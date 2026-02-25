High School

California (CIF) North Coast Section high school boys basketball playoff brackets, scores, matchups (2/25/2026)

Granada, Bishop O'Dowd boys roll into the Division 1 finals; after single-digit wins; Cornerstone Christian, Branson advance to D3 finals

Mitch Stephens

Bishop O'Dowd senior Kaiden Gibbs, shown here during a De La Salle MLK Classic win over Sacramento, had 12 big fourth-quarter points Tuesday in an 80-73 North Coast Section Division 1 semifinal win over Liberty. Gibbs scored 20 points against Sacramento in the first of seven games of the MLK Classic at De La Salle on Jan. 19, 2026.
Bishop O'Dowd senior Kaiden Gibbs, shown here during a De La Salle MLK Classic win over Sacramento, had 12 big fourth-quarter points Tuesday in an 80-73 North Coast Section Division 1 semifinal win over Liberty. Gibbs scored 20 points against Sacramento in the first of seven games of the MLK Classic at De La Salle on Jan. 19, 2026. / Photo by Sam Stringer

The CIF's North Coast Section started its semifinal rounds in three of six divisions of the 2026 boys basketball brackets on Tuesday.

The semifinal winners in three divisions (D1, D3, D5) were Tuesday and they continue Wednesday in three more divisions (D2, D4, D6) along with the coveted Open Division bracket.

All the semifinal winners not only secured a spot in the finals, but also secured spots in next week's CIF Northern California Regional. A third-place game in every division will determine a third team moving on to regionals.

Defending champions are De La Salle (Open), Dougherty Valley (Division 1), Moreau Catholic (D2), Branson (D3), St. Patrick-St. Vincent (D4), Alhambra (D5) and St. Bernard's Academy (D6).

Top seeds this season are Salesian (Open Division), Bishop O'Dowd (D1), University (D2), Branson-Ross (D3), San Marin-Novato (D4), Sonoma Academy (D5) and St. Vincent de Paul-Petaluma (D6). 

NORTH COAST SECTION BOYS BRACKETS

Open Division

Wednesday's semifinals

No. 4 De La Salle (23-6) vs. No. 1 Salesian (25-3) at Albany, 7 p.m.

No. 6 Dougherty Valley (21-8) at No. 2 Clayton Valley (25-3), 7 p.m.

Division 1

Tuesday’s semifinals

No. 1 Bishop O’Dowd 80, No. 4 Liberty 73

No. 3 Granada 53, No. 2 Amador Valley 50

Championship game

No. 3 Granada (22-7) vs. No. 1 Bishop O’Dowd (22-7), TBA

Division 2

Wednesday’s semifinals

No. 5 Albany (22-8) at No. 1 University-San Francisco (25-5), 7 p.m.

No. 7 San Lorenzo (18-10) at No. 3 St. Mary’s-Berkeley (19-10), 7 p.m.

Division 3

Tuesday’s semifinals

No. 2 Cornerstone Christian 81, No. 6 College Park 64

No. 1 Branson 70, No. 5 Brave Christian 52

Friday’s championship game

No. 2 Cornerstone Christian (23-8) vs. No. 1 Branson (18-14) at College of Marin, 7 p.m.

Division 4

Wednesday’s semifinals

No. 4 Mission San Jose (18-10) at No. 1 San Marin (16-12), 7 p.m.

No. 6 Alhambra (20-8) at No. 2 Rancho Cotate (22-7), 5:30 p.m.

Division 5

Tuesday’s semifinals

No. 1 Sonoma Academy 66, No. 4 Drew 49

No. 2 Eureka 70, No. 3 Redwood Christian 63

Saturday’s championship game

No. 2 Eureka (17-12) vs. No. 1 Sonoma Academy (23-5) at Cardinal Newman, TBA

Division 6

Wednesday’s semifinals

No. 4 Averroes (17-9) at No. 1 St. Vincent de Paul (19-10), 7 p.m.

No. 3 San Francisco Waldorf (9-12) at No. 2 Mendocino (21-4), 7 p.m.

Published
Mitch Stephens
MITCH STEPHENS

Mitch Stephens is a senior editor at SBLive Sports for California, a state he's covered high school sports since 1984. He won multiple CNPA and CPSWA writing awards with the Contra Costa Times, San Francisco Chronicle and MaxPreps.com before joining the SBLive staff in 2022. He's covered the beat nationally since 2007, profiling such athletes as Derrick Henry, Paige Bueckers, Patrick Mahomes, Sabrina Ionescu, Jayson Tatum, Chiney Ogwumike, Jeremy Lin and Najee Harris as preps. You can reach him at mitch@scorebooklive.com.

Home/California