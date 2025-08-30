High School

California high school football final scores, results — August 29, 2025

See every CIF final score from California high school football on Friday, August 29

CJ Vafiadis

De La Salle quarterback Brayden Knight did a lot of handing off during his junior season.
De La Salle quarterback Brayden Knight did a lot of handing off during his junior season. / Photo by Dennis Lee

 The 2025 California high school football season continues this week, and High School On SI has a list of final scores from this Friday.

California (CIF) High School Football Schedule & Scores - August 29, 2025

California high school football final scores, results — August 29, 2025

St. John Bosco 66, Eastwood 7

PAL Charter 40, Entrepreneur/Highland 0

Santa Fe Christian 49, Valley Center 20

Redwood Christian 54, Ygnacio Valley 6

Coastal Academy 42, O'Farrell 8

Faith Baptist 30, Chadwick 6

Canyon/Anaheim 26, Ayala 7

Encina Prep 68, West Campus 6

Redding Christian 40, Durham 0

Carson 12, Canyon Springs 7

St. Monica Prep 25, Peninsula 7

Coast Union 37, Malibu 34

Spanish Springs 42, Clayton Valley Charter 13

Nordhoff 31, Hoover 13

Foresthill 48, Florin 6

Los Amigos 47, Silver Valley 12

Southwest SD 39, East 21

Mar Vista 50, Victory Christian Academy 12

Chula Vista 20, Bonita Vista 14

Rancho Buena Vista 30, Sweetwater 13

Olympian 49, Vista 0

Borrego Springs 58, West Shores 24

Casteel 51, Helix 14

Notre Dame (SO) 42, Alemany 0

Reno 35, Foothill 20

Del Mar 37, Harbor 22

King's Academy 35, Aptos 0

Mojave 56, Tehillah Christian Academy 6

Los Molinos 40, Upper Lake 0

Las Lomas 31, Bethel 0

Buchanan 31, Kennedy 6

Lincoln 48, Woodland 12

Twelve Bridges 45, Reed 31

Turlock 26, Tracy 23

Sacramento 48, Sonoma Valley 0

Pacifica/Oxnard 62, Oxnard 0

Minarets 21, Pacheco 17

Stagg 56, Natomas 0

Miramonte 27, Oakland Tech 8

Mountain House 25, West 7

Carlmont 28, Lincoln 21

Pitman 42, Cosumnes Oaks 41

El Capitan 26, Central Valley 21

Capistrano Valley 26, Campo Verde 16

Alpaugh 14, Maricopa 12

Lakewood 35, St. Anthony 14

Savanna 22, Glenn 18

Viewpoint 42, Del Sol 15

Anaheim 34, Katella 13

Dos Pueblos 19, Royal 0

Riverbank 50, Richmond 0

Buena 44, Canyon/Canyon 30

Stone Ridge Christian 36, Modesto Christian 0

Alameda 35, De Anza 19

Summerville 47, Denair 17

Ocean View 16, Bolsa Grande 0

College Park 41, Dougherty Valley 0

Antioch 36, San Rafael 15

Franklin 36, Bret Harte 14

Liberty Ranch 44, Linden 7

Livermore 51, Castro Valley 13

Crespi 41, Golden Valley 16

Winters 41, Dixon 6

Sunny Hills 35, California 14

Acalanes 33, Archbishop Mitty 12

La Serna 28, Schurr 0

Mira Costa 45, St. Francis 19

Dublin 42, Berkeley 7

Rio Hondo Prep 28, Quartz Hill 21

Washington 49, Weston Ranch 13

Shadow Ridge 41, Simi Valley 40

Calvary Chapel (SA) 33, Valley Christian/Cerritos 19

San Marin 27, St. Ignatius 24

Tustin 44, Foothill 16

Wilson/Long Beach 37, Marina 14

Valencia/Valencia 34, Chaminade 21

Rancho Bernardo 28, Brawley 7

Shadow Hills 19, Palo Verde Valley 6

Magnolia 35, Compton Early College 8

California School for the Deaf-Riverside 60, Animo Jackie Robinson 0

Laton 49, Desert Christian 28

Glendale 35, Duarte 14

East Union 83, Freedom 19

Woodcreek 37, Whitney 20

St. Bernard 44, Littlerock 13

Pinole Valley 26, Skyline 22

Marysville 21, Rio Linda 0

Atascadero 22, North 20

Grace 40, Arrowhead Christian 14

Nevada Union 49, Bella Vista 0

Downey 35, Orange Vista 34

Johansen 27, Buhach Colony 6

