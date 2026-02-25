High School

California (CIF) North Coast Section high school girls basketball playoff brackets, scores, matchups (2/25/2026)

Redwood edges Acalanes in Division 1 semifinals, now faces seventh-seed Heritage which knocks off 11th seed Pinole Valley; Miramonte travels 300 miles to knock off top seed St. Bernard's

Mitch Stephens

San Ramon Valley star junior guard Ella Gunderson dribbles left against Carondelet sophomore Niylah Christopher in the Wolves' 70-49 win in the East Bay Athletic League playoff championship. The two teams are seeded one and two in the North Coast Section Open Division playoffs which continue on Wednesday. San Ramon Valley hosts Clayton Valley Charter while Carondelet hosts Piedmont.
The CIF's North Coast Section semifinals in the 2026 girls basketball championships are complete in three of seven divisions.

The finalists in those three divisions and six Northern California playoff spots were determined on Tuesday, and Wednesday four more divisions will continue playoff action with semifinals in Divisions 2, 4, 6 and the coveted Open Division.

Top seed Redwood-Larkspur won the biggest game of the night, defeating fourth seed Acalanes-Lafayette in a one-point thriller.

Defending champions are San Ramon Valley (Open Division), Bishop O'Dowd (Division 1), Marin Catholic (D2), Saint Mary's (D3), Head-Royce (D4), St. Patrick-St. Vincent (D5) and Ferndale (D6).

Top seeds for 2026 are San Ramon Valley (Open), Redwood-Larkspur (D1), Salesian (D2), St. Bernard’s-Eureka (D3), Rancho Cotate-Rohnert Park (D4), The Bay School-San Francisco (D5) and Cornerstone Christian-Antioch (D6).

Other big winners Tuesday were Heritage, Miramonte, Benicia, Healdsburg and San Domenico.

NORTH COAST SECTION GIRLS BRACKETS

Open Division

Wednesday’s semifinals

No. 4 Clayton Valley Charter (22-7) at No. 1 San Ramon Valley (24-3), 7 p.m.

No. 3 Piedmont (20-3) at No. 2 Carondelet (23-5), 7 p.m.

Division 1

Tuesday’s semifinals

No. 1 Redwood 47, No. 4 Acalanes 46

No. 7 Heritage 56, No. 11 Pinole Valley 44

Friday’s championship game

No. 7 Heritage (23-6) vs. No. 1 Redwood (24-6) at Marin Catholic, 7 p.m.

Division 2

Wednesday’s semifinals

No. 5 Lick-Wilmerding (24-6) vs. No. 1 Salesian (19-10) at Albany, 5:30 p.m.

No. 3 Justin-Siena (25-5) at No. 2 Moreau Catholic (22-6), 7 p.m.

Division 3

Tuesday’s semifinals

No. 4 Miramonte 58, No. 1 St. Bernard’s 54

No. 2 Benicia 59, No. 11 Mission San Jose 48

Championship game

No. 2 Benicia (20-9) vs. No. 4 Miramonte (17-13), TBA

Division 4

Wednesday’s semifinals

No. 4 Las Lomas (16-12) at No. 1 Rancho Cotate (15-12), 7 p.m.

No. 6 Marin Academy (17-11) vs. No. 2 Branson (18-12) at College of Marin, 7 p.m.

Division 5

Tuesday’s semifinals

No. 4 Healdsburg 54, No. 9 Gateway 45

No. 6 San Domenico 38, No. 10 Sonoma Academy 29

Saturday’s championship game

No. 6 San Domenico (12-13) vs. No. 4 Healdsburg (13-17) at Cardinal Newman, TBA

Division 6

Wednesday’s semifinals

No. 5 St. Vincent de Paul (18-12) at No. 1 Cornerstone Christian (22-7), 7 p.m.)

No. 3 Grace Christian Academy (19-3) at No. 2 Ferndale (18-9), 7 p.m.

