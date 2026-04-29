Florida High School Baseball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule - April 29
The 2026 Florida high school baseball state playoff brackets are out, and High School On SI has all seven brackets with matchups and schedule. After the completion of the first round on April 25 and 25, the second round continues on May 1.
The playoffs will culminate in the state championships on May 13 and 14 and May 18-20 at Lee Health Sports Complex - Hammond Stadium (Fort Myers).
CLASS 1A BRACKET (select to view full bracket details)
Second Round - May 1
No. 1 St. Johns Country Day vs. No. 4 University Christian
No. 3 St. John Paul II vs. No. 7 Covenant School of Jacksonville
No. 1 Orangewood Christian vs. No. 4 Trinity Christian Academy
No. 2 Mount Dora Christian Academy vs. No. 3 St. Francis Catholic
No. 1 Canterbury vs. No. 5 Northside Christian
No. 2 Evangelical Christian vs. No. 3 St. John Neumann
No. 1 Miami Christian vs. No. 5 Schoolhouse Prep
No. 6 Brito vs. No. 7 Jupiter Christian
CLASS 2A BRACKET
Second Round - May 1
No. 1 Trinity Christian Academy vs. No. 4 Trinity Catholic
No. 2 Bishop Snyder vs. No. 3 Bolles
No. 1 Lakeland Christian vs. No. 4 Cocoa Beach
No. 2 The First Academy vs. No. 3 Montverde Academy
No. 1 Berkeley Prep vs. No. 5 Community School of Naples
No. 2 Tampa Catholic vs. No. 3 Cardinal Mooney
No. 1 True North Classical Academy vs. No. 4 Palmer Trinity
No. 2 St. John Paul II Academy vs. No. 3 Chaminade-Madonna
CLASS 3A BRACKET
Second Round - May 1
No. 1 South Walton vs. No. 4 West Florida
No. 2 Fernandina Beach vs. No. 3 Suwannee
No. 1 North Marion vs. No. 4 South Sumter
No. 3 Hernando vs. No. 7 The Villages Charter
No. 1 Calvary Christian vs. No. 4 Jefferson
No. 2 North Broward Prep vs. No. 6 McKeel Academy
No. 4 iMater Charter vs. No. 8 Miami Springs
No. 2 Monsignor Pace vs. No. 3 Gulliver Prep
CLASS 4A BRACKET
Second Round - May 1
No. 1 Choctawhatchee vs. No. 5 St. Augustine
No. 3 Clay vs. No. 7 Escambia
No. 1 Bishop Moore vs. No. 5 Mount Dora
No. 2 Eustis vs. No. 3 Vanguard
No. 1 Jesuit vs. No. 5 Seminole
No. 2 Island Coast vs. No. 3 Osceola
No. 1 Merritt Island vs. No. 4 American Heritage
No. 2 Key West vs. No. 6 Somerset Academy
CLASS 5A BRACKET
Second Round - May 1
No. 1 Chiles vs. No. 5 Lincoln
No. 2 Niceville vs. No. 3 Mosley
No. 1 Winter Springs vs. No. 4 Cypress Creek
No. 2 Wesley Chapel vs. No. 3 Sebring
No. 1 Charlotte vs. No. 4 East Bay
No. 6 Palmetto Ridge vs. No. 7 Freedom
No. 1 Mater Academy Charter vs. No. 4 Okeechobee
No. 2 Archbishop McCarthy vs. No. 3 Pembroke Pines Charter
CLASS 6A BRACKET
Second Round - May 1
No. 1 Pace vs. No. 5 Tocoi Creek
No. 2 Buchholz vs. No. 6 Oakleaf
No. 1 Bloomingdale vs. No. 5 Martin County
No. 2 Lake Minneola vs. No. 3 Melbourne
No. 1 Gaither vs. No. 5 Sickles
No. 2 East Lake vs. No. 3 Land O' Lakes
No. 1 St. Thomas Aquinas vs. No. 5 West Boca Raton
No. 2 Doral Academy vs. No. 3 Southridge
CLASS 7A BRACKET
Second Round - May 1
No. 4 West Orange vs. No. 8 Lake Mary
No. 2 Spruce Creek vs. No. 3 Hagerty
No. 1 Venice vs. No. 4 George Jenkins
No. 6 Winter Haven vs. No. 7 Plant City
No. 1 Vero Beach vs. No. 4 Harmony
No. 2 Park Vista vs. No. 3 Jupiter
No. 1 Stoneman Douglas vs. No. 5 Southwest
No. 2 Columbus vs. No. 3 West Broward
