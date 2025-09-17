Florida High School Football Top 25 State Rankings - Sept. 15, 2025
With another week of the high school football season in the Sunshine State completed, it is time to look at this week's top 25 rankings.
The top 13 teams from last week's ranking remain the same as last week including American Heritage who lost to Edna Karr (LA) 24-17 in overtime.
Miami Norland dropped the furthest in the poll, 14 to 23, after suffering a 49-21 defeat to crosstown rival, Miami Northwestern.
Two Jacksonville Metro schools, Mandarin and Bolles, round out the top 25 after impressive victories last week.
Full rankings are listed below:
1. IMG Academy (3-0)
Previous ranking: 1
Last week: Defeated Coronado (NV) 79-6
Next up: at Mandarin
2. St. Thomas Aquinas (3-1)
Previous ranking: 2
Last week: Defeated Western 45-6
Next up: at McArthur
3. Chaminade-Madonna (3-1)
Previous ranking: 3
Last week: Defeated Edison 28-6
Next up: vs. Western on Sept. 26
4. American Heritage (1-2)
Previous ranking: 4
Last week: Lost to Edna Karr (LA) 24-17 in OT
Next up: vs. Miami Central
5. Miami Northwestern (2-1)
Previous ranking: 5
Last week: Defeated Norland 49-21
Next up: at Columbus
6. Miami Central (2-0)
Previous ranking: 6
Last week: Bye Week
Next up: at American Heritage
7. Armwood (4-0)
Previous ranking: 7
Last week: Defeated Durant 45-2
Next up: vs. Hillsborough
8. Cardinal Mooney (3-1)
Previous ranking: 8
Last week: Defeated Berkeley Prep 49-10
Next up: at Bishop Verot on Sept. 26
9. Lakeland (2-1)
Previous ranking: 9
Last week: Bye Week
Next up: at Booker T. Washington (Miami)
10. Venice (2-1)
Previous ranking: 10
Last week: Defeated Port Charlotte 29-22
Next up: vs. The First Academy
11. Clearwater Central Catholic (4-0)
Previous ranking: 11
Last week: Defeated Clearwater 34-20
Next up: at Gadsden County
12. West Boca Raton (2-1)
Previous ranking: 12
Last week: Defeated Seminole Ridge 42-0
Next up: at Treasure Coast
13. Southridge (2-0)
Previous ranking: 13
Last week: Defeated Hialeah 37-0
Next up: vs. Doral Academy
14. Raines (3-0)
Previous ranking: 15
Last week: Defeated Lake Mary 51-3
Next up: at Riverside
15. St. Augustine (4-0)
Previous ranking: 16
Last week: Defeated Riverside 47-41
Next up: at Nease
16. Vero Beach (4-0)
Previous ranking: 17
Last week: Defeated Centennial 37-0
Next up: at Central
17. Tampa Bay Tech (3-1)
Previous ranking: 19
Last week: Defeated Plant 39-7
Next up: vs. Gaither
18. Buchholz (3-1)
Previous ranking: 20
Last week: Defeated Manatee 30-13
Next up: vs. Richmond Hill
19. Cardinal Newman (3-1)
Previous ranking: 21
Last week: Defeated Pahokee 26-10
Next up: at Jesuit
20. Lake Wales (3-1)
Previous ranking: 22
Last week: Defeated Sebring 28-21
Next up: vs. Seminole
21. Edgewater (4-0)
Previous ranking: 24
Last week: Defeated Jones 20-17
Next up: at Apopka
22. Evans (3-1)
Previous ranking: 23
Last week: Defeated Poinciana 31-0
Next up: at Horizon
23. Miami Norland (2-2)
Previous ranking: 14
Last week: Lost to Miami Northwestern 49-21
Next up: at Atlantic
24. Mandarin (4-0)
Previous ranking: Unranked
Last week: Defeated Bradford 14-7
Next up: vs. IMG Academy
25. Bolles (3-1)
Previous ranking: Unranked
Last week: Defeated Bishop Kenny 36-0
Next up: at Oakleaf