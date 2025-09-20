Georgia High School Football Final Scores, Results - Friday, September 19, 2025

High School

Robin Erickson

Brookwood took home a resounding 45-0 victory against Berkmar on Friday.
The 2025 Georgia high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the sixth weekend of action.

Academy of Richmond County 53, Cross Creek 8

Adairsville 27, LaFayette 10

Allatoona 35, Dalton 44

Alexander 7, Rome 59

Alcovy 7, Winder-Barrow 57

Alpharetta 32, Forsyth Central 14

Apalachee 14, Loganville 6

Appling County 66, Miller County 6

Archer 35, Newton 42

Athens Academy 49, Commerce 28

Atkinson County 49, Central 6

Aucilla Christian 20, Baconton Charter 14

Banneker 0, Northgate 31

Beach 21, Long County 22

Benedictine 56, Westminster 7

Bleckley County 44, Washington County 26

Blessed Trinity 17, Hebron Christian Academy 22

Bremen 42, Model 7

Brookwood 45, Berkmar 0

Brooks County 16, Pierce County 28

Brunswick 42, Greenbrier 0

Bryan County 12, Emanuel County Institute 30

Buchholz 21, Richmond Hill 0

Buford 71, Discovery 7

Butler 16, Towns County 23

Calvary Day 33, Jenkins 41

Camden County 37, Royal Palm Beach 20

Campbell 20, Harrison 45

Cartersville 44, Woodland 7

Carver 63, Columbus 7

Cass 44, Cedartown 17

Central 56, Mundy's Mill 0

Central Gwinnett 0, Collins Hill 30

Chamblee 20, Woodward Academy 56

Chapel Hill 13, Manchester 47

Chattooga 45, Armuchee 27

Chattahoochee 0, Milton 50

Chestatee 9, Lumpkin County 47

Chicopee Comp 13, Hopkinton 6

Christian Heritage 21, Gordon Lee 49

Clarkston 6, North Springs 28

Coffee 7, Mainland 14

Collins Hill 30, Central Gwinnett 0

Colquitt County 31, Rickards 19

Cook 38, Irwin County 0

Covenant Academy 38, Hancock Academy 12

Crawford County 21, Schley County 28

Creekside 56, Mays 0

Creekview 28, Woodstock 21

Crisp County 14, Swainsboro 21

Cross Keys 0, Flint River Academy 48

Dalton 44, Allatoona 35

Dawson County 23, Pickens 34

Decatur 20, Arabia Mountain 14

Discovery 7, Buford 71

Dooly County 9, Wheeler County 50

Douglass 40, Cedar Grove 14

Drew 6, Jackson 33

Dublin 42, Jefferson County 13

Duluth 50, Meadowcreek 20

Dunwoody 35, Lakeside 18

Dutchtown 13, Langston Hughes 56

Early County 45, Terrell County 12

East Coweta 48, Perry 31

East Forsyth 6, North Oconee 41

East Hall 38, East Jackson 52

East Paulding 22, New Manchester 23

Eastside 28, Flowery Branch 32

Effingham County 49, South Effingham 21

Elbert County 27, Oglethorpe County 0

Emanuel County Institute 30, Bryan County 12

Etowah 9, Marietta 43

Fannin County 14, Dade County 14

Fayette County 0, Troup County 44

Fellowship Christian 51, King's Ridge Christian 7

Fitzgerald 7, Worth County 30

Flint River Academy 48, Cross Keys 0

Flowery Branch 32, Eastside 28

Forest Park 7, Midtown 18

Forsyth Central 14, Alpharetta 32

Franklin County 60, West Hall 0

Frontier Regional 40, Athol 6

Gainesville 57, Lanier 30

Glascock County 14, Warren County 40

Glenn Hills 0, Salem 41

Glynn Academy 54, Lakeside 28

Gordon Central 25, Coosa 13

Gordon Lee 49, Christian Heritage 21

Grafton Memorial 13, Ashland 35

Grayson 51, Grovetown 0

Greater Atlanta Christian 63, Johnson 7

Greenbrier 0, Brunswick 42

Griffin 37, Starr's Mill 19

Grovetown 0, Grayson 51

