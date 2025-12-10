Indiana High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025
The 2025 Indiana high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
Angola 74, Woodlan 48
Benton HomeSchool 55, Fort Wayne HomeSchool 48
Boonville 56, Evansville Harrison 42
Christian Academy 56, Clarksville 48
Cornerstone Christian Academy 67, River City Jaguars 41
Crosspointe Christian Academy 81, GEO Next Generation 38
Crossroads Christian 57, HomeSchool Resource Center 49
Crown Point 91, East Chicago Central 51
Decatur Central 71, Greenfield-Central 55
DeMotte Christian 72, HAST 29
Eastbrook 58, Southern Wells 37
Elkhart Christian Academy 51, Elkhart Christian Academy 39
Elwood 60, Union 56
Evansville HomeSchool Racers 61, Bethel Christian Academy 48
Fort Wayne Canterbury 63, Eastside 50
Fort Wayne South Side 64, Leo 37
Fountain Central 39, Traders Point Christian 26
Frankton 56, Monroe Central 35
Garrett 76, Fremont 39
Goshen 53, Elkhart 51
Hagerstown 71, Cowan 48
Hanover Central 66, North Newton 31
Hebron 65, Lowell 32
Heritage 61, Lakewood Park Christian 43
Hobart 70, Calumet New Tech 36
Indianapolis Scecina Memorial 92, Purdue Broad Ripple 38
La Lumiere 93, Michigan City 58
Lake Central 50, Gary West Side 34
Lawrenceville 57, South Knox 37
LaVille 56, Argos 18
LCPA 66, Bowman Academy 53
Legacy Christian 56, Trinity Christian 42
Manchester 62, Tippecanoe Valley 57
Meade County 74, Lanesville 44
Mishawaka Marian 72, Mishawaka 59
Mississinawa Valley 59, Union City 51
Morgan Township 57, Highland 56
Noble-Whitley Warriors 86, Smith Academy 45
Northside Lions 50, Columbus HomeSchool 49
Prairie Heights 51, Elkhart Christian Academy 39
Red Hill 76, Dugger Union 56
Rooted School 49, Central Christian Academy 45
Saint Thomas More Academy 84, Clinton Christian 30
Shawe Memorial 69, Christian Academy of Madison 52
Sheridan 73, Faith Christian 67
South Bend Adams 78, Berrien Springs 37
South Bend Career Academy 74, Trinity Academy 50
South Newton 61, Clinton Central 50
South Putnam 61, South Vermillion 32
Tri-County 66, Carroll 53
Triton 56, Lakeland Christian Academy 33
21st Century Charter 73, Andrean 64
University 77, Indianapolis Cardinal Ritter 62
Victory Christian Academy 75, Calumet Christian 64
Western Boone 79, Covington 35
Winamac 61, Knox 46