Florida High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - February 10, 2026

Get every bracket and see every matchup in the 2026 Florida high school girls basketball playoffs

Gray Reid

St. Thomas Aquinas vs Grandview Prep from Jan 12, 2026
St. Thomas Aquinas vs Grandview Prep from Jan 12, 2026

The 2026 Florida high school girls basketball state championships begin on Thursday, February 13.

High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school girls basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 13.

2026 Florida (FHSAA) Rural Girls Basketball State Championship (select to view full bracket details)

No. 1 Jay vs. No. 4 Laurel Hill - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Paxton vs. No. 3 Chipley - 02/13, 7:00 PM EST

No. 1 Blountstown vs. No. 4 Aucilla Christian - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Malone vs. No. 3 Liberty County - 02/13, 6:00 PM EST

No. 1 Hilliard vs. No. 4 Dixie County - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Fort White vs. No. 3 Madison County - 02/13, 7:00 PM EST

No. 1 Williston vs. No. 4 Moore Haven - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Wildwood vs. No. 3 Chiefland - 02/13, 7:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 1A Girls Basketball State Championship

Region 1

No. 1 LEAD Academy vs. No. 8 Redeemer Christian School - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Eagle's View vs. No. 5 Impact Christian Academy - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 North Florida Educational Institute vs. No. 7 Harvest Community - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 St. Johns Country Day vs. No. 6 Florida School for the Deaf - 02/12, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Orlando Christian Prep vs. No. 8 Morningside Academy - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Central Florida Christian Academy vs. No. 5 Merritt Island Christian - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 North Tampa Christian Academy vs. No. 7 Classical Prep School - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Altamonte Christian vs. No. 6 Mount Dora Christian Academy - 02/13, 7:00 PM EST

Region 3

No. 1 Seacrest Country Day vs. No. 8 Lakeside Christian - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Victory Christian Academy vs. No. 5 Sarasota Christian - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Keswick Christian vs. No. 7 Cambridge Christian - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Donahue Catholic vs. No. 6 Bayshore Christian - 02/13, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 Grandview Prep vs. No. 8 Pine - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Colonial Christian vs. No. 5 Sheridan Hills Christian - 02/12, 3:30 PM EST

No. 2 Schoolhouse Prep vs. No. 7 Lake Worth Christian - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Hebrew Academy vs. No. 6 Atlantic Christian - 02/13, 7:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 2A Girls Basketball State Championship

Region 1

No. 1 Providence School vs. No. 8 Destin - 02/13, 6:00 PM EST

No. 4 Bishop Snyder vs. No. 5 Trinity Catholic - 02/13, 6:00 PM EST

No. 2 San Jose Prep vs. No. 7 Rocky Bayou Christian - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 The First Academy vs. No. 6 The Master's Academy - 02/13, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Holy Trinity Episcopal vs. No. 8 Melbourne Central Catholic - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 West Shore vs. No. 5 Katz Yeshiva - 02/12, 6:00 PM EST

No. 2 John Carroll Catholic vs. No. 7 Lakeland Christian - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Foundation Academy vs. No. 6 Benjamin - 02/12, 6:00 PM EST

Region 3

No. 1 Evangelical Christian vs. No. 8 Canterbury - 02/13, 6:00 PM EST

No. 4 First Baptist Academy vs. No. 5 SLAM Tampa - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 St. John Neumann vs. No. 7 Bradenton Christian - 02/13, 6:00 PM EST

No. 3 Clearwater Central Catholic vs. No. 6 Bell Creek Academy - 02/13, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 Miami Country Day vs. No. 8 Divine Savior Academy - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Westminster Academy vs. No. 5 True North Classical Academy - 02/13, 6:00 PM EST

No. 2 Palmer Trinity vs. No. 7 David Posnack Jewish Day - 02/12, 5:00 PM EST

No. 3 Westminster Christian vs. No. 6 Florida Christian - 02/13, 3:30 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 3A Girls Basketball State Championship

Region 1

No. 1 Bolles vs. No. 8 Bradford - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Freeport vs. No. 5 Andrew Jackson - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Newberry vs. No. 7 Episcopal School of Jacksonville - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 South Walton vs. No. 6 Florida State University School - 02/13, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Lake Highland Prep vs. No. 8 Space Coast - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Cardinal Mooney vs. No. 5 Calvary Christian - 02/13, 6:00 PM EST

No. 2 Tampa Catholic vs. No. 7 Lakewood - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Windermere Prep vs. No. 6 The Villages Charter - 02/13, 7:00 PM EST

Region 3

No. 1 Somerset Academy - Canyons vs. No. 8 Gateway Charter - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 American Heritage vs. No. 5 North Broward Prep - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Lincoln Park vs. No. 7 King's Academy - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Saint Andrew's vs. No. 6 Bishop Verot - 02/13, 6:30 PM EST

