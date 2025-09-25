Iowa High School Football Statistical Leaders
Heading into Week 5 of the Iowa high school football season, here are the top statistical producers in several categories broken down by classification.
These numbers are based off those uploaded to the Bound website by September 23, 2025.
Iowa High School Football Statistical Leaders
CLASS 5A
Passing Touchdowns
- Mack Heitland, Waukee Northwest, 12
- Cal Jepsen, Sioux City East, 9
- James Hatlevig, Norwalk, 9
- Reece Rettig, Iowa City Liberty, 8
- Joey Nahas, Dowling Catholic, 8
Rushing Touchdowns
- Javaris Morgan, Ankeny Centennial, 10
- Jaden Montgomery, Dubuque Hempstead, 8
- Daniel Larmie, Ankeny Centennial, 6
- Ian Middleton, Dowling Catholic, 6
- Lincoln Dalton, Pleasant Valley, 6
Receiving Touchdowns
- Jordon Green, Waukee Northwest, 6
- Jeffrey Roberts, Dowling Catholic, 5
- Ethan Headings, Iowa City West, 5
- Tino Daye, Jr., Johnston, 4
- Deztin McMurrin, Waterloo West, 4
Passing Yards
- Mack Heitland, Waukee Northwest, 1,004
- Cal Jepsen, Sioux City East, 886
- Reece Wheeler, Iowa City West, 859
- Reece Rettig, Iowa City Liberty, 851
- Joey Nahas, Dowling Catholic, 849
Rushing Yards
- Daniel Larmie, Ankeny, 737
- Jaden Montgomery, Dubuque Hempstead, 578
- Stanley Cooper, Southeast Polk, 567
- Tyler Englund, Marshalltown, 558
- Felix Annan, Waterloo West, 522
Receiving Yards
- Ethan Headings, Iowa City West, 552
- Isaiah Oliver, Waukee Northwest, 430
- Hayden Morrison, Bettendorf, 404
- Jeffrey Roberts, Dowling Catholic, 394
- Jordon Green, Waukee Northwest, 380
Total Tackles
- Connor Stolpe, Dallas Center-Grimes, 44
- Gabe Bianshan, Urbandale, 42.5
- Gavin Stecker, Bettendorf, 40
- Camden Wroe, Cedar Falls, 38
- Austin Van Horn, Waukee Northwest, 38
Total Sacks
- Melakhi Hickey, Waterloo West, 6.5
- David Fason, Cedar Rapids Prairie, 6
- Jackson Law, Iowa City West, 5.5
- Aiden Curtis, Indianola, 4.5
- Jaron Horn, Valley, 4
Interceptions
- Josh Grete, Cedar Falls, 4
- La’Marious Clark, Ankeny, 3
- Gavin Grant, Cedar Rapids Kennedy, 3
- Johnathon Giefer, Des Moines East, 3
- Max Jones, Des Moines Lincoln, 3
CLASS 4A
Passing Touchdowns
- Cash Parks, Xavier, 12
- Jami Sitzmann, Le Mars, 12
- Cameron Boyd, Storm Lake, 10
- Caden Klein, Newton, 9
- Neil Brown, Davenport North, 9
Rushing Touchdowns
- Keshawn Wyldon, Burlington, 9
- Kamden Young, Spencer, 9
- Isaiah Hansen, Newton, 8
- Conlan Poynton, Clear Creek-Amana, 8
- Hudson Shull, ADM, 7
Receiving Touchdowns
- Tycen Augustine, Le Mars, 7
- Braxton Parks, Council Bluffs Jefferson, 6
- Ryan Kelly, Xavier, 6
- Finn Martin, Newton, 6
- David William, Storm Lake, 5
Passing Yards
- Neil Brown, Davenport North, 868
- Cameron Boyd, Storm Lake, 852
- James Armstrong, North Polk, 845
- Caden Klein, Newton, 826
- Jami Sitzmann, Le Mars, 789
Rushing Yards
- Scott Reed Jr., Glenwood, 665
- Keshawn Wyldon, Burlington, 649
- Isaiah Hansen, Newton, 596
- Braydan Doss, Lewis Central, 587
- Drew Bergfeld, Western Dubuque, 549
Receiving Yards
- David William, Storm Lake, 480
- Tycen Augustine, Le Mars, 435
- Finn Martin, Newton, 428
- Bryce Burke, North Polk, 388
- David Joiner, Davenport North, 383
Total Tackles
- Nick Milburn, Newton, 62.5
- Dillon Shoen, Ballard, 37
- Ethan Totten, Denison-Schleswig, 35.5
- Jordan Banks, Waterloo East, 35.5
- Josh Ringler, Grinnell, 33.5
