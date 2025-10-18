California high school football final scores, results — October 17, 2025
The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 5.
California High School Football Scores, Results & Live Updates (CIF) - October 17, 2025
Acalanes 51, Campolindo 28
Agoura 42, Fillmore 14
Alameda 40, Mt. Eden 6
Alta Loma 33, Diamond Ranch 20
Amador 51, Union Mine High School 18
American Canyon 35, Petaluma 14
Antioch 25, Deer Valley 14
Antelope 62, Grant Union 36
Apple Valley 34, Burroughs/Ridgecrest 6
Aquinas 49, Heritage Christian 7
Archbishop Mitty 27, Sacred Heart Cathedral Preparatory 20
Arcadia 42, Glendale 24
Argonaut 49, Galt 14
Arleta 42, Verdugo Hills 21
Armijo 48, Burbank 20
Arroyo 35, Gabrielino 10
Arroyo Grande 30, St. Joseph 7
Arroyo Valley 56, Notre Dame/Riverside 20
Atascadero 35, Righetti 14
Bakersfield Christian 16, Bakersfield 14
Balboa 54, Mission 7
Banning 28, Desert Hot Springs 27
Barstow 24, Silverado 17
Bassett 28, Duarte 7
Bear Creek 47, Franklin 26
Beaumont 57, Yucaipa 10
Bell Gardens 35, Montebello 7
Bellflower 59, Compton Early College 7
Benicia 45, Northgate 35
Berean Christian 62, Ygnacio Valley 18
Beyer 20, Pacheco 7
Biggs 42, Portola 8
Birmingham 69, Taft 14
Bishop Amat 30, Loyola 14
Bishop Diego 25, Simi Valley 13
Bishop Union 43, California City 0
Bonita 31, Claremont 7
Buchanan 30, Clovis North 20
Bullard 30, Justin Garza 21
Burbank 69, Hoover 0
Burlingame 34, Carlmont 0
Burney 34, Plumas Charter 20
Calabasas 51, Santa Barbara 34
Calaveras Hills 28, Big Valley Christian 0
California 33, San Ramon Valley 14
California Lutheran 58, Hillcrest Christian 42
California School for the Deaf-Riverside 64, Hesperia Christian 6
Calvary Chapel (SA) 43, Ocean View 21
Canyon Hills 20, Coronado 10
Canyon Springs 50, Citrus Hill 21
Capital Christian 62, Cordova 0
Capistrano Valley 41, Trabuco Hills 7
Capistrano Valley Christian 55, Ontario Christian 21
Cardinal Newman 14, Rancho Cotate 3
Carlsbad 31, San Marcos 28
Carpinteria 62, Del Sol 33
Carson 40, Banning 0
Castlemont 28, Skyline 6
Castro Valley 41, Berkeley 38
Cathedral 49, Paraclete 28
Cathedral Catholic 41, Scripps Ranch 0
Cathedral City 20, Desert Mirage 14
Centennial/Corona 48, Murrieta Valley 20
Century 34, Savanna 13
Cesar E. Chavez 27, Delano 26
Chaminade 37, Serra 27
Channel Islands 42, Santa Clara 7
Chaparral 56, Norco 28
Charter Oak 41, Los Osos 20
Chavez 33, Weston Ranch 0
Chavez 60, Fulton 13
Christian Brothers 50, Bella Vista 49
Citrus Valley 48, Redlands 8
Clayton Valley Charter 56, Miramonte 14
Clear Lake 34, Cloverdale 13
Clovis 42, Clovis East 15
Coachella Valley 55, Yucca Valley 30
Coalinga 42, Mendota 7
Coastal Academy 42, Orange Glen 0
Colfax 45, Bear River 34
College Park 40, Alhambra 6
Colony 34, Glendora 0
Compton 38, Jordan 21
