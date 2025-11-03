Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - November 3, 2025
The 2025 Illinois high school football playoffs roll on on Friday, November 7 and Saturday, November 8 with 62 games in the Second Round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on November 28 at Hancock Stadium.
Illinois Class 1A Bracket (select to view bracket)
Second Round
No. 1 Stockton vs. No. 9 Heyworth - 11/08 2 p.m. CST
No. 13 Knoxville vs. No. 12 Dwight/Gardner-South Wilmington - 11/08 4 p.m. CST
No. 2 Wethersfield/Annawan vs. No. 10 Deer Creek-Mackinaw - 11/08 3 p.m. CST
No. 3 Lena-Winslow vs. No. 6 Gibson City-Melvin-Sibley - TBD
No. 1 Calhoun/Brussels vs. No. 8 Greenfield/Northwestern - TBD
No. 4 Casey-Westfield vs. No. 12 Nokomis - 11/08 3 p.m. CST
No. 2 Camp Point Central vs. No. 7 Brown County - 11/08 1 p.m. CST
No. 3 Dupo vs. No. 11 Carrollton - 11/08 2 p.m. CST
Second Round
No. 1 Rockridge vs. No. 9 Tri-Valley - 11/08 2 p.m. CST
No. 4 Seneca vs. No. 5 Wilmington - 11/08 6 p.m. CST
No. 2 El Paso-Gridley vs. No. 7 Newman Central Catholic - 11/08 5 p.m. CST
No. 3 Farmington vs. No. 6 Aurora Christian - 11/08 3 p.m. CST
No. 1 Johnston City vs. No. 9 Maroa-Forsyth - 11/08 2 p.m. CST
No. 4 Flora vs. No. 5 Pana - 11/08 2 p.m. CST
No. 2 Westville vs. No. 7 DuQuoin - 11/08 2 p.m. CST
No. 3 Arthur-Lovington/Atwood-Hammond vs. No. 6 Cumberland - 11/08 1 p.m. CST
Second Round
No. 1 Richmond-Burton vs. No. 9 Aurora Central Catholic - 11/07 at 7 p.m. CST
No. 4 Bloomington Central Catholic vs. No. 5 Monmouth-Roseville - 11/08 at 7 p.m. CST
No. 2 Byron vs. No. 10 Durand/Pecatonica - TBD
No. 3 Bishop McNamara vs. No. 11 IC Catholic Prep - 11/07 at 7 p.m. CST
No. 1 Williamsville vs. No. 8 PORTA - 11/08 at 1 p.m. CST
No. 4 Tolono Unity vs. No. 5 Monticello - 11/08 at 2 p.m. CST
No. 2 Vandalia vs. No. 10 Greenville - TBD
No. 14 St. Joseph-Ogden vs. No. 11 Roxana - 11/08 at 2 p.m. CST
Second Round
No. 1 Montini Catholic vs. No. 9 Peoria Notre Dame - TBD
No. 4 Dixon vs. No. 5 Coal City - 11/07 at 6 p.m. CST
No. 2 Morris vs. No. 7 Metamora - 11/08 at 3 p.m. CST
No. 3 Macomb vs. No. 6 Geneseo - TBD
No. 16 Jacksonville vs. No. 9 Cahokia - 11/08 at 2 p.m. CST
No. 4 Breese Central vs. No. 5 Freeburg - TBD
No. 2 Carterville vs. No. 10 Sacred Heart-Griffin - TBD
No. 3 Rochester vs. No. 11 Waterloo - TBD
Second Round
No. 1 Prairie Ridge vs. No. 9 St. Francis - 11/08 at 1 p.m. CST
No. 13 King vs. No. 5 Corliss - TBD
No. 2 Belvidere North vs. No. 7 Kaneland - TBD
No. 14 St. Patrick vs. No. 6 Cary-Grove - 11/08 at 6:30 p.m. CST
No. 1 Washington vs. No. 8 Mahomet-Seymour - TBD
No. 4 Kankakee vs. No. 5 Providence Catholic - 11/08 at 3 p.m. CST
No. 2 Oak Forest vs. No. 7 Bloomington - 11/08 at 2 p.m. CST
No. 3 Peoria vs. No. 6 Morton - 11/08 at 7 p.m. CST
Second Round
No. 1 Nazareth Academy vs. No. 9 Wheaton-Warrenville South - TBD
No. 4 Lake Zurich vs. No. 5 Antioch - 11/08 at 1 p.m. CST
No. 2 Burlington Central vs. No. 7 Harlem - TBD
No. 14 Rolling Meadows vs. No. 11 Fenwick - TBD
No. 1 Glenwood vs. No. 8 East St. Louis - TBD
No. 4 Normal West vs. No. 12 Simeon - TBD
No. 2 Bradley-Bourbonnais vs. No. 10 St. Laurence - 11/07 at 6 p.m. CST
No. 3 Crete-Monee vs. No. 6 Dunlap - 11/08 at 2 p.m. CST
Second Round
No. 1 Richards vs. No. 16 Hersey - 11/07 at 7 p.m. CST
No. 25 St. Rita vs. No. 9 Lincoln-Way Central - 11/08 at 2 p.m. CST
No. 4 Glenbard East vs. No. 13 Batavia - 11/07 at 7 p.m. CST
No. 5 Moline vs. No. 21 Glenbard North - 11/08 at 2 p.m. CST
No. 2 Glenbard West vs. No. 15 Downers Grove North - 11/08 at 1 p.m. CST
No. 7 Lincoln-Way West vs. No. 23 Prosser - TBD
No. 3 St. Charles North vs. No. 14 Carmel - TBD
No. 6 Brother Rice vs. No. 22 Jacobs - 11/08 at 6 p.m. CST
Second Round
No. 1 Chicago Mt. Carmel vs. No. 17 Belleville East - 11/08 at 4 p.m. CST
No. 25 Palatine vs. No. 9 Lincoln-Way East - 11/07 at 7 p.m. CST
No. 4 Fremd vs. No. 13 Lyons - 11/07 at 7:30 p.m. CST
No. 5 Warren Township vs. No. 12 Bolingbrook - 11/08 at 7 p.m. CST
No. 2 Barrington vs. No. 15 Glenbrook South - 11/07 at 7 p.m. CST
No. 26 Homewood-Flossmoor vs. No. 23 Lockport - 11/08 at 6 p.m. CST
No. 3 Maine South vs. No. 19 Hinsdale Central - 11/08 at 1 p.m. CST
No. 6 Lane Tech vs. No. 11 Oswego - TBD