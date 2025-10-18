California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Oct. 17 2025
There was no way California's Top 25 teams could have been perfect, considering the best matchup of the night pitted No. 1 St. John Bosco at No. 4 Santa Margarita.
The Eagles dropped the only game from California's elite with a tough 27-14 defeat at the hands of the No. 1 team in the land.
In another matchup of two ranked teams, No. 3 Corona Centennial handled No. 12 Murrieta Valley, 48-20.
HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (10-17-2025)
(Records up to date)
1. ST. JOHN BOSCO (8-0)
- LIVE SCORING: SJB-SM
Final: St. John Bosco 27, Santa Margarita 14
2. SIERRA CANYON (8-0)
Final: Sierra Canyon 45, Notre Dame 10
3. CORONA CENTENNIAL (7-1)
Final: Centennial 48, Murrieta Valley 20
4. SANTA MARGARITA (5-3)
Final: St. John Bosco 27, Santa Margarita 14 LIVE SCORING: SJB-SM
5. DE LA SALLE (7-0)
Final: De La Salle 56, Amador Valley 13
6. MATER DEI (*5-2)
Next: Saturday vs. Servite at Santa Ana Bowl
7. MISSION VIEJO (7-1)
Final: Mission Viejo 34, San Clemente 16
8. LOS ALAMITOS (8-0)
Final: Los Alamitos 41, Edison 22
9. LINCOLN-SAN DIEGO (7-1)
Final: Lincoln 56, University City 0
10. FOLSOM (7-1)
Final: Folsom 48, Whitney 7
11. SERVITE (5-2)
Next: Saturday vs. Mater Dei at Santa Ana Bowl
12. MURRIETA VALLEY (5-2)
Last week: Murrieta Valley 56, Chaparral 42
Next: Friday vs. Corona Centennial
13. LEUZINGER (6-1)
Final: Leuzinger 16, Culver City 7
14. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (6-0)
Next:: Saturday vs. Valley Christian
15. ORANGE LUTHERAN (4-4)
Final: Orange Lutheran 63, JSerra Catholic 23
16. CORONA DEL MAR (8-0)
Final: Corona del Mar 21, Villa Park 3
17. CARLSBAD (8-0)
Final: Carlsbad 31, San Marcos 28
18. DAMIEN (7-1)
Final: Damien 35, Upland 14
19. CHAPARRAL (4-4)
20. SAN JUAN HILLS (6-2)
Final: San Juan Hills 47, Newport Harbor 10
21. BEAUMONT (5-2)
Next: Friday vs. Yucaipa
22. Pacifica-Oxnard (8-0)
Final: Pacifica 42, Camarillo 16
23. PITTSBURG (6-1)
Final: Pittsburg 29, Liberty 12
24. RANCHO CUCAMONGA (4-4)
Final: Rancho Cucamonga 41, Ayala 0