Iowa High School Football Final Matchups, Schedule (IHSAA) - November 17, 2025

Get every Iowa high school football final matchup from Class 8-player through Class 5A

Robin Erickson

Iowa City Liberty takes on Dowling Catholic on Friday night at 7:00 p.m in a Class 5A final matchup.
Iowa City Liberty takes on Dowling Catholic on Friday night at 7:00 p.m in a Class 5A final matchup. / Lily Smith/The Register / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Iowa high school football playoffs continue into the final weekend of action on Thursday, November 20, to Friday, November 21, with seven games to conclude the season.

High School On SI has the final matchups and brackets for Class 8-Player through Class 5A in the Iowa high school playoffs.

Class 8-Man Bracket

Final

Woodbine vs. Bishop Garrigan - 11/20 at 9:30 a.m. CST

Class A Bracket

Final

St. Ansgar vs. MMCRU - 11/20 at 1 p.m. CST

Class 1A Bracket

Final

West Lyon vs. Regina - 11/20 at 4 p.m. CST

Class 2A Bracket

Final

Van Meter vs. Kuemper - 11/21 at 10 a.m. CST

Class 3A Bracket

Final

Bishop Heelan Catholic vs. Nevada - 11/21 at 1 p.m. CST

Class 4A Bracket

Final

Pella vs. Xavier - 11/20 at 7 p.m. CST

Class 5A Bracket

Final

Liberty vs. Dowling - 11/21 at 7 p.m. CST

