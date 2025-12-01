Tennessee High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (TSSAA) - December 1, 2025

Tennessee High School Football 2025 Championship Matchups, Schedule (TSSAA) - December 1, 2025
The 2025 Tennessee high school football playoffs continue into the final round from Thursday, December 4 to Saturday, December 6, with 9 games across the state.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Tennessee high school playoffs. The championship games will be played at Finley stadium throughout the week.
Class A Division II Bracket
Final
Nashville Christian vs. University School of Jackson - 12/04 at 3:00 p.m.
Class AA Division II Bracket
Final
Battle Ground Academy vs. Franklin Road Academy - 12/04 at 11:00 a.m.
Class AAA Division II Bracket
Final
Brentwood Academy vs. Baylor - 12/04 at 7:00 p.m.
Class 1A Bracket
Final
McKenzie vs. South Pittsburg - 12/05 at 3:00 p.m.
Class 2A Bracket
Final
Huntingdon vs. Marion County - 12/06 at 3:00 p.m.
Class 3A Bracket
Final
Westview vs. Gatlinburg-Pittman - 12/05 at 11:00 a.m.
Class 4A Bracket
Final
Pearl-Cohn vs. Alcoa - 12/06 at 12 p.m.
Class 5A Bracket
Final
Page vs. Sevier County - 12/05 at 7 p.m.
Class 6A Bracket
Final
Ravenwood vs. Oakland - 12/06 at 7 p.m.