Cathedral Catholic 35, Saint Francis 7

San Dimas 33, Pasadena 24

Rialto 56, Temecula Prep 14

Hayward 35, Moreau Catholic 14

Bellarmine College Prep 6, Ann Sobrato 0

Monte Vista 49, Foothill 23

Saugus 41, Oak Park 19

Concord 35, Newark Memorial 26

Kennedy 34, Mt. Eden 14

Army-Navy 49, Castle Park 6

Waterford 34, Beyer 6

James Logan 26, Heritage 18

McQueen 48, Foothill 0

La Canada 42, Santa Paula 14

Merced 45, Gregori 13

Vallejo 24, Highlands 20

Poway 48, Ramona 15

San Jacinto Valley Academy 46, Desert Mirage 20

Esperanza 35, Fountain Valley 17

Hilmar 31, Los Banos 21

Leuzinger 61, Palmdale 0

La Costa Canyon 45, Mount Miguel 13

University City 35, West Hills 7

Washington 35, Healdsburg 34

Lathrop 42, Sierra 3

Bullard 15, Mayfair 9

San Joaquin Memorial 27, Christian Brothers 25

Montgomery 14, El Capitan 0

Grossmont 36, Westview 14

Point Loma 14, Otay Ranch 7

Xavier Prep 31, Desert Hot Springs 0

Crescenta Valley 13, Knight 9

Village Christian 43, North Hollywood 13

Rocklin 28, Bishop Manogue 17

Trabuco Hills 20, Huntington Beach 19

Portola 7, Irvine 0

Santana 14, Crawford 7

Carlsbad 48, Oceanside 14

La Habra 56, Northview 21

Mission Bay 37, Holtville 24

Templeton 32, Monache 31

Cathedral City 6, San Bernardino 0

Claremont 50, Diamond Bar 42

Heritage Christian 26, El Camino Real 0

Hughson 27, Atwater 21

Desert Christian Academy 25, Riverside Prep 6

Del Norte 19, St. Augustine 12

St. Bonaventure 42, Birmingham 10

Sierra Vista 42, Mark Keppel 12

Del Campo 41, El Dorado 28

Paraclete 49, San Marcos 0

Loyola 35, Millikan 25

Scripps Ranch 25, Warren 7

Thousand Oaks 38, Ventura 13

Steele Canyon 35, Madison 7

Dominguez 71, Marshall 0

Newport Harbor 42, Lancaster 26

Westlake 31, Agoura 14

Delhi 22, River Islands 12

Nipomo 35, Righetti 21

Mission Oak 35, San Luis Obispo 32

Lompoc 21, Santa Ynez 20

Northwood 38, Sonora 14

Bell Gardens 14, El Rancho 7

Lincoln 36, Poly/Long Beach 20

Sutter 63, Fairfield 13

Servite 56, Murrieta Valley 35

Corona del Mar 28, Santa Barbara 27

Half Moon Bay 35, Burlingame 32

Sequoia 10, Capuchino 7

Terra Nova 44, Jefferson 7

Burbank 41, Westwood 27

Arroyo Valley 38, Nuview Bridge 0

Camarillo 22, Rio Mesa 14

Hart 49, Burroughs/Burbank 0

West Park 22, Vacaville 6

Moreno Valley 34, Paloma Valley 27

Canyon Springs 35, Fallbrook 14

La Quinta/Westminster 21, Godinez Fundamental 0

Sierra Canyon 63, Oaks Christian 0

Garces Memorial 29, Paso Robles 21

Orange 46, Laguna Hills 43

Soquel 42, Los Gatos 40

Manteca 40, Cardinal Newman 7

La Jolla 52, Patrick Henry 14

Calaveras Hills 35, Argonaut 6

South Pasadena 55, Arcadia 16

Aquinas 34, Glendora 7

El Monte 40, Alhambra 0

Vintage 33, Casa Grande 14

Rancho Cotate 33, Ukiah 26

Santa Rosa 35, Novato 9

Napa 31, St. Patrick-St. Vincent 6

Petaluma 41, Montgomery 6

Dana Hills 30, El Modena 14

Kathleen MacDonald 28, Santa Clara 6

Mission Viejo 58, St. Paul 14

Estancia 29, Costa Mesa 21

Mary Star of the Sea 42, Eastside 7

Vista Murrieta 35, Murrieta Mesa 17

Newbury Park 28, Arroyo Grande 27

Norte Vista 45, Rancho Christian 7

Rim of the World 35, Big Bear 13

Hesperia 35, Jurupa Hills 7

Summit 28, Chino 25

Silverado 37, Yucaipa 14

Chino Hills 35, El Camino 3

Don Lugo 36, Carter 32

San Leandro 7, Redwood 2

Kennedy 37, Woodbridge 0

Beckman 21, Eastlake 0

La Salle 28, San Marino 14

Elsinore 30, Temecula Valley 0

San Gabriel 35, Rosemead 0

El Dorado 31, Redondo Union 6

Calvary Baptist 64, Noli Indian 0

Segerstrom 63, Santa Ana Valley 7

Salesian 48, Hemet 0

