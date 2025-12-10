High School

Florida High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025

See every Florida boys high school basketball final score from December 9, 2025

Gray Reid

The 2025 Florida high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

ABF Academy Homestead 63, IMG Academy Gold 61

Alonso 66, Gaither 31

Altha 82, Poplar Springs 73

Anclote 50, Palm Harbor University 45

Andrew Jackson 82, Ribault 81

Armwood 71, Freedom 44

Arnold 62, Rutherford 61

Atlantic Christian 65, Somerset Academy - Canyons 30

Atlantic Coast 70, First Coast 55

Aubrey Rogers 62, Barron Collier 50

Auburndale 65, Auburndale 60

Baker 54, Central 47

Bartow 78, Sebring 66

Bayshore 63, Bradenton Christian 41

Bell 51, Bronson 43

Benjamin 70, King's Academy 63

Booker T. Washington 59, Choctawhatchee 49

Boynton Beach 50, Spanish River 48

Bozeman 71, Maclay 64

Braden River 54, Lakewood Ranch 36

Buchholz 60, Columbia 35

Calvary Christian 70, St. Petersburg 66

Calvary Christian Academy 46, Santa Rosa Christian 26

Cambridge Christian 51, Canterbury 50

Cape Coral 77, Estero 54

Cardinal Gibbons 68, Westminster Academy 60

Cardinal Mooney 64, Imagine School at North Port 24

Cardinal Newman 65, Cardinal Newman 59

Centennial 82, Central 54

Central 82, Palmetto 22

Chamberlain 62, Hillsborough 47

Chaminade-Madonna 67, Everglades 45

CHESS Academy 58, Open Bible Christian 54

Chiles 64, North Florida Christian 29

Christ School 67, Parris Prep Academy 47

Citrus 101, Citrus 24

Clearwater Central Catholic 69, St. Petersburg Catholic 32

Colonial 65, Horizon 42

Community Christian 55, Parkway Christian Academy 17

Coral Glades 80, Stoneman Douglas 26

Coral Park 67, Homestead 56

Cornerstone Charter Academy 78, RGSA 29

Cottondale 55, Liberty County 46

Covenant Christian 74, Grace and Glory Christian 73

Creekside 71, Christ's Church Academy 55

Crescent City 58, Taylor 46

CSJ 65, River City Science Academy 47

Cushman 84, Scheck Hillel Community School 49

Cypress Bay 67, Fort Lauderdale 48

DeSoto County 57, Babcock 51

Discovery 65, Auburndale 60

Dr. Joaquin Garcia 72, Dr. Joaquin Garcia 48

Dr. Krop 45, Miami Beach 42

Dwyer 60, Wellington 50

Eagle's View 45, Wolfson 41

East Bay 70, Morgan 44

East Lake 62, Seminole 56

East Lee County 77, Southwest Florida Christian 38

Eastside 68, Santa Fe 37

Eau Gallie 39, Satellite 33

Elite Academy 58, Greenacres Christian 40

Eustis 67, Mount Dora 26

Everglades City 87, Mason Classical Academy 53

FACA 73, Corinth Christian Academy 28

Family Christian Academy 70, Landmark Christian 61

Father Lopez 56, Menendez 49

FBCA 57, Burns Sci-Tech 48

First Academy 65, First Academy 58

First Coast Christian 73, St. Johns Country Day 55

Florida Prep 67, Sebastian River 39

Fort Meade 60, Mulberry 34

Fort White 56, Hamilton County 55

Foundation Christian Academy 60, Oasis Christian 41

Frostproof 65, Lake Placid 34

FSUHS 51, Rickards 47

Gateway 50, Tohopekaliga 47

Geneva 67, Forest Lake Academy 65

Gibbs 64, Boca Ciega 50

Goleman 59, Braddock 50

Graceville 52, Malone 34

Gulf 84, Mitchell 59

Gulf Breeze 76, Pensacola Catholic 60

Gulf Coast 69, Golden Gate 45

Hagerty 77, Seminole 63

Hallandale 81, Hallandale 40

Harvest Community 43, Beaches Chapel 38

Hebrew Academy 66, David Posnack Jewish Day 41

Heritage Christian School 60, Liberty Christian Prep 23

Hernando Christian Academy 65, First Academy 58

Hialeah Educational Academy 78, Ferguson 53

Hialeah Gardens 50, JC Bermudez Doral 40

Hollywood Hills 80, Hollywood Hills 36

Holy Trinity Episcopal Academy 63, Astronaut 51

Hudson 66, Angeline Academy of Innovation 28

Ida Baker 65, Canterbury 48

IMG Academy 82, Tampa Catholic 50

IMG Academy Junior National 73, ABF Academy 68

Inlet Grove 71, Leonard 60

International Community 64, Holy Cross Lutheran Academy 52

Jesuit 80, Bell Creek Academy 78

Jewish Culture 60, Donna Klein Jewish Academy 45

Jones 61, Jones 54

Jupiter 65, Glades Central 45

Katz Yeshiva 68, Oxbridge Academy 51

Key West 58, Marathon 48

King 77, Brandon 40

KIPP Bold City 68, KIPP Bold City 31

LaBelle 88, South Fort Myers 74

Lake Brantley 56, Winter Springs 46

Lake Highland Prep 55, Bishop Moore 16

Lake Howell 64, Timber Creek 58

Lake Mary Prep 79, Trinity Prep 55