Corning 42, Live Oak 14
Corona del Mar 21, Villa Park 3
Costa Mesa 29, Bolsa Grande 6
Crean Lutheran 56, La Habra 21
Crespi 31, Salesian 16
Dana Hills 49, Fountain Valley 13
Davis 43, Ceres 10
De La Salle 56, Amador Valley 13
Del Oro 29, Jesuit 16
Delta 54, Valley 20
Desert Christian Academy 51, Hamilton 7
Diamond Bar 41, Covina 28
Dos Pueblos 14, Santa Paula 3
Downey 48, Paramount 9
Downey 56, Modesto 14
Dublin 23, Granada 20
Durham 46, Willows 12
Eagle Rock 42, Franklin 28
Eastlake 35, Otay Ranch 10
Eisenhower 14, Jurupa Hills 0
El Camino Real 41, Cleveland 21
El Cerrito 40, Salesian College Preparatory 14
El Dorado 35, Laguna Hills 12
El Rancho 36, Whittier 12
El Toro 31, Irvine 25
Elk Grove 51, Sheldon 0
Fairfield 42, Foothill 6
Firebaugh 35, Avenal 0
Flintridge Prep 29, Sage Hill 21
Folsom 48, Whitney 7
Fontana 35, Carter 0
Fowler 21, Riverdale 14
Frontier 27, Garces Memorial 13
Fullerton 21, Marina 0
Ganesha 67, Workman 0
Garfield 39, South Gate 28
George Washington Prep 27, Maywood CES 6
Godinez Fundamental 20, Magnolia 8
Golden Sierra 45, Mesa Verde 14
Golden Valley 28, Arvin 27
Grace 42, Nordhoff 28
Granada Hills Charter 46, Chatsworth 17
Granite Bay 29, Rocklin 20
Granite Hills 40, Helix 14
Great Oak 50, Santiago/Corona 24
Grossmont 48, West Hills 27
Hamilton 42, Williams 0
Hanford 55, Tulare Western 14
Hart 42, Canyon/Canyon 6
Harvard-Westlake 36, Cantwell-Sacred Heart 12
Hawkins 2, Jordan 0
Hayfork 62, Chester 0
Hayward 21, Newark Memorial 6
Highlands 55, Elite 6
Hilltop 28, Bonita Vista 10
Hollister 27, Monterey 14
Holtville 36, Brawley 7
Horizon Prep 62, Calvin Christian 24
Hueneme 32, San Marcos 35
Huntington Beach 21, Foothill 14
Immanuel 37, Central Valley Christian 0
Immanuel Christian 46, Valley Oaks Charter 22
Independence 34, Highland 14
Inderkum 38, Woodcreek 35
Inglewood 21, Mira Costa 17
Johansen 28, Central Valley 7
Kaiser 22, Colton 21
Kearny 41, Rock Academy 7
Kennedy 30, Hercules 20
Kennedy 49, Canoga Park 0
Kimball 28, Lodi 22
King 47, Temecula Valley 39
King/Drew 17, Dorsey 16
Kingsburg 10, Kerman 7
La Canada 14, Monrovia 0
La Costa Canyon 36, El Camino 13
La Jolla 36, San Diego 33
La Mirada 34, Dominguez 7
La Puente 27, Garey 12
La Quinta (LQ) 40, Rancho Mirage 13
La Serna 42, California 27
Laguna Beach 48, Aliso Niguel 20
Laguna Creek 49, Davis 14
Lakewood 3, Millikan 0
Lassen 35, University Prep 6
Lathrop 61, Livingston 27
Le Grand 21, Gustine 12
Legacy 17, Bell 14
Lemoore 20, Dinuba 13
Leuzinger 47, Culver City 7
Liberty 48, Parlier 6
Liberty Ranch 28, Bradshaw Christian 21
Lincoln 2, Center 0
Lincoln 33, Wilson 24
Lincoln 56, University City 0
Linden 42, Riverbank 0
Lindhurst 28, Esparto 24
Linfield Christian 38, Big Bear 0
Live Oak 17, Lincoln 13
Livermore 31, Redwood Christian 7
Loara 27, La Quinta/Westminster 12
Lompoc 42, Mission Prep 14
Los Alamitos 41, Edison 22