Mountain Empire 28, Calipatria 22

Western 27, Villa Park 20

Etiwanda 35, Citrus Valley 13

South Hills 49, Ontario Christian 0

Torrance 30, West Torrance 12

Eisenhower 28, Colton 21

La Puente 41, Temple City 0

Cypress 21, Brea Olinda 20

Santa Rosa Academy 46, California Military Institute 14

Tahquitz 55, Lakeside 16

Victor Valley 45, Legacy 17

Palm Springs 28, Grand Terrace 21

South Torrance 28, Arroyo 21

Apple Valley 16, Highland 6

Laguna Beach 42, Santa Monica 0

La Quinta (LQ) 32, Yucca Valley 14

Norco 55, Colony 7

Redlands East Valley 32, Perris 25

Brentwood School 38, Hueneme 7

La Mirada 24, Troy 21

Burroughs/Ridgecrest 8, Adelanto 6

Damien 34, JSerra Catholic 31

Walnut 21, Montclair 14

Fontana 55, Jurupa Valley 3

Southlands Christian 42, Lucerne Valley 0

Central 33, Palm Desert 14

Rowland 41, Wilson (HH) 10

Whittier 34, Gabrielino 25

Ramona 33, Arlington 13

Fillmore 21, Chaffey 14

Bonita 37, Diamond Ranch 0

Lutheran/Orange 27, Rancho Cucamonga 24

Poly/Riverside 55, North, JW 13

Downey 43, Elk Grove 42

Modesto 22, Bear Creek 10

Pittsburg 42, Granite Bay 36

Oakdale 70, Lincoln 30

Campolindo 42, Granada 7

Mesa Verde 18, Cordova 13

Silver Creek 41, Evergreen Valley 6

Grant Union 42, Central 20

River City 36, Sheldon 0

East Nicolaus 31, Colfax 7

Leigh 41, Leland 15

Wheatland 12, Union Mine High School 8

Aragon 26, Pioneer 21

St. Mary's 52, Central Catholic 28

Ponderosa 36, Casa Roble 34

San Marcos 45, Tesoro 14

Capital Christian 41, Menlo-Atherton 7

Escondido 40, Classical Academy 21

Chavez 37, Escalon 30

Pleasant Grove 43, Lodi 22

Inderkum 21, Marin Catholic 20

Torrey Pines 30, San Pasqual 13

Mission Hills 24, Oak Ridge 13

Bradshaw Christian 50, Vista del Lago 28

Riverdale 28, Orange Cove 6

Woodlake 41, Exeter 0

Mt. Carmel 34, La Jolla Country Day 27

Tokay 41, Golden Valley 23

Taft Union 28, Del Oro 27

De La Salle 10, Lakeland 6

Yuba City 24, Rosemont 13

Ripon Christian 41, Le Grand 6

McClatchy 35, Davis 28

Vanden 21, Amador Valley 14

Mt. Diablo 52, Terra Linda 6

Center 38, El Camino 0

Mira Monte 35, Yosemite 6

Hamilton 42, Central Valley 6

Gridley 24, University Prep 6

Williams 15, Willows 8

Biggs 52, Weed 0

Orland 21, Paradise 18

Lindhurst 51, Oroville 21

Lassen 44, Shasta 7

Clovis 49, Salinas 14

Western Christian 56, Notre Dame/Riverside 6

Rio Vista 26, Maxwell 0

Golden West 48, Dinuba 19

Liberty 14, Frontier 7

Sierra Pacific 21, Golden Valley 14

Tulare Western 12, Central Valley Christian 7

Clovis North 38, Redwood 34

Foothill 40, California City 14

Clovis West 43, Liberty 14

Washington Union 34, Lemoore 21

Galt 24, Kennedy 12

St. Joseph 28, Edison 0

Selma 26, Fresno 21

Jesuit 35, Rio Americano 0

Placer 49, Laguna Creek 34

Dos Palos 31, Chowchilla 7

Wasco 35, Ridgeview 22

Roseville 34, Oakmont 13

Rodriguez 31, Benicia 14

Highland 20, Stockdale 12

Granite Hills 33, Parlier 6

Madera 49, Matilda Torres 12

Liberty 38, Mendota 13

Clovis East 27, Kingsburg 10

Kerman 53, Caruthers 19

Ripon 64, Enochs 28

Porterville 48, Cesar E. Chavez 0

Firebaugh 35, Fowler 0

Strathmore 53, Avenal 7

Pierce 14, Amador 13

Alisal 34, Everett Alvarez 14

Scotts Valley 38, Gonzales 0

Palma 41, North Monterey County 13

Piedmont Hills 28, Monte Vista Christian 27

North Salinas 40, King City 0

American Canyon 58, Wood 14

Anderson 38, Etna 0

Pacific Grove 14, Seaside 7

Branham 42, Hollister 28

Pioneer 40, River Valley 6

Moorpark 21, Centennial 0

Pacifica (GG) 28, Garden Grove 21

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Home/California