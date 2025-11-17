High School

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Florida high school football playoffs

The 2025 Florida high school football playoffs began on Thursday, November 13 and continue on Thursday, November 20.

High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on December 10-13 at South Dade Kia Field at Pitbull Stadium in Miami, FL.

Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - November 17, 2025

2025 Florida (FHSAA) FIT 1 Football Bracket (select to view full bracket details)

No. 5 Andrew Jackson at No. 1 Dunnellon - 11/20 7:30 p.m. EST

No. 2 Hudson at No. 3 Palatka - 11/20 7:30 p.m. EST

No. 4 Oasis at No. 1 North Miami Beach - 11/22 6 p.m. EST

No. 2 Hallandale at No. 3 Booker T. Washington - 11/20 7:30 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) FIT 2 Football Bracket

No. 5 Chiles at No. 8 Land O' Lakes - 11/20 7 p.m. EST

No. 2 Tate at No. 6 Bartram Trail - 11/20 7 p.m. EST

No. 5 Royal Palm Beach at No. 1 Dr. Joaquin Garcia - 11/20 6:30 p.m. EST

No. 7 Westwood at No. 3 Palm Beach Gardens - 11/20 7 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) Rural FIT Football Bracket

No. 9 Wildwood at No. 1 Fort White - 11/21 7 p.m. EST

No. 5 Northview at No. 4 Moore Haven - 11/21 7 p.m. EST

No. 7 Central at No. 2 Port St. Joe - 11/21 7 p.m. EST

No. 6 Union County at No. 3 Holmes County - 11/21 7 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) Rural Football Bracket

No. 9 Madison County at No. 1 Blountstown - 11/21 7 p.m. EST

No. 5 Pahokee at No. 4 Taylor County - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 6 Baker at No. 3 Chiefland - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 2 Hawthorne at No. 7 Williston - 11/21 7:30 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) 1A Football Bracket 

No. 5 Impact Christian Academy at No. 1 University Christian - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 3 Maclay at No. 2 Trinity Christian Academy - 11/21 7 p.m. EST

No. 4 Melbourne Central Catholic at No. 1 Carrollwood Day - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 6 Victory Christian Academy at No. 2 Clearwater Central Catholic - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 4 St. John Neumann at No. 1 St. Petersburg Catholic - 11/21 7 p.m. EST

No. 3 Community School of Naples at No. 2 Cardinal Newman - 11/21 7 p.m. EST

No. 4 Edison at No. 1 Chaminade-Madonna - 11/21 6:30 p.m. EST

No. 3 Saint Andrew's at No. 2 True North Classical Academy - 11/21 7 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) 2A Football Bracket

No. 5 Baldwin at No. 1 Bolles - 11/21 7 p.m. EST

No. 3 South Walton at No. 2 Pensacola Catholic - 11/21 7:30 p.m. CST

No. 5 Berkeley Prep at No. 1 Bradford - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 3 Cocoa at No. 2 Calvary Christian - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 5 Bishop Verot at No. 1 Cardinal Mooney - 11/21 7 p.m. EST

No. 3 Glades Central at No. 2 Lakewood - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 5 Ransom Everglades at No. 1 Immaculata-La Salle - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 3 Killian at No. 2 Cardinal Gibbons - 11/21 7 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) 3A Football Bracket

No. 5 West Florida at No. 1 Raines - 11/21 6:30 p.m. EST

No. 3 Bishop Kenny at No. 7 Godby - 11/21 7 p.m. EST

No. 4 Eastside at No. 1 Bishop Moore - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 3 Merritt Island at No. 2 Eau Gallie - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 5 Bayshore at No. 1 Booker - 11/21 7 p.m. EST

No. 3 Jefferson at No. 2 Nature Coast Tech - 11/21 7 p.m. EST

No. 4 Key West at No. 1 Northwestern - 11/21 7:30 p.m. EST

No. 3 Lely at No. 2 Central - 11/20 7:30 p.m. CST

2025 Florida (FHSAA) 4A Football Bracket

All Games on Friday, November 21

ED White at St. Augustine - 7:00pm ET

Columbia at Choctawhatchee - 7:30pm ET

Vanguard at Jones - 7:30pm ET

Lake Wales at Zephyrhills - 7:30pm ET

Naples at Jesuit - 7:30pm ET

Clearwater at Port Charlotte - 7:30pm ET

Norland at Archbishop McCarthy - 7:00pm ET

Plantation at American Heritage - 7:30pm ET

2025 Florida (FHSAA) 5A Football Bracket

All Games on Friday, November 21

Beachside at Ponte Vedra - 7:00pm ET

Mosley at Mainland - 7:30pm ET

Edgewater at Tampa Bay Tech - 7:30pm ET

Gaither at Lakeland - 7:30pm ET

Immokalee at Riverside - 7:30pm ET

Manatee at Cape Coral - 7:30pm ET

Coconut Creek at St. Thomas Aquinas - 7:30pm ET

McArthur at Atlantic - 7:30pm ET

2025 Florida (FHSAA) 6A Football Bracket

All Games on Friday, November 21

Nease at Buchholz - 7:30pm ET

Pace at Mandarin - 6:30pm ET

Viera at Armwood - 7:30pm ET

Osceola at South Lake - 7:30pm ET

Mitchell at Palmetto - 7:30pm ET

East Lake at West Boca Raton - 7:00pm ET

Piper at Southridge - 7:30pm ET

Monarch at West Broward - 7:00pm ET

2025 Florida (FHSAA) 7A Football Bracket

All Games on Friday, November 21

Boone at DeLand - 7:00pm ET

Spruce Creek at Lake Mary - 7:30pm ET

West Orange at Venice - 7:30pm ET

Sumner at Riverview - 7:30pm ET

Lake Nona at Vero Beach - 7:00pm ET

Dr. Phllips at Central - 7:30pm ET

Columbus at Palmetto - 7:00pm ET

Goleman at Spanish River - 6:30pm ET

