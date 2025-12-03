See every California boys high school basketball final score from December 2, 2025

California High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 California high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
California high school boys basketball final scores, results — December 2, 2025
AIMS College Prep 51, De Anza 26
Alameda 73, Northgate 65
Alta Loma 57, Serrano 37
Aliso Niguel 70, Northwood 44
Alliance Ouchi 57, Alliance Bloomfield 16
American Canyon 73, Hercules 35
Anderson 43, Paradise 34
Animo Pat Brown 52, Annenberg 28
Animo Robinson 46, New Designs University Park 22
Animo Venice 47, New West Charter 40
Antelope 69, Christian Brothers 59
Antioch 67, Napa 43
Aptos 53, Salinas 45
Argonaut 78, Golden Sierra 32
Arlington 60, Rialto 51
Arvin 53, Rosamond 43
Aspire Langston Hughes Academy 61, Elite 43
Barstow 79, University Prep 26
Bear River 56, Gridley 43
Bell Gardens 56, Orange 48
Bellarmine College Prep 53, Monte Vista 38
Benicia 66, Vacaville 52
Bentley 68, Oakland Military Institute 37
Bethel 54, Casa Grande 42
Big Valley 53, Butte Valley 52
Biggs 67, Willows 59
Bishop Amat 70, Linfield Christian 50
Branson 57, Oakland Tech 54
Buckley 90, Westminster 29
Burney 68, Dunsmuir 2
California Crosspoint 73, LPSR 37
California Lutheran 67, SJDLCS 26
Calvin Christian 68, Bonsall 46
Campolindo 52, Justin-Siena 43
Campbell Hall 80, Moorpark 57
Capuchino 61, Rise University Prep 56
Cardinal Newman 59, Ukiah 42
Carter 81, Citrus Hill 64
Caruthers 61, Torres 47
Casa Roble 72, Bella Vista 63
Center 55, Rio Linda 50
Central Valley Christian 51, Justin Garza 46
Cerritos 65, Western 40
Chadwick 68, El Segundo 58
Channel Islands 66, Malibu 58
Chavez 61, McNair 55
Chester 52, Paradise Adventist Academy 46
Cindy Avitia 41, KIPP Esperanza 28
Clairemont 77, San Dieguito Academy 68
Clear Lake 52, South Fork 37
Coalinga 54, Shafter 47
Coastal Christian 65, Coast Union 13
Colfax 49, Nevada Union 48
College Prep 37, Lick-Wilmerding 33
Coliseum College Prep Academy 40, Emery 32
Colony 76, Grand Terrace 42
Community Charter 41, CALS Early College 36
Corcoran 71, Orosi 64
Coronado 49, Point Loma 37
Credo 59, Piner 47
Crenshaw 66, Hillcrest Christian 41
Cristo Rey San Jose Jesuit 62, Mid-Peninsula 56
Crystal Springs Uplands 68, Live Oak 52
Deer Valley 60, Foothill 53
Del Campo 90, Woodland 45
Delhi 78, Millennium 44
Del Norte 80, Classical Academy 23
Del Oro 75, Kennedy 46
Desert Hot Springs 70, Coachella Valley 67
Desert Mirage 69, West Shores 30
Diamond Ranch 75, Eisenhower 72
Dominguez 59, Gardena 33
Dos Palos 53, Farmersville 47
Dougherty Valley 98, Concord 38
Durham 50, Quincy 20
Eagle Rock 52, Charter Oak 46
EF Academy 62, Pomona 36
El Capitan 49, San Ysidro 32
El Dorado 65, Bret Harte 48
El Rancho 53, Bosco Tech 44
Elsie Allen 44, Technology 36
Escalon 66, Tokay 60
Escondido Adventist Academy 57, Horizon Prep 54
Etiwanda 69, Aquinas 31
Faith Baptist 59, Pilibos 52
Fillmore 65, Carpinteria 53
Florin 56, Mesa Verde 39
