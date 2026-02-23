2026 Illinois High School Boys Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - Feb. 23
Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Illinois high school boys basketball playoffs
The 2026 Illinois high school boys basketball playoffs begin on February 23rd with the IHSA Regional Quarterfinals.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school basketball playoffs.
The 2026 IHSA state championship games will begin on March 14th at State Farm Center.
2026 Illinois High School Boys Basketball 1A Playoff Brackets, Schedule, Scores (IHSA) - February 23, 2026
2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Amboy Sectional
2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Campbell Hill (Trico) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Danville (Schlarman) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Macon (Meridian) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Momence Sectional
2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Monmouth (United) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Nokomis Sectional
2026 IHSA (Illinois) 1A Boys Basketball Tournament - Orion Sectional
2026 Illinois High School Boys Basketball 2A Playoff Brackets, Schedule, Scores (IHSA) - February 23, 2026
2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Chicago (Christ the King) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Chicago (Phillips) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Chillicothe (Illinois Valley Central) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Mendota Sectional
2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Monticello Sectional
2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Nashville Sectional
2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Pleasant Plains Sectional
2026 IHSA (Illinois) 2A Boys Basketball Tournament - Seneca Sectional
2026 Illinois High School Boys Basketball 3A Playoff Brackets, Schedule, Scores (IHSA) - February 23, 2026
2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Chicago (De La Salle) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Country Club Hills (Hillcrest) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Darien (Hinsdale South) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Deerfield Sectional
2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Mahomet (M.-Seymour) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Ottawa Sectional
2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Waterloo Sectional
2026 IHSA (Illinois) 3A Boys Basketball Tournament - Woodstock (North) Sectional
2026 Illinois High School Boys Basketball 4A Playoff Brackets, Schedule, Scores (IHSA) - February 23, 2026
2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Bartlett Sectional
2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Boilingbrook Sectional
2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Chicago (Mt. Carmel) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Joliet (West) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Palatine (Fremd) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Rock Island Sectional
2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Rockton (Hononegah) Sectional
2026 IHSA (Illinois) 4A Boys Basketball Tournament - Wilmette (Loyola Academy) Sectional
