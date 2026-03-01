2026 Arkansas (AAA) High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - March 1
The 2026 Arkansas high school girls basketball state basketball tournaments begin on March 3rd.
High School On SI has brackets for every classification in the Arkansas high school basketball playoffs.
The 2026 AAA state championship games will begin on March 12th at Bank OZK Arena in Hot Springs.
2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 1A Girls
2026 Arkansas (AAA) 1A Girls Basketball State Championship (Click link to view full bracket)
1A Girls - All games at Lafayette County
Tuesday, March 3
Sacred Heart vs Taylor - 1:00pm CST
Tuesday, March 3
Blevins vs Augusta - 4:00pm CST
Tuesday, March 3
Magazine vs Earle - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
Norfork vs Scranton - 4:00pm CST
Wednesday, March 4
Jasper vs West Side - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
Viola vs County Line - 1:00pm CST
Thursday, March 5
Wonderview vs Lafayette County - 1:00pm CST
Thursday, March 5
Bradley vs Bradford - 4:00pm CST
2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 2A Girls
2026 Arkansas (AAA) 2A Girls Basketball State Championship
2A Girls - All games at Poyen
Tuesday, March 3
East Poinsett County vs Poyen - 1:00pm CST
Tuesday, March 3
Cutter-Morning Star vs Sloan-Hendrix - 4:00pm CST
Tuesday, March 3
Mt. Vernon-Enola vs Acorn - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
South Side vs Hackett - 4:00pm CST
Wednesday, March 4
Hector vs Barton - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
Mountainburg vs Quitman - 1:00pm CST
Thursday, March 5
Buffalo Island Central vs Dierks - 1:00pm CST
Thursday, March 5
Ouachita vs Riverside - 4:00pm CST
2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 3A Girls
2026 Arkansas (AAA) 3A Girls Basketball State Championship
3A Girls - All games at Osceola
Tuesday, March 3
Elkins vs Dover - 1:00pm CST
Tuesday, March 3
Bald Knob vs Greenland - 4:00pm CST
Tuesday, March 3
Melbourne vs McGehee - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
Manila vs Drew Central - 4:00pm CST
Wednesday, March 4
Dumas vs Bergman - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
DeWitt vs Mountain View - 1:00pm CST
Thursday, March 5
Mansfield vs Episcopal - 1:00pm CST
Thursday, March 5
Harding Academy vs Charleston - 4:00pm CST
2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 4A Girls
2026 Arkansas (AAA) 4A Girls Basketball State Championship
4A Girls - All games at Morrilton
Tuesday, March 3
Pea Ridge vs Highland - 1:00pm CST
Tuesday, March 3
Blytheville vs Shiloh Christian - 4:00pm CST
Tuesday, March 3
Mills University vs Nashville - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
De Queen vs Heber Springs - 4:00pm CST
Wednesday, March 4
Robinson vs Arkadelphia - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
Camden Fairview vs Pulaski Academy - 1:00pm CST
Thursday, March 5
Southside vs Pottsville - 1:00pm CST
Thursday, March 5
Berryville vs Forrest City - 4:00pm CST
2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 5A Girls
2026 Arkansas (AAA) 5A Girls Basketball State Championship
5A Girls - All games at Farmington
Tuesday, March 3
Batesville vs Farmington - 1:00pm CST
Tuesday, March 3
Greenwood vs Greene County Tech - 4:00pm CST
Tuesday, March 3
Sylvan Hills vs Lake Hamilton - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
Sheridan vs Little Rock Christian Academy - 4:00pm CST
Wednesday, March 4
Greenbrier vs Lakeside - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
White Hall vs Vilonia - 1:00pm CST
Thursday, March 5
Van Buren vs Nettleton - 1:00pm CST
Thursday, March 5
Valley View vs Mountain Home - 4:00pm CST
2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 6A Girls
2026 Arkansas (AAA) 6A Girls Basketball State Championship
6A Girls - All games at Bryant
Tuesday, March 3
Springdale vs Conway - 4:00pm CST
Tuesday, March 3
Cabot vs Bentonville West - 7:00pm CST
Wednesday, March 4
Jonesboro vs Fayetteville - 4:00pm CST
Wednesday, March 4
Bentonville vs Bryant - 7:00pm CST