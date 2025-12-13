California High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025
The 2025 California high school girls basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of all the final scores from the full slate of action.
Academy of Our Lady of Peace 53, San Dieguito Academy 38
Agoura 29, San Marino 26
Aliso Niguel 62, Woodbridge 40
Alisal 59, Milpitas 20
Alpaugh 46, Maricopa 7
American 77, Deer Valley 41
Ann Sobrato 60, Santa Clara 27
Apple Valley 42, Hillcrest 31
Archbishop Mitty 68, Mission Hills 33
Arcadia 52, Burbank 44
Arleta 39, North Hollywood 17
Aspire Ollin 23, Annenberg 21
Atascadero 53, Sanger 51
Avenal 49, Tranquillity 18
Baker 52, Lee Vining 27
Baldwin Park 39, Edgewood 32
Bayfront Charter 33, Gompers Prep Academy 18
Beatty 27, Trona 21
Beaumont 49, San Jacinto 42
Ben Holt College Prep Academy 49, Stockton Christian 10
Benicia 60, Rodriguez 39
Bernstein 56, Belmont 12
Bethel Christian 32, NSLA 14
Beyer 52, Venture Academy 51
Bishop Alemany 59, Crossroads 46
Bishop Amat 55, Colony 44
Bishop's 66, San Marcos 59
Buchanan 64, Immanuel 54
Bullard 49, Hoover 40
Burroughs 60, Pasadena 20
Calvary Baptist 63, Southlands Christian 14
Calvary Chapel 65, California Lutheran 24
Campolindo 44, Jesse M. Bethel 34
Canyon 79, Moorpark 22
Capistrano Valley Christian 26, Avalon 22
Cardinal Newman 75, Bishop Manogue 46
Carlin 22, Trona 18
Carlmont 56, Burlingame 26
Carondelet 60, 'Iolani 46
Carpinteria 55, Del Sol 41
Carson 70, Rancho Dominguez 11
Carter 52, Redlands East Valley 23
Castle Park 26, Ramona 24
Centennial 55, Compton Early College 2
Central Catholic 36, Ceres 35
Central City Value 36, Orthopaedic 8
Central East 61, Fresno 27
Chadwick 44, Westridge 4
Chester 41, Burney 22
Chico 63, Rocklin 51
Chino 69, Rio Hondo Prep 54
Christian Brothers 63, Lincoln 47
CIMSA 43, AAE 32
Citrus Valley 43, Kaiser 39
Clovis West 77, Mira Costa 52
Coalinga 56, Arvin 39
Coliseum College Prep Academy 34, KIPP King 30
College Park 52, Pittsburg 38
Colusa 55, Maxwell 22
Compton 67, Inglewood 38
Convent of the Sacred Heart 31, Redwood Christian 26
Contra Costa Christian 40, Fremont Christian 29
Cornerstone Christian 74, Freedom 45
Corona 46, Ayala 35
Crean Lutheran 39, Midway 33
Crenshaw 40, Jordan 15
Crescenta Valley 66, Mark Keppel 44
Davis Sr. 59, Cordova 18
Del Norte 36, Shasta 27
Del Norte 63, Vista 54
Del Oro 45, Inderkum 23
Denair 53, Liberty 48
Desert Mirage 32, Borrego Springs 12
Destiny Christian Academy 55, Wheatland 19
Diego Rivera 42, Santee 39
Dixon 43, Monterey 24
Dominguez 46, Elizabeth 17
Eagle Rock 53, Marshall 27
Eaglecrest 58, Godinez Fundamental 35
East Nicolaus 41, El Dorado 38
Edison 63, Stagg 25
El Cajon Valley 70, Southwest SD 26
El Capitan 63, Mountain House 36
El Capitan 69, Eastlake 59
El Diamante 69, San Luis Obispo 59
El Toro 57, Valencia 51
Elk Grove 46, Woodland Christian 31
Encinal 42, Montgomery 29
Enochs 36, Modesto 22
Escalon 55, Gregori 50
Escondido 51, Bonita Vista 37
