Florida High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025

See every Florida boys high school basketball final score

Palm Bay vs Brevard Christian from Dec. 1, 2025 / Matt Smith

The 2025 Florida high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

Florida high school boys basketball final scores, results — December 2, 2025

Academy at the Lakes 56, Seven Rivers Christian 41

All Saints' Academy 59, Mulberry 21

American 69, Hialeah 31

American Heritage 72, Park Vista 56

American Youth Academy 59, Candlelight Christian Academy 49

Angeline Academy of Innovation 50, Hernando Christian Academy 47

Armwood 60, Chamberlain 56

Arnold 90, North Kissimmee Christian 60

Atlantic 87, Olympic Heights 71

Atlantic Coast 79, West Nassau 62

Auburndale 81, McKeel Academy 60

Avant Garde Academy 63, Sports Leadership & Management 34

Baker 60, L.E.A.D. Academy 50

Baker County 89, Beaches Chapel 65

Baldwin 81, Interlachen 46

Bartow 92, Port Charlotte 27

Bayshore 58, Palmetto 50

Bell 72, Riverside Christian 31

Belleview 64, Crescent City 53

Benjamin 49, Saint Andrew's 64

Berean Christian 62, Glades Day 39

Bethlehem 75, Vernon 39

Biloxi 74, Booker T. Washington 72

Bishop Snyder 50, St. Joseph Academy 40

Boca Ciega 57, Seminole 54

Boca Raton 45, Santaluces 35

Bolles 53, Beachside 47

Booker 63, Victory Rock Prep 48

Booker T. Washington 78, Edison 25

Braddock 72, Pinecrest Prep 67

Bridge to Independence 68, Apopka Christian Academy 29

Cape Coral 68, Island Coast 30

Calvary Christian 62, North Tampa Christian Academy 58

Calvary Christian Academy 67, Covenant Christian 51

Calvary Christian Academy 92, Highlands Christian 55

Central 60, Pensacola Christian Academy 40

Central 67, Port St. Lucie 61

Charlotte 59, IMG Academy Black 42

Choctawhatchee 75, Pine Forest 44

Christ's Church Academy 82, CSJ 42

City of Life Christian Academy 72, Southland Christian 55

Coastal HomeSchool 64, Brunswick Christian Academy 60

Columbia 56, Gainesville 52

Columbus 72, Divine Savior Academy 57

Community Christian 73, Wakulla 71

Community School of Naples 62, Evangelical Christian 38

Cooper City 64, Fort Lauderdale 60

Coral Gables 55, Southridge 38

Coral Park 72, Southwest 42

Coral Reef 67, Reagan 57

Coral Springs 70, Stoneman Douglas 22

Cottondale 82, Wewahitchka 54

Countryside Christian 71, Redeemer Christian 59

Creekside 73, Flagler Palm Coast 68

Cypress Bay 75, Flanagan 30

Cypress Creek 82, River Ridge 76

David Posnack Jewish Day 52, Marathon 59

Deerfield Beach 66, Hallandale 20

Dillard 67, Taravella 74

Discovery 70, Kathleen 60

Dixie County 67, Bronson 64

Dr. Joaquin Garcia 64, Palm Beach Gardens 56

Dr. Krop 89, North Miami Beach 52

Dr. Phillips 75, Freedom 36

Dunnellon 57, Palatka 52

Durant 66, Lennard 58

Duval Charter 74, Keystone Heights 48

Dwyer 66, Royal Palm Beach 47

East Bay 68, Bloomingdale 51

East River 59, Foundation Academy 46

Edgewater 62, Apopka 43

Edgewood 43, Merritt Island Christian 31

Elite Prep Academy 51, Central Florida Leadership 27

Escambia 56, Tate 75

Eustis 60, Davenport 54

Everglades City 74, Immokalee 57

Exclusive Preparatory Academy 74, IMG Academy Blue 50

Father Lopez 64, Burns Sci-Tech 28

FBCA 79, Crossroads Christian Academy 9

First Academy 56, Real Life Christian Academy 54

First Baptist Academy 61, LaBelle 58

First Coast 53, Eagle's View 49

First Coast Christian 75, FSDB 45

FISHS 46, Riverview Academy 44

Fivay 56, Mitchell 55

Fleming Island 64, Tocoi Creek 58

Florida College Academy 72, Winter Haven Christian 38

Forest 64, Vanguard 58

Forest Hill 70, Village Academy 43

Forest Lake Academy 57, Altamonte Christian 53

Fort Meade 88, Vanguard 68

Fort Walton Beach 64, Gulf Breeze 37

Foundation Christian Academy 57, Oasis Christian 40

Franklin Academy 72, SACM 41

Franklin County 61, Community Leadership Academy 28

Freedom 65, Brandon 55

Gateway 61, Innovation 50

Geneva 88, Circle Christian 56

Geneva Classical Academy 59, Faith Christian Academy 20

Gibbs 73, Southeast 22

Godby 69, TLAP Sports Academy 58

Gulf 72, Hudson 34

Gulf Pointe Latin 65, WCCS 16

Haines City 62, St. Cloud 80

Heritage 67, Eau Gallie 62

Hialeah Gardens 70, Killian 47

Hollins 78, Lakewood 83

Holmes County 64, Sneads 28

Holy Cross Lutheran Academy 57, Conrad Academy 29

Holy Trinity Episcopal Academy 58, Bayside 45

Hollywood Hills 60, South Broward 54

