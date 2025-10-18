High School

Florida High School Football Final Scores, Results - October 17, 2025

See every final score from Week 9 of Florida High School Football

Gray Reid

Monarch vs Chaminade-Madonna from Oct. 3, 2025
Monarch vs Chaminade-Madonna from Oct. 3, 2025 / Jeff Klein

The 2025 Florida high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the ninth weekend.

Florida High School Football Schedules and Scores (FHSAA) - October 17, 2025

Florida high school football final scores, results — October 17, 2025

Academy at the Lakes 14, Bell Creek Academy 24

Alonso 23, Plant City 22

Andrew Jackson 56, Englewood 0

Archbishop McCarthy 13, American Heritage 10

Armwood 58, Steinbrenner 0

Auburndale 42, Lake Region 0

Avon Park 60, Discovery 6

Baker 48, Freeport 20

Baldwin 35, Ribault 12

Barron Collier 49, Golden Gate 35

Bay 27, Walton 21

Bell Creek Academy 24, Academy at the Lakes 14

Berkeley Prep 19, Plant 7

Bishop Kenny 45, First Coast 13

Bishop Moore 54, Tavares 33

Bishop Verot 42, Gulf Coast 0

Blake 33, Hillsborough 22

Bloomingdale 42, Robinson 7

Boone 58, Colonial 0

Bradford 45, Leon 10

Canterbury 34, Marco Island Academy 0

Cardinal Mooney 47, Monsignor Pace 6

Cardinal Newman 26, West Boca Raton 20

Central 32, Jensen Beach 18

Central 47, Citrus 16

Central Florida Christian Academy 71, Boca Raton Christian 42

Centennial 8, Treasure Coast 6

Chamberlain 38, King 0

Chiefland 42, Keystone Heights 7

Chipley 31, Destin 6

Christ's Church Academy 24, Cornerstone Charter Academy 23

Clay 35, Fernandina Beach 34

Clearwater 48, East Lake 10

Cocoa 27, The Villages Charter 6

Cottondale 48, North Bay Haven Academy 22

Crestview 21, Escambia 6

Cypress Creek 52, Pasco 17

Dunbar 32, North Fort Myers 14

East River 37, Cypress Creek 0

Eastside 43, Sandalwood 14

Eau Gallie 56, Palm Bay 6

Edgewater 35, Dr. Phillips 6

Estero 28, Mariner 0

Evans 33, Lake Mary 14

Father Lopez 54, Halifax Academy 6

Flagler Palm Coast 42, Yulee 14

Fleming Island 55, Parker 26

Forest 28, Davenport 24

Foundation Academy 37, Cocoa Beach 34

Freedom 20, Fort Meade 18

Freedom 20, Oak Ridge 18

Gaither 48, Wharton 7

Gateway 19, Poinciana 8

Gateway Charter 29, Glades Day 27

Gulf 39, Fivay 21

Hagerty 37, Mount Dora 21

Hardee 29, North Port 25

Harmony 28, Celebration 16

Hernando 71, Seminole 0

Hernando Christian Academy 53, Legacy Charter 8

Hilliard 54, Interlachen 34

Hollywood Hills 41, Pompano Beach 0

Holmes County 42, Marianna 8

Holy Trinity Episcopal 49, Oxbridge Academy 0

Horizon 59, Lake Minneola 8

Immokalee 47, Aubrey Rogers 3

Impact Christian Academy 56, Ridgeview 20

Innovation 35, Lake Buena Vista 8

Jefferson 41, Ridge Community 6

Jones 56, Wekiva 0

Jupiter 27, Martin County 7

Jupiter Christian 41, Port St. Lucie 0

Kathleen 28, George Jenkins 7

Key West 40, Lehigh 22

King's Academy 13, Benjamin 12

LaBelle 36, Marathon 7

Lake Brantley 58, University 0

Lake Gibson 34, Mater Academy Charter 26

Lakeland 48, Specially Fit Academy 6

Lakewood 28, Gibbs 0

Lakewood Ranch 36, Gateway 14

Land O' Lakes 38, Nature Coast Tech 22

Leesburg 42, Lyman 13

Lemon Bay 52, East Lee County 0

Madison County 41, Florida State University School 21

Mainland 33, Heritage 6

Manatee 13, Palmetto 31

McArthur 39, Fort Lauderdale 6

Melbourne Central Catholic 37, Orlando Christian Prep 14

Merritt Island 31, Titusville 28

Middleburg 37, Beachside 36

Milton 27, West Florida 20

Moore Haven 12, Palmer Trinity 3

Mosley 49, Arnold 0

Naples 38, Lely 24

Navarre 46, Gulf Breeze 6

Nease 29, Atlantic Coast 0

New Smyrna Beach 26, Deltona 7

Newberry 25, Fort White 7

Newsome 35, Middleton 26

North Florida Educational Institute 60, P.K. Yonge 0

Oakleaf 45, ED White 41

Oasis 25, Ida Baker 11

Okeechobee 22, Bayside 0

Osceola 36, Countryside 7

Osceola 50, Apopka 7

Oviedo 55, University 7

Pace 34, Pine Forest 12

Palm Beach Central 29, Vanguard 28

Palm Harbor University 14, Boca Ciega 3

Palmetto 31, Manatee 13

Parrish Community 14, Lennard 6

Paxon 52, Wildwood 25

Ponte Vedra 53, Orange Park 0

Port Charlotte 35, Charlotte 7

Raines 52, Creekside 3

Riverdale 25, Cape Coral 15

Riverview 35, East Bay 14

Rockledge 41, Pine Ridge 24

Santaluces 49, Forest Hill 0

Seminole 16, Spruce Creek 10

Seminole Ridge 14, Dwyer 8

Somerset Academy Silver Palms 47, Hollins 0

South Fort Myers 41, Clewiston 0

South Lake 49, East Ridge 35

South Walton 38, Wakulla 35

Southeast 28, Braden River 15

Southwest Florida Christian 15, Keswick Christian 6

Space Coast 47, Master's Academy 14

St. Augustine 34, Bartram Trail 20

St. Cloud 44, Tohopekaliga 21

St. Edward's 16, South Fork 15

St. Petersburg Catholic 49, Out-of-Door Academy 6

St. Thomas Aquinas 31, Monarch 20

Stanton 36, Westside 24

Stoneman Douglas 34, Coral Springs 13

Sumner 30, Strawberry Crest 14

Tarpon Springs 34, Dunedin 0

Tate 24, Booker T. Washington 21

Taylor County 35, Suwannee 25

Tenoroc 28, Anclote 14

Tocoi Creek 23, Menendez 17

Trinity Catholic 17, Union County 6

Trinity Christian Academy 32, Lincoln 14

True North Classical Academy 42, Somerset Academy - Canyons 0

Umatilla 42, Taylor 0

Varela 7, Southwest 0

Venice 35, Clearwater Central Catholic 21

Vero Beach 53, Pahokee 14

Viera 41, Seabreeze 14

Weeki Wachee 36, Crystal River 20

Wesley Chapel 30, Sunlake 0

West Orange 48, Olympia 0

Western 26, Cypress Bay 0

Windermere 55, McLaughlin 0

Winter Haven 19, Sarasota 12

Winter Park 39, Ocoee 28

Wiregrass Ranch 48, Springstead 20

Zephyrhills 20, South Sumter 14

