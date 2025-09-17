High School

Florida High School Football Top 25 State Rankings - Sept. 15, 2025

Jacksonville Metro Area Schools, Mandarin and Bolles, enter this week's top 25 rankings

Reed Green

St. Thomas Aquinas has won three straight since its season-opening loss to Mater Dei (Cal.), then the No. 1 team in the country.
With another week of the high school football season in the Sunshine State completed, it is time to look at this week's top 25 rankings.

The top 13 teams from last week's ranking remain the same as last week including American Heritage who lost to Edna Karr (LA) 24-17 in overtime.

Miami Norland dropped the furthest in the poll, 14 to 23, after suffering a 49-21 defeat to crosstown rival, Miami Northwestern.

Two Jacksonville Metro schools, Mandarin and Bolles, round out the top 25 after impressive victories last week.

Full rankings are listed below:

1. IMG Academy (3-0)

Previous ranking: 1

Last week: Defeated Coronado (NV) 79-6

Next up: at Mandarin

2. St. Thomas Aquinas (3-1)

Previous ranking: 2

Last week: Defeated Western 45-6

Next up: at McArthur

3. Chaminade-Madonna (3-1)

Previous ranking: 3

Last week: Defeated Edison 28-6

Next up: vs. Western on Sept. 26

4. American Heritage (1-2)

Previous ranking: 4

Last week: Lost to Edna Karr (LA) 24-17 in OT

Next up: vs. Miami Central

5. Miami Northwestern (2-1)

Previous ranking: 5

Last week: Defeated Norland 49-21

Next up: at Columbus

6. Miami Central (2-0)

Previous ranking: 6

Last week: Bye Week

Next up: at American Heritage

7. Armwood (4-0)

Previous ranking: 7

Last week: Defeated Durant 45-2

Next up: vs. Hillsborough

8. Cardinal Mooney (3-1)

Previous ranking: 8

Last week: Defeated Berkeley Prep 49-10

Next up: at Bishop Verot on Sept. 26

9. Lakeland (2-1)

Previous ranking: 9

Last week: Bye Week

Next up: at Booker T. Washington (Miami)

10. Venice (2-1)

Previous ranking: 10

Last week: Defeated Port Charlotte 29-22

Next up: vs. The First Academy

11. Clearwater Central Catholic (4-0)

Previous ranking: 11

Last week: Defeated Clearwater 34-20

Next up: at Gadsden County

12. West Boca Raton (2-1)

Previous ranking: 12

Last week: Defeated Seminole Ridge 42-0

Next up: at Treasure Coast

13. Southridge (2-0)

Previous ranking: 13

Last week: Defeated Hialeah 37-0

Next up: vs. Doral Academy

14. Raines (3-0)

Previous ranking: 15

Last week: Defeated Lake Mary 51-3

Next up: at Riverside

15. St. Augustine (4-0)

Previous ranking: 16

Last week: Defeated Riverside 47-41

Next up: at Nease

16. Vero Beach (4-0)

Previous ranking: 17

Last week: Defeated Centennial 37-0

Next up: at Central

17. Tampa Bay Tech (3-1)

Previous ranking: 19

Last week: Defeated Plant 39-7

Next up: vs. Gaither

18. Buchholz (3-1)

Previous ranking: 20

Last week: Defeated Manatee 30-13

Next up: vs. Richmond Hill

19. Cardinal Newman (3-1)

Previous ranking: 21

Last week: Defeated Pahokee 26-10

Next up: at Jesuit

20. Lake Wales (3-1)

Previous ranking: 22

Last week: Defeated Sebring 28-21

Next up: vs. Seminole

21. Edgewater (4-0)

Previous ranking: 24

Last week: Defeated Jones 20-17

Next up: at Apopka

22. Evans (3-1)

Previous ranking: 23

Last week: Defeated Poinciana 31-0

Next up: at Horizon

23. Miami Norland (2-2)

Previous ranking: 14

Last week: Lost to Miami Northwestern 49-21

Next up: at Atlantic

24. Mandarin (4-0)

Previous ranking: Unranked

Last week: Defeated Bradford 14-7

Next up: vs. IMG Academy

25. Bolles (3-1)

Previous ranking: Unranked

Last week: Defeated Bishop Kenny 36-0

Next up: at Oakleaf

Reed Green
REED GREEN

Reed Green graduated from the University of Florida with a degree in sports media and journalism in 2022. He began contributing for High School on SI in 2023 covering high school football in the Florida Panhandle. Since then, he has provided coverage for high school sports in Mississippi, Alabama and Arkansas. In 2024, he contributed for Maroon and White Nation on FanSided providing coverage for Mississippi State football.

