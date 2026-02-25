California (CIF) North Coast Section high school boys basketball playoff brackets, scores, matchups (2/25/2026)
The CIF's North Coast Section started its semifinal rounds in three of six divisions of the 2026 boys basketball brackets on Tuesday.
The semifinal winners in three divisions (D1, D3, D5) were Tuesday and they continue Wednesday in three more divisions (D2, D4, D6) along with the coveted Open Division bracket.
All the semifinal winners not only secured a spot in the finals, but also secured spots in next week's CIF Northern California Regional. A third-place game in every division will determine a third team moving on to regionals.
Defending champions are De La Salle (Open), Dougherty Valley (Division 1), Moreau Catholic (D2), Branson (D3), St. Patrick-St. Vincent (D4), Alhambra (D5) and St. Bernard's Academy (D6).
Top seeds this season are Salesian (Open Division), Bishop O'Dowd (D1), University (D2), Branson-Ross (D3), San Marin-Novato (D4), Sonoma Academy (D5) and St. Vincent de Paul-Petaluma (D6).
NORTH COAST SECTION BOYS BRACKETS
Open Division
Wednesday's semifinals
No. 4 De La Salle (23-6) vs. No. 1 Salesian (25-3) at Albany, 7 p.m.
No. 6 Dougherty Valley (21-8) at No. 2 Clayton Valley (25-3), 7 p.m.
Division 1
Tuesday’s semifinals
No. 1 Bishop O’Dowd 80, No. 4 Liberty 73
No. 3 Granada 53, No. 2 Amador Valley 50
Championship game
No. 3 Granada (22-7) vs. No. 1 Bishop O’Dowd (22-7), TBA
Division 2
Wednesday’s semifinals
No. 5 Albany (22-8) at No. 1 University-San Francisco (25-5), 7 p.m.
No. 7 San Lorenzo (18-10) at No. 3 St. Mary’s-Berkeley (19-10), 7 p.m.
Division 3
Tuesday’s semifinals
No. 2 Cornerstone Christian 81, No. 6 College Park 64
No. 1 Branson 70, No. 5 Brave Christian 52
Friday’s championship game
No. 2 Cornerstone Christian (23-8) vs. No. 1 Branson (18-14) at College of Marin, 7 p.m.
Division 4
Wednesday’s semifinals
No. 4 Mission San Jose (18-10) at No. 1 San Marin (16-12), 7 p.m.
No. 6 Alhambra (20-8) at No. 2 Rancho Cotate (22-7), 5:30 p.m.
Division 5
Tuesday’s semifinals
No. 1 Sonoma Academy 66, No. 4 Drew 49
No. 2 Eureka 70, No. 3 Redwood Christian 63
Saturday’s championship game
No. 2 Eureka (17-12) vs. No. 1 Sonoma Academy (23-5) at Cardinal Newman, TBA
Division 6
Wednesday’s semifinals
No. 4 Averroes (17-9) at No. 1 St. Vincent de Paul (19-10), 7 p.m.
No. 3 San Francisco Waldorf (9-12) at No. 2 Mendocino (21-4), 7 p.m.