Florida High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025
The 2025 Florida high school girls basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.
Academy at the Lakes 57, Osceola 39
Alonso 55, Blake 24
Armwood 41, Tampa Bay Tech 38
Bayshore Christian 38, Indian Rocks Christian 37
Bell 28, Oak Hall 23
Bell Creek Academy 61, George Jenkins 25
Berean Christian 64, Spanish River 4
Bishop Kenny 60, Fletcher 22
Bishop Verot 49, Canterbury 20
Bloomingdale 60, Spoto 8
Blountstown 71, Liberty County 14
Bolles 60, Valor Christian 51
Bonita Springs 54, Cypress Lake 40
Booker T. Washington 58, Pine Forest 40
Bradford 42, Baker County 35
Braden River 56, Sarasota Christian 25
Branford 35, Columbia 25
Buchholz 47, Gainesville 40
Cambridge Christian 52, Foundation Christian Academy 38
Cape Coral 33, Ida Baker 26
Cardinal Gibbons 62, Flanagan 26
Cardinal Mooney 70, Lakeland 42
Central 46, Jackson 45
Chamberlain 58, King 28
Chiefland 74, First Christian 32
Citrus 69, Lake Weir 26
Clearwater Central Catholic 61, Bishop McLaughlin Catholic 12
Cocoa Beach 76, Satellite 10
Coral Gables 45, Coral Park 24
Countryside 55, Sunlake 19
Creekside 61, The Rock 32
Davenport 46, Ridge Community 29
Destin 67, Paxton 30
Dillard 41, Bishop O'Connell 32
Dixie County 38, Lafayette 28
Dunnellon 62, Trenton 45
Durant 69, Plant City 21
Eagle's View 44, Impact Christian Academy 37
East Lake 46, Land O' Lakes 29
ED White 68, Riverside 24
Edgewood 35, Melbourne Central Catholic 28
Episcopal Academy 68, Orlando Christian Prep 63
ESJ 55, Providence School 34
Eustis 58, Vanguard 53
Everglades City 53, Southwest Florida Christian 18
FBCA 67, Father Lopez 35
Fleming 55, Somerset Academy - Canyons 50
Fort Walton Beach 58, Choctawhatchee 54
Foundation Academy 44, Lakeland Christian 37
Franklin County 22, Jefferson County 19
Freeport 59, North Bay Haven Academy 35
Frostproof 43, Santa Fe Catholic 22
Gaither 62, Steinbrenner 21
Gateway 78, Poinciana 22
Grace and Glory Christian 52, Rocky Bayou Christian 16
Gulf Breeze 53, Jay 39
Gulf Pointe Latin 55, SBCA 30
Heritage 48, Melbourne 44
Hillsborough 73, Freedom 24
Hollins 40, Shorecrest Prep 28
Horizon 70, Dr. Phillips 35
Hudson 38, River Ridge 31
Immokalee 27, Island Coast 11
IMG Academy White 55, Palmetto 33
Jensen Beach 52, Central 30
Jupiter 56, Wellington 21
Keswick Christian 64, Northside Christian 28
Lake Brantley 52, Trinity Christian Academy 9
Lake Howell 85, West Port 62
Lake Mary 43, Seminole 36
Lake Region 21, All Saints' Academy 17
Lakeside Christian 64, Universal Academy 34
Laurel Hill 57, Straughn 47
Leon 71, Orange Park 37
Leto 37, Robinson 30
Lincoln Park Academy 70, Booker 56
Mainland 67, NFEI 31
Mariner 43, North Fort Myers 16
Martin County 53, The First Academy 41
Master's Academy 30, Somerset College Prep Academy 18
Mater Academy Charter 44, Stoneman Douglas 27
Menendez 68, Matanzas 19
Miami Country Day 66, St. Anne's-Belfield 26
Milton 48, Pace 44
Mitchell 82, Anclote 9
Moore Haven 59, Lake Placid 26
Neumann 71, Riverview Sarasota 50
New Hope Academy National 69, San Jose Prep 37
New Smyrna Beach 50, Rickards 39
Newsome 43, East Bay 36
Northeast 70, King's Academy 46
NSU University 72, Chaminade-Madonna 7
Okeechobee 39, Sebring 8
Olympia 59, The Master's Academy 53
Olympic Heights 45, Dr. Joaquin Garcia 29
Palm Beach Central 43, Boynton Beach 41
Palm Beach Gardens 55, Boca Raton 53
Palmetto Ridge 55, Lely 33
Pensacola 72, Escambia 9
Ponte Vedra 65, Nease 29
Port Charlotte 53, Sarasota 43
Ribault 54, Sandalwood 17
Riverside Christian 42, St. John Lutheran 21
Saint Francis Catholic Academy 36, Bronson 22
Sebastian River 52, Viera 36
Sheridan Hills Christian 47, Parkridge Christian 17
South Lake 61, Lake Gibson 14
South Walton 72, Rutherford 8
St. Augustine 48, Trinity Christian Academy 28
Tarpon Springs 35, Pasco 31
Tocoi Creek 57, DeLand 26
Valdosta 88, Southeast 13
Westminster Christian 64, Marathon 28
Williston 92, Newberry 73
Winter Haven 68, St. Petersburg 23
Winter Haven Christian 73, Oasis Christian 48
Winter Park 38, Boone 33
Zephyrhills Christian Academy 60, Lakewood 50