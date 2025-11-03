High School

Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - November 3, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Illinois high school football playoffs

Brady Twombly

Belleville East Lancers vs Edwardsville Tigers - Sep 26, 2025
Belleville East Lancers vs Edwardsville Tigers - Sep 26, 2025 / Tim Vizer

The 2025 Illinois high school football playoffs roll on on Friday, November 7 and Saturday, November 8 with 62 games in the Second Round. 

High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on November 28 at Hancock Stadium.

Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - November 3, 2025

Illinois Class 1A Bracket (select to view bracket)

Second Round

No. 1 Stockton vs. No. 9 Heyworth - 11/08 2 p.m. CST

No. 13 Knoxville vs. No. 12 Dwight/Gardner-South Wilmington - 11/08 4 p.m. CST

No. 2 Wethersfield/Annawan vs. No. 10 Deer Creek-Mackinaw - 11/08 3 p.m. CST

No. 3 Lena-Winslow vs. No. 6 Gibson City-Melvin-Sibley - TBD

No. 1 Calhoun/Brussels vs. No. 8 Greenfield/Northwestern - TBD

No. 4 Casey-Westfield vs. No. 12 Nokomis - 11/08 3 p.m. CST

No. 2 Camp Point Central vs. No. 7 Brown County - 11/08 1 p.m. CST

No. 3 Dupo vs. No. 11 Carrollton - 11/08 2 p.m. CST

Illinois Class 2A Bracket

Second Round

No. 1 Rockridge vs. No. 9 Tri-Valley - 11/08 2 p.m. CST

No. 4 Seneca vs. No. 5 Wilmington - 11/08 6 p.m. CST

No. 2 El Paso-Gridley vs. No. 7 Newman Central Catholic - 11/08 5 p.m. CST

No. 3 Farmington vs. No. 6 Aurora Christian - 11/08 3 p.m. CST

No. 1 Johnston City vs. No. 9 Maroa-Forsyth - 11/08 2 p.m. CST

No. 4 Flora vs. No. 5 Pana - 11/08 2 p.m. CST

No. 2 Westville vs. No. 7 DuQuoin - 11/08 2 p.m. CST

No. 3 Arthur-Lovington/Atwood-Hammond vs. No. 6 Cumberland - 11/08 1 p.m. CST

Illinois Class 3A Bracket

Second Round

No. 1 Richmond-Burton vs. No. 9 Aurora Central Catholic - 11/07 at 7 p.m. CST

No. 4 Bloomington Central Catholic vs. No. 5 Monmouth-Roseville - 11/08 at 7 p.m. CST

No. 2 Byron vs. No. 10 Durand/Pecatonica - TBD

No. 3 Bishop McNamara vs. No. 11 IC Catholic Prep - 11/07 at 7 p.m. CST

No. 1 Williamsville vs. No. 8 PORTA - 11/08 at 1 p.m. CST

No. 4 Tolono Unity vs. No. 5 Monticello - 11/08 at 2 p.m. CST

No. 2 Vandalia vs. No. 10 Greenville - TBD

No. 14 St. Joseph-Ogden vs. No. 11 Roxana - 11/08 at 2 p.m. CST

Illinois Class 4A Bracket

Second Round

No. 1 Montini Catholic vs. No. 9 Peoria Notre Dame - TBD

No. 4 Dixon vs. No. 5 Coal City - 11/07 at 6 p.m. CST

No. 2 Morris vs. No. 7 Metamora - 11/08 at 3 p.m. CST

No. 3 Macomb vs. No. 6 Geneseo - TBD

No. 16 Jacksonville vs. No. 9 Cahokia - 11/08 at 2 p.m. CST

No. 4 Breese Central vs. No. 5 Freeburg - TBD

No. 2 Carterville vs. No. 10 Sacred Heart-Griffin - TBD

No. 3 Rochester vs. No. 11 Waterloo - TBD

Illinois Class 5A Bracket

Second Round

No. 1 Prairie Ridge vs. No. 9 St. Francis - 11/08 at 1 p.m. CST

No. 13 King vs. No. 5 Corliss - TBD

No. 2 Belvidere North vs. No. 7 Kaneland - TBD

No. 14 St. Patrick vs. No. 6 Cary-Grove - 11/08 at 6:30 p.m. CST

No. 1 Washington vs. No. 8 Mahomet-Seymour - TBD

No. 4 Kankakee vs. No. 5 Providence Catholic - 11/08 at 3 p.m. CST

No. 2 Oak Forest vs. No. 7 Bloomington - 11/08 at 2 p.m. CST

No. 3 Peoria vs. No. 6 Morton - 11/08 at 7 p.m. CST

Illinois Class 6A Bracket

Second Round

No. 1 Nazareth Academy vs. No. 9 Wheaton-Warrenville South - TBD

No. 4 Lake Zurich vs. No. 5 Antioch - 11/08 at 1 p.m. CST

No. 2 Burlington Central vs. No. 7 Harlem - TBD

No. 14 Rolling Meadows vs. No. 11 Fenwick - TBD

No. 1 Glenwood vs. No. 8 East St. Louis - TBD

No. 4 Normal West vs. No. 12 Simeon - TBD

No. 2 Bradley-Bourbonnais vs. No. 10 St. Laurence - 11/07 at 6 p.m. CST

No. 3 Crete-Monee vs. No. 6 Dunlap - 11/08 at 2 p.m. CST

Illinois Class 7A Bracket

Second Round

No. 1 Richards vs. No. 16 Hersey - 11/07 at 7 p.m. CST

No. 25 St. Rita vs. No. 9 Lincoln-Way Central - 11/08 at 2 p.m. CST

No. 4 Glenbard East vs. No. 13 Batavia - 11/07 at 7 p.m. CST

No. 5 Moline vs. No. 21 Glenbard North - 11/08 at 2 p.m. CST

No. 2 Glenbard West vs. No. 15 Downers Grove North - 11/08 at 1 p.m. CST

No. 7 Lincoln-Way West vs. No. 23 Prosser - TBD

No. 3 St. Charles North vs. No. 14 Carmel - TBD

No. 6 Brother Rice vs. No. 22 Jacobs - 11/08 at 6 p.m. CST

Illinois Class 8A Bracket

Second Round

No. 1 Chicago Mt. Carmel vs. No. 17 Belleville East - 11/08 at 4 p.m. CST

No. 25 Palatine vs. No. 9 Lincoln-Way East - 11/07 at 7 p.m. CST

No. 4 Fremd vs. No. 13 Lyons - 11/07 at 7:30 p.m. CST

No. 5 Warren Township vs. No. 12 Bolingbrook - 11/08 at 7 p.m. CST

No. 2 Barrington vs. No. 15 Glenbrook South - 11/07 at 7 p.m. CST

No. 26 Homewood-Flossmoor vs. No. 23 Lockport - 11/08 at 6 p.m. CST

No. 3 Maine South vs. No. 19 Hinsdale Central - 11/08 at 1 p.m. CST

No. 6 Lane Tech vs. No. 11 Oswego - TBD

More Football Coverage from High School on SI

feed

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

Home/Illinois