Folsom 74, Sacramento 63
Foothill 51, El Camino 43
Foothill 69, Lassen 30
Fortuna 62, Hayfork 58
Fowler 67, Orange Cove 40
Freedom 65, Las Lomas 43
Fremont Christian 59, California School for the Deaf 37
Galileo 54, Stuart Hall 43
Garces Memorial 66, Templeton 60
Glendale 68, Marshall 46
Godinez Fundamental 71, Newport Harbor 62
Golden Valley 51, West Ranch 43
Golden West 57, Strathmore 44
Granite Bay 68, St. Mary's 62
Great Oak 50, Liberty 46
Grossmont 47, High Tech CV 36
Hamilton 35, Borrego Springs 33
Hamilton 85, Centennial 32
Harbor 78, San Jose 44
Harbor Teacher 56, Ambassador 26
Hart 76, Canyon 67
Harvard-Westlake 58, La Mirada 47
Hayward 44, James Logan 41
Heritage Christian Academy 60, Varsity Opponent 58
Hesperia Christian 77, NSLA 32
Highland 54, Lindsay 25
Hilltop 74, SET 50
Holy Martyrs Armenian 74, Viewpoint 60
Homestead 90, Oak Grove 31
Jewish Community 52, Pacific Bay Christian 29
Johansen 64, Hughson 53
King's Academy 78, Los Altos 39
Kings Christian 70, Riverdale Christian 47
La Habra 70, Trabuco Hills 39
Lakeside 63, Woodcrest Christian 58
La Jolla 58, San Pasqual 46
Latitude 82, John Henry 24
Leadership 61, East Palo Alto Academy 19
Leigh 56, Valley Christian 75
Leroy Greene Academy 70, John Adams Academy Rsvl/Lin 50
Liberty Ranch 54, Sonora 29
Livermore 61, College Park 49
LMEC 40, Ocean View Christian 24
Lodi Academy 58, Faith Christian 51
Loma Linda Academy 73, United Christian Academy 31
Los Altos 88, Santiago 37
Lowell 63, South San Francisco 37
MacDonald 48, Del Mar 44
Magnolia 48, Segerstrom 85
Manteca 58, Kimball 52
Maranatha Christian 71, Monte Vista 53
Marin Academy 73, Gateway 45
Marina 71, Carmel 52
Maricopa 49, SLOCA 20
Mar Vista 68, Santana 60
Maxwell 80, Princeton 45
McClatchy 76, Burbank 40
McFarland 58, Granite Hills 53
Mendota 65, Reedley 56
Menlo School 73, Washington 58
Merced 66, Pitman 35
Mira Loma 75, Lindhurst 32
Mira Mesa 64, Rancho Bernardo 61
Mission San Jose 55, Watsonville 50
Mission Viejo 68, St. Margaret's 62
Mission Vista 57, Escondido Charter 53
Montclair 66, Kaiser 47
Montebello 48, Rosemead 41
Monterey Trail 81, Lodi 73
Montgomery 77, Rancho Cotate 39
Monrovia 74, Valor Academy 44
Monta Vista 69, Overfelt 42
Moreno Valley 77, California Military Institute 33
Mountain Empire 58, Julian 41
Mountain House 78, Ripon Christian 52
Mt. Shasta 58, Central Valley 52
Newbury Park 73, San Marcos 50
Newport Christian 67, Crossroads Christian 49
Norte Vista 88, Hillcrest 58
North Monterey County 57, Seaside 51
Norco 68, Riverside Prep 54
Oak Hills 75, King 52
Oakland 70, San Marin 59
Oak Park 74, King/Drew 40
Oak Ridge 70, Laguna Creek 51
Oaks Christian 76, Santa Barbara 67
Oakdale 96, Waterford 29
Oakmont 58, WSCA 41
Ontario 73, Nogales 40
Orestimba 69, Le Grand 38
Oroville 62, Red Bluff 51
Orthopaedic 79, Santee 55
Packinghouse Christian Academy 75, La Sierra Academy 52
Palma 70, Hollister 31
Paloma Valley 67, JW North 48
Palm Valley 46, Weaver 29
Palo Verde Valley 44, Calipatria 36
Patrick Henry 67, San Diego 34
Piedmont 74, Evision Academy 48
