiang, Acaciawood Academy, 12
Tyler Treder, California Lutheran, 10
Albert Sauceda, Coachella Valley, 12
Gonzalo Oropeza, Colton, 12
Calvin Dulan, Loma Linda Academy, 12
Maurice Fitzgerald, Pacific, 12
Ben Rupnow, Providence/SB, 10
Zack Castruita, Samueli Academy, 12
Robinson Maples, Valley Christian/SM, 12
2026 ALL-CIF GIRLS BASKETBALL
OPEN DIVISION
Co-Players of the Year – Kaleena Smith, Ontario Christian, 11 & Jerzy Robinson, Sierra Canyon, 12
Coach of the Year – Alicia Komaki, Sierra Canyon
Cydnee Bryant, Centennial, 12
Arynn Finley, Etiwanda, 12
Chasity Rice, Etiwanda, 11
Aaliyah Mack, Fairmont Prep, 9
Vivian Grenald, JSerra Catholic, 11
Harmony Golightly, Mater Dei, 11
Karisma Flores, Oak Park, 12
Tatianna Griffin, Ontario Christian, 10
Addison Archer, Rancho Christian, 9
Amalia Holguin, Sage Hill, 12
Emilia Krstevski, Sierra Canyon, 12
DIVISION 1
Co-Players of the Year – Casey Higgins, La Salle, 12 & Aislin Tamez Torres, La Salle, 10
Coach of the Year – Scott Wiard, La Salle
Alaysha Mills, Moreno Valley, 11
Kayla Watanabe, Orange Lutheran, 10
Mei Ling Perry, Troy, 12
Kamilla Basyrova, Valencia/Valencia, 10
Cara Mckell, Valencia/Valencia, 12
Kailee Staniland, Ventura, 12
Lauren Wolfe, Villa Park, 10
Charis Rainey, Windward, 11
DIVISION 2
Player of the Year – Anik Nortikyan, Crescenta Valley, 11
Coach of the Year – Michael Flot, Crescenta Valley
Emerson Martin, Camarillo, 11
Daniela Rocha Betancourt, Camarillo, 12
Kelin Shajanian, Crescenta Valley, 11
Carly Letendre, Dos Pueblos, 12
Kiley Husbands, San Clemente, 11
Eva Marie Rios, Saugus, 12
Jasmine Garcia, Saugus, 12
Kate Duarte, Rosary Academy, 12
Izzy Holmes, Rosary Academy, 11
DIVISION 3
Player of the Year – Jayden Witten, St. Margaret's, 9
Coach of the Year – Josh Markum, St. Margaret's
Darby Dunn, Canyon/Canyon Country, 10
Tatyana Aubry, Leuzinger, 11
Sovereign Woods, Leuzinger, 10
Peyton Axene, Murrieta Valley, 11
Valerie Lauritzen, Murrieta Valley, 12
Gia Angell, Oxnard, 9
Destinee Herrera, Oxnard, 10
Taylor Francois, St. Margaret's, 12
Sydney Ghobrial, St. Monica Prep, 12
DIVISION 4
Player of the Year – Delaney Shiring, El Dorado, 12
Coach of the Year – Matthew Raya, El Dorado
Kyara Vargas, Canyon/Anaheim, 12
Zulymar Velazquez, Canyon/Anaheim, 11
Camrynn Whitney, Eastside, 12
Kennedy Wood, El Dorado, 12
Serena Morillo, La Canada, 10
Diya Ahir, La Canada, 10
Alena Wilson, Lancaster, 12
Rylee Bradley, Marina, 12
Cheyenne Abrams, Marina, 12
DIVISION 5
Player of the Year – Eden Wynne, Bishop Diego, 11
Coach of the Year – Jeff Burich, Bishop Diego
Jaymi Coronado, Bishop Diego, 12
Isabella Amayakyan, Burroughs/Burbank, 10
Elizabeth Amoroso, Burroughs/Burbank, 12
Jade Dukes, Carter, 12
Valerie Esteban, Godinez, 12
Jamie Lac, Oakwood, 12
Allie Sexton, Sunny Hills, 10
Kaya Choi, Torrance, 11
Alyssa So, Whitney, 11
DIVISION 6
Player of the Year – Camaila Carigma, Savanna, 12
Coach of the Year – Ramez Michail, Savanna
Zanylah Jackson, Hillcrest, 12
Isabella Tran, Rowland, 11
Genesis Ruiz, San Jacinto, 10
Roxy Beltran, Santa Fe, 11
Dyanna Cruz, Savanna, 11
Jazara Madrid, Savanna, 12
Naomi Durrah, Silver Valley, 10
Mia De La Cruz, Warren, 11
Aliyah Lopez, Warren, 11
DIVISION 7
Player of the Year – Ta'Niya Paul, Kennedy, 9
Coach of the Year – Nori Nishida, Kennedy
Makenna Dyer, Burroughs/Ridgcrest, 11
Caprice Irvin, Burroughs/Ridgcrest, 12
Jasmine Jackson, Cajon, 12
Jocelyn Morales, Foothill Tech, 10
Liz Tirona, Kennedy, 12
Cameron McDermott, Laguna Hills, 12
Keira McDermott, Laguna Hills, 9
Kayla Gonzalez, Patriot, 12
Linda Lasike-Tu'uhetoka, Patriot, 12
DIVISION 8
Player of the Year – Valerie Sepulveda, Schurr, 10
Coach of the Year – Juan Covarrubias, Schurr
Rosalia Reyes, CAMS, 12
Sophia Azzam, Chadwick, 12
Brooklyn Davis, Notre Dame/Riverside, 10
Jalyssa Loatman, Orange, 11
Aubrey Macedo, Orange, 11
Mia Payne, Pacifica Christian/SM, 11
Marley Diaz, Schurr, 10
Aubrey Dimapasok, University Prep, 11
Teagan Moon, Yucca Valley, 12
DIVISION 9
Player of the Year – Cailei Buna, Sierra Vista, 11
Coach of the Year – Sandra Duckering, Sierra Vista
Alyssa Olmos, Channel Islands, 11
Maki Plascencia, Channel Islands, 10
Maribel Cervantes, Desert Hot Springs, 11
Nyna Crawford, Desert Hot Springs, 11
Kayla Matthews, La Sierra, 10
Eva Banke, Santa Clarita Christian, 10
Alyssa Winlock, Sierra Vista, 12
Melissa Gutierrez, Vista Del Lago, 11
Aileen Ramirez, Western, 12
Tarek Fattal has been covering high school sports since 2015 in Southern California and primarily in Los Angeles, covering notable athletes such as Bronny James, Kayvon Thibodeaux and Alyssa Thompson. He was with the LA Daily News for eight years, which included being the beat reporter for the UCLA men's basketball team. Tarek can be seen on TV regularly on CBS/KCAL as a sports analyst with Jim Hill.Follow tarek_fattal