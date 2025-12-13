High School

Florida High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025

See every Florida girls high school basketball final score from December 12, 2025

Gray Reid

The 2025 Florida high school girls basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.

Academy at the Lakes 57, Osceola 39

Alonso 55, Blake 24

Armwood 41, Tampa Bay Tech 38

Bayshore Christian 38, Indian Rocks Christian 37

Bell 28, Oak Hall 23

Bell Creek Academy 61, George Jenkins 25

Berean Christian 64, Spanish River 4

Bishop Kenny 60, Fletcher 22

Bishop Verot 49, Canterbury 20

Bloomingdale 60, Spoto 8

Blountstown 71, Liberty County 14

Bolles 60, Valor Christian 51

Bonita Springs 54, Cypress Lake 40

Booker T. Washington 58, Pine Forest 40

Bradford 42, Baker County 35

Braden River 56, Sarasota Christian 25

Branford 35, Columbia 25

Buchholz 47, Gainesville 40

Cambridge Christian 52, Foundation Christian Academy 38

Cape Coral 33, Ida Baker 26

Cardinal Gibbons 62, Flanagan 26

Cardinal Mooney 70, Lakeland 42

Central 46, Jackson 45

Chamberlain 58, King 28

Chiefland 74, First Christian 32

Citrus 69, Lake Weir 26

Clearwater Central Catholic 61, Bishop McLaughlin Catholic 12

Cocoa Beach 76, Satellite 10

Coral Gables 45, Coral Park 24

Countryside 55, Sunlake 19

Creekside 61, The Rock 32

Davenport 46, Ridge Community 29

Destin 67, Paxton 30

Dillard 41, Bishop O'Connell 32

Dixie County 38, Lafayette 28

Dunnellon 62, Trenton 45

Durant 69, Plant City 21

Eagle's View 44, Impact Christian Academy 37

East Lake 46, Land O' Lakes 29

ED White 68, Riverside 24

Edgewood 35, Melbourne Central Catholic 28

Episcopal Academy 68, Orlando Christian Prep 63

ESJ 55, Providence School 34

Eustis 58, Vanguard 53

Everglades City 53, Southwest Florida Christian 18

FBCA 67, Father Lopez 35

Fleming 55, Somerset Academy - Canyons 50

Fleming Island 49, Raines 40

Fort Walton Beach 58, Choctawhatchee 54

Foundation Academy 44, Lakeland Christian 37

Franklin County 22, Jefferson County 19

Freeport 59, North Bay Haven Academy 35

Frostproof 43, Santa Fe Catholic 22

Gaither 62, Steinbrenner 21

Gateway 78, Poinciana 22

Grace and Glory Christian 52, Rocky Bayou Christian 16

Gulf Breeze 53, Jay 39

Gulf Pointe Latin 55, SBCA 30

Heritage 48, Melbourne 44

Hillsborough 73, Freedom 24

Hollins 40, Shorecrest Prep 28

Horizon 70, Dr. Phillips 35

Hudson 38, River Ridge 31

Immokalee 27, Island Coast 11

IMG Academy White 55, Palmetto 33

Jensen Beach 52, Central 30

Jupiter 56, Wellington 21

Keswick Christian 64, Northside Christian 28

Lake Brantley 52, Trinity Christian Academy 9

Lake Howell 85, West Port 62

Lake Mary 43, Seminole 36

Lake Region 21, All Saints' Academy 17

Lakeside Christian 64, Universal Academy 34

Laurel Hill 57, Straughn 47

Leon 71, Orange Park 37

Leto 37, Robinson 30

Lincoln Park Academy 70, Booker 56

Mainland 67, NFEI 31

Mariner 43, North Fort Myers 16

Martin County 53, The First Academy 41

Master's Academy 30, Somerset College Prep Academy 18

Mater Academy Charter 44, Stoneman Douglas 27

Menendez 68, Matanzas 19

Miami Country Day 66, St. Anne's-Belfield 26

Milton 48, Pace 44

Mitchell 82, Anclote 9

Moore Haven 59, Lake Placid 26

Neumann 71, Riverview Sarasota 50

New Hope Academy National 69, San Jose Prep 37

New Smyrna Beach 50, Rickards 39

Newsome 43, East Bay 36

Northeast 70, King's Academy 46

NSU University 72, Chaminade-Madonna 7

Okeechobee 39, Sebring 8

Olympia 59, The Master's Academy 53

Olympic Heights 45, Dr. Joaquin Garcia 29

Palm Beach Central 43, Boynton Beach 41

Palm Beach Gardens 55, Boca Raton 53

Palmetto Ridge 55, Lely 33

Pensacola 72, Escambia 9

Ponte Vedra 65, Nease 29

Port Charlotte 53, Sarasota 43

Ribault 54, Sandalwood 17

Riverside Christian 42, St. John Lutheran 21

Saint Francis Catholic Academy 36, Bronson 22

Sebastian River 52, Viera 36

Sheridan Hills Christian 47, Parkridge Christian 17

South Lake 61, Lake Gibson 14

South Walton 72, Rutherford 8

St. Augustine 48, Trinity Christian Academy 28

Tarpon Springs 35, Pasco 31

Tocoi Creek 57, DeLand 26

Valdosta 88, Southeast 13

Westminster Christian 64, Marathon 28

Williston 92, Newberry 73

Winter Haven 68, St. Petersburg 23

Winter Haven Christian 73, Oasis Christian 48

Winter Park 38, Boone 33

Zephyrhills Christian Academy 60, Lakewood 50

