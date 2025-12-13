High School

California High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025

See every California girls high school basketball final score from December 12, 2025

CJ Vafiadis

Adelanto ooks for an open shot during the second quarter in the CIF-Southern Section Division 5AA semifinals against Savanna
Adelanto ooks for an open shot during the second quarter in the CIF-Southern Section Division 5AA semifinals against Savanna / Jose Huerta / USA TODAY NETWORK

The 2025 California high school girls basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of all the final scores from the full slate of action.

California high school girls basketball final scores, results — December 12, 2025

Academy of Our Lady of Peace 53, San Dieguito Academy 38

Agoura 29, San Marino 26

Aliso Niguel 62, Woodbridge 40

Alisal 59, Milpitas 20

Alpaugh 46, Maricopa 7

American 77, Deer Valley 41

Ann Sobrato 60, Santa Clara 27

Apple Valley 42, Hillcrest 31

Archbishop Mitty 68, Mission Hills 33

Arcadia 52, Burbank 44

Arleta 39, North Hollywood 17

Aspire Ollin 23, Annenberg 21

Atascadero 53, Sanger 51

Avenal 49, Tranquillity 18

Baker 52, Lee Vining 27

Baldwin Park 39, Edgewood 32

Bayfront Charter 33, Gompers Prep Academy 18

Beatty 27, Trona 21

Beaumont 49, San Jacinto 42

Ben Holt College Prep Academy 49, Stockton Christian 10

Benicia 60, Rodriguez 39

Bernstein 56, Belmont 12

Bethel Christian 32, NSLA 14

Beyer 52, Venture Academy 51

Bishop Alemany 59, Crossroads 46

Bishop Amat 55, Colony 44

Bishop's 66, San Marcos 59

Buchanan 64, Immanuel 54

Bullard 49, Hoover 40

Burroughs 60, Pasadena 20

Calvary Baptist 63, Southlands Christian 14

Calvary Chapel 65, California Lutheran 24

Campolindo 44, Jesse M. Bethel 34

Canyon 79, Moorpark 22

Capistrano Valley Christian 26, Avalon 22

Cardinal Newman 75, Bishop Manogue 46

Carlin 22, Trona 18

Carlmont 56, Burlingame 26

Carondelet 60, 'Iolani 46

Carpinteria 55, Del Sol 41

Carson 70, Rancho Dominguez 11

Carter 52, Redlands East Valley 23

Castle Park 26, Ramona 24

Centennial 55, Compton Early College 2

Central Catholic 36, Ceres 35

Central City Value 36, Orthopaedic 8

Central East 61, Fresno 27

Chadwick 44, Westridge 4

Chester 41, Burney 22

Chico 63, Rocklin 51

Chino 69, Rio Hondo Prep 54

Christian Brothers 63, Lincoln 47

CIMSA 43, AAE 32

Citrus Valley 43, Kaiser 39

Clovis West 77, Mira Costa 52

Coalinga 56, Arvin 39

Coliseum College Prep Academy 34, KIPP King 30

College Park 52, Pittsburg 38

Colusa 55, Maxwell 22

Compton 67, Inglewood 38

Convent of the Sacred Heart 31, Redwood Christian 26

Contra Costa Christian 40, Fremont Christian 29

Cornerstone Christian 74, Freedom 45

Corona 46, Ayala 35

Crean Lutheran 39, Midway 33

Crenshaw 40, Jordan 15

Crescenta Valley 66, Mark Keppel 44

Davis Sr. 59, Cordova 18

Del Norte 36, Shasta 27

Del Norte 63, Vista 54

Del Oro 45, Inderkum 23

Denair 53, Liberty 48

Desert Mirage 32, Borrego Springs 12

Destiny Christian Academy 55, Wheatland 19

Diego Rivera 42, Santee 39

Dixon 43, Monterey 24

Dominguez 46, Elizabeth 17

Eagle Rock 53, Marshall 27

Eaglecrest 58, Godinez Fundamental 35

East Nicolaus 41, El Dorado 38

Edison 63, Stagg 25

El Cajon Valley 70, Southwest SD 26