Region 4

No. 1 Carrollton School of the Sacred Heart vs. No. 8 Monsignor Pace - 02/13, 6:00 PM EST

No. 4 University vs. No. 5 Killian - 02/13, 4:30 PM EST

No. 2 Keys Gate vs. No. 7 Cardinal Gibbons - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Immaculata - La Salle vs. No. 6 Ransom Everglades - 02/13, 5:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 4A Girls Basketball State Championship

Region 1

No. 1 Bishop Kenny vs. No. 8 Godby - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Ribault vs. No. 5 Pensacola - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Fort Walton Beach vs. No. 7 Paxon - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Rickards vs. No. 6 Menendez - 02/13, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Bishop Moore vs. No. 8 Eastside - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 North Marion vs. No. 5 Satellite - 02/13, 4:00 PM EST

No. 2 Eustis vs. No. 7 Citrus - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Titusville vs. No. 6 Dunnellon - 02/13, 7:00 PM EST

Region 3

No. 1 Booker vs. No. 8 Boca Ciega - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Seminole vs. No. 5 Weeki Wachee - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 DeSoto County vs. No. 7 Robinson - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Chamberlain vs. No. 6 Lemon Bay - 02/13, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 American Heritage vs. No. 8 Boynton Beach - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Aubrey Rogers vs. No. 5 Barron Collier - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Mater Lakes Academy vs. No. 7 Estero - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Northwestern vs. No. 6 St. Brendan - 02/13, 7:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 5A Girls Basketball State Championship

Region 1

No. 1 Booker T. Washington vs. No. 8 Gainesville - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Pine Forest vs. No. 5 Beachside - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Ponte Vedra vs. No. 7 Mosley - 02/13, 6:00 PM EST

No. 3 Orange Park vs. No. 6 Fleming Island - 02/13, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Gateway vs. No. 8 Fivay - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Belleview vs. No. 5 Leesburg - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 New Smyrna Beach vs. No. 7 Lake Wales - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Springstead vs. No. 6 Vanguard - 02/13, 7:30 PM EST

Region 3

No. 1 St. Petersburg vs. No. 8 Dunbar - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Braden River vs. No. 5 Hillsborough - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Clearwater vs. No. 7 East Bay - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Port Charlotte vs. No. 6 Naples - 02/13, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 Blanche Ely vs. No. 8 Archbishop McCarthy - 02/13, 6:00 PM EST

No. 4 McArthur vs. No. 5 Jensen Beach - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Sebastian River vs. No. 7 North Miami - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Dillard vs. No. 6 Northeast - 02/12, 7:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 6A Girls Basketball State Championship

Region 1

No. 1 Tocoi Creek vs. No. 8 Oakleaf - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Lake Howell vs. No. 5 Buchholz - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Niceville vs. No. 7 Forest - 02/13, 6:00 PM EST

No. 3 Navarre vs. No. 6 Bartram Trail - 02/13, 6:30 PM EST

Region 2

No. 1 Bloomingdale vs. No. 8 Horizon - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Edgewater vs. No. 5 Viera - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Bayside vs. No. 7 Heritage - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Wekiva vs. No. 6 Lakeland - 02/13, 7:00 PM EST

Region 3

No. 1 Steinbrenner vs. No. 8 Palmetto Ridge - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Mitchell vs. No. 5 Lakewood Ranch - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Sunlake vs. No. 7 Wharton - 02/12, 7:00 PM EST

No. 3 Manatee vs. No. 6 Charlotte - 02/13, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 St. Thomas Aquinas vs. No. 8 Homestead - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Mater Academy Charter vs. No. 5 Coral Springs - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Nova vs. No. 7 Dwyer - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Martin County vs. No. 6 South Broward - 02/13, 6:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 7A Girls Basketball State Championship

Region 1

No. 1 Ocoee vs. No. 8 Hagerty - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Timber Creek vs. No. 5 Lake Mary - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Colonial vs. No. 7 Flagler Palm Coast - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Creekside vs. No. 6 DeLand - 02/13, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Centennial vs. No. 8 Tohopekaliga - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Jupiter vs. No. 5 Palm Beach Lakes - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Treasure Coast vs. No. 7 Palm Beach Gardens - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Oak Ridge vs. No. 6 Harmony - 02/13, 7:00 PM EST

Region 3

No. 1 Winter Haven vs. No. 8 Durant - 02/13, 7:00 PM EST

No. 4 Riverview vs. No. 5 Palm Harbor University - 02/13, 7:00 PM EST

No. 2 Haines City vs. No. 7 North Port - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Sumner vs. No. 6 Sarasota - 02/13, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 Doral Academy vs. No. 8 Santaluces - 02/13, 7:30 PM EST

No. 4 Stoneman Douglas vs. No. 5 Park Vista - 02/12, 7:00 PM EST

No. 2 Western vs. No. 7 Boca Raton - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 South Dade vs. No. 6 Cypress Bay - 02/13, 7:00 PM EST

