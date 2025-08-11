Countdown to Kickoff: Returning Touchdown Producers in 2025
Here is a look at the players returning who accounted for the most touchdowns in 2024 in Iowa high school football
Yards are fun to pile up, but touchdowns are where players make themselves into legends.
As we continue our Countdown to Kickoff for the 2025 Iowa high school football season, we look at the leading returning touchdown producers for the coming season.
Top Returning Iowa High School Football Touchdown Producers
Most Returning Passing Touchdowns
- Beau Burns, BGM, 34
- Reece Rettig, Iowa City Liberty, 32
- Brody Pryor, Woodbine, 29
- AJ Harder, Tri-Center, 29
- Keagan Lee, Easton Valley, 29
- Mack Heitland, Waukee Northwest, 28
- Kellen Haverback, Mount Vernon, 27
- Judd Jirovsky, Grundy Center, 25
- Sawyer Forney, Fremont-Mills, 25
- Jaxson McIntire, Clear Lake, 25
Most Returning Rushing Touchdowns
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 40
- Jaxon Gordon, Riverside, 31
- Kasen Thomas, Bishop Heelan, 26
- Hudson Ehrenfelt, Mid-Prairie, 26
- Nathan Moon, Clarksville, 26
- Rogan Heidt, Maquoketa Valley, 25
- Beau Burns, BGM, 25
- Broox Stockman, Montezuma, 23
- Mason Hoy, Springville, 18
- Hudson Shull, ADM, 18
- Judd Jirovsky, Grundy Center, 18
- Wyatt Ragaller, Ar-We-Va, 18
Most Returning Receiving Touchdowns
- Callan Messerich, Easton Valley, 19
- Jaxson Schnell, GTRA, 18
- Landon Blum, Woodbine, 18
- Hudson Clark, Gladbrook-Reinbeck, 14
- Zach Nelson, Tri-Center, 13
- David Fason, Cedar Rapids Prairie, 13
- Julian Manson, Iowa City West, 13
- Jeffrey Roberts, Ames, 12
- Collin Bower, CAM, 12
- Domonic Garcia, Lone Tree, 11
- Cael Witt, Tri-Center, 11
- Leonardo Tatum, Lewis Central, 11
- Kane Mahler-Moreno, Woodward-Granger, 11
Most Returning Interception Touchdowns
- Jackson Ruggles, Mount Ayr, 3
- Bryce Beachem, Johnston, 3
- Mason Hoy, Springville, 2
- Ashton Nally, Bedford, 2
- Evan Allie, Algona, 2
- Kasen Thomas, Bishop Heelan, 2
- Carter Battin, Edgewood-Colesburg, 2
- Landen Dietrich, GTRA, 2
- Judd Jirovsky, Grundy Center, 2
- Mayson Kramer, Council Bluffs Jefferson, 2
- Jack Bowlin, Lynnville-Sully, 2
- Matthew Mintle, Lynnville-Sully, 2
- Joshua Ingram, Boone, 2
- Trevor Kuennen, Decorah, 2
- Kinnick Geers, West Marshall, 2
- Sam Benson, South Hardin, 2
- La’Marious Clark, Ankeny, 2
Most Returning Kickoff Return Touchdowns
- Hayden Shelman, WACO, 4
- Grant Galles, St. Edmond, 4
- CJ Smith, Melcher-Dallas, 4
- Teague Smith, West Hancock, 3
- Drew Hobart, Mason City, 3
- Noah Daniel, Fort Dodge, 3
- Brody Van Beek, South O’Brien, 3
- Trevon Keely, Greene County, 2
- Mason Hoy, Springville, 2
- Lamar Ceant, Columbus, 2
- Landon Lindgren, Lamoni, 2
- Layne Peska, Iowa Valley, 2
- Brayden Davie, Grundy Center, 2
- Jaizik Miller, Spirit Lake, 2
- Kinnick Geers, West Marshall, 2
- Tyce Jenness, Emmetsburg, 2
- Aiden Stenzel, Sidney, 2
- Christopher Meyer, Independence, 2
- Treyvon Herron, Gladbrook-Reinbeck, 2