El Capitan 63, Mountain House 36

El Capitan 69, Eastlake 59

El Diamante 69, San Luis Obispo 59

El Toro 57, Valencia 51

Elk Grove 46, Woodland Christian 31

Encinal 42, Montgomery 29

Enochs 36, Modesto 22

Escalon 55, Gregori 50

Escondido 51, Bonita Vista 37

Esperanza 73, Los Alamitos 49

Eureka 42, Miramonte 35

Fairfield 55, McNair 19

Farmersville 48, Kennedy 31

Ferndale 43, Modoc 41

Fillmore 53, Nordhoff 23

Folsom 63, Cosumnes Oaks 46

Foothill 61, San Juan 2

Forest Lake Christian 0, Williams 0

Forest Lake Christian 53, Pierce 48

Francis Parker 57, Windward 48

Franklin 34, Bravo 25

Frontier 69, Redwood 56

Futures 40, Florin 34

Gahr 39, Patriot 32

Garey 40, Workman 37

Garfield 71, Huntington Park 24

George Washington Prep 65, Dorsey 7

Gilroy 38, San Lorenzo Valley 36

Glendora 58, Canyon Springs 18

Grace Christian Academy 46, Elsie Allen 32

Granada Hills Charter 60, Highland 55

Gunn 45, King's Academy 38

Hamilton 73, Los Angeles CES 33

Harbor Teacher 66, Hawkins 30

Hart 59, Golden Valley 25

Heritage 65, Amador Valley 19

Heritage 65, Great Oak 23

Hillsdale 52, Sacred Heart Prep 45

Hollister 45, Watsonville 32

Holy Martyrs Armenian 72, ISLA 15

Huntington Beach 45, Laguna Beach 32

Irvington 45, Capuchino 40

Jefferson 64, Galileo 30

Jordan 48, Lakewood 40

Jurupa Valley 35, La Habra 30

Justin Garza 67, Lindsay 54

Justin-Siena 68, Fortuna 44

Kearny 68, Valhalla 23

Kelseyville 36, Corning 19

Kennedy 70, Sylmar 22

King/Drew 112, GALA 16

La Costa Canyon 55, Rancho Bernardo 43

La Quinta 41, Valley View 36

La Salle 49, Orange Lutheran 26

La Sierra 31, Perris 21

Lancaster Baptist 50, Immanuel Christian 11

Lathrop 49, Pitman 32

Laton 30, Coast Union 20

Laytonville 43, Willits 40

Laytonville 48, Round Valley 42

Leroy Greene Academy 34, Cristo Rey 29

Liberty Ranch 64, Bear River 33

Lincoln 31, James Lick 7

Lincoln 33, Wilson 21

Live Oak 51, Independence 29

Lodi 30, Vista del Lago 29

Los Molinos 30, Central Valley 24

Lower Lake 42, Paradise 20

Loyalton 46, Quincy 42

Madera 55, Washington Union 24

Making Waves Academy 54, Kennedy 23

Manteca 55, Johansen 44

Mare Island Tech Academy 36, Varsity Opponent 24

Marin Academy 42, Sonoma Academy 14

Marlborough 67, Cerritos 42

Marymount 44, Mayfield 16

Maryknoll 66, Sierra Pacific 56

Mary Star of the Sea 26, St. Paul 25

McKinleyville 38, Healdsburg 28

McLane 60, Golden West 46

Mendota 41, Kerman 29

Menlo School 45, Palo Alto 38

Merced 53, Ripon Christian 20

Mesa Verde 42, Del Campo 29

Mira Monte 47, Taft 44

Monache 38, Tehachapi 29

Monta Vista 41, Westmont 33

Monrovia 52, Rise Kohyang 7

Moreau Catholic 92, Evergreen Valley 47

Morro Bay 45, Mission College Prep 33

MSCP 51, Middle College 19

Mt. Diablo 46, Marysville 45

Mt. Whitney 60, Parlier 31

Murrieta Mesa 53, Tahquitz 22

Napa 54, Encina 23

Nevada Union 66, Golden Sierra 25

Newport Harbor 56, Irvine 50

Notre Dame 43, Lick-Wilmerding 38

Ontario 40, Fontana 33

Orcutt Academy 66, Westlake 47

Oroville 34, CORE Butte 31

Pacheco 47, Stone Ridge Christian 36

Pacifica Christian 42, Chaparral 40

Palm Desert 59, Coachella Valley 37

Palm Springs 50, Desert Hot Springs 36

Palo Verde Valley 51, Somerton 21

Panorama 54, Canoga Park 16

Paso Robles 64, Cabrillo 30

Patrick Henry 58, Mt. Carmel 52

