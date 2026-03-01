High School

2026 Arkansas (AAA) High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - March 1

Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Arkansas high school girls basketball playoffs

Gray Reid

Bismarck vs Harmony Grove (Ouachita County) from Feb. 2, 2026
Bismarck vs Harmony Grove (Ouachita County) from Feb. 2, 2026 / Charles Fite

The 2026 Arkansas high school girls basketball state basketball tournaments begin on March 3rd.

High School On SI has brackets for every classification in the Arkansas high school basketball playoffs.

The 2026 AAA state championship games will begin on March 12th at Bank OZK Arena in Hot Springs.

2026 Arkansas High School Girls Basketball State Championship, Schedule, Scores (AAA) - March 1, 2026

2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 1A Girls

2026 Arkansas (AAA) 1A Girls Basketball State Championship (Click link to view full bracket)

1A Girls - All games at Lafayette County

Tuesday, March 3
Sacred Heart vs Taylor - 1:00pm CST

Tuesday, March 3
Blevins vs Augusta - 4:00pm CST

Tuesday, March 3
Magazine vs Earle - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
Norfork vs Scranton - 4:00pm CST

Wednesday, March 4
Jasper vs West Side - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
Viola vs County Line - 1:00pm CST

Thursday, March 5
Wonderview vs Lafayette County - 1:00pm CST

Thursday, March 5
Bradley vs Bradford - 4:00pm CST

2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 2A Girls

2026 Arkansas (AAA) 2A Girls Basketball State Championship

2A Girls - All games at Poyen

Tuesday, March 3
East Poinsett County vs Poyen - 1:00pm CST

Tuesday, March 3
Cutter-Morning Star vs Sloan-Hendrix - 4:00pm CST

Tuesday, March 3
Mt. Vernon-Enola vs Acorn - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
South Side vs Hackett - 4:00pm CST

Wednesday, March 4
Hector vs Barton - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
Mountainburg vs Quitman - 1:00pm CST

Thursday, March 5
Buffalo Island Central vs Dierks - 1:00pm CST

Thursday, March 5
Ouachita vs Riverside - 4:00pm CST

2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 3A Girls

2026 Arkansas (AAA) 3A Girls Basketball State Championship

3A Girls - All games at Osceola

Tuesday, March 3
Elkins vs Dover - 1:00pm CST

Tuesday, March 3
Bald Knob vs Greenland - 4:00pm CST

Tuesday, March 3
Melbourne vs McGehee - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
Manila vs Drew Central - 4:00pm CST

Wednesday, March 4
Dumas vs Bergman - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
DeWitt vs Mountain View - 1:00pm CST

Thursday, March 5
Mansfield vs Episcopal - 1:00pm CST

Thursday, March 5
Harding Academy vs Charleston - 4:00pm CST

2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 4A Girls

2026 Arkansas (AAA) 4A Girls Basketball State Championship

4A Girls - All games at Morrilton

Tuesday, March 3
Pea Ridge vs Highland - 1:00pm CST

Tuesday, March 3
Blytheville vs Shiloh Christian - 4:00pm CST

Tuesday, March 3
Mills University vs Nashville - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
De Queen vs Heber Springs - 4:00pm CST

Wednesday, March 4
Robinson vs Arkadelphia - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
Camden Fairview vs Pulaski Academy - 1:00pm CST

Thursday, March 5
Southside vs Pottsville - 1:00pm CST

Thursday, March 5
Berryville vs Forrest City - 4:00pm CST

2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 5A Girls

2026 Arkansas (AAA) 5A Girls Basketball State Championship

5A Girls - All games at Farmington

Tuesday, March 3
Batesville vs Farmington - 1:00pm CST

Tuesday, March 3
Greenwood vs Greene County Tech - 4:00pm CST

Tuesday, March 3
Sylvan Hills vs Lake Hamilton - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
Sheridan vs Little Rock Christian Academy - 4:00pm CST

Wednesday, March 4
Greenbrier vs Lakeside - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
White Hall vs Vilonia - 1:00pm CST

Thursday, March 5
Van Buren vs Nettleton - 1:00pm CST

Thursday, March 5
Valley View vs Mountain Home - 4:00pm CST

2026 Centennial Bank State Basketball Tournament - 6A Girls

2026 Arkansas (AAA) 6A Girls Basketball State Championship

6A Girls - All games at Bryant

Tuesday, March 3
Springdale vs Conway - 4:00pm CST

Tuesday, March 3
Cabot vs Bentonville West - 7:00pm CST

Wednesday, March 4
Jonesboro vs Fayetteville - 4:00pm CST

Wednesday, March 4
Bentonville vs Bryant - 7:00pm CST

More Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Arkansas