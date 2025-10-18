California high school football final scores, results — October 17, 2025

High School

CJ Vafiadis

Bosco's wide receiver scores a touchdown in the second quarter of play.
Bosco's wide receiver scores a touchdown in the second quarter of play. / Thomas Bender / Sarasota Herald-Tribune / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 5.

Acalanes 51, Campolindo 28

Agoura 42, Fillmore 14

Alameda 40, Mt. Eden 6

Alta Loma 33, Diamond Ranch 20

Amador 51, Union Mine High School 18

American Canyon 35, Petaluma 14

Antioch 25, Deer Valley 14

Antelope 62, Grant Union 36

Apple Valley 34, Burroughs/Ridgecrest 6

Aquinas 49, Heritage Christian 7

Archbishop Mitty 27, Sacred Heart Cathedral Preparatory 20

Arcadia 42, Glendale 24

Argonaut 49, Galt 14

Arleta 42, Verdugo Hills 21

Armijo 48, Burbank 20

Arroyo 35, Gabrielino 10

Arroyo Grande 30, St. Joseph 7

Arroyo Valley 56, Notre Dame/Riverside 20

Atascadero 35, Righetti 14

Bakersfield Christian 16, Bakersfield 14

Balboa 54, Mission 7

Banning 28, Desert Hot Springs 27

Barstow 24, Silverado 17

Bassett 28, Duarte 7

Bear Creek 47, Franklin 26

Beaumont 57, Yucaipa 10

Bell Gardens 35, Montebello 7

Bellflower 59, Compton Early College 7

Benicia 45, Northgate 35

Berean Christian 62, Ygnacio Valley 18

Beyer 20, Pacheco 7

Biggs 42, Portola 8

Birmingham 69, Taft 14

Bishop Amat 30, Loyola 14

Bishop Diego 25, Simi Valley 13

Bishop Union 43, California City 0

Bonita 31, Claremont 7

Buchanan 30, Clovis North 20

Bullard 30, Justin Garza 21

Burbank 69, Hoover 0

Burlingame 34, Carlmont 0

Burney 34, Plumas Charter 20

Calabasas 51, Santa Barbara 34

Calaveras Hills 28, Big Valley Christian 0

California 33, San Ramon Valley 14

California Lutheran 58, Hillcrest Christian 42

California School for the Deaf-Riverside 64, Hesperia Christian 6

Calvary Chapel (SA) 43, Ocean View 21

Canyon Hills 20, Coronado 10

Canyon Springs 50, Citrus Hill 21

Capital Christian 62, Cordova 0

Capistrano Valley 41, Trabuco Hills 7

Capistrano Valley Christian 55, Ontario Christian 21

Cardinal Newman 14, Rancho Cotate 3

Carlsbad 31, San Marcos 28

Carpinteria 62, Del Sol 33

Carson 40, Banning 0

Castlemont 28, Skyline 6

Castro Valley 41, Berkeley 38

Cathedral 49, Paraclete 28

Cathedral Catholic 41, Scripps Ranch 0

Cathedral City 20, Desert Mirage 14

Centennial/Corona 48, Murrieta Valley 20

Century 34, Savanna 13

Cesar E. Chavez 27, Delano 26

Chaminade 37, Serra 27

Channel Islands 42, Santa Clara 7

Chaparral 56, Norco 28

Charter Oak 41, Los Osos 20

Chavez 33, Weston Ranch 0

Chavez 60, Fulton 13

Christian Brothers 50, Bella Vista 49

Citrus Valley 48, Redlands 8

Clayton Valley Charter 56, Miramonte 14

Clear Lake 34, Cloverdale 13

Clovis 42, Clovis East 15

Coachella Valley 55, Yucca Valley 30

Coalinga 42, Mendota 7

Coastal Academy 42, Orange Glen 0

Colfax 45, Bear River 34

College Park 40, Alhambra 6

