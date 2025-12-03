High School

Florida High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025

See every Florida girls high school basketball final score from December 2, 2025

Gray Reid

Osceola vs Seminole from Dec. 1, 2025
Osceola vs Seminole from Dec. 1, 2025 / Sheila Haddad

The 2025 Florida high school girls basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.

Academy at the Lakes 38, Seven Rivers Christian 28

All Saints' Academy 24, Frostproof 21

Altha 46, Bozeman 22

Altamonte Christian 74, Forest Lake Academy 41

Angeline Academy of Innovation 19, Hernando Christian Academy 18

Archbishop McCarthy 58, St. John Paul II Academy 19

Armwood 61, Chamberlain 53

Arnold 57, Walton 39

Atlantic Coast 46, First Coast 36

Aucilla Christian 31, St. John Paul II 30

Avon Park 52, Lake Placid 35

Bayside 45, Martin County 42

Belleview 46, South Sumter 21

Bell 35, Riverside Christian 27

Biloxi 29, Booker T. Washington 28

Bishop Kenny 49, Bartram Trail 32

Bishop Verot 59, Oasis 22

Bloomingdale 59, East Bay 24

Blountstown 67, Rutherford 14

Bonita Springs 53, Palmetto Ridge 49

Calvary Christian 56, Boca Ciega 32

Cambridge Christian 51, Patel 42

Candlelight Christian Academy 36, American Youth Academy 31

Cape Coral 47, Island Coast 24

Cardinal Gibbons 48, True North Classical Academy 20

Cardinal Mooney 72, Evangelical Christian 30

Central 52, Vero Beach 22

Central 53, Pensacola Christian Academy 38

Chiefland 66, Oak Hall 23

Chiles 45, Brookwood 19

Choctawhatchee 62, West Florida 29

Clay 57, West Nassau 43

Colonial 60, East River 17

DeSoto County 73, North Port 57

Destin 48, Pensacola Catholic 46

Discovery 66, McKeel Academy 38

Dixie County 55, Bronson 38

Donahue Catholic 49, Babcock 32

Dunbar 53, Lely 39

Dunnellon 57, Citrus 51

Durant 49, Lennard 13

FAMU DRS 33, Jefferson County 30

FBCA 53, Crossroads Christian Academy 22

First Academy 55, Real Life Christian Academy 5

Flagler Palm Coast 63, University 13

Fleming Island 60, Menendez 30

Florida Christian 46, Archbishop Carroll 27

Florida College Academy 52, Winter Haven Christian 48

Fort Lauderdale 35, Cooper City 27

Fort Meade 41, Four Corners 36

Fort Myers 62, North Fort Myers 46

Foundation Academy 62, City of Life Christian Academy 34

Foundation Christian Academy 56, Oasis Christian 24

Freedom 49, Brandon 30

Freeport 58, South Walton 57

Gaither 46, Sickles 26

Gateway 82, Winter Springs 50

Glades Day 49, Berean Christian 14

Grandview Prep 65, CPCAN 62

Hagerty 50, Oviedo 38

Harmony 59, Poinciana 41

Harvest Community 38, Impact Christian Academy 32

Immaculata-La Salle 60, St. Brendan 31

Inlet Grove 46, Atlantic Christian 6

Jay 57, Paxton 47

John Carroll Catholic 56, Jupiter Christian 10

Katz Yeshiva 65, Donna Klein Jewish Academy 40

Keswick Christian 54, Tampa Prep 17

Keystone Heights 44, Duval Charter 12

King's Academy 76, Westminster Academy 22

LaBelle 49, Community School of Naples 31

Lake Howell 79, Lake Brantley 22

Lake Minneola 51, Umatilla 45

Lake Wales 66, Osceola 37

Lakeland 62, Lake Gibson 1

Lakeland Christian 49, Victory Christian Academy 38

Lakeside Christian 32, Brooks DeBartolo Collegiate 30

Laurel Hill 64, Aletheia Christian Academy 22

Leesburg 42, Lecanto 37

Madison County 64, Lafayette 26

Manatee 53, Lakewood Ranch 35

Marathon 52, David Posnack Jewish Day 30

Mariner 48, Cypress Lake 35

Mater Academy Charter 66, iMater Charter 13

Matanzas 43, Atlantic 22

Merritt Island Christian 50, Edgewood 39

Middleburg 72, Baker County 63

Moore Haven 59, Forest Hill 3

Morningside Academy 49, Calvary Chapel Academy 38

Neumann 53, First Baptist Academy 43

Newberry 72, Columbia 30

Newsome 40, Spoto 11

Niceville 50, Holmes County 40

North Marion 58, Lake Weir 35

North Tampa Christian Academy 66, Seffner Christian 52

Northeast 68, Pinellas Park 7

Nova 73, Boyd Anderson 12

NSU University 61, Boynton Beach 42

Oak Ridge 63, Boone 36

Ocoee 62, Apopka 15

Osceola 51, Hollins 31

Out-of-Door Academy 38, Shorecrest Prep 32

P.K. Yonge 58, Trenton 50

Palmetto 55, Bayshore 8

PCCAWM 40, PCCA 13

Pensacola 52, Blount 41

Plant 60, Leto 28

Ponte Vedra 67, ED White 41

Poplar Springs 38, Zion Chapel 23

Providence School 42, Nease 33

Ransom Everglades 54, Hebrew Academy 43

Reagan 51, Divine Savior Academy 17

Ridge Community 55, Jordan Christian Prep 53

Riverside 54, Yulee 43

Rockledge 36, Cocoa 16

Rocky Bayou Christian 29, Gulf Pointe Latin 11

SA 53, AIE 8

SACM 47, Somerset Academy 10

Saint Andrew's 63, Benjamin 23

San Jose Prep 67, NFEI 66

Santa Fe 57, Branford 45

Sarasota 49, Lemon Bay 21

Schoolhouse Prep 65, Keys Gate 51

Sebring 53, McLaughlin 14

Sheridan Hills Christian 42, Lake Worth Christian 23

Sneads 52, Wakulla Christian School 11

South Lake 55, Kathleen 5

SPAN 56, Lake Highland Prep 53

Springstead 41, Hernando 27

Spruce Creek 45, Seminole 36

St. Joseph Academy 55, KIPP Bold City 18

St. Petersburg 57, Countryside 44

St. Petersburg Catholic 49, East Lake 35

St. Thomas Aquinas 68, McArthur 37

Steinbrenner 59, Blake 12

Stoneman Douglas 44, Coral Springs 36

Strawberry Crest 68, Middleton 20

Suncoast 37, Cardinal Newman 21

Tampa Bay Tech 51, King 17

Taylor County 39, Suwannee 36

The Master's Academy 64, Celebration 51

Timber Creek 66, Cypress Creek 29

Tocoi Creek 57, Creekside 45

Treasure Coast 41, Dwyer 40

Trinity Catholic 65, Santa Fe Catholic 16

Trinity Christian Academy 28, CSJ 22

Trinity Prep 45, Orangewood Christian 13

Universal Academy 41, Admiral Farragut 37

Viera 50, Satellite 44

Weeki Wachee 40, Cypress Creek 37

Wekiva 63, Horizon 35

Western 70, Sports Leadership & Management 33

Wharton 62, Hillsborough 55

Wildwood 46, The Villages Charter 37

Windermere 41, Lake Buena Vista 19

Winter Haven 55, The First Academy 11

Winter Park 67, Jones 32

Zephyrhills 32, Pasco 24

GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

