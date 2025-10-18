High School

California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Oct. 17 2025

Nineteen of the 21 Top 25 teams win on Thursday or Friday night with losses from No. 4 Santa Margarita and No. 12 Murrieta Valley to other ranked teams

Mitch Stephens

Bosco's wide receiver Daniel Odom (#3) was one of four receivers who collected touchdown passes from Koa Malau'ulu in Friday's 27-14 win over Santa Margarita. Here Odom is forced out of bounds by Manatee's defensive back Zyaire Green (#10) in the opening game of the season in Florida. / Thomas Bender / Sarasota Herald-Tribune / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

There was no way California's Top 25 teams could have been perfect, considering the best matchup of the night pitted No. 1 St. John Bosco at No. 4 Santa Margarita.

The Eagles dropped the only game from California's elite with a tough 27-14 defeat at the hands of the No. 1 team in the land.

In another matchup of two ranked teams, No. 3 Corona Centennial handled No. 12 Murrieta Valley, 48-20.

HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (10-17-2025)
(Records up to date)

1. ST. JOHN BOSCO (8-0) 

Final: St. John Bosco 27, Santa Margarita 14

2. SIERRA CANYON (8-0)

Final: Sierra Canyon 45, Notre Dame 10

3. CORONA CENTENNIAL (7-1)

Final: Centennial 48, Murrieta Valley 20

4. SANTA MARGARITA (5-3)

Final: St. John Bosco 27, Santa Margarita 14 LIVE SCORING: SJB-SM

5. DE LA SALLE (7-0)

Final: De La Salle 56, Amador Valley 13

6. MATER DEI (*5-2)

Next: Saturday vs. Servite at Santa Ana Bowl

7. MISSION VIEJO (7-1)

Final: Mission Viejo 34, San Clemente 16

8. LOS ALAMITOS (8-0)

Final: Los Alamitos 41, Edison 22

9. LINCOLN-SAN DIEGO (7-1)

Final: Lincoln 56, University City 0

10. FOLSOM (7-1)

Final: Folsom 48, Whitney 7

11. SERVITE (5-2)

Next: Saturday vs. Mater Dei at Santa Ana Bowl

12. MURRIETA VALLEY (5-2)

Last week: Murrieta Valley 56, Chaparral 42

Next: Friday vs. Corona Centennial

13. LEUZINGER (6-1)

Final: Leuzinger 16, Culver City 7

14. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (6-0) 

Next:: Saturday vs. Valley Christian

15. ORANGE LUTHERAN (4-4) 

Final: Orange Lutheran 63, JSerra Catholic 23

16. CORONA DEL MAR (8-0)

Final: Corona del Mar 21, Villa Park 3

17. CARLSBAD (8-0)

Final: Carlsbad 31, San Marcos 28

18. DAMIEN (7-1)

Final: Damien 35, Upland 14

19. CHAPARRAL (4-4)

Final: Chaparral 56, Norco 28

20. SAN JUAN HILLS (6-2)

Final: San Juan Hills 47, Newport Harbor 10

21. BEAUMONT (5-2) 

Next: Friday vs. Yucaipa

22. Pacifica-Oxnard (8-0)

Final: Pacifica 42, Camarillo 16

23. PITTSBURG (6-1)

Final: Pittsburg 29, Liberty 12

24. RANCHO CUCAMONGA (4-4)

Final: Rancho Cucamonga 41, Ayala 0

25. MISSION HILLS (7-1)

Final: Mission Hills 36, Torrey Pines 0

