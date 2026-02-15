CIF San Diego Section High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (CIF-SDS) - February 14, 2026

High School

The 2026 CIF San Diego Section high school boys basketball playoffs begin on Monday, February 16-20.

High School On SI has brackets for every division in the CIF San Diego Section high school playoffs. The championship games will begin on February 27-28 at Frontwave Arena and various neutral locations.

CIF San Diego Section High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (CIF-SDS) - February 16-20

OPEN DIVISION BRACKET (select to view bracket)

First Round:

No. 1 Santa Fe Christian vs. No. 8 Cathedral Catholic - 02/20 at 7:00 PM

No. 4 Mission Bay vs. No. 5 Francis Parker - 02/20 at 7:00 PM

No. 2 La Costa Canyon vs. No. 7 Victory Christian Academy - 02/20 at 7:00 PM

No. 3 San Marcos vs. No. 6 Olympian - 02/20 at 7:00 PM

DIVISION I DIVISION BRACKET (select to view bracket)

First Round:

No. 1 Mira Mesa vs. No. 16 University City - 02/18 at 7:00 PM

No. 8 Madison vs. No. 9 Montgomery - 02/18 at 7:00 PM

No. 4 Carlsbad vs. No. 13 San Diego - 02/18 at 7:00 PM

No. 5 Bonita Vista vs. No. 12 Sage Creek - 02/18 at 7:00 PM

No. 2 Torrey Pines vs. No. 15 El Camino - 02/18 at 7:00 PM

No. 7 Mission Hills vs. No. 10 La Jolla Country Day - 02/18 at 7:00 PM

No. 3 Christian vs. No. 14 Del Norte - 02/18 at 7:00 PM

No. 6 St. Augustine vs. No. 11 Rancho Buena Vista - 02/18 at 7:00 PM

DIVISION II DIVISION BRACKET (select to view bracket)

First Round:

No. 1 Poway vs. No. 16 Mount Miguel - 02/18 at 7:00 PM

No. 8 Point Loma vs. No. 9 Steele Canyon - 02/18 at 7:00 PM

No. 4 Scripps Ranch vs. No. 13 Southwest SD - 02/18 at 7:00 PM

No. 5 Westview vs. No. 12 Lincoln - 02/18 at 7:00 PM

No. 2 Rancho Bernardo vs. No. 15 Monte Vista - 02/18 at 7:00 PM

No. 7 Mater Dei Catholic vs. No. 10 Bishop's - 02/18 at 7:00 PM

No. 3 Helix vs. No. 14 Coronado - 02/18 at 7:00 PM

No. 6 Patrick Henry vs. No. 11 Maranatha Christian - 02/18 at 7:00 PM

DIVISION III DIVISION BRACKET (select to view bracket)

First Round:

No. 1 Army-Navy vs. No. 16 St. Joseph Academy - 02/18 at 7:00 PM

No. 8 Brawley vs. No. 9 Mt. Carmel - 02/18 at 7:00 PM

No. 4 Canyon Hills vs. No. 13 Fallbrook - 02/18 at 7:00 PM

No. 5 Tri-City Christian vs. No. 12 Canyon Crest Academy - 02/18 at 7:00 PM

No. 2 Calexico vs. No. 15 Escondido Charter - 02/18 at 7:00 PM

No. 7 Imperial vs. No. 10 Crawford - 02/18 at 7:00 PM

No. 3 Del Lago Academy vs. No. 14 Central Union - 02/18 at 7:00 PM

No. 6 Ramona vs. No. 11 Otay Ranch - 02/18 at 7:00 PM

DIVISION IV DIVISION BRACKET (select to view bracket)

First Round:

No. 1 Pacific Ridge vs. No. 16 El Capitan - 02/18 at 7:00 PM

No. 8 High Tech CV vs. No. 9 High Tech SD - 02/18 at 7:00 PM

No. 4 Clairemont vs. No. 13 Mission Vista - 02/18 at 7:00 PM

No. 5 Kearny vs. No. 12 San Dieguito Academy - 02/18 at 7:00 PM

No. 2 West Hills vs. No. 15 Chula Vista - 02/18 at 7:00 PM

No. 7 Valhalla vs. No. 10 Mar Vista - 02/18 at 7:00 PM

No. 3 Morse vs. No. 14 O'Farrell - 02/18 at 7:00 PM

No. 6 Santana vs. No. 11 Sweetwater - 02/18 at 7:00 PM

DIVISION V DIVISION BRACKET (select to view bracket)

Second Round:

No. 1 Preuss UCSD — BYE

No. 8 San Pasqual vs. No. 9 Hilltop - 02/17 at 7:00 PM

No. 4 Grossmont — BYE

No. 5 Palo Verde Valley vs. No. 12 TBD - 02/17 at 7:00 PM

No. 2 San Diego Jewish Academy — BYE

No. 7 El Cajon Valley vs. No. 10 Chula Vista Learning Community Charter - 02/17 at 7:00 PM

No. 3 Coastal Academy — BYE

No. 6 High Tech NC vs. No. 11 Classical Academy - 02/17 at 7:00 PM

First Round:

No. 12 Health Sciences vs. No. 12 Holtville - 02/16 at 7:00 PM

DIVISION V-AA DIVISION BRACKET (select to view bracket)

First Round:

No. 1 Calvin Christian — BYE

No. 8 Escondido Adventist Academy vs. No. 9 Bonsall - 02/17 at 7:00 PM

No. 4 San Diego Academy — BYE

No. 5 Horizon Prep vs. No. 12 Calexico Mission - 02/17 at 7:00 PM

No. 2 Liberty Charter — BYE

No. 7 Monarch vs. No. 10 Rock Academy - 02/17 at 7:00 PM

No. 3 Warner — BYE

No. 6 Southern California Yeshiva vs. No. 11 School for Entrepreneurship & Technology - 02/17 at 7:00 PM

Published
