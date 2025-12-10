Florida High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025
The 2025 Florida high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
ABF Academy Homestead 63, IMG Academy Gold 61
Alonso 66, Gaither 31
Altha 82, Poplar Springs 73
Anclote 50, Palm Harbor University 45
Andrew Jackson 82, Ribault 81
Armwood 71, Freedom 44
Arnold 62, Rutherford 61
Atlantic Christian 65, Somerset Academy - Canyons 30
Atlantic Coast 70, First Coast 55
Aubrey Rogers 62, Barron Collier 50
Auburndale 65, Auburndale 60
Baker 54, Central 47
Bartow 78, Sebring 66
Bayshore 63, Bradenton Christian 41
Bell 51, Bronson 43
Benjamin 70, King's Academy 63
Booker T. Washington 59, Choctawhatchee 49
Boynton Beach 50, Spanish River 48
Bozeman 71, Maclay 64
Braden River 54, Lakewood Ranch 36
Buchholz 60, Columbia 35
Calvary Christian 70, St. Petersburg 66
Calvary Christian Academy 46, Santa Rosa Christian 26
Cambridge Christian 51, Canterbury 50
Cape Coral 77, Estero 54
Cardinal Gibbons 68, Westminster Academy 60
Cardinal Mooney 64, Imagine School at North Port 24
Cardinal Newman 65, Cardinal Newman 59
Centennial 82, Central 54
Central 82, Palmetto 22
Chamberlain 62, Hillsborough 47
Chaminade-Madonna 67, Everglades 45
CHESS Academy 58, Open Bible Christian 54
Chiles 64, North Florida Christian 29
Christ School 67, Parris Prep Academy 47
Citrus 101, Citrus 24
Clearwater Central Catholic 69, St. Petersburg Catholic 32
Colonial 65, Horizon 42
Community Christian 55, Parkway Christian Academy 17
Coral Glades 80, Stoneman Douglas 26
Coral Park 67, Homestead 56
Cornerstone Charter Academy 78, RGSA 29
Cottondale 55, Liberty County 46
Covenant Christian 74, Grace and Glory Christian 73
Creekside 71, Christ's Church Academy 55
Crescent City 58, Taylor 46
CSJ 65, River City Science Academy 47
Cushman 84, Scheck Hillel Community School 49
Cypress Bay 67, Fort Lauderdale 48
DeSoto County 57, Babcock 51
Discovery 65, Auburndale 60
Dr. Joaquin Garcia 72, Dr. Joaquin Garcia 48
Dr. Krop 45, Miami Beach 42
Dwyer 60, Wellington 50
Eagle's View 45, Wolfson 41
East Bay 70, Morgan 44
East Lake 62, Seminole 56
East Lee County 77, Southwest Florida Christian 38
Eastside 68, Santa Fe 37
Eau Gallie 39, Satellite 33
Elite Academy 58, Greenacres Christian 40
Eustis 67, Mount Dora 26
Everglades City 87, Mason Classical Academy 53
FACA 73, Corinth Christian Academy 28
Family Christian Academy 70, Landmark Christian 61
Father Lopez 56, Menendez 49
FBCA 57, Burns Sci-Tech 48
First Academy 65, First Academy 58
First Coast Christian 73, St. Johns Country Day 55
Florida Prep 67, Sebastian River 39
Fort Meade 60, Mulberry 34
Fort White 56, Hamilton County 55
Foundation Christian Academy 60, Oasis Christian 41
Frostproof 65, Lake Placid 34
FSUHS 51, Rickards 47
Gateway 50, Tohopekaliga 47
Geneva 67, Forest Lake Academy 65
Gibbs 64, Boca Ciega 50
Goleman 59, Braddock 50
Graceville 52, Malone 34
Gulf 84, Mitchell 59
Gulf Breeze 76, Pensacola Catholic 60
Gulf Coast 69, Golden Gate 45
Hagerty 77, Seminole 63
Hallandale 81, Hallandale 40
Harvest Community 43, Beaches Chapel 38
Hebrew Academy 66, David Posnack Jewish Day 41
Heritage Christian School 60, Liberty Christian Prep 23
Hernando Christian Academy 65, First Academy 58
Hialeah Educational Academy 78, Ferguson 53
Hialeah Gardens 50, JC Bermudez Doral 40
Hollywood Hills 80, Hollywood Hills 36
Holy Trinity Episcopal Academy 63, Astronaut 51
Hudson 66, Angeline Academy of Innovation 28
Ida Baker 65, Canterbury 48
IMG Academy 82, Tampa Catholic 50
IMG Academy Junior National 73, ABF Academy 68
Inlet Grove 71, Leonard 60
International Community 64, Holy Cross Lutheran Academy 52
Jesuit 80, Bell Creek Academy 78
Jewish Culture 60, Donna Klein Jewish Academy 45
Jones 61, Jones 54
Jupiter 65, Glades Central 45
Katz Yeshiva 68, Oxbridge Academy 51
Key West 58, Marathon 48
King 77, Brandon 40
KIPP Bold City 68, KIPP Bold City 31
LaBelle 88, South Fort Myers 74
Lake Brantley 56, Winter Springs 46
Lake Highland Prep 55, Bishop Moore 16
Lake Howell 64, Timber Creek 58
Lake Mary Prep 79, Trinity Prep 55
Lake Nona 56, Cypress Creek 48
Lakeland 71, Wesley Chapel 45
