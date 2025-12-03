High School

California High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025

See every California boys high school basketball final score from December 2, 2025

CJ Vafiadis

JSerra Catholic senior G BJ Davis-Ray at Torrey Pines Holiday Classic
JSerra Catholic senior G BJ Davis-Ray at Torrey Pines Holiday Classic / Photo: Rudy Schmoke

The 2025 California high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

AIMS College Prep 51, De Anza 26

Alameda 73, Northgate 65

Alta Loma 57, Serrano 37

Aliso Niguel 70, Northwood 44

Alliance Ouchi 57, Alliance Bloomfield 16

American Canyon 73, Hercules 35

Anderson 43, Paradise 34

Animo Pat Brown 52, Annenberg 28

Animo Robinson 46, New Designs University Park 22

Animo Venice 47, New West Charter 40

Antelope 69, Christian Brothers 59

Antioch 67, Napa 43

Aptos 53, Salinas 45

Argonaut 78, Golden Sierra 32

Arlington 60, Rialto 51

Arvin 53, Rosamond 43

Aspire Langston Hughes Academy 61, Elite 43

Barstow 79, University Prep 26

Bear River 56, Gridley 43

Bell Gardens 56, Orange 48

Bellarmine College Prep 53, Monte Vista 38

Benicia 66, Vacaville 52

Bentley 68, Oakland Military Institute 37

Bethel 54, Casa Grande 42

Big Valley 53, Butte Valley 52

Biggs 67, Willows 59

Bishop Amat 70, Linfield Christian 50

Branson 57, Oakland Tech 54

Buckley 90, Westminster 29

Burney 68, Dunsmuir 2

California Crosspoint 73, LPSR 37

California Lutheran 67, SJDLCS 26

Calvin Christian 68, Bonsall 46

Campolindo 52, Justin-Siena 43

Campbell Hall 80, Moorpark 57

Capuchino 61, Rise University Prep 56

Cardinal Newman 59, Ukiah 42

Carter 81, Citrus Hill 64

Caruthers 61, Torres 47

Casa Roble 72, Bella Vista 63

Center 55, Rio Linda 50

Central Valley Christian 51, Justin Garza 46

Cerritos 65, Western 40

Chadwick 68, El Segundo 58

Channel Islands 66, Malibu 58

Chavez 61, McNair 55

Chester 52, Paradise Adventist Academy 46

Cindy Avitia 41, KIPP Esperanza 28

Clairemont 77, San Dieguito Academy 68

Clear Lake 52, South Fork 37

Coalinga 54, Shafter 47

Coastal Christian 65, Coast Union 13

Colfax 49, Nevada Union 48

College Prep 37, Lick-Wilmerding 33

Coliseum College Prep Academy 40, Emery 32

Colony 76, Grand Terrace 42

Community Charter 41, CALS Early College 36

Corcoran 71, Orosi 64

Coronado 49, Point Loma 37

Credo 59, Piner 47

Crenshaw 66, Hillcrest Christian 41

Cristo Rey San Jose Jesuit 62, Mid-Peninsula 56

Crystal Springs Uplands 68, Live Oak 52

Deer Valley 60, Foothill 53

Del Campo 90, Woodland 45

Delhi 78, Millennium 44

Del Norte 80, Classical Academy 23

Del Oro 75, Kennedy 46

Desert Hot Springs 70, Coachella Valley 67

Desert Mirage 69, West Shores 30

Diamond Ranch 75, Eisenhower 72

Dominguez 59, Gardena 33

Dos Palos 53, Farmersville 47

Dougherty Valley 98, Concord 38

Durham 50, Quincy 20

Eagle Rock 52, Charter Oak 46

EF Academy 62, Pomona 36

El Capitan 49, San Ysidro 32

El Dorado 65, Bret Harte 48

El Rancho 53, Bosco Tech 44

Elsie Allen 44, Technology 36

Escalon 66, Tokay 60

Escondido Adventist Academy 57, Horizon Prep 54

Etiwanda 69, Aquinas 31

