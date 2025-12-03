Florida High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 Florida high school girls basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.
Academy at the Lakes 38, Seven Rivers Christian 28
All Saints' Academy 24, Frostproof 21
Altha 46, Bozeman 22
Altamonte Christian 74, Forest Lake Academy 41
Angeline Academy of Innovation 19, Hernando Christian Academy 18
Archbishop McCarthy 58, St. John Paul II Academy 19
Armwood 61, Chamberlain 53
Arnold 57, Walton 39
Atlantic Coast 46, First Coast 36
Aucilla Christian 31, St. John Paul II 30
Avon Park 52, Lake Placid 35
Bayside 45, Martin County 42
Belleview 46, South Sumter 21
Bell 35, Riverside Christian 27
Biloxi 29, Booker T. Washington 28
Bishop Kenny 49, Bartram Trail 32
Bishop Verot 59, Oasis 22
Bloomingdale 59, East Bay 24
Blountstown 67, Rutherford 14
Bonita Springs 53, Palmetto Ridge 49
Calvary Christian 56, Boca Ciega 32
Cambridge Christian 51, Patel 42
Candlelight Christian Academy 36, American Youth Academy 31
Cape Coral 47, Island Coast 24
Cardinal Gibbons 48, True North Classical Academy 20
Cardinal Mooney 72, Evangelical Christian 30
Central 52, Vero Beach 22
Central 53, Pensacola Christian Academy 38
Chiefland 66, Oak Hall 23
Chiles 45, Brookwood 19
Choctawhatchee 62, West Florida 29
Clay 57, West Nassau 43
Colonial 60, East River 17
DeSoto County 73, North Port 57
Destin 48, Pensacola Catholic 46
Discovery 66, McKeel Academy 38
Dixie County 55, Bronson 38
Donahue Catholic 49, Babcock 32
Dunbar 53, Lely 39
Dunnellon 57, Citrus 51
Durant 49, Lennard 13
FAMU DRS 33, Jefferson County 30
FBCA 53, Crossroads Christian Academy 22
First Academy 55, Real Life Christian Academy 5
Flagler Palm Coast 63, University 13
Fleming Island 60, Menendez 30
Florida Christian 46, Archbishop Carroll 27
Florida College Academy 52, Winter Haven Christian 48
Fort Lauderdale 35, Cooper City 27
Fort Meade 41, Four Corners 36
Fort Myers 62, North Fort Myers 46
Foundation Academy 62, City of Life Christian Academy 34
Foundation Christian Academy 56, Oasis Christian 24
Freedom 49, Brandon 30
Freeport 58, South Walton 57
Gaither 46, Sickles 26
Gateway 82, Winter Springs 50
Glades Day 49, Berean Christian 14
Grandview Prep 65, CPCAN 62
Hagerty 50, Oviedo 38
Harmony 59, Poinciana 41
Harvest Community 38, Impact Christian Academy 32
Immaculata-La Salle 60, St. Brendan 31
Inlet Grove 46, Atlantic Christian 6
Jay 57, Paxton 47
John Carroll Catholic 56, Jupiter Christian 10
Katz Yeshiva 65, Donna Klein Jewish Academy 40
Keswick Christian 54, Tampa Prep 17
Keystone Heights 44, Duval Charter 12
King's Academy 76, Westminster Academy 22
LaBelle 49, Community School of Naples 31
Lake Howell 79, Lake Brantley 22
Lake Minneola 51, Umatilla 45
Lake Wales 66, Osceola 37
Lakeland 62, Lake Gibson 1
Lakeland Christian 49, Victory Christian Academy 38
Lakeside Christian 32, Brooks DeBartolo Collegiate 30
Laurel Hill 64, Aletheia Christian Academy 22
Leesburg 42, Lecanto 37
Madison County 64, Lafayette 26
Manatee 53, Lakewood Ranch 35
Marathon 52, David Posnack Jewish Day 30
Mariner 48, Cypress Lake 35
Mater Academy Charter 66, iMater Charter 13
Matanzas 43, Atlantic 22
Merritt Island Christian 50, Edgewood 39
Middleburg 72, Baker County 63
Moore Haven 59, Forest Hill 3
Morningside Academy 49, Calvary Chapel Academy 38
Neumann 53, First Baptist Academy 43
Newberry 72, Columbia 30
Newsome 40, Spoto 11
Niceville 50, Holmes County 40
North Marion 58, Lake Weir 35
North Tampa Christian Academy 66, Seffner Christian 52
Northeast 68, Pinellas Park 7
Nova 73, Boyd Anderson 12
NSU University 61, Boynton Beach 42
Oak Ridge 63, Boone 36
Ocoee 62, Apopka 15
Osceola 51, Hollins 31
Out-of-Door Academy 38, Shorecrest Prep 32
P.K. Yonge 58, Trenton 50
Palmetto 55, Bayshore 8
PCCAWM 40, PCCA 13
Pensacola 52, Blount 41
Plant 60, Leto 28
Ponte Vedra 67, ED White 41
Poplar Springs 38, Zion Chapel 23
Providence School 42, Nease 33
Ransom Everglades 54, Hebrew Academy 43
Reagan 51, Divine Savior Academy 17
Ridge Community 55, Jordan Christian Prep 53
Riverside 54, Yulee 43
Rockledge 36, Cocoa 16
Rocky Bayou Christian 29, Gulf Pointe Latin 11
SA 53, AIE 8
SACM 47, Somerset Academy 10
Saint Andrew's 63, Benjamin 23
San Jose Prep 67, NFEI 66
Santa Fe 57, Branford 45
Sarasota 49, Lemon Bay 21
Schoolhouse Prep 65, Keys Gate 51
Sebring 53, McLaughlin 14
Sheridan Hills Christian 42, Lake Worth Christian 23
Sneads 52, Wakulla Christian School 11
South Lake 55, Kathleen 5
SPAN 56, Lake Highland Prep 53
Springstead 41, Hernando 27
Spruce Creek 45, Seminole 36
St. Joseph Academy 55, KIPP Bold City 18
St. Petersburg 57, Countryside 44
St. Petersburg Catholic 49, East Lake 35
St. Thomas Aquinas 68, McArthur 37
Steinbrenner 59, Blake 12
Stoneman Douglas 44, Coral Springs 36
Strawberry Crest 68, Middleton 20
Suncoast 37, Cardinal Newman 21
Tampa Bay Tech 51, King 17
Taylor County 39, Suwannee 36
The Master's Academy 64, Celebration 51
Timber Creek 66, Cypress Creek 29
Tocoi Creek 57, Creekside 45
Treasure Coast 41, Dwyer 40
Trinity Catholic 65, Santa Fe Catholic 16
Trinity Christian Academy 28, CSJ 22
Trinity Prep 45, Orangewood Christian 13
Universal Academy 41, Admiral Farragut 37
Viera 50, Satellite 44
Weeki Wachee 40, Cypress Creek 37
Wekiva 63, Horizon 35
Western 70, Sports Leadership & Management 33
Wharton 62, Hillsborough 55
Wildwood 46, The Villages Charter 37
Windermere 41, Lake Buena Vista 19
Winter Haven 55, The First Academy 11
Winter Park 67, Jones 32
Zephyrhills 32, Pasco 24