Pine Hills Adventist 51, SAEL 37
Pinewood 61, Design Tech 15
Pinole Valley 77, Encinal 59
Pioneer 73, South Hills 64
Placer 78, Lincoln 37
Poly 45, Redlands 36
Ponderosa 78, Union Mine 65
Poway 67, Mt. Carmel 49
Preuss UCSD 76, Health Sciences 15
Providence 73, Poly 42
Ramona 75, Notre Dame 57
Rancho Cucamonga 63, Murrieta Valley 54
Rancho Mirage 63, Patriot 36
Rancho Verde 69, Yucaipa 30
Redondo Union 89, Laguna Hills 37
Ridgeview 46, Golden Valley 27
Rio Vista 63, Elliot Christian 57
River City 82, West Campus 58
River Islands 53, Lathrop 51
Riverbank 68, Denair 55
Riverdale 49, SCCA 46
Rocklin 74, Roseville 62
Rolling Hills Prep 87, Wildwood 16
Rosemont 56, Kennedy 52
Round Valley 61, Tomales 59
Rowland 53, Calvary Baptist 45
Royal 64, St. Monica Academy 55
Rubidoux 56, Sultana 29
Sacramento Country Day 68, Sierra Ridge Academy/ROP 7
Sage Hill 55, Brea Olinda 50
Salesian College Preparatory 83, Ygnacio Valley 27
San Bernardino 63, San Dimas 55
San Clemente 83, Buena Park 24
San Joaquin Memorial 69, Dinuba 23
San Leandro 65, Arroyo 36
San Lorenzo Valley 1, York 0
San Luis Obispo 71, Nipomo 22
Santa Clara 70, Hill 22
Santa Margarita 66, Loyola 55
Santa Monica 69, West 59
Santa Rosa Academy 81, Bethel Christian 24
Sanger 59, Central East 43
Sanger West 83, Sierra 42
Santa Ana Valley 60, Southlands Christian 50
Saugus 65, Castaic 24
Schurr 57, South El Monte 53
Scotts Valley 69, Pacific Collegiate 50
Segerstrom 85, Magnolia 48
Selma 67, El Diamante 47
Servite 81, Cypress 78
Sierra 66, Ripon 39
Silverado 50, Valley View 28
Soledad 69, Pajaro Valley 18
Sonora 59, La Serna 46
Soquel 69, Monte Vista Christian 50
South 69, Independence 41
South El Monte 57, Schurr 53
Southern California Yeshiva 42, Castle Park 37
Stagg 60, Linden 35
Stockdale 64, Monache 56
Stone Ridge Christian 64, Hilmar 60
Stratford Prep 59, Waldorf 58
Summit 60, Edison 37
Summit Shasta 64, Urban 46
Sunny Hills 54, Tustin 44
Surprise Valley 66, Westwood 31
Sutter 68, Wheatland 41
Tamalpais 62, Novato 51
Tarbut V' Torah 90, First Baptist 46
Tehachapi 80, Taft 46
Temecula Prep 74, Rim of the World 26
Temecula Valley 103, Granite Hills 37
Thousand Oaks 73, Milken 54
Torrance 58, Peninsula 42
Tranquillity 67, Laton 19
Tulare Union 62, Porterville 49
Twelve Bridges 49, Rio Americano 32
Twentynine Palms 54, Canyon Springs 47
University 84, San Rafael 35
Upland 82, Entrepreneur 29
Vacaville Christian 58, CCCA 12
Valley 72, Amador 56
Valley Center 57, West Hills 36
Valley Christian 75, Leigh 56
Valley Christian Academy 53, Cuyama Valley 16
Varsity Opponent 67, Knight 41
Victory Christian 59, CAS 28
Victory Christian Academy 52, Summerfield Waldorf 27
Victory Christian Academy 67, Christian 41
Wallenberg 52, Drew 47
Warren 81, Fullerton 62
Wasco 43, Foothill 31
Westmont 66, Prospect 31
Westmoor 55, Emerald 41
Wilcox 50, Cupertino 48
Williams 53, San Juan 47
Willits 58, Upper Lake 42
WISH Academy 56, Middle College 46
Woodlake 57, Parlier 49
Xavier Prep 56, Yucca Valley 50
Yreka 53, Corning 46
Yuba City 60, Las Plumas 47
YULA 65, Capistrano Valley Christian 59