Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (SSAA) - November 4, 2025
The 2025 SSAA Florida high school football playoffs began on Thursday, October 30.
High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school football playoffs. The SSAA playoffs culminate with the state championships on November 21-22 at The Villages High School.
2025 Florida (SSAA) 11-Man Football Bracket (select to view full bracket details)
Mount Dora Christian Academy vs. Aucilla Christian - 11/07 at 7:00 p.m. EST
Lake Highland Prep vs. Foundation Academy - 11/07 at 7:00 p.m. EST
Jupiter Christian vs. Out-of-Door Academy - 11/07 at 6:30 p.m. EST
Westminster Academy vs. University - 11/07 at 6:00 p.m. EST
2025 Florida (SSAA) 1A Football Bracket
Bishop McLaughlin Catholic vs. Geneva - 11/07 at 7:00 p.m. EST
Windermere Prep vs. Marco Island Academy - 11/08 at 1:30 p.m. EST
2025 Florida (SSAA) 2A Football Bracket
All Games 11/07 at 7:00 p.m. EST
Lighthouse Private Christian Academy vs. Rocky Bayou Christian
Glades Day vs. Canterbury
2025 Florida (SSAA) 3A Football Bracket
All Games 11/07 at 7:00 p.m. EST
The Master's Academy vs. Orangewood Christian
Oak Hall vs. Christ's Church Academy
Santa Fe Catholic vs. St. Edward's
Cambridge Christian vs. Master's Academy
2025 Florida (SSAA) 8-Man Football Bracket
Bradenton Christian vs. Donahue Catholic - 11/07 at 7:00 p.m. EST
Hernando Christian Academy vs. Academy at the Lakes - 11/07 at 7:00 p.m. EST
Florida School for the Deaf vs. Merritt Island Christian - 11/07 at 6:00 p.m. EST
Bell Creek Academy vs. Real Life Christian Academy - 11/07 at 7:00 p.m. EST
2025 Florida (SSAA) 8-Man 1A Football Bracket
All Games 11/07 at 7:00 p.m. EST
All Saints' Academy vs. City of Life Christian Academy
Riverview vs. First Coast Christian
Lake Mary Prep vs. St. Francis Catholic
The Classical Academy of Sarasota vs. Calvary Chapel
2025 Florida (SSAA) Atlantic Football Bracket
All Games 11/07 at 7:00 p.m. EST
West Nassau vs. Umatilla
Fernandina Beach vs. Paxon
American Heritage vs. Satellite
Frostproof vs. Space Coast
2025 Florida (SSAA) Atlantic 1A Football Bracket
Interlachen vs. Clewiston - 11/07 at 7:00 p.m. EST
