Iowa High School Football Stat Leaders
Week 2 of the season kicks off Thursday night
For the most part, teams around Iowa have one game under their belts for the high school football season.
A select few also played in Week 0, taking advantage of an early opportunity to hit the field.
Regardless, here are the statistical leaders in Iowa high school football according to stats recorded by the Bound website.
(As of Sept. 3, 2025)
Touchdowns
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 10
- Drayden Miller, Seymour, 9
- Bryce Brabham, Exira-EHK, 8
- Beau Burns, BGM, 7
- Trey Cota, Kee, 7
Passing Touchdowns
- Teagan Hanson, GTRA, 5
- Caden Klein, Newton, 5
- Eli Kampman, Solon, 5
- Drayden Miller, Seymour, 5
- Cameron Boyd, Storm Lake 5
Rushing Touchdowns
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 7
- Levi Reineke, Boyer Valley, 6
- Beau Burns, BGM, 6
- Bryce Brabham, Exira-EHK, 6
- Brody Koski, Boyer Valley, 5
Receiving Touchdowns
- Hayden Schulte, Carlisle, 4
- Braxton Parks, Council Bluffs Jefferson, 4
- Dawson Grady, Cedar Ridge Christian, 4
- Several tied at 3
All-Purpose Yards
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 458
- Beau Burns, BGM, 427
- Jericho Ingram, Boyer Valley, 388
- Ty Christensen, Don Bosco, 337
- Brody Koski, Boyer Valley, 328
Passing Yards
- Brody Heifner, Belmond-Klemme, 403
- Caden Klein, Newton, 399
- Kellen Haverback, Mount Vernon, 366
- Asher Norman, Central Decatur, 364
- Colin Willis, Roland-Story, 338
Rushing Yards
- Beau Burns, BGM, 427
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 369
- Brody Koski, Boyer Valley, 303
- Levi Reineke, Boyer Valley, 293
- Drayden Miller, Seymour, 290
Receiving Yards
- Finn Martin, Newton, 213
- Gavin Egeland, Nevada, 204
- Josten Kilworth, Exira-EHK, 184
- Kaden Hoeper, Solon, 174
- Braden Dougherty, Belmond-Klemme, 173
Total Tackles
- Levi Reineke, Boyer Valley, 32
- Jericho Ingram, Boyer Valley, 19.5
- Cooper Hagen, East Mills, 18.5
- Nick Milburn, Newton, 18.5
- Aidan Timm, Belle Plaine, 18
Total Sacks
- Cayden Dudley, Ogden, 4
- Tristen Burkhart, Boyer Valley, 4
- Kason Bender, West Central Valley, 3
- Ayden Antonelli, Anamosa, 3
- Melakhi Hickey, Waterloo West, 3
- Lincoln Hill, Clarke, 3
- Henry Adam, Pekin, 3
- Joel Meier, Clarion-Goldfield/Dows, 3
- Dreshaun Ross, Fort Dodge, 3
- Cayn Frerichs, North Iowa, 3
- Kade Spotts, OABCIG, 3
- Mohamed Darboh, Des Moines Lincoln, 3
Interceptions
- Landon Lindgren, Lamoni, 3
- Tyson Spargur, Saydel, 3
- Chase Wagaman, PCM, 3
- Several tied at 2
Pancake Blocks
- Owen Blackhurst, Cedar Rapids Washington, 10
- Brody Griffin, Cedar Rapids Washington, 10
- Willie Davis, Cedar Rapids Washington, 8
- Brady Olson, Calamus-Wheatland, 7
- Malik Nichols, Council Bluffs Jefferson, 6
- Jaydon McCauley, Cedar Rapids Jefferson, 6
- Nate Brenneman, Boyden-Hull-Rock Valley, 6
- Colin Whitters, Iowa City West, 6
- Isaiah Lange, Mount Pleasant, 6