Groves 26, Johnson 35

Hancock Academy 12, Covenant Academy 38

Haralson County 47, Darlington 0

Hardaway 14, Kendrick 0

Harlem 21, West Laurens 26

Harris County 10, Jonesboro 38

Harrison 45, Campbell 20

Hart County 13, Monroe Area 25

Hebron Christian Academy 22, Blessed Trinity 17

Heritage 30, Ridgeland 7

Hillgrove 35, Pebblebrook 0

Holy Innocents Episcopal 44, Therrell 0

Irwin County 0, Cook 38

Islands 8, Liberty County 34

Jackson 33, Drew 6

Jackson County 64, Clarke Central 14

Jasper County Monticello 49, Towers 7

Jeff Davis 31, Brantley County 0

Jefferson County 13, Dublin 42

Jenkins 41, Calvary Day 33

Jenkins County 49, Claxton 7

Johnson 7, Greater Atlanta Christian 63

Johnson 35, Groves 26

Jonesboro 38, Harris County 10

Jordan 7, Spencer 45

Kell 48, Columbia 0

Kendrick 0, Hardaway 14

Kennesaw Mountain 37, Lithia Springs 28

KIPP Atlanta Collegiate 7, Lovett 10

King Philip Regional 21, Walpole 0

King's Ridge Christian 7, Fellowship Christian 51

LaFayette 10, Adairsville 27

LaGrange 41, Spalding 14

Lake Oconee Academy 7, Landmark Christian 35

Lakeview-Fort Oglethorpe 35, Ringgold 17

Lakeside 18, Dunwoody 35

Lakeside 28, Glynn Academy 54

Lamar County 27, Westside 14

Landmark Christian 35, Lake Oconee Academy 7

Langston Hughes 56, Dutchtown 13

Lanier 30, Gainesville 57

Lassiter 49, Pope 7

Lee County 1, North Florida Educational Institute 0

Liberty County 34, Islands 8

Lincoln 9, Ware County 42

Lincoln County 48, Silver Bluff 14

Lithia Springs 28, Kennesaw Mountain 37

Lithonia 42, Northview 0

Loganville 6, Apalachee 14

Long County 22, Beach 21

Lovejoy 21, McIntosh 0

Lovett 10, KIPP Atlanta Collegiate 7

Lumpkin County 47, Chestatee 9

Mainland 14, Coffee 7

Manchester 47, Chapel Hill 13

Marist 55, Druid Hills 0

Marietta 43, Etowah 9

Mays 0, Creekside 56

McEachern 60, Paulding County 0

McIntosh 0, Lovejoy 21

McIntosh County Academy 0, Screven County 27

McNair 6, Putnam County 28

Meadowcreek 20, Duluth 50

Metter 31, Portal 0

Midtown 18, Forest Park 7

Mill Creek 45, Mountain View 0

Miller County 6, Appling County 66

Milton 50, Chattahoochee 0

MLK Jr 21, Pace Academy 14

Model 7, Bremen 42

Monroe 53, Pelham 6

Monroe Area 25, Hart County 13

Monument Mountain 34, Mahar Regional 6

Morrow 6, Newnan 34

Mount Paran Christian 40, Washington-Wilkes 32

Mount Pisgah Christian 6, Mount Vernon Presbyterian 56

Mount Zion 14, Pike County 35

Mt. Zion 56, Southeast Whitfield County 10

Mundy's Mill 0, Central 56

Murray County 20, Sonoraville 69

New Manchester 23, East Paulding 22

Newnan 34, Morrow 6

Newton 42, Archer 35

Norcross 22, Peachtree Ridge 24

Northeast 29, Academy for Classical Education 0

North Cobb 24, North Paulding 17

North Florida Educational Institute 0, Lee County 1

North Gwinnett 53, Parkview 6

North Hall 56, White County 14

North Murray 46, Union County 24

North Oconee 41, East Forsyth 6

North Paulding 17, North Cobb 24

North Springs 28, Clarkston 6

Northgate 31, Banneker 0

Northside 6, Peach County 19

Northview 0, Lithonia 42

Oglethorpe County 0, Elbert County 27

Osborne 21, South Cobb 20

Pace Academy 14, MLK Jr 21

Parkview 6, North Gwinnett 53

Pathfinder RVT 8, Bishop Guertin 35

Paulding County 0, McEachern 60

Peach County 19, Northside 6

Peachtree Ridge 24, Norcross 22

