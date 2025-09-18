Iowa Girls State Tennis Tournament Fields Are Set
The Iowa high school girls state tennis tournament singles and doubles fields are set following individual action on Wednesday across the state.
Rain caused several of the regional tournaments to be moved indoors, as the regional champion and runner-up in both singles and doubles at each district qualified in Class 1A and 2A.
Leading the way in 1A is returning singles champion Gabi Fleming, as she handled teammate Lulu Rozeboom in the finals. Joining her in the field will be Kate Holton of Waterloo Columbus, a runner-up to Fleming this past spring.
The Iowa Girls High School Athletic Union moved tennis from the spring to the fall starting this year.
Qualifiers in 1A will head to Iowa City to compete while the 2A meet takes place in Waterloo. Both are set for October 1-2.
Here are all the singles and doubles qualifiers for the upcoming Iowa girls high school state tennis tournaments.
Iowa High School Girls State Tennis Qualifiers
Class 1A
Singles
Regional Champions
Gabi Jacobs, Shenandoah; Harika Cakinberk, North Polk; Kate Holton, Waterloo Columbus; Lea Patrick, Assumption; Gabi Fleming, Xavier; Poojita Mukadam, Fairfield; Kaitlyn Bjork, Decorah; Camryn Glass, Sergeant Bluff-Luton.
Regional Runners-Up
Layla Hargis, Clarinda; Charlotte Schwabe, Carroll Kuemper; Ava Breems, Pella Christian; Loghan Edgar, Oskaloosa; Lulu Rozeboom, Xavier; Natalie Steele, Fairfield; Sofia Alinea, Charles City; Megan Lausen, Estherville-Lincoln Central.
Doubles
Regional Champions
Jaylan Gray/Lyla Mather, Shenandoah; Kaylee Kuehl/Livi Schneider, Boone; Greenley Grell/Clara LaConte, Central DeWitt; Abby Hietbrink/Addison Namminga, Pella; Tia Halabi/Gemma Younadam, Xavier; Ria Ross/Sriya Yammanur, Fairfield; Olivia Huinker/Grace Huinker, Decorah; Carley Rooney/Stella Britton, Sergeant Bluff-Luton.
Regional Runners-Up
Taylin Walter/Ellie Cole, Clarinda; Kate Kelly/Maria Ernesti, Bishop Heelan; Addy Joslin/Lauren Mueller, Dike-New Hartford; Reagan De Jong/Addison Van Wyk, Pella; Gemma Zeckser/Kelsey Weiss, Xavier; Bridgette Liston/Jordyn Counts, Knoxville; Annie Elbert/Claire King, Dubuque Wahlert; Kennedy Graettinger/Brynn Merchant, Spencer.
Class 2A
Singles
Regional Champions
Mackenzie Sagers, Cedar Falls; Elizabeth Grinnall, Clinton; Victoria Bakros, Dowling Catholic; Vivian Kahler, Iowa City Liberty; Madeline Bellomy, Dubuque Senior; Madelyn Jepsen, North Scott; Lily Holland, Cedar Rapids Jefferson; Addison Latta, Waukee Northwest.
Regional Runners-Up
Manuela Rodriguez, Fort Dodge; Iris Vasi, Iowa City West; Jaden Brower, Sioux City North; Addie Bollier, Iowa City Liberty; Scarlett Brown, Des Moines Roosevelt; Piper Fredericksen, Bettendorf; Tori Hansen, Council Bluffs Lincoln; Nina Sorrel, Waukee Northwest.
Doubles
Regional Champions
Indre Jankunas/Ayla Suiter, Cedar Falls; Kaj Kabango/Grace Hall, Pleasant Valley; Brianna Launderville/Zoey Studer, Johnston; Lily Belle Barker/Samantha Becker, Cedar Rapids Washington; Miku Mizushima/Evelyn Stewart, Waukee; Mya Hoden/Noor Kassas, Dubuque Hempstead; Kaitlyn Nguyen/Sophie Tannenbaum, Valley; Mia Deines/Riley Hilton, Waukee Northwest.
Regional Runners-Up
Laura Chen/Adeline Oetker, Ames; Grace Wang/Sophia Singh, Iowa City West; Harper Cope/Linda Lu, Johnston; Regan Boies/Anna Schlesinger, Linn-Mar; Danni Pederson/Sydney Thielman, Urbandale; Harper Doerder/Janet Toe, Waterloo West; Rory Bird/Madelyn Dalton, Valley; Ella Steffensmeier/Ruby Weber, Waukee Northwest.