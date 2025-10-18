Florida High School Football Final Scores, Results - October 17, 2025
The 2025 Florida high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the ninth weekend.
Academy at the Lakes 14, Bell Creek Academy 24
Alonso 23, Plant City 22
Andrew Jackson 56, Englewood 0
Archbishop McCarthy 13, American Heritage 10
Armwood 58, Steinbrenner 0
Auburndale 42, Lake Region 0
Avon Park 60, Discovery 6
Baker 48, Freeport 20
Baldwin 35, Ribault 12
Barron Collier 49, Golden Gate 35
Bay 27, Walton 21
Berkeley Prep 19, Plant 7
Bishop Kenny 45, First Coast 13
Bishop Moore 54, Tavares 33
Bishop Verot 42, Gulf Coast 0
Blake 33, Hillsborough 22
Bloomingdale 42, Robinson 7
Boone 58, Colonial 0
Bradford 45, Leon 10
Canterbury 34, Marco Island Academy 0
Cardinal Mooney 47, Monsignor Pace 6
Cardinal Newman 26, West Boca Raton 20
Central 32, Jensen Beach 18
Central 47, Citrus 16
Central Florida Christian Academy 71, Boca Raton Christian 42
Centennial 8, Treasure Coast 6
Chamberlain 38, King 0
Chiefland 42, Keystone Heights 7
Chipley 31, Destin 6
Christ's Church Academy 24, Cornerstone Charter Academy 23
Clay 35, Fernandina Beach 34
Clearwater 48, East Lake 10
Cocoa 27, The Villages Charter 6
Cottondale 48, North Bay Haven Academy 22
Crestview 21, Escambia 6
Cypress Creek 52, Pasco 17
Dunbar 32, North Fort Myers 14
East River 37, Cypress Creek 0
Eastside 43, Sandalwood 14
Eau Gallie 56, Palm Bay 6
Edgewater 35, Dr. Phillips 6
Estero 28, Mariner 0
Evans 33, Lake Mary 14
Father Lopez 54, Halifax Academy 6
Flagler Palm Coast 42, Yulee 14
Fleming Island 55, Parker 26
Forest 28, Davenport 24
Foundation Academy 37, Cocoa Beach 34
Freedom 20, Fort Meade 18
Freedom 20, Oak Ridge 18
Gaither 48, Wharton 7
Gateway 19, Poinciana 8
Gateway Charter 29, Glades Day 27
Gulf 39, Fivay 21
Hagerty 37, Mount Dora 21
Hardee 29, North Port 25
Harmony 28, Celebration 16
Hernando 71, Seminole 0
Hernando Christian Academy 53, Legacy Charter 8
Hilliard 54, Interlachen 34
Hollywood Hills 41, Pompano Beach 0
Holmes County 42, Marianna 8
Holy Trinity Episcopal 49, Oxbridge Academy 0
Horizon 59, Lake Minneola 8
Immokalee 47, Aubrey Rogers 3
Impact Christian Academy 56, Ridgeview 20
Innovation 35, Lake Buena Vista 8
Jefferson 41, Ridge Community 6
Jones 56, Wekiva 0
Jupiter 27, Martin County 7
Jupiter Christian 41, Port St. Lucie 0
Kathleen 28, George Jenkins 7
Key West 40, Lehigh 22
King's Academy 13, Benjamin 12
LaBelle 36, Marathon 7
Lake Brantley 58, University 0
Lake Gibson 34, Mater Academy Charter 26
Lakeland 48, Specially Fit Academy 6
Lakewood 28, Gibbs 0
Lakewood Ranch 36, Gateway 14
Land O' Lakes 38, Nature Coast Tech 22
Leesburg 42, Lyman 13
Lemon Bay 52, East Lee County 0
Madison County 41, Florida State University School 21
Mainland 33, Heritage 6
Manatee 13, Palmetto 31
McArthur 39, Fort Lauderdale 6
Melbourne Central Catholic 37, Orlando Christian Prep 14
Merritt Island 31, Titusville 28
Middleburg 37, Beachside 36
Milton 27, West Florida 20
Moore Haven 12, Palmer Trinity 3
Mosley 49, Arnold 0
Naples 38, Lely 24
Navarre 46, Gulf Breeze 6
Nease 29, Atlantic Coast 0
New Smyrna Beach 26, Deltona 7
Newberry 25, Fort White 7
Newsome 35, Middleton 26
North Florida Educational Institute 60, P.K. Yonge 0
Oakleaf 45, ED White 41
Oasis 25, Ida Baker 11
Okeechobee 22, Bayside 0
Osceola 36, Countryside 7
Osceola 50, Apopka 7
Oviedo 55, University 7
Pace 34, Pine Forest 12
Palm Beach Central 29, Vanguard 28
Palm Harbor University 14, Boca Ciega 3
Parrish Community 14, Lennard 6
Paxon 52, Wildwood 25
Ponte Vedra 53, Orange Park 0
Port Charlotte 35, Charlotte 7
Raines 52, Creekside 3
Riverdale 25, Cape Coral 15
Riverview 35, East Bay 14
Rockledge 41, Pine Ridge 24
Santaluces 49, Forest Hill 0
Seminole 16, Spruce Creek 10
Seminole Ridge 14, Dwyer 8
Somerset Academy Silver Palms 47, Hollins 0
South Fort Myers 41, Clewiston 0
South Lake 49, East Ridge 35
South Walton 38, Wakulla 35
Southeast 28, Braden River 15
Southwest Florida Christian 15, Keswick Christian 6
Space Coast 47, Master's Academy 14
St. Augustine 34, Bartram Trail 20
St. Cloud 44, Tohopekaliga 21
St. Edward's 16, South Fork 15
St. Petersburg Catholic 49, Out-of-Door Academy 6
St. Thomas Aquinas 31, Monarch 20
Stanton 36, Westside 24
Stoneman Douglas 34, Coral Springs 13
Sumner 30, Strawberry Crest 14
Tarpon Springs 34, Dunedin 0
Tate 24, Booker T. Washington 21
Taylor County 35, Suwannee 25
Tenoroc 28, Anclote 14
Tocoi Creek 23, Menendez 17
Trinity Catholic 17, Union County 6
Trinity Christian Academy 32, Lincoln 14
True North Classical Academy 42, Somerset Academy - Canyons 0
Umatilla 42, Taylor 0
Varela 7, Southwest 0
Venice 35, Clearwater Central Catholic 21
Vero Beach 53, Pahokee 14
Viera 41, Seabreeze 14
Weeki Wachee 36, Crystal River 20
Wesley Chapel 30, Sunlake 0
West Orange 48, Olympia 0
Western 26, Cypress Bay 0
Windermere 55, McLaughlin 0
Winter Haven 19, Sarasota 12
Winter Park 39, Ocoee 28
Wiregrass Ranch 48, Springstead 20
Zephyrhills 20, South Sumter 14