Piedmont 83, Vanden 43

Piedmont Hills 61, Mt. Pleasant 12

Piner 40, Credo 33

Pinewood 55, St. Joseph 33

Pioneer 63, Aragon 41

Placer 44, University Prep 20

Pleasant Grove 62, Rio Linda 50

Pleasant Valley 36, Roseville 26

Ponderosa 37, Franklin 35

Port of Los Angeles 33, Dymally 19

Porterville 50, East Bakersfield 32

Portola 51, San Juan Hills 45

Priory 59, Clovis 56

Punahou 47, Granite Bay 43

Pyramid Lake 55, Mt. Shasta 22

Ramona Convent 35, Excelsior Charter 34

Rancho Cucamonga 52, Sonora 39

Rancho San Juan 58, Pajaro Valley 27

Redding Christian 44, Live Oak 23

Redlands 47, Indian Springs 40

Reedley 55, Buhach Colony 33

Rialto 51, Rosary Academy 42

Richmond 56, Berean Christian 37

Ridgeview 70, Wasco 36

Rio Americano 59, Stevenson 39

Ripon 54, Fortune Early College 42

River City 67, Bella Vista 36

Riverdale 42, Kings Christian 26

Robert F. Kennedy Community 53, Hollywood 43

Royal 39, Santa Barbara 30

Sacramento 45, Lindhurst 5

Sacramento Country Day 29, CAS 27

Sage Creek 47, Poway 31

Saint Francis 74, Marin Catholic 33

Samueli Academy 50, Glenn 27

San Bernardino 43, Covina 38

San Gabriel 27, Arroyo 25

San Jacinto Leadership Academy 41, California Military Institute 23

San Marin 47, American Canyon 46

San Pasqual 70, Maranatha Christian 23

San Pedro 44, Gardena 43

San Ramon Valley 78, Bishop O'Dowd 50

Sanger West 43, Roosevelt 28

Saratoga 55, Harbor 17

Saugus 54, West Ranch 27

Scripps Ranch 65, St. Joseph Academy 20

Sequoia 49, Immaculate Conception 2

Shafter 57, Garces Memorial 14

Sierra 34, Tracy 30

Silver Valley 51, University Prep 27

Sotomayor 43, CNDLC 27

South Fork 47, Technology 38

South Gate 40, Roosevelt 34

St. Bernard's 53, Weed 35

St. Francis 56, Anzar 15

St. Genevieve 39, AGBU 17

St. Helena 61, South Fork 14

St. Margaret's 53, Marina 28

St. Monica 68, Vistamar 25

St. Monica Academy 34, Vasquez 20

Stern 29, Alliance Ouchi 8

Stockdale 42, Golden Valley 22

Strathmore 51, Exeter 34

Summerville 41, Firebaugh 29

Sunny Hills 33, Hesperia 25

Temescal Canyon 46, Eisenhower 26

Terra Nova 41, Lowell 34

Tesoro 50, Anaheim 38

Torres 67, Mariposa County 36

Tournament Opponent 69, Foresthill 22

Trabuco Hills 76, Ocean View 10

Trinity 53, Hoopa Valley 41

Truckee 60, Portola 29

Tulare Western 62, Orange Cove 20

Tulelake 42, Tournament Opponent 37

Turlock 31, Central Valley 21

Twelve Bridges 64, Wood 45

Twentynine Palms 48, Xavier Prep 42

Ukiah 60, Novato 25

Union Mine 54, McFarland 21

Upland 52, Rancho Verde 25

Upper Lake 58, Mendocino 25

Upper Lake 60, Round Valley 32

Urban 53, Gateway 29

USC-MAE 39, Animo Bunche 14

Valley Center 57, Del Lago Academy 16

Valley Christian 43, La Mirada 19

Valley Christian 60, Clovis North 58

Venice 99, Fairfax 35

Verdugo Hills 82, Monroe 4

Village Christian 58, Oaks Christian 56

Vista del Lago 56, Rubidoux 16

West Adams 33, Los Angeles 22

West Covina 35, Immaculate Heart 30

Western Christian 33, Charter Oak 19

Westview 46, Carlsbad 39

Whitney 53, Savanna 49

Whittier Christian 61, California 23

Woodcreek 58, Oak Ridge 55

Woodrow Wilson 52, Cabrillo 3

Yorba Linda 57, Pilibos 34

Yosemite 53, Madera South 39

Yreka 49, Butte Valley 33

Yuba City 44, WSCA 42

Yucaipa 58, South Pasadena 55

More Girls Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Home/California