Faith Baptist 59, Pilibos 52

Fillmore 65, Carpinteria 53

Florin 56, Mesa Verde 39

Folsom 74, Sacramento 63

Foothill 51, El Camino 43

Foothill 69, Lassen 30

Fortuna 62, Hayfork 58

Fowler 67, Orange Cove 40

Freedom 65, Las Lomas 43

Fremont Christian 59, California School for the Deaf 37

Galileo 54, Stuart Hall 43

Garces Memorial 66, Templeton 60

Glendale 68, Marshall 46

Godinez Fundamental 71, Newport Harbor 62

Golden Valley 51, West Ranch 43

Golden West 57, Strathmore 44

Granite Bay 68, St. Mary's 62

Great Oak 50, Liberty 46

Grossmont 47, High Tech CV 36

Hamilton 35, Borrego Springs 33

Hamilton 85, Centennial 32

Harbor 78, San Jose 44

Harbor Teacher 56, Ambassador 26

Hart 76, Canyon 67

Harvard-Westlake 58, La Mirada 47

Hayward 44, James Logan 41

Heritage Christian Academy 60, Varsity Opponent 58

Hesperia Christian 77, NSLA 32

Highland 54, Lindsay 25

Hilltop 74, SET 50

Holy Martyrs Armenian 74, Viewpoint 60

Homestead 90, Oak Grove 31

Jewish Community 52, Pacific Bay Christian 29

Johansen 64, Hughson 53

King's Academy 78, Los Altos 39

Kings Christian 70, Riverdale Christian 47

La Habra 70, Trabuco Hills 39

Lakeside 63, Woodcrest Christian 58

La Jolla 58, San Pasqual 46

Latitude 82, John Henry 24

Leadership 61, East Palo Alto Academy 19

Leigh 56, Valley Christian 75

Leroy Greene Academy 70, John Adams Academy Rsvl/Lin 50

Liberty Ranch 54, Sonora 29

Livermore 61, College Park 49

LMEC 40, Ocean View Christian 24

Lodi Academy 58, Faith Christian 51

Loma Linda Academy 73, United Christian Academy 31

Los Altos 88, Santiago 37

Lowell 63, South San Francisco 37

MacDonald 48, Del Mar 44

Magnolia 48, Segerstrom 85

Manteca 58, Kimball 52

Maranatha Christian 71, Monte Vista 53

Marin Academy 73, Gateway 45

Marina 71, Carmel 52

Maricopa 49, SLOCA 20

Mar Vista 68, Santana 60

Maxwell 80, Princeton 45

McClatchy 76, Burbank 40

McFarland 58, Granite Hills 53

Mendota 65, Reedley 56

Menlo School 73, Washington 58

Merced 66, Pitman 35

Mira Loma 75, Lindhurst 32

Mira Mesa 64, Rancho Bernardo 61

Mission San Jose 55, Watsonville 50

Mission Viejo 68, St. Margaret's 62

Mission Vista 57, Escondido Charter 53

Montclair 66, Kaiser 47

Montebello 48, Rosemead 41

Monterey Trail 81, Lodi 73

Montgomery 77, Rancho Cotate 39

Monrovia 74, Valor Academy 44

Monta Vista 69, Overfelt 42

Moreno Valley 77, California Military Institute 33

Mountain Empire 58, Julian 41

Mountain House 78, Ripon Christian 52

Mt. Shasta 58, Central Valley 52

Newbury Park 73, San Marcos 50

Newport Christian 67, Crossroads Christian 49

Norte Vista 88, Hillcrest 58

North Monterey County 57, Seaside 51

Norco 68, Riverside Prep 54

Oak Hills 75, King 52

Oakland 70, San Marin 59

Oak Park 74, King/Drew 40

Oak Ridge 70, Laguna Creek 51

Oaks Christian 76, Santa Barbara 67

Oakdale 96, Waterford 29

Oakmont 58, WSCA 41

Ontario 73, Nogales 40

Orestimba 69, Le Grand 38

Oroville 62, Red Bluff 51

Orthopaedic 79, Santee 55

Packinghouse Christian Academy 75, La Sierra Academy 52

Palma 70, Hollister 31

Paloma Valley 67, JW North 48

Palm Valley 46, Weaver 29

Palo Verde Valley 44, Calipatria 36

Patrick Henry 67, San Diego 34

