California (CIF) North Coast Section high school girls basketball playoff brackets, scores, matchups (2/25/2026)
The CIF's North Coast Section semifinals in the 2026 girls basketball championships are complete in three of seven divisions.
The finalists in those three divisions and six Northern California playoff spots were determined on Tuesday, and Wednesday four more divisions will continue playoff action with semifinals in Divisions 2, 4, 6 and the coveted Open Division.
Top seed Redwood-Larkspur won the biggest game of the night, defeating fourth seed Acalanes-Lafayette in a one-point thriller.
Defending champions are San Ramon Valley (Open Division), Bishop O'Dowd (Division 1), Marin Catholic (D2), Saint Mary's (D3), Head-Royce (D4), St. Patrick-St. Vincent (D5) and Ferndale (D6).
Top seeds for 2026 are San Ramon Valley (Open), Redwood-Larkspur (D1), Salesian (D2), St. Bernard’s-Eureka (D3), Rancho Cotate-Rohnert Park (D4), The Bay School-San Francisco (D5) and Cornerstone Christian-Antioch (D6).
Other big winners Tuesday were Heritage, Miramonte, Benicia, Healdsburg and San Domenico.
NORTH COAST SECTION GIRLS BRACKETS
Open Division
Wednesday’s semifinals
No. 4 Clayton Valley Charter (22-7) at No. 1 San Ramon Valley (24-3), 7 p.m.
No. 3 Piedmont (20-3) at No. 2 Carondelet (23-5), 7 p.m.
Division 1
Tuesday’s semifinals
No. 1 Redwood 47, No. 4 Acalanes 46
No. 7 Heritage 56, No. 11 Pinole Valley 44
Friday’s championship game
No. 7 Heritage (23-6) vs. No. 1 Redwood (24-6) at Marin Catholic, 7 p.m.
Division 2
Wednesday’s semifinals
No. 5 Lick-Wilmerding (24-6) vs. No. 1 Salesian (19-10) at Albany, 5:30 p.m.
No. 3 Justin-Siena (25-5) at No. 2 Moreau Catholic (22-6), 7 p.m.
Division 3
Tuesday’s semifinals
No. 4 Miramonte 58, No. 1 St. Bernard’s 54
No. 2 Benicia 59, No. 11 Mission San Jose 48
Championship game
No. 2 Benicia (20-9) vs. No. 4 Miramonte (17-13), TBA
Division 4
Wednesday’s semifinals
No. 4 Las Lomas (16-12) at No. 1 Rancho Cotate (15-12), 7 p.m.
No. 6 Marin Academy (17-11) vs. No. 2 Branson (18-12) at College of Marin, 7 p.m.
Division 5
Tuesday’s semifinals
No. 4 Healdsburg 54, No. 9 Gateway 45
No. 6 San Domenico 38, No. 10 Sonoma Academy 29
Saturday’s championship game
No. 6 San Domenico (12-13) vs. No. 4 Healdsburg (13-17) at Cardinal Newman, TBA
Division 6
Wednesday’s semifinals
No. 5 St. Vincent de Paul (18-12) at No. 1 Cornerstone Christian (22-7), 7 p.m.)
No. 3 Grace Christian Academy (19-3) at No. 2 Ferndale (18-9), 7 p.m.