Esperanza 73, Los Alamitos 49
Eureka 42, Miramonte 35
Fairfield 55, McNair 19
Farmersville 48, Kennedy 31
Ferndale 43, Modoc 41
Fillmore 53, Nordhoff 23
Folsom 63, Cosumnes Oaks 46
Foothill 61, San Juan 2
Forest Lake Christian 0, Williams 0
Forest Lake Christian 53, Pierce 48
Francis Parker 57, Windward 48
Franklin 34, Bravo 25
Frontier 69, Redwood 56
Futures 40, Florin 34
Gahr 39, Patriot 32
Garey 40, Workman 37
Garfield 71, Huntington Park 24
George Washington Prep 65, Dorsey 7
Gilroy 38, San Lorenzo Valley 36
Glendora 58, Canyon Springs 18
Grace Christian Academy 46, Elsie Allen 32
Granada Hills Charter 60, Highland 55
Gunn 45, King's Academy 38
Hamilton 73, Los Angeles CES 33
Harbor Teacher 66, Hawkins 30
Hart 59, Golden Valley 25
Heritage 65, Amador Valley 19
Heritage 65, Great Oak 23
Hillsdale 52, Sacred Heart Prep 45
Hollister 45, Watsonville 32
Holy Martyrs Armenian 72, ISLA 15
Huntington Beach 45, Laguna Beach 32
Irvington 45, Capuchino 40
Jefferson 64, Galileo 30
Jordan 48, Lakewood 40
Jurupa Valley 35, La Habra 30
Justin Garza 67, Lindsay 54
Justin-Siena 68, Fortuna 44
Kearny 68, Valhalla 23
Kelseyville 36, Corning 19
Kennedy 70, Sylmar 22
King/Drew 112, GALA 16
La Costa Canyon 55, Rancho Bernardo 43
La Quinta 41, Valley View 36
La Salle 49, Orange Lutheran 26
La Sierra 31, Perris 21
Lancaster Baptist 50, Immanuel Christian 11
Lathrop 49, Pitman 32
Laton 30, Coast Union 20
Laytonville 43, Willits 40
Laytonville 48, Round Valley 42
Leroy Greene Academy 34, Cristo Rey 29
Liberty Ranch 64, Bear River 33
Lincoln 31, James Lick 7
Lincoln 33, Wilson 21
Live Oak 51, Independence 29
Lodi 30, Vista del Lago 29
Los Molinos 30, Central Valley 24
Lower Lake 42, Paradise 20
Loyalton 46, Quincy 42
Madera 55, Washington Union 24
Making Waves Academy 54, Kennedy 23
Manteca 55, Johansen 44
Mare Island Tech Academy 36, Varsity Opponent 24
Marin Academy 42, Sonoma Academy 14
Marlborough 67, Cerritos 42
Marymount 44, Mayfield 16
Maryknoll 66, Sierra Pacific 56
Mary Star of the Sea 26, St. Paul 25
McKinleyville 38, Healdsburg 28
McLane 60, Golden West 46
Mendota 41, Kerman 29
Menlo School 45, Palo Alto 38
Merced 53, Ripon Christian 20
Mesa Verde 42, Del Campo 29
Mira Monte 47, Taft 44
Monache 38, Tehachapi 29
Monta Vista 41, Westmont 33
Monrovia 52, Rise Kohyang 7
Moreau Catholic 92, Evergreen Valley 47
Morro Bay 45, Mission College Prep 33
MSCP 51, Middle College 19
Mt. Diablo 46, Marysville 45
Mt. Whitney 60, Parlier 31
Murrieta Mesa 53, Tahquitz 22
Napa 54, Encina 23
Nevada Union 66, Golden Sierra 25
Newport Harbor 56, Irvine 50
Notre Dame 43, Lick-Wilmerding 38
Ontario 40, Fontana 33
Orcutt Academy 66, Westlake 47
Oroville 34, CORE Butte 31
Pacheco 47, Stone Ridge Christian 36
Pacifica Christian 42, Chaparral 40
Palm Desert 59, Coachella Valley 37
Palm Springs 50, Desert Hot Springs 36
Palo Verde Valley 51, Somerton 21
Panorama 54, Canoga Park 16
Paso Robles 64, Cabrillo 30
Patrick Henry 58, Mt. Carmel 52
Piedmont 83, Vanden 43
Piedmont Hills 61, Mt. Pleasant 12
Piner 40, Credo 33
Pinewood 55, St. Joseph 33
