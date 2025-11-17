Iowa High School Football Final Matchups, Schedule (IHSAA) - November 17, 2025
Get every Iowa high school football final matchup from Class 8-player through Class 5A
The 2025 Iowa high school football playoffs continue into the final weekend of action on Thursday, November 20, to Friday, November 21, with seven games to conclude the season.
High School On SI has the final matchups and brackets for Class 8-Player through Class 5A in the Iowa high school playoffs.
Class 8-Man Bracket
Final
Woodbine vs. Bishop Garrigan - 11/20 at 9:30 a.m. CST
Class A Bracket
Final
St. Ansgar vs. MMCRU - 11/20 at 1 p.m. CST
Class 1A Bracket
Final
West Lyon vs. Regina - 11/20 at 4 p.m. CST
Class 2A Bracket
Final
Van Meter vs. Kuemper - 11/21 at 10 a.m. CST
Class 3A Bracket
Final
Bishop Heelan Catholic vs. Nevada - 11/21 at 1 p.m. CST
Class 4A Bracket
Final
Pella vs. Xavier - 11/20 at 7 p.m. CST
Class 5A Bracket
Final
Liberty vs. Dowling - 11/21 at 7 p.m. CST
