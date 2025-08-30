California high school football final scores, results — August 29, 2025
The 2025 California high school football season continues this week, and High School On SI has a list of final scores from this Friday.
California (CIF) High School Football Schedule & Scores - August 29, 2025
St. John Bosco 66, Eastwood 7
PAL Charter 40, Entrepreneur/Highland 0
Santa Fe Christian 49, Valley Center 20
Redwood Christian 54, Ygnacio Valley 6
Coastal Academy 42, O'Farrell 8
Faith Baptist 30, Chadwick 6
Canyon/Anaheim 26, Ayala 7
Encina Prep 68, West Campus 6
Redding Christian 40, Durham 0
Carson 12, Canyon Springs 7
St. Monica Prep 25, Peninsula 7
Coast Union 37, Malibu 34
Spanish Springs 42, Clayton Valley Charter 13
Nordhoff 31, Hoover 13
Foresthill 48, Florin 6
Los Amigos 47, Silver Valley 12
Southwest SD 39, East 21
Mar Vista 50, Victory Christian Academy 12
Chula Vista 20, Bonita Vista 14
Rancho Buena Vista 30, Sweetwater 13
Olympian 49, Vista 0
Borrego Springs 58, West Shores 24
Casteel 51, Helix 14
Notre Dame (SO) 42, Alemany 0
Reno 35, Foothill 20
Del Mar 37, Harbor 22
King's Academy 35, Aptos 0
Mojave 56, Tehillah Christian Academy 6
Los Molinos 40, Upper Lake 0
Las Lomas 31, Bethel 0
Buchanan 31, Kennedy 6
Lincoln 48, Woodland 12
Twelve Bridges 45, Reed 31
Turlock 26, Tracy 23
Sacramento 48, Sonoma Valley 0
Pacifica/Oxnard 62, Oxnard 0
Minarets 21, Pacheco 17
Stagg 56, Natomas 0
Miramonte 27, Oakland Tech 8
Mountain House 25, West 7
Carlmont 28, Lincoln 21
Pitman 42, Cosumnes Oaks 41
El Capitan 26, Central Valley 21
Capistrano Valley 26, Campo Verde 16
Alpaugh 14, Maricopa 12
Lakewood 35, St. Anthony 14
Savanna 22, Glenn 18
Viewpoint 42, Del Sol 15
Anaheim 34, Katella 13
Dos Pueblos 19, Royal 0
Riverbank 50, Richmond 0
Buena 44, Canyon/Canyon 30
Stone Ridge Christian 36, Modesto Christian 0
Alameda 35, De Anza 19
Summerville 47, Denair 17
Ocean View 16, Bolsa Grande 0
College Park 41, Dougherty Valley 0
Antioch 36, San Rafael 15
Franklin 36, Bret Harte 14
Liberty Ranch 44, Linden 7
Livermore 51, Castro Valley 13
Crespi 41, Golden Valley 16
Winters 41, Dixon 6
Sunny Hills 35, California 14
Acalanes 33, Archbishop Mitty 12
La Serna 28, Schurr 0
Mira Costa 45, St. Francis 19
Dublin 42, Berkeley 7
Rio Hondo Prep 28, Quartz Hill 21
Washington 49, Weston Ranch 13
Shadow Ridge 41, Simi Valley 40
Calvary Chapel (SA) 33, Valley Christian/Cerritos 19
San Marin 27, St. Ignatius 24
Tustin 44, Foothill 16
Wilson/Long Beach 37, Marina 14
Valencia/Valencia 34, Chaminade 21
Rancho Bernardo 28, Brawley 7
Shadow Hills 19, Palo Verde Valley 6
Magnolia 35, Compton Early College 8
California School for the Deaf-Riverside 60, Animo Jackie Robinson 0
Laton 49, Desert Christian 28
Glendale 35, Duarte 14
East Union 83, Freedom 19
Woodcreek 37, Whitney 20
St. Bernard 44, Littlerock 13
Pinole Valley 26, Skyline 22
Marysville 21, Rio Linda 0
Atascadero 22, North 20
Grace 40, Arrowhead Christian 14
Nevada Union 49, Bella Vista 0
Downey 35, Orange Vista 34
Johansen 27, Buhach Colony 6
Cathedral Catholic 35, Saint Francis 7
San Dimas 33, Pasadena 24
Rialto 56, Temecula Prep 14
Hayward 35, Moreau Catholic 14
Bellarmine College Prep 6, Ann Sobrato 0
Monte Vista 49, Foothill 23
Saugus 41, Oak Park 19
