Florida High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 Florida high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
Academy at the Lakes 56, Seven Rivers Christian 41
All Saints' Academy 59, Mulberry 21
American 69, Hialeah 31
American Heritage 72, Park Vista 56
American Youth Academy 59, Candlelight Christian Academy 49
Angeline Academy of Innovation 50, Hernando Christian Academy 47
Armwood 60, Chamberlain 56
Arnold 90, North Kissimmee Christian 60
Atlantic 87, Olympic Heights 71
Atlantic Coast 79, West Nassau 62
Auburndale 81, McKeel Academy 60
Avant Garde Academy 63, Sports Leadership & Management 34
Baker 60, L.E.A.D. Academy 50
Baker County 89, Beaches Chapel 65
Baldwin 81, Interlachen 46
Bartow 92, Port Charlotte 27
Bayshore 58, Palmetto 50
Bell 72, Riverside Christian 31
Belleview 64, Crescent City 53
Benjamin 49, Saint Andrew's 64
Berean Christian 62, Glades Day 39
Bethlehem 75, Vernon 39
Biloxi 74, Booker T. Washington 72
Bishop Snyder 50, St. Joseph Academy 40
Boca Ciega 57, Seminole 54
Boca Raton 45, Santaluces 35
Bolles 53, Beachside 47
Booker 63, Victory Rock Prep 48
Booker T. Washington 78, Edison 25
Braddock 72, Pinecrest Prep 67
Bridge to Independence 68, Apopka Christian Academy 29
Cape Coral 68, Island Coast 30
Calvary Christian 62, North Tampa Christian Academy 58
Calvary Christian Academy 67, Covenant Christian 51
Calvary Christian Academy 92, Highlands Christian 55
Central 60, Pensacola Christian Academy 40
Central 67, Port St. Lucie 61
Charlotte 59, IMG Academy Black 42
Choctawhatchee 75, Pine Forest 44
Christ's Church Academy 82, CSJ 42
City of Life Christian Academy 72, Southland Christian 55
Coastal HomeSchool 64, Brunswick Christian Academy 60
Columbia 56, Gainesville 52
Columbus 72, Divine Savior Academy 57
Community Christian 73, Wakulla 71
Community School of Naples 62, Evangelical Christian 38
Cooper City 64, Fort Lauderdale 60
Coral Gables 55, Southridge 38
Coral Park 72, Southwest 42
Coral Reef 67, Reagan 57
Coral Springs 70, Stoneman Douglas 22
Cottondale 82, Wewahitchka 54
Countryside Christian 71, Redeemer Christian 59
Creekside 73, Flagler Palm Coast 68
Cypress Bay 75, Flanagan 30
Cypress Creek 82, River Ridge 76
David Posnack Jewish Day 52, Marathon 59
Deerfield Beach 66, Hallandale 20
Dillard 67, Taravella 74
Discovery 70, Kathleen 60
Dixie County 67, Bronson 64
Dr. Joaquin Garcia 64, Palm Beach Gardens 56
Dr. Krop 89, North Miami Beach 52
Dr. Phillips 75, Freedom 36
Dunnellon 57, Palatka 52
Durant 66, Lennard 58
Duval Charter 74, Keystone Heights 48
Dwyer 66, Royal Palm Beach 47
East Bay 68, Bloomingdale 51
East River 59, Foundation Academy 46
Edgewater 62, Apopka 43
Edgewood 43, Merritt Island Christian 31
Elite Prep Academy 51, Central Florida Leadership 27
Escambia 56, Tate 75
Eustis 60, Davenport 54
Everglades City 74, Immokalee 57
Exclusive Preparatory Academy 74, IMG Academy Blue 50
Father Lopez 64, Burns Sci-Tech 28
FBCA 79, Crossroads Christian Academy 9
First Academy 56, Real Life Christian Academy 54
First Baptist Academy 61, LaBelle 58
First Coast 53, Eagle's View 49
First Coast Christian 75, FSDB 45
FISHS 46, Riverview Academy 44
Fivay 56, Mitchell 55
Fleming Island 64, Tocoi Creek 58
Florida College Academy 72, Winter Haven Christian 38
Forest 64, Vanguard 58
Forest Hill 70, Village Academy 43
Forest Lake Academy 57, Altamonte Christian 53
Fort Meade 88, Vanguard 68
Fort Walton Beach 64, Gulf Breeze 37
Foundation Christian Academy 57, Oasis Christian 40
Franklin Academy 72, SACM 41
Franklin County 61, Community Leadership Academy 28
Freedom 65, Brandon 55
Gateway 61, Innovation 50
Geneva 88, Circle Christian 56
Geneva Classical Academy 59, Faith Christian Academy 20
Gibbs 73, Southeast 22
Godby 69, TLAP Sports Academy 58
Gulf 72, Hudson 34
Gulf Pointe Latin 65, WCCS 16
Haines City 62, St. Cloud 80
Heritage 67, Eau Gallie 62
Hialeah Gardens 70, Killian 47
Hollins 78, Lakewood 83
Holmes County 64, Sneads 28
Holy Cross Lutheran Academy 57, Conrad Academy 29
Holy Trinity Episcopal Academy 58, Bayside 45
Hollywood Hills 60, South Broward 54
Hope Academy 71, IMG Academy Silver 39
Hope Christian Academy 95, St Johns Christian School 20
