2026 Illinois High School Boys Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - Feb. 23

Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Illinois high school boys basketball playoffs

The 2026 Illinois IHSA High School Boys Basketball playoffs tip off on February 23.
The 2026 Illinois IHSA High School Boys Basketball playoffs tip off on February 23.

The 2026 Illinois high school boys basketball playoffs begin on February 23rd with the IHSA Regional Quarterfinals.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school basketball playoffs.

The 2026 IHSA state championship games will begin on March 14th at State Farm Center.

2026 Illinois High School Boys Basketball 1A Playoff Brackets, Schedule, Scores (IHSA) - February 23, 2026

2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Amboy Sectional

2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Campbell Hill (Trico) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Danville (Schlarman) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Macon (Meridian) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Momence Sectional

2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Monmouth (United) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Nokomis Sectional

2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Orion Sectional

2026 Illinois High School Boys Basketball 2A Playoff Brackets, Schedule, Scores (IHSA) - February 23, 2026

2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Chicago (Christ the King) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Chicago (Phillips) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Chillicothe (Illinois Valley Central) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Mendota Sectional

2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Monticello Sectional

2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Nashville Sectional

2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Pleasant Plains Sectional

2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Seneca Sectional

2026 Illinois High School Boys Basketball 3A Playoff Brackets, Schedule, Scores (IHSA) - February 23, 2026

2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Chicago (De La Salle) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Country Club Hills (Hillcrest) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Darien (Hinsdale South) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Deerfield Sectional

2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Mahomet (M.-Seymour) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Ottawa Sectional

2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Waterloo Sectional

2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Woodstock (North) Sectional

2026 Illinois High School Boys Basketball 4A Playoff Brackets, Schedule, Scores (IHSA) - February 23, 2026

2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Bartlett Sectional

2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Boilingbrook Sectional

2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Chicago (Mt. Carmel) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Joliet (West) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Palatine (Fremd) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Rock Island Sectional

2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Rockton (Hononegah) Sectional

2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Wilmette (Loyola Academy) Sectional