Piedmont 74, Evision Academy 48

Pine Hills Adventist 51, SAEL 37

Pinewood 61, Design Tech 15

Pinole Valley 77, Encinal 59

Pioneer 73, South Hills 64

Placer 78, Lincoln 37

Poly 45, Redlands 36

Ponderosa 78, Union Mine 65

Poway 67, Mt. Carmel 49

Preuss UCSD 76, Health Sciences 15

Providence 73, Poly 42

Ramona 75, Notre Dame 57

Rancho Cucamonga 63, Murrieta Valley 54

Rancho Mirage 63, Patriot 36

Rancho Verde 69, Yucaipa 30

Redondo Union 89, Laguna Hills 37

Ridgeview 46, Golden Valley 27

Rio Vista 63, Elliot Christian 57

River City 82, West Campus 58

River Islands 53, Lathrop 51

Riverbank 68, Denair 55

Riverdale 49, SCCA 46

Rocklin 74, Roseville 62

Rolling Hills Prep 87, Wildwood 16

Rosemont 56, Kennedy 52

Round Valley 61, Tomales 59

Rowland 53, Calvary Baptist 45

Royal 64, St. Monica Academy 55

Rubidoux 56, Sultana 29

Sacramento Country Day 68, Sierra Ridge Academy/ROP 7

Sage Hill 55, Brea Olinda 50

Salesian College Preparatory 83, Ygnacio Valley 27

San Bernardino 63, San Dimas 55

San Clemente 83, Buena Park 24

San Joaquin Memorial 69, Dinuba 23

San Leandro 65, Arroyo 36

San Lorenzo Valley 1, York 0

San Luis Obispo 71, Nipomo 22

Santa Clara 70, Hill 22

Santa Margarita 66, Loyola 55

Santa Monica 69, West 59

Santa Rosa Academy 81, Bethel Christian 24

Sanger 59, Central East 43

Sanger West 83, Sierra 42

Santa Ana Valley 60, Southlands Christian 50

Saugus 65, Castaic 24

Schurr 57, South El Monte 53

Scotts Valley 69, Pacific Collegiate 50

Segerstrom 85, Magnolia 48

Selma 67, El Diamante 47

Servite 81, Cypress 78

Sierra 66, Ripon 39

Silverado 50, Valley View 28

Soledad 69, Pajaro Valley 18

Sonora 59, La Serna 46

Soquel 69, Monte Vista Christian 50

South 69, Independence 41

South El Monte 57, Schurr 53

Southern California Yeshiva 42, Castle Park 37

Stagg 60, Linden 35

Stockdale 64, Monache 56

Stone Ridge Christian 64, Hilmar 60

Stratford Prep 59, Waldorf 58

Summit 60, Edison 37

Summit Shasta 64, Urban 46

Sunny Hills 54, Tustin 44

Surprise Valley 66, Westwood 31

Sutter 68, Wheatland 41

Tamalpais 62, Novato 51

Tarbut V' Torah 90, First Baptist 46

Tehachapi 80, Taft 46

Temecula Prep 74, Rim of the World 26

Temecula Valley 103, Granite Hills 37

Thousand Oaks 73, Milken 54

Torrance 58, Peninsula 42

Tranquillity 67, Laton 19

Tulare Union 62, Porterville 49

Twelve Bridges 49, Rio Americano 32

Twentynine Palms 54, Canyon Springs 47

University 84, San Rafael 35

Upland 82, Entrepreneur 29

Vacaville Christian 58, CCCA 12

Valley 72, Amador 56

Valley Center 57, West Hills 36

Valley Christian 75, Leigh 56

Valley Christian Academy 53, Cuyama Valley 16

Varsity Opponent 67, Knight 41

Victory Christian 59, CAS 28

Victory Christian Academy 52, Summerfield Waldorf 27

Victory Christian Academy 67, Christian 41

Wallenberg 52, Drew 47

Warren 81, Fullerton 62

Wasco 43, Foothill 31

Westmont 66, Prospect 31

Westmoor 55, Emerald 41

Wilcox 50, Cupertino 48

Williams 53, San Juan 47

Willits 58, Upper Lake 42

WISH Academy 56, Middle College 46

Woodlake 57, Parlier 49

Xavier Prep 56, Yucca Valley 50

Yreka 53, Corning 46

Yuba City 60, Las Plumas 47

YULA 65, Capistrano Valley Christian 59