Concord 35, Newark Memorial 26
Kennedy 34, Mt. Eden 14
Army-Navy 49, Castle Park 6
Waterford 34, Beyer 6
James Logan 26, Heritage 18
McQueen 48, Foothill 0
La Canada 42, Santa Paula 14
Merced 45, Gregori 13
Vallejo 24, Highlands 20
Poway 48, Ramona 15
San Jacinto Valley Academy 46, Desert Mirage 20
Esperanza 35, Fountain Valley 17
Hilmar 31, Los Banos 21
Leuzinger 61, Palmdale 0
La Costa Canyon 45, Mount Miguel 13
University City 35, West Hills 7
Washington 35, Healdsburg 34
Lathrop 42, Sierra 3
Bullard 15, Mayfair 9
San Joaquin Memorial 27, Christian Brothers 25
Montgomery 14, El Capitan 0
Grossmont 36, Westview 14
Point Loma 14, Otay Ranch 7
Xavier Prep 31, Desert Hot Springs 0
Crescenta Valley 13, Knight 9
Village Christian 43, North Hollywood 13
Rocklin 28, Bishop Manogue 17
Trabuco Hills 20, Huntington Beach 19
Portola 7, Irvine 0
Santana 14, Crawford 7
Carlsbad 48, Oceanside 14
La Habra 56, Northview 21
Mission Bay 37, Holtville 24
Templeton 32, Monache 31
Cathedral City 6, San Bernardino 0
Claremont 50, Diamond Bar 42
Heritage Christian 26, El Camino Real 0
Hughson 27, Atwater 21
Desert Christian Academy 25, Riverside Prep 6
Del Norte 19, St. Augustine 12
St. Bonaventure 42, Birmingham 10
Sierra Vista 42, Mark Keppel 12
Del Campo 41, El Dorado 28
Paraclete 49, San Marcos 0
Loyola 35, Millikan 25
Scripps Ranch 25, Warren 7
Thousand Oaks 38, Ventura 13
Steele Canyon 35, Madison 7
Dominguez 71, Marshall 0
Newport Harbor 42, Lancaster 26
Westlake 31, Agoura 14
Delhi 22, River Islands 12
Nipomo 35, Righetti 21
Mission Oak 35, San Luis Obispo 32
Lompoc 21, Santa Ynez 20
Northwood 38, Sonora 14
Bell Gardens 14, El Rancho 7
Lincoln 36, Poly/Long Beach 20
Sutter 63, Fairfield 13
Servite 56, Murrieta Valley 35
Corona del Mar 28, Santa Barbara 27
Half Moon Bay 35, Burlingame 32
Sequoia 10, Capuchino 7
Terra Nova 44, Jefferson 7
Burbank 41, Westwood 27
Arroyo Valley 38, Nuview Bridge 0
Camarillo 22, Rio Mesa 14
Hart 49, Burroughs/Burbank 0
West Park 22, Vacaville 6
Moreno Valley 34, Paloma Valley 27
Canyon Springs 35, Fallbrook 14
La Quinta/Westminster 21, Godinez Fundamental 0
Sierra Canyon 63, Oaks Christian 0
Garces Memorial 29, Paso Robles 21
Orange 46, Laguna Hills 43
Soquel 42, Los Gatos 40
Manteca 40, Cardinal Newman 7
La Jolla 52, Patrick Henry 14
Calaveras Hills 35, Argonaut 6
South Pasadena 55, Arcadia 16
Aquinas 34, Glendora 7
El Monte 40, Alhambra 0
Vintage 33, Casa Grande 14
Rancho Cotate 33, Ukiah 26
Santa Rosa 35, Novato 9
Napa 31, St. Patrick-St. Vincent 6
Petaluma 41, Montgomery 6
Dana Hills 30, El Modena 14
Kathleen MacDonald 28, Santa Clara 6
Mission Viejo 58, St. Paul 14
Estancia 29, Costa Mesa 21
Mary Star of the Sea 42, Eastside 7
Vista Murrieta 35, Murrieta Mesa 17
Newbury Park 28, Arroyo Grande 27
Norte Vista 45, Rancho Christian 7
Rim of the World 35, Big Bear 13
Hesperia 35, Jurupa Hills 7
Summit 28, Chino 25
Silverado 37, Yucaipa 14
Chino Hills 35, El Camino 3
Don Lugo 36, Carter 32
San Leandro 7, Redwood 2
Kennedy 37, Woodbridge 0
Beckman 21, Eastlake 0
La Salle 28, San Marino 14
Elsinore 30, Temecula Valley 0
San Gabriel 35, Rosemead 0
El Dorado 31, Redondo Union 6
Calvary Baptist 64, Noli Indian 0
Segerstrom 63, Santa Ana Valley 7
Salesian 48, Hemet 0
Mountain Empire 28, Calipatria 22
Western 27, Villa Park 20
Etiwanda 35, Citrus Valley 13