Los Amigos 21, Estancia 14
Los Banos 48, Buhach Colony 9
Lower Lake 46, Upper Lake 8
Lutheran/Orange 63, JSerra Catholic 23
Mammoth 76, Trona 8
Manteca 56, East Union 20
Manual Arts 30, Angelou 0
Mar Vista 40, Southwest SD 39
Maranatha 37, Arrowhead Christian 14
Maranatha Christian 41, Mountain Empire 0
Marin Catholic 31, Vintage 0
Marina 42, Harbor 22
Mary Star of the Sea 67, Don Bosco Tech 0
Maxwell 49, Los Molinos 7
Mayfair 26, Warren 20
Menlo School 49, Palo Alto 6
Menlo-Atherton 24, Sacred Heart Prep 17
Merced 66, El Capitan 6
Miller 21, Indian Springs 19
Minarets 36, Chowchilla 26
Mira Loma 27, Foresthill 10
Mission Hills 36, Torrey Pines 0
Mission Viejo 34, San Clemente 16
Modoc 63, Weed 14
Monache 35, Mt. Whitney 7
Montclair 14, Don Lugo 0
Monterey Trail 28, Franklin 10
Moorpark 44, Oxnard 10
Moreau Catholic 35, San Leandro 8
Mount Miguel 28, Steele Canyon 21
Mt. Carmel 58, Escondido 21
Mt. Diablo 25, Concord 21
Mt. Shasta 28, Etna 12
Muir 63, Burroughs/Burbank 0
Murrieta Mesa 31, Corona 20
Nevada Union 72, Del Campo 42
New Designs University Park 36, USC Hybrid 6
Nipomo 56, Cabrillo 35
Nogales 34, Wilson (HH) 14
North 47, East Bakersfield 7
North Hollywood 35, Grant 0
North Torrance 34, Peninsula 21
Norwalk 27, Gahr 13
O'Farrell 38, Foothills Christian 23
Oak Park 48, Buena 7
Oak Ridge 38, Monte Vista 13
Oakdale 60, Central Catholic 46
Oakland 46, Oakland Tech 20
Oceanside 24, Rancho Bernardo 21
Olympian 29, Montgomery 21
Ontario 28, Azusa 0
Orange 34, Northwood 28
Orland 35, Las Plumas 12
Orosi 41, Corcoran 13
Overfelt 20, Oak Grove 0
Pacific 34, San Bernardino 20
Pacifica/Oxnard 42, Camarillo 16
Pajaro Valley 26, Gonzales 7
Palisades 19, University 17
Palma 42, Salinas 41
Palmdale 43, Littlerock 10
Palo Verde Valley 34, Calipatria 20
Palm Springs 26, Xavier Prep 0
Palos Verdes 40, Lawndale 14
Paradise 35, Colusa 24
Patrick Henry 41, Crawford 6
Patterson 56, Sierra 6
Piedmont Hills 35, Pioneer 17
Pittsburg 29, Liberty 12
Placer 49, Yuba City 48
Pleasant Grove 40, Cosumnes Oaks 20
Pleasant Valley 16, Chico 7
Point Loma 55, Madison 26
Poly/Riverside 33, Hillcrest 27
Polytechnic 34, Monroe 14
Portola 32, University 3
Potter Valley 44, Calistoga 14
Poway 35, Del Norte 23
Quartz Hill 49, Eastside 0
Rancho Alamitos 24, Santa Ana Valley 0
Rancho Buena Vista 29, Fallbrook 21
Redding Christian 49, Fall River 14
Redondo Union 47, Santa Monica 7
Redwood 26, Golden West 14
Rialto 33, Bloomington 24
Ridgeview 22, Stockdale 0
Rio Americano 28, Ponderosa 14
Rio Hondo Prep 41, Viewpoint 10
Rio Linda 42, El Camino 6
Ripon Christian 38, Escalon 8
River Islands 40, Bret Harte 30
Roosevelt 28, South East 20
Roosevelt 55, Madera South 0
Rosemead 32, Mountain View 21
Rosemont 19, El Dorado 16
Roseville 34, Twelve Bridges 44
Rowland 45, Chaffey 44
San Gabriel 56, Mark Keppel 6
San Jacinto Valley Academy 47, Desert Chapel 41