Hope Academy 71, IMG Academy Silver 39

Hope Christian Academy 95, St Johns Christian School 20

Horizon 54, Lyman 46

Ida Baker 83, Southwest Florida Christian 63

Impact Christian Academy 53, ESJ 44

International Community 79, Taylor 33

Inverness Christian Academy 75, Varsity Opponent 36

Jupiter 81, Lake Worth 61

Jupiter Christian 60, Morningside Academy 50

Katz Yeshiva 77, Donna Klein Jewish Academy 62

Keswick Christian 73, LRPA 48

King 69, Tampa Bay Tech 67

King's Academy 63, Somerset College Prep Academy 38

Lake Mary Prep 79, Christian Learning Academy 28

Lake Nona 65, Lake Buena Vista 44

Lake Worth Christian 45, Sheridan Hills Christian 38

Lakeland 48, George Jenkins 38

Lakeland Christian 50, Zephyrhills 42

Laurel Hill 71, Aletheia Christian Academy 68

Legacy Charter 63, Ocoee 28

Leesburg 81, Bishop Moore 39

Lehigh 73, Golden Gate 47

Liberty County 61, Aucilla Christian 28

Manatee 64, Lakewood Ranch 50

Mariner 93, Cypress Lake 58

Mater Brickell Academy 53, South Miami 48

Meadowbrook Academy 69, Calvary Christian Academy 51

Miami Springs 65, North Miami 60

Middleton 86, Strawberry Crest 90

Milton 69, Niceville 35

Monarch 50, West Boca Raton 35

Monsignor Pace 63, Don Soffer Aventura 52

Montverde Academy Gold 66, Potter's House Christian Blue 33

Moore Haven 35, Pahokee 34

Mosley 52, Chiles 36

Munroe 91, FAMU DRS 49

Nature Coast Tech 63, Crystal River 53

Nease 58, PSFAS 43

Neumann 43, Barron Collier 41

Newberry 70, Buchholz 52

Newsome 51, Spoto 36

Norland 69, Miami 57

North Broward Prep 75, Hialeah Educational Academy 38

North Florida Christian 79, Wiregrass 39

Northeast 59, Admiral Farragut 58

Northside Christian 87, Indian Rocks Christian 43

NSU University 80, American Heritage 28

Oak Hall 48, Branford 41

Oasis 85, Gateway 50

Ocala Christian 50, Cedar Key 34

Okeechobee 62, Lake Placid 48

Orangewood Christian 64, Crooms Academy 46

Osceola 65, Clearwater Central Catholic 46

Out-of-Door Academy 54, Cambridge Christian 45

Palm Beach Central 73, Somerset Academy - Canyons 47

Palm Harbor University 59, Pinellas Park 52

Palmetto 61, Mater Academy Charter 53

Palmetto Ridge 74, Bonita Springs 36

Parrish Community 54, Braden River 44

Paxton 56, Jay 48

Pensacola 49, Blount 45

Plant 74, Leto 59

Poplar Springs 65, Zion Chapel 27

Ransom Everglades 64, Hebrew Academy 43

Ribault 52, Orange Park 49

Rickards 68, Leon 61

Ridge Community 70, Frostproof 38

Ridgeview 45, Middleburg 40

Riverview 61, Plant City 53

Riverview Sarasota 87, Venice 62

Robinson 78, Jefferson 41

Rockledge 66, Cocoa 30

Rocky Bayou Christian 50, Pensacola Catholic 46

San Jose Prep 54, Riverside 46

Sandalwood 64, Englewood 61

Santa Fe Catholic 2, Lake Gibson 0

Sarasota Christian 68, Bradenton Christian 58

Seminole 61, South Lake 60

Shorecrest Prep 85, Bayshore Christian 23

Sickles 72, Gaither 50

South Dade 53, Miami Beach 50

South Fork 57, Sebastian River 26

South Walton 81, Freeport 43

Spanish Fort 55, Pace 45

Sports Leadership & Management 61, Winthrop College Prep Academy 60

St. Edward's 76, Lincoln Park Academy 60

St. John Lutheran 73, GCCHS 30

St. Johns Country Day 66, Harvest Community 56

St. Petersburg Catholic 65, Lakeside Christian 39

Steinbrenner 54, Blake 51

Strawberry Crest 90, Middleton 86

Sumner 68, Morgan 46

Suncoat 60, Cardinal Newman 48

Sunrise Christian Academy 72, Oklahoma City Storm 71

Sunset 63, JC Bermudez Doral 57

Tate 75, Escambia 56

TCAS 47, Family Christian Academy 37

Temple Christian Academy 65, Stanton 30

The First Academy 74, Astronaut 38

The Master's Academy 64, Celebration 51

The Village School of Naples 72, Mason Classical Academy 58

The Villages Charter 92, Pine Ridge 60

Titusville 67, West Shore 41

Treasure Coast 56, Jensen Beach 51

Trenton 80, The Rock 78

Trinity Christian Academy 65, Halifax Academy 44

Umatilla 60, West Port 43

Universal Academy 62, Sarasota Military Academy 56

Varela 69, Homestead 54

Vero Beach 64, Centennial 51

Viera 56, Palm Bay 52

Walton 53, North Bay Haven Academy 37

West Broward 74, Coconut Creek 39

West Florida 70, Northview 17

West Florida Baptist Academy 66, East Hill Christian 21

Westwood 90, Legacy 65

Westwood Christian 54, Ferguson 49

Wharton 53, Hillsborough 50

Winter Haven 70, Lake Region 25

WMCA 57, Family Christian Academy 53

Wolfson 65, Mandarin 53