South Hills 49, Ontario Christian 0
Torrance 30, West Torrance 12
Eisenhower 28, Colton 21
La Puente 41, Temple City 0
Cypress 21, Brea Olinda 20
Santa Rosa Academy 46, California Military Institute 14
Tahquitz 55, Lakeside 16
Victor Valley 45, Legacy 17
Palm Springs 28, Grand Terrace 21
South Torrance 28, Arroyo 21
Apple Valley 16, Highland 6
Laguna Beach 42, Santa Monica 0
La Quinta (LQ) 32, Yucca Valley 14
Norco 55, Colony 7
Redlands East Valley 32, Perris 25
Brentwood School 38, Hueneme 7
La Mirada 24, Troy 21
Burroughs/Ridgecrest 8, Adelanto 6
Damien 34, JSerra Catholic 31
Walnut 21, Montclair 14
Fontana 55, Jurupa Valley 3
Southlands Christian 42, Lucerne Valley 0
Central 33, Palm Desert 14
Rowland 41, Wilson (HH) 10
Whittier 34, Gabrielino 25
Ramona 33, Arlington 13
Fillmore 21, Chaffey 14
Bonita 37, Diamond Ranch 0
Lutheran/Orange 27, Rancho Cucamonga 24
Poly/Riverside 55, North, JW 13
Downey 43, Elk Grove 42
Modesto 22, Bear Creek 10
Pittsburg 42, Granite Bay 36
Oakdale 70, Lincoln 30
Campolindo 42, Granada 7
Mesa Verde 18, Cordova 13
Silver Creek 41, Evergreen Valley 6
Grant Union 42, Central 20
River City 36, Sheldon 0
East Nicolaus 31, Colfax 7
Leigh 41, Leland 15
Wheatland 12, Union Mine High School 8
Aragon 26, Pioneer 21
St. Mary's 52, Central Catholic 28
Ponderosa 36, Casa Roble 34
San Marcos 45, Tesoro 14
Capital Christian 41, Menlo-Atherton 7
Escondido 40, Classical Academy 21
Chavez 37, Escalon 30
Pleasant Grove 43, Lodi 22
Inderkum 21, Marin Catholic 20
Torrey Pines 30, San Pasqual 13
Mission Hills 24, Oak Ridge 13
Bradshaw Christian 50, Vista del Lago 28
Riverdale 28, Orange Cove 6
Woodlake 41, Exeter 0
Mt. Carmel 34, La Jolla Country Day 27
Tokay 41, Golden Valley 23
Taft Union 28, Del Oro 27
De La Salle 10, Lakeland 6
Yuba City 24, Rosemont 13
Ripon Christian 41, Le Grand 6
McClatchy 35, Davis 28
Vanden 21, Amador Valley 14
Mt. Diablo 52, Terra Linda 6
Center 38, El Camino 0
Mira Monte 35, Yosemite 6
Hamilton 42, Central Valley 6
Gridley 24, University Prep 6
Williams 15, Willows 8
Biggs 52, Weed 0
Orland 21, Paradise 18
Lindhurst 51, Oroville 21
Lassen 44, Shasta 7
Clovis 49, Salinas 14
Western Christian 56, Notre Dame/Riverside 6
Rio Vista 26, Maxwell 0
Golden West 48, Dinuba 19
Liberty 14, Frontier 7
Sierra Pacific 21, Golden Valley 14
Tulare Western 12, Central Valley Christian 7
Clovis North 38, Redwood 34
Foothill 40, California City 14
Clovis West 43, Liberty 14
Washington Union 34, Lemoore 21
Galt 24, Kennedy 12
St. Joseph 28, Edison 0
Selma 26, Fresno 21
Jesuit 35, Rio Americano 0
Placer 49, Laguna Creek 34
Dos Palos 31, Chowchilla 7
Wasco 35, Ridgeview 22
Roseville 34, Oakmont 13
Rodriguez 31, Benicia 14
Highland 20, Stockdale 12
Granite Hills 33, Parlier 6
Madera 49, Matilda Torres 12
Liberty 38, Mendota 13
Clovis East 27, Kingsburg 10
Kerman 53, Caruthers 19
Ripon 64, Enochs 28
Porterville 48, Cesar E. Chavez 0
Firebaugh 35, Fowler 0
Strathmore 53, Avenal 7
Pierce 14, Amador 13
Alisal 34, Everett Alvarez 14
Scotts Valley 38, Gonzales 0
Palma 41, North Monterey County 13
Piedmont Hills 28, Monte Vista Christian 27
North Salinas 40, King City 0
American Canyon 58, Wood 14
Anderson 38, Etna 0
Pacific Grove 14, Seaside 7
Branham 42, Hollister 28
Pioneer 40, River Valley 6
Moorpark 21, Centennial 0
Pacifica (GG) 28, Garden Grove 21
