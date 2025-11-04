High School

Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (SSAA) - November 4, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Florida high school football playoffs

Gray Reid

Saint Andrew's vs University from Sept. 11, 2025
Saint Andrew's vs University from Sept. 11, 2025 / Jeff Klein

The 2025 SSAA Florida high school football playoffs began on Thursday, October 30.

High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school football playoffs. The SSAA playoffs culminate with the state championships on November 21-22 at The Villages High School.

2025 Florida (SSAA) 11-Man Football Bracket (select to view full bracket details)

Mount Dora Christian Academy vs. Aucilla Christian - 11/07 at 7:00 p.m. EST

Lake Highland Prep vs. Foundation Academy - 11/07 at 7:00 p.m. EST

Jupiter Christian vs. Out-of-Door Academy - 11/07 at 6:30 p.m. EST

Westminster Academy vs. University - 11/07 at 6:00 p.m. EST

2025 Florida (SSAA) 1A Football Bracket

Bishop McLaughlin Catholic vs. Geneva - 11/07 at 7:00 p.m. EST

Windermere Prep vs. Marco Island Academy - 11/08 at 1:30 p.m. EST

2025 Florida (SSAA) 2A Football Bracket

All Games 11/07 at 7:00 p.m. EST

Lighthouse Private Christian Academy vs. Rocky Bayou Christian

Glades Day vs. Canterbury

2025 Florida (SSAA) 3A Football Bracket

All Games 11/07 at 7:00 p.m. EST

The Master's Academy vs. Orangewood Christian

Oak Hall vs. Christ's Church Academy

Santa Fe Catholic vs. St. Edward's

Cambridge Christian vs. Master's Academy

2025 Florida (SSAA) 8-Man Football Bracket

Bradenton Christian vs. Donahue Catholic - 11/07 at 7:00 p.m. EST

Hernando Christian Academy vs. Academy at the Lakes - 11/07 at 7:00 p.m. EST

Florida School for the Deaf vs. Merritt Island Christian - 11/07 at 6:00 p.m. EST

Bell Creek Academy vs. Real Life Christian Academy - 11/07 at 7:00 p.m. EST

2025 Florida (SSAA) 8-Man 1A Football Bracket

All Games 11/07 at 7:00 p.m. EST

All Saints' Academy vs. City of Life Christian Academy

Riverview vs. First Coast Christian

Lake Mary Prep vs. St. Francis Catholic

The Classical Academy of Sarasota vs. Calvary Chapel

2025 Florida (SSAA) Atlantic Football Bracket

All Games 11/07 at 7:00 p.m. EST

West Nassau vs. Umatilla

Fernandina Beach vs. Paxon

American Heritage vs. Satellite

Frostproof vs. Space Coast

2025 Florida (SSAA) Atlantic 1A Football Bracket

Interlachen vs. Clewiston - 11/07 at 7:00 p.m. EST