Colony 34, Glendora 0

Compton 38, Jordan 21

Corning 42, Live Oak 14

Corona del Mar 21, Villa Park 3

Costa Mesa 29, Bolsa Grande 6

Crean Lutheran 56, La Habra 21

Crespi 31, Salesian 16

Dana Hills 49, Fountain Valley 13

Davis 43, Ceres 10

De La Salle 56, Amador Valley 13

Del Oro 29, Jesuit 16

Delta 54, Valley 20

Desert Christian Academy 51, Hamilton 7

Diamond Bar 41, Covina 28

Diego Rivera Learning Complex 22, Los Angeles 30

Dos Pueblos 14, Santa Paula 3

Downey 48, Paramount 9

Downey 56, Modesto 14

Dublin 23, Granada 20

Durham 46, Willows 12

Eagle Rock 42, Franklin 28

Eastlake 35, Otay Ranch 10

Eisenhower 14, Jurupa Hills 0

El Camino Real 41, Cleveland 21

El Cerrito 40, Salesian College Preparatory 14

El Dorado 35, Laguna Hills 12

El Rancho 36, Whittier 12

El Toro 31, Irvine 25

Elk Grove 51, Sheldon 0

Fairfield 42, Foothill 6

Firebaugh 35, Avenal 0

Flintridge Prep 29, Sage Hill 21

Folsom 48, Whitney 7

Fontana 35, Carter 0

Fowler 21, Riverdale 14

Frontier 27, Garces Memorial 13

Fullerton 21, Marina 0

Ganesha 67, Workman 0

Garfield 39, South Gate 28

George Washington Prep 27, Maywood CES 6

Godinez Fundamental 20, Magnolia 8

Golden Sierra 45, Mesa Verde 14

Golden Valley 28, Arvin 27

Grace 42, Nordhoff 28

Granada Hills Charter 46, Chatsworth 17

Granite Bay 29, Rocklin 20

Granite Hills 40, Helix 14

Great Oak 50, Santiago/Corona 24

Grossmont 48, West Hills 27

Hamilton 42, Williams 0

Hanford 55, Tulare Western 14

Hart 42, Canyon/Canyon 6

Harvard-Westlake 36, Cantwell-Sacred Heart 12

Hawkins 2, Jordan 0

Hayfork 62, Chester 0

Hayward 21, Newark Memorial 6

Highlands 55, Elite 6

Hilltop 28, Bonita Vista 10

Hollister 27, Monterey 14

Holtville 36, Brawley 7

Horizon Prep 62, Calvin Christian 24

Hueneme 32, San Marcos 35

Huntington Beach 21, Foothill 14

Immanuel 37, Central Valley Christian 0

Immanuel Christian 46, Valley Oaks Charter 22

Independence 34, Highland 14

Inderkum 38, Woodcreek 35

Inglewood 21, Mira Costa 17

Johansen 28, Central Valley 7

Kaiser 22, Colton 21

Kearny 41, Rock Academy 7

Kennedy 30, Hercules 20

Kennedy 49, Canoga Park 0

Kimball 28, Lodi 22

King 47, Temecula Valley 39

King/Drew 17, Dorsey 16

Kingsburg 10, Kerman 7

La Canada 14, Monrovia 0

La Costa Canyon 36, El Camino 13

La Jolla 36, San Diego 33

La Mirada 34, Dominguez 7

La Puente 27, Garey 12

La Quinta (LQ) 40, Rancho Mirage 13

La Serna 42, California 27

Laguna Beach 48, Aliso Niguel 20

Laguna Creek 49, Davis 14

Lakewood 3, Millikan 0

Lassen 35, University Prep 6

Lathrop 61, Livingston 27

Le Grand 21, Gustine 12

Legacy 17, Bell 14

Lemoore 20, Dinuba 13

Leuzinger 47, Culver City 7

Liberty 48, Parlier 6

Liberty Ranch 28, Bradshaw Christian 21

Lincoln 2, Center 0

Lincoln 33, Wilson 24

Lincoln 56, University City 0

Linden 42, Riverbank 0

Lindhurst 28, Esparto 24

Linfield Christian 38, Big Bear 0

Live Oak 17, Lincoln 13

Livermore 31, Redwood Christian 7

Loara 27, La Quinta/Westminster 12