Lakeside Christian 42, Academy at the Lakes 41
Largo 70, Pinellas Park 61
Laurel Hill 55, Paxton 50
Leesburg 76, Springstead 38
Legacy 67, Lincoln Park Academy 38
Legacy Charter 86, East Ridge 62
Legacy Early College 68, Southside Christian 46
Lehigh 93, Riverdale 25
Lennard 58, Bloomingdale 57
Leon 83, FAMU DRS 59
Life Christian Academy 61, Pathways 49
Lincoln 68, St. John Paul II 15
LPCA 81, SBCA 52
Manatee 66, Palmetto 61
Martin County 78, Jensen Beach 61
Mater Bay Academy 71, North Miami 56
McArthur 81, Hallandale 40
Meadowbrook Academy 65, Hernando 56
Melbourne 74, Brevard Christian 44
Miami 67, Booker T. Washington 55
Middleburg 55, Baldwin 30
Middleton 55, Middleton 44
Milton 72, Fort Walton Beach 67
Monsignor Pace 64, Miami Springs 56
Mosley 66, Niceville 46
Mount Dora Christian Academy 66, Orangewood Christian 46
Munroe 71, Community Leadership Academy 32
Navarre 54, Pace 44
Nease 74, University Christian 76
Neumann 87, Naples 80
New Dimensions 64, Mater Brighton Lakes Academy 59
New Smyrna Beach 95, Matanzas 80
Newberry 82, The Rock 65
Newsome 64, Durant 62
North Bay Haven Academy 51, Chipley 42
North Broward Prep 95, Archbishop McCarthy 51
North Fort Myers 67, North Port 59
North Kissimmee Christian 90, Varsity Opponent 67
North Miami Beach 64, Edison 25
Northeast 60, Lakewood 57
Oak Hall 64, Countryside Christian 36
Oak Ridge 65, Dr. Phillips 61
Oasis 86, Bishop Verot 52
Odyssey Charter School 61, Brevard HEAT 44
Olympic Heights 64, Santaluces 53
Orange Park 71, GOCA 45
Orlando Christian Prep 61, Jones 54
Pahokee 65, Okeechobee 42
Palm Beach Gardens 65, Cardinal Newman 59
Palmetto Ridge 75, Immokalee 57
Parrish Community 68, Southeast 48
Pasco 62, Patel 56
PCCA 53, Master's Academy 50
PCPHS 69, Lake Buena Vista 59
Pembroke Pines Charter 76, Blanche Ely 23
Pensacola 45, West Florida 44
Pine Crest 80, Saint Andrew's 85
Piper 97, Pompano Beach 85
Plant 70, Robinson 37
Plantation 80, Hollywood Hills 36
Ponce De Leon 68, Vernon 32
Ponte Vedra 71, Beachside 35
Port Charlotte 62, Lemon Bay 48
Providence School 79, St. Augustine 33
Real Life Christian Academy 72, Ocala Christian 51
Ridge Community 58, Celebration 40
Ridgeview 52, Yulee 49
River Ridge 55, Fivay 52
Riverview 70, Spoto 53
Rocky Bayou Christian 86, Pensacola Christian Academy 45
Royal Palm Beach 72, Dr. Joaquin Garcia 48
Sagemont Prep 74, Miramar 60
Saint Andrew's 85, Pine Crest 80
Saint Francis Catholic Academy 57, Suwannee 39
Saint Stephen's Episcopal 78, Hardee 39
San Jose Prep 68, KIPP Bold City 31
Sarasota 73, Venice 40
Sarasota Christian 60, Out-of-Door Academy 52
Scintilla Charter Academy 74, Taylor County 71
Seminole 77, Seminole 63
Sickles 71, Leto 55
South Dade 54, Southwest 44
South Fork 47, Port St. Lucie 42
South Miami 71, Hialeah-Miami Lakes 28
South Sumter 101, Citrus 24
Southeastern Prep Academy 77, Altamonte Christian 50
SPAN 72, Specially Fit Academy 35
Sports Leadership & Management 55, Sports Leadership & Management 21
St. Cloud 75, The Master's Academy 59
St. Edward's 58, John Carroll Catholic 48
St. John Lutheran 58, HEART HomeSchool 56
Steinbrenner 65, Jefferson 29
Strawberry Crest 80, Strawberry Crest 77
Sumner 79, Plant City 56
Tampa Bay Tech 80, Strawberry Crest 77
Tate 88, Pine Forest 64
Temple Christian Academy 71, Parsons Christian Academy 68
The First Academy 76, Harmony 55
Tocoi Creek 69, Mandarin 55
Trinity Catholic 52, St. Joseph Academy 40
Trinity Christian Academy 60, Stanton 59
True North Classical Academy 72, Jackson 48
212 Sports Academy 78, Potter's House Christian Blue 41
Umatilla 69, West Port 53
University Christian 76, Nease 74
Victory Christian Academy 64, Santa Fe Catholic 63
Village Academy 71, Dreyfoos School of the Arts 70
Wakulla 53, Franklin County 84
Walton 57, Jay 39
Warner Christian Academy 52, FSDB 51
Weeki Wachee 78, Bayshore Christian 27
West Broward 71, Monarch 31
West Shore 55, Calvary Chapel Academy 54
Western 62, Nova 50
Westside 55, PSFAS 51
Westwood Christian 59, First Christian 10
Wewahitchka 72, Emmanuel Christian 37
Wharton 55, Middleton 44
Wildwood 68, South Lake 48
Winter Haven 59, Haines City 56
Winthrop College Prep Academy 71, Booker 65
Young Kids In Motion 73, BOLCA Prep 70