Connecticut High School Boys Basketball 2026 State Championship Brackets, Matchups, Schedule - March 10
The 2026 Connecticut high school boys basketball state championships are in full swing, and High School On SI had brackets for all five classifications.
These brackets will be updated with scores and matchups throughout the playoffs.
Connecticut High School Boys Basketball 2026 State Championship Brackets, Matchups, Schedule - March 10
2026 CIAC Division I Boys Basketball State Championships — First Round (select to view full bracket details)
No. 1 Staples vs. No. 16 Manchester - 03/10
No. 8 New London vs. No. 9 Holy Cross - 03/10
No. 4 Northwest Catholic vs. No. 13 Greenwich - 03/10
No. 5 Notre Dame Catholic vs. No. 12 New Britain - 03/10
No. 2 West Haven vs. No. 15 Danbury - 03/10
No. 7 Ridgefield vs. No. 10 Southington - 03/10
No. 3 East Catholic vs. No. 14 St. Bernard - 03/10
No. 6 Notre Dame vs. No. 11 Stamford - 03/10
2026 CIAC Division II Boys Basketball State Championships — Quarterfinals
No. 1 Windsor vs. No. 9 Ludlowe - 03/12
No. 12 New Canaan vs. No. 13 Maloney - 03/12
No. 2 Trumbull vs. No. 7 Bunnell - 03/12
No. 3 East Hartford vs. No. 6 Newington - 03/12
2026 CIAC Division III Boys Basketball State Championships — Second Round
No. 1 Ellington vs. No. 17 Career Magnet - 03/10
No. 8 Killingly vs. No. 24 Amity Regional - 03/10
No. 4 Stafford vs. No. 20 Middletown - 03/10
No. 5 Grasso RVT vs. No. 21 RHAM - 03/10
No. 2 North Haven vs. No. 18 Torrington - 03/10
No. 10 Bethel vs. No. 26 St. Joseph - 03/10
No. 3 Sports & Medical Sciences Academy vs. No. 14 Sheehan - 03/10
No. 6 Wilby vs. No. 11 New Fairfield - 03/10
2026 CIAC Division IV Boys Basketball State Championships — Quarterfinals
No. 1 Woodland Regional vs. No. 9 Griswold - 03/12
No. 4 Granby Memorial vs. No. 5 Cromwell - 03/12
No. 7 Abbott vs. No. 18 Joel Barlow - 03/12
No. 3 Nonnewaug vs. No. 6 Windham RVT - 03/12
2026 CIAC Division V Boys Basketball State Championships — Second Round
No. 1 Stafford vs. No. 16 Old Saybrook - 03/10
No. 8 East Granby vs. No. 9 Vinal - 03/10
No. 4 Somers vs. No. 13 Montville - 03/10
No. 5 Coventry vs. No. 12 Northwestern Regional - 03/10
No. 2 Haddam-Killingworth vs. No. 18 Hale Ray - 03/10
No. 7 Plainfield vs. No. 10 Terryville - 03/10
No. 3 Hartford Public vs. No. 19 Academy of Computer Science and Engineering - 03/10
No. 6 North Branford vs. No. 22 Thomaston - 03/10
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917