Lompoc 42, Mission Prep 14

Los Alamitos 41, Edison 22

Los Amigos 21, Estancia 14

Los Angeles 30, Diego Rivera Learning Complex 22

Los Banos 48, Buhach Colony 9

Lower Lake 46, Upper Lake 8

Lutheran/Orange 63, JSerra Catholic 23

Mammoth 76, Trona 8

Manteca 56, East Union 20

Manual Arts 30, Angelou 0

Mar Vista 40, Southwest SD 39

Maranatha 37, Arrowhead Christian 14

Maranatha Christian 41, Mountain Empire 0

Marin Catholic 31, Vintage 0

Marina 42, Harbor 22

Mary Star of the Sea 67, Don Bosco Tech 0

Maxwell 49, Los Molinos 7

Mayfair 26, Warren 20

Menlo School 49, Palo Alto 6

Menlo-Atherton 24, Sacred Heart Prep 17

Merced 66, El Capitan 6

Miller 21, Indian Springs 19

Minarets 36, Chowchilla 26

Mira Loma 27, Foresthill 10

Mission Hills 36, Torrey Pines 0

Mission Viejo 34, San Clemente 16

Modoc 63, Weed 14

Monache 35, Mt. Whitney 7

Montclair 14, Don Lugo 0

Monterey Trail 28, Franklin 10

Moorpark 44, Oxnard 10

Moreau Catholic 35, San Leandro 8

Mount Miguel 28, Steele Canyon 21

Mt. Carmel 58, Escondido 21

Mt. Diablo 25, Concord 21

Mt. Shasta 28, Etna 12

Muir 63, Burroughs/Burbank 0

Murrieta Mesa 31, Corona 20

Nevada Union 72, Del Campo 42

New Designs University Park 36, USC Hybrid 6

Nipomo 56, Cabrillo 35

Nogales 34, Wilson (HH) 14

North 47, East Bakersfield 7

North Hollywood 35, Grant 0

North Torrance 34, Peninsula 21

Norwalk 27, Gahr 13

O'Farrell 38, Foothills Christian 23

Oak Park 48, Buena 7

Oak Ridge 38, Monte Vista 13

Oakdale 60, Central Catholic 46

Oakland 46, Oakland Tech 20

Oceanside 24, Rancho Bernardo 21

Olympian 29, Montgomery 21

Ontario 28, Azusa 0

Orange 34, Northwood 28

Orland 35, Las Plumas 12

Orosi 41, Corcoran 13

Overfelt 20, Oak Grove 0

Pacific 34, San Bernardino 20

Pacifica/Oxnard 42, Camarillo 16

Pajaro Valley 26, Gonzales 7

Palisades 19, University 17

Palma 42, Salinas 41

Palmdale 43, Littlerock 10

Palo Verde Valley 34, Calipatria 20

Palm Springs 26, Xavier Prep 0

Palos Verdes 40, Lawndale 14

Paradise 35, Colusa 24

Patrick Henry 41, Crawford 6

Patterson 56, Sierra 6

Piedmont Hills 35, Pioneer 17

Pittsburg 29, Liberty 12

Placer 49, Yuba City 48

Pleasant Grove 40, Cosumnes Oaks 20

Pleasant Valley 16, Chico 7

Point Loma 55, Madison 26

Poly/Riverside 33, Hillcrest 27

Polytechnic 34, Monroe 14

Portola 32, University 3

Potter Valley 44, Calistoga 14

Poway 35, Del Norte 23

Quartz Hill 49, Eastside 0

Rancho Alamitos 24, Santa Ana Valley 0

Rancho Buena Vista 29, Fallbrook 21

Redding Christian 49, Fall River 14

Redondo Union 47, Santa Monica 7

Redwood 26, Golden West 14

Rialto 33, Bloomington 24

Ridgeview 22, Stockdale 0

Rio Americano 28, Ponderosa 14

Rio Hondo Prep 41, Viewpoint 10

Rio Linda 42, El Camino 6

Ripon Christian 38, Escalon 8

River Islands 40, Bret Harte 30

Roosevelt 28, South East 20

Roosevelt 55, Madera South 0

Rosemead 32, Mountain View 21

Rosemont 19, El Dorado 16

Roseville 34, Twelve Bridges 44

Rowland 45, Chaffey 44

San Gabriel 56, Mark Keppel 6