San Joaquin Memorial 50, Madera 46
San John Bosco 27, Santa Margarita 14
San Juan Hills 47, Newport Harbor 10
San Lorenzo 44, American 40
San Marcos 35, Hueneme 32
San Rafael 34, Piner 14
San Ysidro 55, Castle Park 7
Sanger 36, Edison 27
Santa Clara 28, South San Francisco 27
Santa Clarita Christian 56, Lancaster Baptist 26
Santa Cruz 35, Rancho San Juan High School 7
Santa Fe Christian 42, La Jolla Country Day 7
Santa Rosa Academy 42, Silver Valley 14
Santa Teresa 42, Leigh 7
Santana 14, Monte Vista 7
Santiago (GG) 20, Anaheim 17
Saratoga 35, Cupertino 0
Schurr 56, Alhambra 0
Segerstrom 35, Westminster 14
Selma 23, Sierra Pacific 20
Sequoia 34, Hillsdale 14
Shafter 42, Kennedy 35
Sierra 23, Central Grizzlies 21
Sierra Canyon 45, Notre Dame (SO) 10
Silver Creek 42, Del Mar 7
Sonora 36, Santa Ana 16
Sonora 46, Ripon 20
South El Monte 34, Marshall 0
South Hills 41, Walnut 21
South Pasadena 30, San Marino 22
Southlands Christian 47, Calvary Chapel/Downey 14
St. Anthony 29, La Salle 0
St. Augustine 20, Christian 7
St. Bernard 2, Bishop Montgomery 0
St. Bernard's 16, Del Norte 0
St. Bonaventure 19, Oaks Christian 0
St. Francis 24, Alemany 0
St. Genevieve 42, Oakmont 13
St. Joseph Academy 48, Borrego Springs 20
St. Margaret's 21, Esperanza 14
St. Mary's 44, Edison 27
St. Patrick-St. Vincent 62, Richmond 0
St. Paul 35, St. Pius X-St. Matthias Academy 34
St. Vincent de Paul 49, Analy 0
Stagg 32, McNair 8
Strathmore 28, Granite Hills 12
Summit 38, Grand Terrace 0
Sunny Hills 66, Valencia/Placentia 0
Sunnyside 42, Fresno 0
Sutter 67, Natomas 0
Tehachapi 42, West 26
Templeton 48, San Luis Obispo 7
Terra Nova 21, Fremont 6
Thousand Oaks 21, Rio Mesa 13
Tokay 62, West 8
Tomales 56, South Fork 32
Torrance 48, South Torrance 28
Tracy 48, Lincoln 26
Trinity Classical Academy 36, Riverside Prep 31
Turlock 28, Pitman 14
Tustin 51, El Modena 7
Twelve Bridges 44, Roseville 34
Vacaville 42, Sacramento 13
Vallejo 56, Pinole Valley 26
Valley Center 49, San Pasqual 7
Valley Christian/Cerritos 28, Village Christian 21
Van Nuys 46, Reseda 0
Vanden 48, River City 14
Vasquez 50, Nuview Bridge 6
Ventura 44, Royal 9
Victory Christian Academy 52, Tri-City Christian 0
Vista Murrieta 42, Roosevelt 0
Wasco 56, Taft Union 0
Washington Union 33, Reedley 0
Waterford 38, Delhi 6
Watsonville 25, North Monterey County 13
Webb 48, Temecula Prep 0
West Covina 28, Baldwin Park 20
West Park 49, McClatchy 0
West Ranch 21, Castaic 19
West Torrance 50, Beverly Hills 0
West Valley 28, Central Valley 7
Western 34, Cypress 27
Western Christian 55, Whittier Christian 20
Westview 35, Vista 7
Wheatland 27, Marysville 6
Willits 42, Kelseyville 28
Willow Glen 31, Leland 0
Wilson/Long Beach 22, Poly/Long Beach 21
Winters 27, East Nicolaus 7
Woodland Christian 54, Rio Vista 0
Woodlake 41, Farmersville 6
Woodside 28, Half Moon Bay 14
Yorba Linda 42, Tesoro 14
