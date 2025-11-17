Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - November 17, 2025
The 2025 Florida high school football playoffs began on Thursday, November 13 and continue on Thursday, November 20.
High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on December 10-13 at South Dade Kia Field at Pitbull Stadium in Miami, FL.
Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - November 17, 2025
2025 Florida (FHSAA) FIT 1 Football Bracket (select to view full bracket details)
No. 5 Andrew Jackson at No. 1 Dunnellon - 11/20 7:30 p.m. EST
No. 2 Hudson at No. 3 Palatka - 11/20 7:30 p.m. EST
No. 4 Oasis at No. 1 North Miami Beach - 11/22 6 p.m. EST
No. 2 Hallandale at No. 3 Booker T. Washington - 11/20 7:30 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) FIT 2 Football Bracket
No. 5 Chiles at No. 8 Land O' Lakes - 11/20 7 p.m. EST
No. 2 Tate at No. 6 Bartram Trail - 11/20 7 p.m. EST
No. 5 Royal Palm Beach at No. 1 Dr. Joaquin Garcia - 11/20 6:30 p.m. EST
No. 7 Westwood at No. 3 Palm Beach Gardens - 11/20 7 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) Rural FIT Football Bracket
No. 9 Wildwood at No. 1 Fort White - 11/21 7 p.m. EST
No. 5 Northview at No. 4 Moore Haven - 11/21 7 p.m. EST
No. 7 Central at No. 2 Port St. Joe - 11/21 7 p.m. EST
No. 6 Union County at No. 3 Holmes County - 11/21 7 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) Rural Football Bracket
No. 9 Madison County at No. 1 Blountstown - 11/21 7 p.m. EST
No. 5 Pahokee at No. 4 Taylor County - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 6 Baker at No. 3 Chiefland - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 2 Hawthorne at No. 7 Williston - 11/21 7:30 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) 1A Football Bracket
No. 5 Impact Christian Academy at No. 1 University Christian - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 3 Maclay at No. 2 Trinity Christian Academy - 11/21 7 p.m. EST
No. 4 Melbourne Central Catholic at No. 1 Carrollwood Day - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 6 Victory Christian Academy at No. 2 Clearwater Central Catholic - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 4 St. John Neumann at No. 1 St. Petersburg Catholic - 11/21 7 p.m. EST
No. 3 Community School of Naples at No. 2 Cardinal Newman - 11/21 7 p.m. EST
No. 4 Edison at No. 1 Chaminade-Madonna - 11/21 6:30 p.m. EST
No. 3 Saint Andrew's at No. 2 True North Classical Academy - 11/21 7 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) 2A Football Bracket
No. 5 Baldwin at No. 1 Bolles - 11/21 7 p.m. EST
No. 3 South Walton at No. 2 Pensacola Catholic - 11/21 7:30 p.m. CST
No. 5 Berkeley Prep at No. 1 Bradford - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 3 Cocoa at No. 2 Calvary Christian - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 5 Bishop Verot at No. 1 Cardinal Mooney - 11/21 7 p.m. EST
No. 3 Glades Central at No. 2 Lakewood - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 5 Ransom Everglades at No. 1 Immaculata-La Salle - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 3 Killian at No. 2 Cardinal Gibbons - 11/21 7 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) 3A Football Bracket
No. 5 West Florida at No. 1 Raines - 11/21 6:30 p.m. EST
No. 3 Bishop Kenny at No. 7 Godby - 11/21 7 p.m. EST
No. 4 Eastside at No. 1 Bishop Moore - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 3 Merritt Island at No. 2 Eau Gallie - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 5 Bayshore at No. 1 Booker - 11/21 7 p.m. EST
No. 3 Jefferson at No. 2 Nature Coast Tech - 11/21 7 p.m. EST
No. 4 Key West at No. 1 Northwestern - 11/21 7:30 p.m. EST
No. 3 Lely at No. 2 Central - 11/20 7:30 p.m. CST
2025 Florida (FHSAA) 4A Football Bracket
All Games on Friday, November 21
ED White at St. Augustine - 7:00pm ET
Columbia at Choctawhatchee - 7:30pm ET
Vanguard at Jones - 7:30pm ET
Lake Wales at Zephyrhills - 7:30pm ET
Naples at Jesuit - 7:30pm ET
Clearwater at Port Charlotte - 7:30pm ET
Norland at Archbishop McCarthy - 7:00pm ET
Plantation at American Heritage - 7:30pm ET
2025 Florida (FHSAA) 5A Football Bracket
All Games on Friday, November 21
Beachside at Ponte Vedra - 7:00pm ET
Mosley at Mainland - 7:30pm ET
Edgewater at Tampa Bay Tech - 7:30pm ET
Gaither at Lakeland - 7:30pm ET
Immokalee at Riverside - 7:30pm ET
Manatee at Cape Coral - 7:30pm ET
Coconut Creek at St. Thomas Aquinas - 7:30pm ET
McArthur at Atlantic - 7:30pm ET
2025 Florida (FHSAA) 6A Football Bracket
All Games on Friday, November 21
Nease at Buchholz - 7:30pm ET
Pace at Mandarin - 6:30pm ET
Viera at Armwood - 7:30pm ET
Osceola at South Lake - 7:30pm ET
Mitchell at Palmetto - 7:30pm ET
East Lake at West Boca Raton - 7:00pm ET
Piper at Southridge - 7:30pm ET
Monarch at West Broward - 7:00pm ET
2025 Florida (FHSAA) 7A Football Bracket
All Games on Friday, November 21
Boone at DeLand - 7:00pm ET
Spruce Creek at Lake Mary - 7:30pm ET
West Orange at Venice - 7:30pm ET
Sumner at Riverview - 7:30pm ET
Lake Nona at Vero Beach - 7:00pm ET
Dr. Phllips at Central - 7:30pm ET
Columbus at Palmetto - 7:00pm ET
Goleman at Spanish River - 6:30pm ET
More from High School On SI