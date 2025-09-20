Georgia High School Football Final Scores, Results - Friday, September 19, 2025
The 2025 Georgia high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the sixth weekend of action.
Academy of Richmond County 53, Cross Creek 8
Adairsville 27, LaFayette 10
Alexander 7, Rome 59
Alcovy 7, Winder-Barrow 57
Alpharetta 32, Forsyth Central 14
Apalachee 14, Loganville 6
Appling County 66, Miller County 6
Archer 35, Newton 42
Athens Academy 49, Commerce 28
Atkinson County 49, Central 6
Aucilla Christian 20, Baconton Charter 14
Banneker 0, Northgate 31
Beach 21, Long County 22
Benedictine 56, Westminster 7
Bleckley County 44, Washington County 26
Blessed Trinity 17, Hebron Christian Academy 22
Bremen 42, Model 7
Brookwood 45, Berkmar 0
Brooks County 16, Pierce County 28
Brunswick 42, Greenbrier 0
Bryan County 12, Emanuel County Institute 30
Buchholz 21, Richmond Hill 0
Buford 71, Discovery 7
Butler 16, Towns County 23
Calvary Day 33, Jenkins 41
Camden County 37, Royal Palm Beach 20
Campbell 20, Harrison 45
Cartersville 44, Woodland 7
Carver 63, Columbus 7
Cass 44, Cedartown 17
Central 56, Mundy's Mill 0
Central Gwinnett 0, Collins Hill 30
Chamblee 20, Woodward Academy 56
Chapel Hill 13, Manchester 47
Chattooga 45, Armuchee 27
Chattahoochee 0, Milton 50
Chestatee 9, Lumpkin County 47
Chicopee Comp 13, Hopkinton 6
Christian Heritage 21, Gordon Lee 49
Clarkston 6, North Springs 28
Coffee 7, Mainland 14
Colquitt County 31, Rickards 19
Cook 38, Irwin County 0
Covenant Academy 38, Hancock Academy 12
Crawford County 21, Schley County 28
Creekside 56, Mays 0
Creekview 28, Woodstock 21
Crisp County 14, Swainsboro 21
Cross Keys 0, Flint River Academy 48
Dawson County 23, Pickens 34
Decatur 20, Arabia Mountain 14
Dooly County 9, Wheeler County 50
Douglass 40, Cedar Grove 14
Drew 6, Jackson 33
Dublin 42, Jefferson County 13
Duluth 50, Meadowcreek 20
Dunwoody 35, Lakeside 18
Dutchtown 13, Langston Hughes 56
Early County 45, Terrell County 12
East Coweta 48, Perry 31
East Forsyth 6, North Oconee 41
East Hall 38, East Jackson 52
East Paulding 22, New Manchester 23
Eastside 28, Flowery Branch 32
Effingham County 49, South Effingham 21
Elbert County 27, Oglethorpe County 0
Etowah 9, Marietta 43
Fannin County 14, Dade County 14
Fayette County 0, Troup County 44
Fellowship Christian 51, King's Ridge Christian 7
Fitzgerald 7, Worth County 30
Forest Park 7, Midtown 18
Franklin County 60, West Hall 0
Frontier Regional 40, Athol 6
Gainesville 57, Lanier 30
Glascock County 14, Warren County 40
Glenn Hills 0, Salem 41
Glynn Academy 54, Lakeside 28
Gordon Central 25, Coosa 13
Grafton Memorial 13, Ashland 35
Grayson 51, Grovetown 0
Greater Atlanta Christian 63, Johnson 7
Griffin 37, Starr's Mill 19
Groves 26, Johnson 35
Haralson County 47, Darlington 0
Hardaway 14, Kendrick 0
Harlem 21, West Laurens 26
Harris County 10, Jonesboro 38
Hart County 13, Monroe Area 25
Heritage 30, Ridgeland 7
Hillgrove 35, Pebblebrook 0
Holy Innocents Episcopal 44, Therrell 0
Irwin County 0, Cook 38
Islands 8, Liberty County 34
Jackson County 64, Clarke Central 14
Jasper County Monticello 49, Towers 7
Jeff Davis 31, Brantley County 0
Jenkins County 49, Claxton 7
Johnson 35, Groves 26
Jordan 7, Spencer 45
Kell 48, Columbia 0
Kennesaw Mountain 37, Lithia Springs 28
KIPP Atlanta Collegiate 7, Lovett 10
King Philip Regional 21, Walpole 0
LaFayette 10, Adairsville 27
LaGrange 41, Spalding 14
Lake Oconee Academy 7, Landmark Christian 35
Lakeview-Fort Oglethorpe 35, Ringgold 17
Lakeside 28, Glynn Academy 54
Lamar County 27, Westside 14
Lassiter 49, Pope 7
Lee County 1, North Florida Educational Institute 0
Liberty County 34, Islands 8
Lincoln 9, Ware County 42
Lincoln County 48, Silver Bluff 14
Lithia Springs 28, Kennesaw Mountain 37
Lithonia 42, Northview 0
Loganville 6, Apalachee 14
Lovejoy 21, McIntosh 0
Lumpkin County 47, Chestatee 9
Manchester 47, Chapel Hill 13