Pioneer 63, Aragon 41
Placer 44, University Prep 20
Pleasant Grove 62, Rio Linda 50
Pleasant Valley 36, Roseville 26
Ponderosa 37, Franklin 35
Port of Los Angeles 33, Dymally 19
Porterville 50, East Bakersfield 32
Portola 51, San Juan Hills 45
Priory 59, Clovis 56
Punahou 47, Granite Bay 43
Pyramid Lake 55, Mt. Shasta 22
Ramona Convent 35, Excelsior Charter 34
Rancho Cucamonga 52, Sonora 39
Rancho San Juan 58, Pajaro Valley 27
Redding Christian 44, Live Oak 23
Redlands 47, Indian Springs 40
Reedley 55, Buhach Colony 33
Rialto 51, Rosary Academy 42
Richmond 56, Berean Christian 37
Ridgeview 70, Wasco 36
Rio Americano 59, Stevenson 39
Ripon 54, Fortune Early College 42
River City 67, Bella Vista 36
Riverdale 42, Kings Christian 26
Robert F. Kennedy Community 53, Hollywood 43
Royal 39, Santa Barbara 30
Sacramento 45, Lindhurst 5
Sacramento Country Day 29, CAS 27
Sage Creek 47, Poway 31
Saint Francis 74, Marin Catholic 33
Samueli Academy 50, Glenn 27
San Bernardino 43, Covina 38
San Gabriel 27, Arroyo 25
San Jacinto Leadership Academy 41, California Military Institute 23
San Marin 47, American Canyon 46
San Pasqual 70, Maranatha Christian 23
San Pedro 44, Gardena 43
San Ramon Valley 78, Bishop O'Dowd 50
Sanger West 43, Roosevelt 28
Saratoga 55, Harbor 17
Saugus 54, West Ranch 27
Scripps Ranch 65, St. Joseph Academy 20
Sequoia 49, Immaculate Conception 2
Shafter 57, Garces Memorial 14
Sierra 34, Tracy 30
Silver Valley 51, University Prep 27
Sotomayor 43, CNDLC 27
South Fork 47, Technology 38
South Gate 40, Roosevelt 34
St. Bernard's 53, Weed 35
St. Francis 56, Anzar 15
St. Genevieve 39, AGBU 17
St. Helena 61, South Fork 14
St. Margaret's 53, Marina 28
St. Monica 68, Vistamar 25
St. Monica Academy 34, Vasquez 20
Stern 29, Alliance Ouchi 8
Stockdale 42, Golden Valley 22
Strathmore 51, Exeter 34
Summerville 41, Firebaugh 29
Sunny Hills 33, Hesperia 25
Temescal Canyon 46, Eisenhower 26
Terra Nova 41, Lowell 34
Tesoro 50, Anaheim 38
Torres 67, Mariposa County 36
Tournament Opponent 69, Foresthill 22
Trabuco Hills 76, Ocean View 10
Trinity 53, Hoopa Valley 41
Truckee 60, Portola 29
Tulare Western 62, Orange Cove 20
Tulelake 42, Tournament Opponent 37
Turlock 31, Central Valley 21
Twelve Bridges 64, Wood 45
Twentynine Palms 48, Xavier Prep 42
Ukiah 60, Novato 25
Union Mine 54, McFarland 21
Upland 52, Rancho Verde 25
Upper Lake 58, Mendocino 25
Upper Lake 60, Round Valley 32
Urban 53, Gateway 29
USC-MAE 39, Animo Bunche 14
Valley Center 57, Del Lago Academy 16
Valley Christian 43, La Mirada 19
Valley Christian 60, Clovis North 58
Venice 99, Fairfax 35
Verdugo Hills 82, Monroe 4
Village Christian 58, Oaks Christian 56
Vista del Lago 56, Rubidoux 16
West Adams 33, Los Angeles 22
West Covina 35, Immaculate Heart 30
Western Christian 33, Charter Oak 19
Westview 46, Carlsbad 39
Whitney 53, Savanna 49
Whittier Christian 61, California 23
Woodcreek 58, Oak Ridge 55
Woodrow Wilson 52, Cabrillo 3
Yorba Linda 57, Pilibos 34
Yosemite 53, Madera South 39
Yreka 49, Butte Valley 33
Yuba City 44, WSCA 42
Yucaipa 58, South Pasadena 55