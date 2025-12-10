High School

Indiana High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025

See every Indiana boys high school basketball final score from December 9, 2025

Gray Reid

Tipton vs Frankton from Dec. 6, 2025
The 2025 Indiana high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

Angola 74, Woodlan 48

Benton HomeSchool 55, Fort Wayne HomeSchool 48

Boonville 56, Evansville Harrison 42

Christian Academy 56, Clarksville 48

Cornerstone Christian Academy 67, River City Jaguars 41

Crosspointe Christian Academy 81, GEO Next Generation 38

Crossroads Christian 57, HomeSchool Resource Center 49

Crown Point 91, East Chicago Central 51

Decatur Central 71, Greenfield-Central 55

DeMotte Christian 72, HAST 29

Eastbrook 58, Southern Wells 37

Elkhart Christian Academy 51, Elkhart Christian Academy 39

Elwood 60, Union 56

Evansville HomeSchool Racers 61, Bethel Christian Academy 48

Fort Wayne Canterbury 63, Eastside 50

Fort Wayne South Side 64, Leo 37

Fountain Central 39, Traders Point Christian 26

Frankton 56, Monroe Central 35

Garrett 76, Fremont 39

Goshen 53, Elkhart 51

Hagerstown 71, Cowan 48

Hanover Central 66, North Newton 31

Hebron 65, Lowell 32

Heritage 61, Lakewood Park Christian 43

Hobart 70, Calumet New Tech 36

Indianapolis Scecina Memorial 92, Purdue Broad Ripple 38

La Lumiere 93, Michigan City 58

Lake Central 50, Gary West Side 34

Lawrenceville 57, South Knox 37

LaVille 56, Argos 18

LCPA 66, Bowman Academy 53

Legacy Christian 56, Trinity Christian 42

Manchester 62, Tippecanoe Valley 57

Meade County 74, Lanesville 44

Mishawaka Marian 72, Mishawaka 59

Mississinawa Valley 59, Union City 51

Morgan Township 57, Highland 56

Noble-Whitley Warriors 86, Smith Academy 45

Northside Lions 50, Columbus HomeSchool 49

Prairie Heights 51, Elkhart Christian Academy 39

Red Hill 76, Dugger Union 56

Rooted School 49, Central Christian Academy 45

Saint Thomas More Academy 84, Clinton Christian 30

Shawe Memorial 69, Christian Academy of Madison 52

Sheridan 73, Faith Christian 67

South Bend Adams 78, Berrien Springs 37

South Bend Career Academy 74, Trinity Academy 50

South Newton 61, Clinton Central 50

South Putnam 61, South Vermillion 32

Tri-County 66, Carroll 53

Triton 56, Lakeland Christian Academy 33

21st Century Charter 73, Andrean 64

University 77, Indianapolis Cardinal Ritter 62

Victory Christian Academy 75, Calumet Christian 64

Western Boone 79, Covington 35

Winamac 61, Knox 46

