High School

Tennessee High School Football 2025 Championship Matchups, Schedule (TSSAA) - December 1, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Tennessee high school football playoffs as we head into the final round of action

Robin Erickson

Ravenwood faces off against Oakland on December 6 at 7:00 p.m. in the Class 6A finals.
Ravenwood faces off against Oakland on December 6 at 7:00 p.m. in the Class 6A finals. / Denny Simmons / The Tennessean / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Tennessee high school football playoffs continue into the final round from Thursday, December 4 to Saturday, December 6, with 9 games across the state.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Tennessee high school playoffs. The championship games will be played at Finley stadium throughout the week.

Tennessee High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (TSSAA) - December 1, 2025

Class A Division II Bracket

Final

Nashville Christian vs. University School of Jackson - 12/04 at 3:00 p.m.

Class AA Division II Bracket

Final

Battle Ground Academy vs. Franklin Road Academy - 12/04 at 11:00 a.m.

Class AAA Division II Bracket

Final

Brentwood Academy vs. Baylor - 12/04 at 7:00 p.m.

Class 1A Bracket

Final

McKenzie vs. South Pittsburg - 12/05 at 3:00 p.m.

Class 2A Bracket

Final

Huntingdon vs. Marion County - 12/06 at 3:00 p.m.

Class 3A Bracket

Final

Westview vs. Gatlinburg-Pittman - 12/05 at 11:00 a.m.

Class 4A Bracket

Final

Pearl-Cohn vs. Alcoa - 12/06 at 12 p.m.

Class 5A Bracket

Final

Page vs. Sevier County - 12/05 at 7 p.m.

Class 6A Bracket

Final

Ravenwood vs. Oakland - 12/06 at 7 p.m.

More from High School On SI

feed

Published
Robin Erickson
ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

Home/Tennessee