Pebblebrook 0, Hillgrove 35

Pelham 6, Monroe 53

Pepperell 41, Temple 14

Perry 31, East Coweta 48

Pickens 34, Dawson County 23

Pierce County 28, Brooks County 16

Pike County 35, Mount Zion 14

Pope 7, Lassiter 49

Portal 0, Metter 31

Prince Avenue Christian 59, Westside 34

Putnam County 28, McNair 6

Quaboag Regional 6, Abby Kelley Foster 40

Rabun County 35, Banks County 0

Richmond Hill 0, Buchholz 21

Rickards 19, Colquitt County 31

Ridgeland 7, Heritage 30

Ringgold 17, Lakeview-Fort Oglethorpe 35

River Ridge 28, Sequoyah 21

Riverwood 0, Sprayberry 49

Rockdale County 0, South Gwinnett 14

Rockmart 41, Coahulla Creek 0

Rome 59, Alexander 7

Roswell 35, Seckinger 10

Royal Palm Beach 20, Camden County 37

Salem 41, Glenn Hills 0

Sandy Creek 43, Trinity Christian 10

Savannah Country Day 34, Tattnall County 21

Schley County 28, Crawford County 21

Screven County 27, McIntosh County Academy 0

Seckinger 10, Roswell 35

Sequoyah 21, River Ridge 28

Shaw 7, Sumter County 55

Shepherd Hill Regional 30, South 14

Shiloh 49, Tri-Cities 0

Silver Bluff 14, Lincoln County 48

Social Circle 51, Utopian Academy for the Arts 0

Sonoraville 69, Murray County 20

South Cobb 20, Osborne 21

South Effingham 21, Effingham County 49

South Gwinnett 14, Rockdale County 0

South Paulding 17, Villa Rica 31

Southeast Bulloch 50, Windsor Forest 15

Southeast Whitfield County 10, Mt. Zion 56

Southwest 36, Central 0

Southwest DeKalb 41, St. Pius X Catholic 10

Southwest Georgia Academy 44, Calhoun County 0

Spalding 14, LaGrange 41

Spencer 45, Jordan 7

Sprayberry 49, Riverwood 0

St. Anne-Pacelli 24, Whitefield Academy 63

St. Pius X Catholic 10, Southwest DeKalb 41

Starr's Mill 19, Griffin 37

Statesboro 38, Bradwell Institute 28

Sumter County 55, Shaw 7

Swainsboro 21, Crisp County 14

Tattnall County 21, Savannah Country Day 34

Taylor County 54, Marion County 0

Telfair County 24, Montgomery County 21

Temple 14, Pepperell 41

Terrell County 12, Early County 45

Therrell 0, Holy Innocents Episcopal 44

Thomasville 74, Bacon County 13

Towers 7, Jasper County Monticello 49

Towns County 23, Butler 16

Treutlen 17, Wilcox County 12

Tri-Cities 0, Shiloh 49

Trinity Christian 10, Sandy Creek 43

Troup County 44, Fayette County 0

Union County 24, North Murray 46

Upson-Lee 36, Whitewater 37

Utopian Academy for the Arts 0, Social Circle 51

Veterans 17, Warner Robins 26

Villa Rica 31, South Paulding 17

Walnut Grove 9, Cedar Shoals 6

Walton 34, Wheeler 21

Ware County 42, Lincoln 9

Warner Robins 26, Veterans 17

Warren County 40, Glascock County 14

Washington County 26, Bleckley County 44

Washington-Wilkes 32, Mount Paran Christian 40

West Hall 0, Franklin County 60

West Laurens 26, Harlem 21

West Springfield 54, Taconic 0

Westminster 7, Benedictine 56

Westlake 13, Hapeville Charter 7

Westover 46, Jackson 35

Westside 14, Lamar County 27

Westside 20, Aquinas 14

Westside 34, Prince Avenue Christian 59

Wheeler 21, Walton 34

Wheeler County 50, Dooly County 9

White County 14, North Hall 56

Whitefield Academy 63, St. Anne-Pacelli 24

Whitewater 37, Upson-Lee 36

Wilcox County 12, Treutlen 17

Winder-Barrow 57, Alcovy 7

Windsor Forest 15, Southeast Bulloch 50

Woodland 7, Cartersville 44

Woodstock 21, Creekview 28

Woodward Academy 56, Chamblee 20

Worth County 30, Fitzgerald 7

