Florida High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - March 2, 2026

Get every bracket and see every matchup in the 2026 Florida high school girls basketball playoffs

Gray Reid

St. Thomas Aquinas vs Grandview Prep from Jan 12, 2026
St. Thomas Aquinas vs Grandview Prep from Jan 12, 2026 / Jeff Klein

The 2026 Florida high school girls basketball state championships continue on Thursday, March 5.

High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school girls basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 7-13.

2026 Florida (FHSAA) Rural Girls Basketball State Championship (select to view full bracket details)

Championship results:

2026 Florida (FHSAA) 1A Girls Basketball State Championship

All games: March 5, 2026

2026 Florida (FHSAA) 2A Girls Basketball State Championship

All games: March 6, 2026

2026 Florida (FHSAA) 3A Girls Basketball State Championship

All games: March 9, 2026

2026 Florida (FHSAA) 4A Girls Basketball State Championship

All games: March 10, 2026

2026 Florida (FHSAA) 5A Girls Basketball State Championship

All games: March 11, 2026

2026 Florida (FHSAA) 6A Girls Basketball State Championship

All games: March 12, 2026

2026 Florida (FHSAA) 7A Girls Basketball State Championship

All games: March 13, 2026

