Florida High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - February 10, 2026
The 2026 Florida high school girls basketball state championships begin on Thursday, February 13.
High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school girls basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 13.
2026 Florida (FHSAA) Rural Girls Basketball State Championship (select to view full bracket details)
No. 1 Jay vs. No. 4 Laurel Hill - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Paxton vs. No. 3 Chipley - 02/13, 7:00 PM EST
No. 1 Blountstown vs. No. 4 Aucilla Christian - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Malone vs. No. 3 Liberty County - 02/13, 6:00 PM EST
No. 1 Hilliard vs. No. 4 Dixie County - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Fort White vs. No. 3 Madison County - 02/13, 7:00 PM EST
No. 1 Williston vs. No. 4 Moore Haven - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Wildwood vs. No. 3 Chiefland - 02/13, 7:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 1A Girls Basketball State Championship
Region 1
No. 1 LEAD Academy vs. No. 8 Redeemer Christian School - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Eagle's View vs. No. 5 Impact Christian Academy - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 North Florida Educational Institute vs. No. 7 Harvest Community - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 St. Johns Country Day vs. No. 6 Florida School for the Deaf - 02/12, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Orlando Christian Prep vs. No. 8 Morningside Academy - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Central Florida Christian Academy vs. No. 5 Merritt Island Christian - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 North Tampa Christian Academy vs. No. 7 Classical Prep School - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Altamonte Christian vs. No. 6 Mount Dora Christian Academy - 02/13, 7:00 PM EST
Region 3
No. 1 Seacrest Country Day vs. No. 8 Lakeside Christian - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Victory Christian Academy vs. No. 5 Sarasota Christian - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Keswick Christian vs. No. 7 Cambridge Christian - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Donahue Catholic vs. No. 6 Bayshore Christian - 02/13, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 Grandview Prep vs. No. 8 Pine - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Colonial Christian vs. No. 5 Sheridan Hills Christian - 02/12, 3:30 PM EST
No. 2 Schoolhouse Prep vs. No. 7 Lake Worth Christian - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Hebrew Academy vs. No. 6 Atlantic Christian - 02/13, 7:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 2A Girls Basketball State Championship
Region 1
No. 1 Providence School vs. No. 8 Destin - 02/13, 6:00 PM EST
No. 4 Bishop Snyder vs. No. 5 Trinity Catholic - 02/13, 6:00 PM EST
No. 2 San Jose Prep vs. No. 7 Rocky Bayou Christian - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 The First Academy vs. No. 6 The Master's Academy - 02/13, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Holy Trinity Episcopal vs. No. 8 Melbourne Central Catholic - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 West Shore vs. No. 5 Katz Yeshiva - 02/12, 6:00 PM EST
No. 2 John Carroll Catholic vs. No. 7 Lakeland Christian - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Foundation Academy vs. No. 6 Benjamin - 02/12, 6:00 PM EST
Region 3
No. 1 Evangelical Christian vs. No. 8 Canterbury - 02/13, 6:00 PM EST
No. 4 First Baptist Academy vs. No. 5 SLAM Tampa - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 St. John Neumann vs. No. 7 Bradenton Christian - 02/13, 6:00 PM EST
No. 3 Clearwater Central Catholic vs. No. 6 Bell Creek Academy - 02/13, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 Miami Country Day vs. No. 8 Divine Savior Academy - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Westminster Academy vs. No. 5 True North Classical Academy - 02/13, 6:00 PM EST
No. 2 Palmer Trinity vs. No. 7 David Posnack Jewish Day - 02/12, 5:00 PM EST
No. 3 Westminster Christian vs. No. 6 Florida Christian - 02/13, 3:30 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 3A Girls Basketball State Championship
Region 1
No. 1 Bolles vs. No. 8 Bradford - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Freeport vs. No. 5 Andrew Jackson - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Newberry vs. No. 7 Episcopal School of Jacksonville - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 South Walton vs. No. 6 Florida State University School - 02/13, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Lake Highland Prep vs. No. 8 Space Coast - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Cardinal Mooney vs. No. 5 Calvary Christian - 02/13, 6:00 PM EST
No. 2 Tampa Catholic vs. No. 7 Lakewood - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Windermere Prep vs. No. 6 The Villages Charter - 02/13, 7:00 PM EST
Region 3
No. 1 Somerset Academy - Canyons vs. No. 8 Gateway Charter - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 American Heritage vs. No. 5 North Broward Prep - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Lincoln Park vs. No. 7 King's Academy - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Saint Andrew's vs. No. 6 Bishop Verot - 02/13, 6:30 PM EST
Region 4
No. 1 Carrollton School of the Sacred Heart vs. No. 8 Monsignor Pace - 02/13, 6:00 PM EST
No. 4 University vs. No. 5 Killian - 02/13, 4:30 PM EST