San Jacinto Valley Academy 47, Desert Chapel 41

San Joaquin Memorial 50, Madera 46

San John Bosco 27, Santa Margarita 14

San Juan Hills 47, Newport Harbor 10

San Lorenzo 44, American 40

San Marcos 35, Hueneme 32

San Rafael 34, Piner 14

San Ysidro 55, Castle Park 7

Sanger 36, Edison 27

Santa Clara 28, South San Francisco 27

Santa Clarita Christian 56, Lancaster Baptist 26

Santa Cruz 35, Rancho San Juan High School 7

Santa Fe Christian 42, La Jolla Country Day 7

Santa Rosa Academy 42, Silver Valley 14

Santa Teresa 42, Leigh 7

Santana 14, Monte Vista 7

Santiago (GG) 20, Anaheim 17

Saratoga 35, Cupertino 0

Schurr 56, Alhambra 0

Segerstrom 35, Westminster 14

Selma 23, Sierra Pacific 20

Sequoia 34, Hillsdale 14

Shafter 42, Kennedy 35

Sierra 23, Central Grizzlies 21

Sierra Canyon 45, Notre Dame (SO) 10

Silver Creek 42, Del Mar 7

Sonora 36, Santa Ana 16

Sonora 46, Ripon 20

South El Monte 34, Marshall 0

South Hills 41, Walnut 21

South Pasadena 30, San Marino 22

Southlands Christian 47, Calvary Chapel/Downey 14

St. Anthony 29, La Salle 0

St. Augustine 20, Christian 7

St. Bernard 2, Bishop Montgomery 0

St. Bernard's 16, Del Norte 0

St. Bonaventure 19, Oaks Christian 0

St. Francis 24, Alemany 0

St. Genevieve 42, Oakmont 13

St. Joseph Academy 48, Borrego Springs 20

St. Margaret's 21, Esperanza 14

St. Mary's 44, Edison 27

St. Patrick-St. Vincent 62, Richmond 0

St. Paul 35, St. Pius X-St. Matthias Academy 34

St. Vincent de Paul 49, Analy 0

Stagg 32, McNair 8

Strathmore 28, Granite Hills 12

Summit 38, Grand Terrace 0

Sunny Hills 66, Valencia/Placentia 0

Sunnyside 42, Fresno 0

Sutter 67, Natomas 0

Tehachapi 42, West 26

Templeton 48, San Luis Obispo 7

Terra Nova 21, Fremont 6

Thousand Oaks 21, Rio Mesa 13

Tokay 62, West 8

Tomales 56, South Fork 32

Torrance 48, South Torrance 28

Tracy 48, Lincoln 26

Trinity Classical Academy 36, Riverside Prep 31

Turlock 28, Pitman 14

Tustin 51, El Modena 7

Twelve Bridges 44, Roseville 34

Vacaville 42, Sacramento 13

Vallejo 56, Pinole Valley 26

Valley Center 49, San Pasqual 7

Valley Christian/Cerritos 28, Village Christian 21

Van Nuys 46, Reseda 0

Vanden 48, River City 14

Vasquez 50, Nuview Bridge 6

Ventura 44, Royal 9

Victory Christian Academy 52, Tri-City Christian 0

Vista Murrieta 42, Roosevelt 0

Wasco 56, Taft Union 0

Washington Union 33, Reedley 0

Waterford 38, Delhi 6

Watsonville 25, North Monterey County 13

Webb 48, Temecula Prep 0

West Covina 28, Baldwin Park 20

West Park 49, McClatchy 0

West Ranch 21, Castaic 19

West Torrance 50, Beverly Hills 0

West Valley 28, Central Valley 7

Western 34, Cypress 27

Western Christian 55, Whittier Christian 20

Westview 35, Vista 7

Wheatland 27, Marysville 6

Willits 42, Kelseyville 28

Willow Glen 31, Leland 0

Wilson/Long Beach 22, Poly/Long Beach 21

Winters 27, East Nicolaus 7

Woodland Christian 54, Rio Vista 0

Woodlake 41, Farmersville 6

Woodside 28, Half Moon Bay 14

Yorba Linda 42, Tesoro 14