Marist 55, Druid Hills 0
Mays 0, Creekside 56
McEachern 60, Paulding County 0
McIntosh 0, Lovejoy 21
McIntosh County Academy 0, Screven County 27
McNair 6, Putnam County 28
Metter 31, Portal 0
Mill Creek 45, Mountain View 0
Miller County 6, Appling County 66
MLK Jr 21, Pace Academy 14
Model 7, Bremen 42
Monroe 53, Pelham 6
Monroe Area 25, Hart County 13
Monument Mountain 34, Mahar Regional 6
Morrow 6, Newnan 34
Mount Paran Christian 40, Washington-Wilkes 32
Mount Pisgah Christian 6, Mount Vernon Presbyterian 56
Mount Zion 14, Pike County 35
Mt. Zion 56, Southeast Whitfield County 10
Murray County 20, Sonoraville 69
New Manchester 23, East Paulding 22
Newton 42, Archer 35
Norcross 22, Peachtree Ridge 24
Northeast 29, Academy for Classical Education 0
North Cobb 24, North Paulding 17
North Florida Educational Institute 0, Lee County 1
North Gwinnett 53, Parkview 6
North Hall 56, White County 14
North Murray 46, Union County 24
North Oconee 41, East Forsyth 6
North Springs 28, Clarkston 6
Northgate 31, Banneker 0
Northside 6, Peach County 19
Oglethorpe County 0, Elbert County 27
Osborne 21, South Cobb 20
Pace Academy 14, MLK Jr 21
Pathfinder RVT 8, Bishop Guertin 35
Peach County 19, Northside 6
Peachtree Ridge 24, Norcross 22
Pebblebrook 0, Hillgrove 35
Pelham 6, Monroe 53
Pepperell 41, Temple 14
Perry 31, East Coweta 48
Pickens 34, Dawson County 23
Pierce County 28, Brooks County 16
Pike County 35, Mount Zion 14
Portal 0, Metter 31
Prince Avenue Christian 59, Westside 34
Quaboag Regional 6, Abby Kelley Foster 40
Rabun County 35, Banks County 0
Richmond Hill 0, Buchholz 21
Rickards 19, Colquitt County 31
Ringgold 17, Lakeview-Fort Oglethorpe 35
River Ridge 28, Sequoyah 21
Riverwood 0, Sprayberry 49
Rockdale County 0, South Gwinnett 14
Rockmart 41, Coahulla Creek 0
Rome 59, Alexander 7
Roswell 35, Seckinger 10
Royal Palm Beach 20, Camden County 37
Sandy Creek 43, Trinity Christian 10
Savannah Country Day 34, Tattnall County 21
Schley County 28, Crawford County 21
Seckinger 10, Roswell 35
Shaw 7, Sumter County 55
Shepherd Hill Regional 30, South 14
Shiloh 49, Tri-Cities 0
Silver Bluff 14, Lincoln County 48
Social Circle 51, Utopian Academy for the Arts 0
Sonoraville 69, Murray County 20
South Cobb 20, Osborne 21
South Effingham 21, Effingham County 49
South Paulding 17, Villa Rica 31
Southeast Bulloch 50, Windsor Forest 15
Southeast Whitfield County 10, Mt. Zion 56
Southwest 36, Central 0
Southwest DeKalb 41, St. Pius X Catholic 10
Southwest Georgia Academy 44, Calhoun County 0
Spalding 14, LaGrange 41
Sprayberry 49, Riverwood 0
St. Anne-Pacelli 24, Whitefield Academy 63
Starr's Mill 19, Griffin 37
Statesboro 38, Bradwell Institute 28
Sumter County 55, Shaw 7
Swainsboro 21, Crisp County 14
Taylor County 54, Marion County 0
Telfair County 24, Montgomery County 21
Temple 14, Pepperell 41
Terrell County 12, Early County 45
Thomasville 74, Bacon County 13
Towers 7, Jasper County Monticello 49
Towns County 23, Butler 16
Treutlen 17, Wilcox County 12
Tri-Cities 0, Shiloh 49
Trinity Christian 10, Sandy Creek 43
Troup County 44, Fayette County 0
Union County 24, North Murray 46
Upson-Lee 36, Whitewater 37
Veterans 17, Warner Robins 26
Villa Rica 31, South Paulding 17
Walnut Grove 9, Cedar Shoals 6
Walton 34, Wheeler 21
Ware County 42, Lincoln 9
Warner Robins 26, Veterans 17
Washington County 26, Bleckley County 44
Washington-Wilkes 32, Mount Paran Christian 40
West Hall 0, Franklin County 60
West Springfield 54, Taconic 0
Westlake 13, Hapeville Charter 7
Westover 46, Jackson 35
Westside 14, Lamar County 27
Westside 20, Aquinas 14
Westside 34, Prince Avenue Christian 59
Wheeler 21, Walton 34
Wheeler County 50, Dooly County 9
Whitefield Academy 63, St. Anne-Pacelli 24
Whitewater 37, Upson-Lee 36
Wilcox County 12, Treutlen 17
Winder-Barrow 57, Alcovy 7
Windsor Forest 15, Southeast Bulloch 50
Woodland 7, Cartersville 44
Woodstock 21, Creekview 28
Woodward Academy 56, Chamblee 20
Worth County 30, Fitzgerald 7