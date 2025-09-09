Florida High School Football Top 25 State Rankings - Sept. 8, 2025
Another week has come and gone, which means it is time to check out the latest High School on SI Florida high school football top 25 rankings.
IMG Academy remains atop the polls after a bye week, and Chaminade-Madonna climbs all the way to number three after defeating American Heritage last weekend. Meanwhile, Lakeland climbs back into the top 10 after they thrashed Lake Mary 32-13.
Lastly, Edgewater enters the top 25 rankings for the first time this season, and they have a huge matchup when they host Jones this weekend.
Full rankings are listed below:
1. IMG Academy (2-0)
Previous ranking: 1
Last week: Bye Week
Next up: at Coronado (NV), Sept. 13
2. St. Thomas Aquinas (2-1)
Previous ranking: 3
Last week: Defeated Columbus 42-7
Next up: vs. Western, Sept. 12
3. Chaminade-Madonna (2-1)
Previous ranking: 12
Last week: Defeated American Heritage 28-24
Next up: at Edison, Sept. 12
4. American Heritage (1-1)
Previous ranking: 2
Last week: Lost to Chaminade-Madonna 28-24
Next up: at Edna Karr (LA), Sept. 12
5. Miami Northwestern (1-1)
Previous ranking: 5
Last week: Defeated Carol City 37-6
Next up: vs. Miami Norland
6. Miami Central (2-0)
Previous ranking: 7
Last week: Defeated Booker T. Washington 58-14
Next up: vs. Pompano Beach
7. Armwood (3-0)
Previous ranking: 10
Last week: Defeated Tampa Bay Tech 28-7
Next up: at Durant
8. Cardinal Mooney (2-1)
Previous ranking: 13
Last week: Defeated Rockledge 39-3
Next up: at Berkeley Prep
9. Lakeland (2-1)
Previous ranking: 15
Last week: Defeated Lake Mary 32-13
Next up: at Booker T. Washington on Sept. 19
10. Venice (1-1)
Previous ranking: 14
Last week: Defeated Bishop Verot 27-12
Next up: vs. Port Charlotte
11. Clearwater Central Catholic (3-0)
Previous ranking: 17
Last week: Defeated Tampa Catholic 49-7
Next up: at Clearwater
12. West Boca Raton (1-1)
Previous ranking: 6
Last week: Lost to Bergen Catholic (NJ) 21-14
Next up: at Seminole Ridge
13. Southridge (2-0)
Previous ranking: 18
Last week: Defeated Palmetto 34-24
Next up: at Hialeah
14. Miami Norland (2-1)
Previous ranking: 19
Last week: Defeated South Dade 49-3
Next up: at Miami Northwestern
15. Raines (2-0)
Previous ranking: 20
Last week: Defeated Trinity Christian Academy 48-14
Next up: at Lake Mary
16. St. Augustine (3-0)
Previous ranking: 22
Last week: Defeated Bolles 40-35
Next up: at Riverside
17. Vero Beach (3-0)
Previous ranking: 25
Last week: Defeated Cocoa 38-3
Next up: vs. Centennial
18. Lake Mary (2-1)
Previous ranking: 8
Last week: Lost to Lakeland 32-13
Next up: vs. Raines
19. Tampa Bay Tech (2-1)
Previous ranking: 9
Last week: Lost to Armwood 28-7
Next up: at Plant
20. Buchholz (2-1)
Previous ranking: 21
Last week: Defeated Eastside 29-19
Next up: at Manatee
21. Cardinal Newman (2-1)
Previous ranking: 23
Last week: Defeated Benjamin 47-0
Next up: at Pahokee
22. Lake Wales (2-1)
Previous ranking: 16
Last week: Lost to Auburndale 16-14
Next up: vs. Sebring
23. Evans (2-1)
Previous ranking: Unranked
Last week: Defeated Jones 28-25
Next up: vs. Poinciana
24. Edgewater (3-0)
Previous ranking: Unranked
Last week: Defeated Freedom 48-0
Next up: vs. Jones
25. Jones (2-1)
Previous ranking: 4
Last week: Lost to Evans 28-25
Next up: at Edgewater