Horizon 54, Lyman 46
Ida Baker 83, Southwest Florida Christian 63
Impact Christian Academy 53, ESJ 44
International Community 79, Taylor 33
Inverness Christian Academy 75, Varsity Opponent 36
Jupiter 81, Lake Worth 61
Jupiter Christian 60, Morningside Academy 50
Katz Yeshiva 77, Donna Klein Jewish Academy 62
Keswick Christian 73, LRPA 48
King 69, Tampa Bay Tech 67
King's Academy 63, Somerset College Prep Academy 38
Lake Mary Prep 79, Christian Learning Academy 28
Lake Nona 65, Lake Buena Vista 44
Lake Worth Christian 45, Sheridan Hills Christian 38
Lakeland 48, George Jenkins 38
Lakeland Christian 50, Zephyrhills 42
Laurel Hill 71, Aletheia Christian Academy 68
Legacy Charter 63, Ocoee 28
Leesburg 81, Bishop Moore 39
Lehigh 73, Golden Gate 47
Liberty County 61, Aucilla Christian 28
Manatee 64, Lakewood Ranch 50
Mariner 93, Cypress Lake 58
Mater Brickell Academy 53, South Miami 48
Meadowbrook Academy 69, Calvary Christian Academy 51
Miami Springs 65, North Miami 60
Middleton 86, Strawberry Crest 90
Milton 69, Niceville 35
Monarch 50, West Boca Raton 35
Monsignor Pace 63, Don Soffer Aventura 52
Montverde Academy Gold 66, Potter's House Christian Blue 33
Moore Haven 35, Pahokee 34
Mosley 52, Chiles 36
Munroe 91, FAMU DRS 49
Nature Coast Tech 63, Crystal River 53
Nease 58, PSFAS 43
Neumann 43, Barron Collier 41
Newberry 70, Buchholz 52
Newsome 51, Spoto 36
Norland 69, Miami 57
North Broward Prep 75, Hialeah Educational Academy 38
North Florida Christian 79, Wiregrass 39
Northeast 59, Admiral Farragut 58
Northside Christian 87, Indian Rocks Christian 43
NSU University 80, American Heritage 28
Oak Hall 48, Branford 41
Oasis 85, Gateway 50
Ocala Christian 50, Cedar Key 34
Okeechobee 62, Lake Placid 48
Orangewood Christian 64, Crooms Academy 46
Osceola 65, Clearwater Central Catholic 46
Out-of-Door Academy 54, Cambridge Christian 45
Palm Beach Central 73, Somerset Academy - Canyons 47
Palm Harbor University 59, Pinellas Park 52
Palmetto 61, Mater Academy Charter 53
Palmetto Ridge 74, Bonita Springs 36
Parrish Community 54, Braden River 44
Paxton 56, Jay 48
Pensacola 49, Blount 45
Plant 74, Leto 59
Poplar Springs 65, Zion Chapel 27
Ransom Everglades 64, Hebrew Academy 43
Ribault 52, Orange Park 49
Rickards 68, Leon 61
Ridge Community 70, Frostproof 38
Ridgeview 45, Middleburg 40
Riverview 61, Plant City 53
Riverview Sarasota 87, Venice 62
Robinson 78, Jefferson 41
Rockledge 66, Cocoa 30
Rocky Bayou Christian 50, Pensacola Catholic 46
San Jose Prep 54, Riverside 46
Sandalwood 64, Englewood 61
Santa Fe Catholic 2, Lake Gibson 0
Sarasota Christian 68, Bradenton Christian 58
Seminole 61, South Lake 60
Shorecrest Prep 85, Bayshore Christian 23
Sickles 72, Gaither 50
South Dade 53, Miami Beach 50
South Fork 57, Sebastian River 26
South Walton 81, Freeport 43
Spanish Fort 55, Pace 45
Sports Leadership & Management 61, Winthrop College Prep Academy 60
St. Edward's 76, Lincoln Park Academy 60
St. John Lutheran 73, GCCHS 30
St. Johns Country Day 66, Harvest Community 56
St. Petersburg Catholic 65, Lakeside Christian 39
Steinbrenner 54, Blake 51
Strawberry Crest 90, Middleton 86
Sumner 68, Morgan 46
Suncoat 60, Cardinal Newman 48
Sunrise Christian Academy 72, Oklahoma City Storm 71
Sunset 63, JC Bermudez Doral 57
Tate 75, Escambia 56
TCAS 47, Family Christian Academy 37
Temple Christian Academy 65, Stanton 30
The First Academy 74, Astronaut 38
The Master's Academy 64, Celebration 51
The Village School of Naples 72, Mason Classical Academy 58
The Villages Charter 92, Pine Ridge 60
Titusville 67, West Shore 41
Treasure Coast 56, Jensen Beach 51
Trenton 80, The Rock 78
Trinity Christian Academy 65, Halifax Academy 44
Umatilla 60, West Port 43
Universal Academy 62, Sarasota Military Academy 56
Varela 69, Homestead 54
Vero Beach 64, Centennial 51
Viera 56, Palm Bay 52
Walton 53, North Bay Haven Academy 37
West Broward 74, Coconut Creek 39
West Florida 70, Northview 17
West Florida Baptist Academy 66, East Hill Christian 21
Westwood 90, Legacy 65
Westwood Christian 54, Ferguson 49
Wharton 53, Hillsborough 50
Winter Haven 70, Lake Region 25
WMCA 57, Family Christian Academy 53
Wolfson 65, Mandarin 53