Lake Nona 56, Cypress Creek 48

Lakeland 71, Wesley Chapel 45

Lakeside Christian 42, Academy at the Lakes 41

Largo 70, Pinellas Park 61

Laurel Hill 55, Paxton 50

Leesburg 76, Springstead 38

Legacy 67, Lincoln Park Academy 38

Legacy Charter 86, East Ridge 62

Legacy Early College 68, Southside Christian 46

Lehigh 93, Riverdale 25

Lennard 58, Bloomingdale 57

Leon 83, FAMU DRS 59

Life Christian Academy 61, Pathways 49

Lincoln 68, St. John Paul II 15

LPCA 81, SBCA 52

Manatee 66, Palmetto 61

Martin County 78, Jensen Beach 61

Mater Bay Academy 71, North Miami 56

McArthur 81, Hallandale 40

Meadowbrook Academy 65, Hernando 56

Melbourne 74, Brevard Christian 44

Miami 67, Booker T. Washington 55

Middleburg 55, Baldwin 30

Middleton 55, Middleton 44

Milton 72, Fort Walton Beach 67

Monsignor Pace 64, Miami Springs 56

Mosley 66, Niceville 46

Mount Dora Christian Academy 66, Orangewood Christian 46

Munroe 71, Community Leadership Academy 32

Navarre 54, Pace 44

Nease 74, University Christian 76

Neumann 87, Naples 80

New Dimensions 64, Mater Brighton Lakes Academy 59

New Smyrna Beach 95, Matanzas 80

Newberry 82, The Rock 65

Newsome 64, Durant 62

North Bay Haven Academy 51, Chipley 42

North Broward Prep 95, Archbishop McCarthy 51

North Fort Myers 67, North Port 59

North Kissimmee Christian 90, Varsity Opponent 67

North Miami Beach 64, Edison 25

Northeast 60, Lakewood 57

Oak Hall 64, Countryside Christian 36

Oak Ridge 65, Dr. Phillips 61

Oasis 86, Bishop Verot 52

Odyssey Charter School 61, Brevard HEAT 44

Olympic Heights 64, Santaluces 53

Orange Park 71, GOCA 45

Orlando Christian Prep 61, Jones 54

Pahokee 65, Okeechobee 42

Palm Beach Gardens 65, Cardinal Newman 59

Palmetto Ridge 75, Immokalee 57

Parrish Community 68, Southeast 48

Pasco 62, Patel 56

PCCA 53, Master's Academy 50

PCPHS 69, Lake Buena Vista 59

Pembroke Pines Charter 76, Blanche Ely 23

Pensacola 45, West Florida 44

Pine Crest 80, Saint Andrew's 85

Piper 97, Pompano Beach 85

Plant 70, Robinson 37

Plantation 80, Hollywood Hills 36

Ponce De Leon 68, Vernon 32

Ponte Vedra 71, Beachside 35

Port Charlotte 62, Lemon Bay 48

Providence School 79, St. Augustine 33

Real Life Christian Academy 72, Ocala Christian 51

Ridge Community 58, Celebration 40

Ridgeview 52, Yulee 49

River Ridge 55, Fivay 52

Riverview 70, Spoto 53

Rocky Bayou Christian 86, Pensacola Christian Academy 45

Royal Palm Beach 72, Dr. Joaquin Garcia 48

Sagemont Prep 74, Miramar 60

Saint Andrew's 85, Pine Crest 80

Saint Francis Catholic Academy 57, Suwannee 39

Saint Stephen's Episcopal 78, Hardee 39

San Jose Prep 68, KIPP Bold City 31

Sarasota 73, Venice 40

Sarasota Christian 60, Out-of-Door Academy 52

Scintilla Charter Academy 74, Taylor County 71

Seminole 77, Seminole 63

Sickles 71, Leto 55

South Dade 54, Southwest 44

South Fork 47, Port St. Lucie 42

South Miami 71, Hialeah-Miami Lakes 28

South Sumter 101, Citrus 24

Southeastern Prep Academy 77, Altamonte Christian 50

SPAN 72, Specially Fit Academy 35

Sports Leadership & Management 55, Sports Leadership & Management 21

St. Cloud 75, The Master's Academy 59

St. Edward's 58, John Carroll Catholic 48

St. John Lutheran 58, HEART HomeSchool 56

Steinbrenner 65, Jefferson 29

Strawberry Crest 80, Strawberry Crest 77

Sumner 79, Plant City 56

Tampa Bay Tech 80, Strawberry Crest 77

Tate 88, Pine Forest 64

Temple Christian Academy 71, Parsons Christian Academy 68

The First Academy 76, Harmony 55

Tocoi Creek 69, Mandarin 55

Trinity Catholic 52, St. Joseph Academy 40

Trinity Christian Academy 60, Stanton 59

True North Classical Academy 72, Jackson 48

212 Sports Academy 78, Potter's House Christian Blue 41

Umatilla 69, West Port 53

University Christian 76, Nease 74

Victory Christian Academy 64, Santa Fe Catholic 63

Village Academy 71, Dreyfoos School of the Arts 70

Wakulla 53, Franklin County 84

Walton 57, Jay 39

Warner Christian Academy 52, FSDB 51

Weeki Wachee 78, Bayshore Christian 27

West Broward 71, Monarch 31

West Shore 55, Calvary Chapel Academy 54

Western 62, Nova 50

Westside 55, PSFAS 51

Westwood Christian 59, First Christian 10

Wewahitchka 72, Emmanuel Christian 37

Wharton 55, Middleton 44

Wildwood 68, South Lake 48

Winter Haven 59, Haines City 56

Winthrop College Prep Academy 71, Booker 65

Young Kids In Motion 73, BOLCA Prep 70

