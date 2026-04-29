Skip to main content
High School

Florida High School Baseball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule - April 29

See every matchup from all seven classifications throughout the state tournament
Jack Butler|
Spruce Creek’s Aidan Giedrys (8) pitches against West Orange, March 18, 2026, at Spruce Creek High School. | Nadia Zomorodian/News-Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 Florida high school baseball state playoff brackets are out, and High School On SI has all seven brackets with matchups and schedule. After the completion of the first round on April 25 and 25, the second round continues on May 1.

The playoffs will culminate in the state championships on May 13 and 14 and May 18-20 at Lee Health Sports Complex - Hammond Stadium (Fort Myers).

CLASS 1A BRACKET (select to view full bracket details)

Second Round - May 1

No. 1 St. Johns Country Day vs. No. 4 University Christian

No. 3 St. John Paul II vs. No. 7 Covenant School of Jacksonville

No. 1 Orangewood Christian vs. No. 4 Trinity Christian Academy

No. 2 Mount Dora Christian Academy vs. No. 3 St. Francis Catholic

No. 1 Canterbury vs. No. 5 Northside Christian

No. 2 Evangelical Christian vs. No. 3 St. John Neumann

No. 1 Miami Christian vs. No. 5 Schoolhouse Prep

No. 6 Brito vs. No. 7 Jupiter Christian

CLASS 2A BRACKET

Second Round - May 1

No. 1 Trinity Christian Academy vs. No. 4 Trinity Catholic

No. 2 Bishop Snyder vs. No. 3 Bolles

No. 1 Lakeland Christian vs. No. 4 Cocoa Beach

No. 2 The First Academy vs. No. 3 Montverde Academy

No. 1 Berkeley Prep vs. No. 5 Community School of Naples

No. 2 Tampa Catholic vs. No. 3 Cardinal Mooney

No. 1 True North Classical Academy vs. No. 4 Palmer Trinity

No. 2 St. John Paul II Academy vs. No. 3 Chaminade-Madonna

High School On SI Newsletters
Subscribe to our FREE digital newsletter today. | High School On SI

CLASS 3A BRACKET

Second Round - May 1

No. 1 South Walton vs. No. 4 West Florida

No. 2 Fernandina Beach vs. No. 3 Suwannee

No. 1 North Marion vs. No. 4 South Sumter

No. 3 Hernando vs. No. 7 The Villages Charter

No. 1 Calvary Christian vs. No. 4 Jefferson

No. 2 North Broward Prep vs. No. 6 McKeel Academy

No. 4 iMater Charter vs. No. 8 Miami Springs

No. 2 Monsignor Pace vs. No. 3 Gulliver Prep

CLASS 4A BRACKET

Second Round - May 1

No. 1 Choctawhatchee vs. No. 5 St. Augustine

No. 3 Clay vs. No. 7 Escambia

No. 1 Bishop Moore vs. No. 5 Mount Dora

No. 2 Eustis vs. No. 3 Vanguard

No. 1 Jesuit vs. No. 5 Seminole

No. 2 Island Coast vs. No. 3 Osceola

No. 1 Merritt Island vs. No. 4 American Heritage

No. 2 Key West vs. No. 6 Somerset Academy

CLASS 5A BRACKET

Second Round - May 1

No. 1 Chiles vs. No. 5 Lincoln

No. 2 Niceville vs. No. 3 Mosley

No. 1 Winter Springs vs. No. 4 Cypress Creek

No. 2 Wesley Chapel vs. No. 3 Sebring

No. 1 Charlotte vs. No. 4 East Bay

No. 6 Palmetto Ridge vs. No. 7 Freedom

No. 1 Mater Academy Charter vs. No. 4 Okeechobee

No. 2 Archbishop McCarthy vs. No. 3 Pembroke Pines Charter

CLASS 6A BRACKET

Second Round - May 1

No. 1 Pace vs. No. 5 Tocoi Creek

No. 2 Buchholz vs. No. 6 Oakleaf

No. 1 Bloomingdale vs. No. 5 Martin County

No. 2 Lake Minneola vs. No. 3 Melbourne

No. 1 Gaither vs. No. 5 Sickles

No. 2 East Lake vs. No. 3 Land O' Lakes

No. 1 St. Thomas Aquinas vs. No. 5 West Boca Raton

No. 2 Doral Academy vs. No. 3 Southridge

CLASS 7A BRACKET

Second Round - May 1

No. 4 West Orange vs. No. 8 Lake Mary

No. 2 Spruce Creek vs. No. 3 Hagerty

No. 1 Venice vs. No. 4 George Jenkins

No. 6 Winter Haven vs. No. 7 Plant City

No. 1 Vero Beach vs. No. 4 Harmony

No. 2 Park Vista vs. No. 3 Jupiter

No. 1 Stoneman Douglas vs. No. 5 Southwest

No. 2 Columbus vs. No. 3 West Broward

Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations

Published | Modified
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

Share on XFollow @Butler917
Home/Florida