No. 2 Keys Gate vs. No. 7 Cardinal Gibbons - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Immaculata - La Salle vs. No. 6 Ransom Everglades - 02/13, 5:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 4A Girls Basketball State Championship
Region 1
No. 1 Bishop Kenny vs. No. 8 Godby - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Ribault vs. No. 5 Pensacola - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Fort Walton Beach vs. No. 7 Paxon - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Rickards vs. No. 6 Menendez - 02/13, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Bishop Moore vs. No. 8 Eastside - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 North Marion vs. No. 5 Satellite - 02/13, 4:00 PM EST
No. 2 Eustis vs. No. 7 Citrus - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Titusville vs. No. 6 Dunnellon - 02/13, 7:00 PM EST
Region 3
No. 1 Booker vs. No. 8 Boca Ciega - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Seminole vs. No. 5 Weeki Wachee - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 DeSoto County vs. No. 7 Robinson - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Chamberlain vs. No. 6 Lemon Bay - 02/13, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 American Heritage vs. No. 8 Boynton Beach - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Aubrey Rogers vs. No. 5 Barron Collier - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Mater Lakes Academy vs. No. 7 Estero - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Northwestern vs. No. 6 St. Brendan - 02/13, 7:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 5A Girls Basketball State Championship
Region 1
No. 1 Booker T. Washington vs. No. 8 Gainesville - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Pine Forest vs. No. 5 Beachside - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Ponte Vedra vs. No. 7 Mosley - 02/13, 6:00 PM EST
No. 3 Orange Park vs. No. 6 Fleming Island - 02/13, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Gateway vs. No. 8 Fivay - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Belleview vs. No. 5 Leesburg - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 New Smyrna Beach vs. No. 7 Lake Wales - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Springstead vs. No. 6 Vanguard - 02/13, 7:30 PM EST
Region 3
No. 1 St. Petersburg vs. No. 8 Dunbar - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Braden River vs. No. 5 Hillsborough - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Clearwater vs. No. 7 East Bay - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Port Charlotte vs. No. 6 Naples - 02/13, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 Blanche Ely vs. No. 8 Archbishop McCarthy - 02/13, 6:00 PM EST
No. 4 McArthur vs. No. 5 Jensen Beach - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Sebastian River vs. No. 7 North Miami - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Dillard vs. No. 6 Northeast - 02/12, 7:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 6A Girls Basketball State Championship
Region 1
No. 1 Tocoi Creek vs. No. 8 Oakleaf - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Lake Howell vs. No. 5 Buchholz - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Niceville vs. No. 7 Forest - 02/13, 6:00 PM EST
No. 3 Navarre vs. No. 6 Bartram Trail - 02/13, 6:30 PM EST
Region 2
No. 1 Bloomingdale vs. No. 8 Horizon - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Edgewater vs. No. 5 Viera - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Bayside vs. No. 7 Heritage - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Wekiva vs. No. 6 Lakeland - 02/13, 7:00 PM EST
Region 3
No. 1 Steinbrenner vs. No. 8 Palmetto Ridge - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Mitchell vs. No. 5 Lakewood Ranch - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Sunlake vs. No. 7 Wharton - 02/12, 7:00 PM EST
No. 3 Manatee vs. No. 6 Charlotte - 02/13, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 St. Thomas Aquinas vs. No. 8 Homestead - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Mater Academy Charter vs. No. 5 Coral Springs - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Nova vs. No. 7 Dwyer - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Martin County vs. No. 6 South Broward - 02/13, 6:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 7A Girls Basketball State Championship
Region 1
No. 1 Ocoee vs. No. 8 Hagerty - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Timber Creek vs. No. 5 Lake Mary - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Colonial vs. No. 7 Flagler Palm Coast - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Creekside vs. No. 6 DeLand - 02/13, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Centennial vs. No. 8 Tohopekaliga - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Jupiter vs. No. 5 Palm Beach Lakes - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Treasure Coast vs. No. 7 Palm Beach Gardens - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Oak Ridge vs. No. 6 Harmony - 02/13, 7:00 PM EST
Region 3
No. 1 Winter Haven vs. No. 8 Durant - 02/13, 7:00 PM EST
No. 4 Riverview vs. No. 5 Palm Harbor University - 02/13, 7:00 PM EST
No. 2 Haines City vs. No. 7 North Port - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Sumner vs. No. 6 Sarasota - 02/13, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 Doral Academy vs. No. 8 Santaluces - 02/13, 7:30 PM EST
No. 4 Stoneman Douglas vs. No. 5 Park Vista - 02/12, 7:00 PM EST
No. 2 Western vs. No. 7 Boca Raton - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 South Dade vs. No. 6 Cypress Bay - 02/13, 7:00 PM EST