Total Sacks
- Drake Buthe, Glenwood, 4.5
- Dreshaun Ross, Fort Dodge, 4
- Max Hoyos, Sioux City West, 3
- Jayden Thomas, Marion, 2.5
- Mason Koehler, Glenwood, 2.5
Interceptions
- Rex Rhamy, Pella, 4
- Gaven Abbott, Glenwood, 3
- Michael Bean, Xavier, 3
- Dawson Maki, Newton, 3
- Ian Giddings, Decorah, 3
CLASS 3A
Passing Touchdowns
- Hudson Krukow, Central DeWitt, 15
- Jadyn Burton, Keokuk, 11
- Eli Kampman, Solon, 11
- Ezra Hibma, Sioux Center, 11
- Zack Stalder, Greene County, 9
Rushing Touchdowns
- Kasen Thomas, Bishop Heelan, 10
- Christopher Meyer, Independence, 10
- Jackson Pettegrew, Creston, 8
- Ramzy Davis, Mount Pleasant, 8
- Deacon Caspers, Charles City, 7
Receiving Touchdowns
- Jameson Gregoire, Central DeWitt, 7
- Brady Meadows, Central DeWitt, 5
- Kaden Hoeper, Solon, 5
- Maddox Kelley, Solon, 5
- Kurt Joy, Keokuk, 4
Passing Yards
- Jadyn Burton, Keokuk, 935
- Eli Kampman, Solon, 884
- Kellen Haverback, Mount Vernon, 859
- Hudson Krukow, Central DeWitt, 847
- Christopher Meyer, Independence, 843
Rushing Yards
- Dylan Maasdam, MOC-Floyd Valley, 703
- Christopher Meyer, Independence, 634
- Adam Malik, Carroll, 521
- Nadir Ouahbi, Perry, 519
- Deacon Caspers, Charles City, 496
Receiving Yards
- Brady Meadows, Central DeWitt, 349
- Brody Timmerman, Benton, 334
- Gavin Egeland, Nevada, 329
- Kurt Joy, Keokuk, 323
- Kaden Hoeper, Solon, 323
Total Tackles
- Jace Bellamy, Winterset, 54
- Will Griswold, Center Point-Urbana, 44
- Jackson Clarke, Knoxville, 42.5
- Grant Volesky, Benton, 40.5
- Kyler Jensen, Solon, 36
Total Sacks
- Isaiah Lange, Mount Pleasant, 7.5
- Damion Nowman, Saydel, 5.5
- Max Larson, Clear Lake, 5
- Mason Claus, Keokuk, 4
- James Thomsen, Solon, 4
Interceptions
- Brody Schumacher, Wahlert Catholic, 4
- Tyson Spargur, Saydel, 4
- Grant Whitcomb, Bishop Heelan, 3
- Clay Franzen, Nevada, 3
- Noah Krapft, Wahlert Catholic, 3
CLASS 2A
Passing Touchdowns
- Brock Badding, Kuemper Catholic, 15
- Cal Bonifas, Bellevue, 13
- Mack Murdock, Centerville, 13
- Judah Lock, Grand View Christian, 12
- Colin Willis, Roland-Story, 10
Rushing Touchdowns
- Talan Fuson, Woodward-Granger, 10
- Kyzer Arnold, Chariton, 9
- Quinn Street, Osage, 9
- Jayden Nanthan, West Burlington/Notre Dame, 8
- Noah Harris, Clarinda, 8
Receiving Touchdowns
- Luke Thoreson, Roland-Story, 6
- Keenan Kilburg, Bellevue, 6
- Logan Jaeschke, Southeast Valley, 6
- Gavin Steenhoek, PCM, 6
- Klayton Lawson, Centerville, 6
Passing Yards
- Cal Bonifas, Bellevue, 1,175
- Brock Badding, Kuemper Catholic, 1,076
- Mack Murdock, Centerville, 1,053
- Colin Willis, Roland-Story, 959
- Devin Mericle, West Liberty, 926
Rushing Yards
- Jayden Nanthan, West Burlington/Notre Dame, 839
- Talan Fuson, Woodward-Granger, 663
- Keaton Gates, West Branch, 586
- Eric Medina, South Tama County, 556
- Laken Caves, Alburnett, 556
Receiving Yards
- Keenan Kilburg, Bellevue, 518
- Abram Decena, Centerville, 440
- Luke Thoreson, Roland-Story, 434
- Klayton Lawson, Centerville, 427
- Gavin Steenhoek, PCM, 387
Total Tackles
- Fletcher Mick, Albia, 63.5
- Jacob Langley, Tipton, 54.5
- Garrett Bence, West Burlington/Notre Dame, 42
- Kolby Heemskerk, Western Christian, 38.5
- Mallon Malausky, Cherokee, 38
Total Sacks
- Eaghan Fleshman, Alburnett, 6.5
- Chase Williams, Chariton, 6
- Kade Spotts, OABCIG, 6
- Kahle Weber, Boyden-Hull/Rock Valley, 5.5
- Chance Georgius, Roland-Story, 5
Interceptions
- Gabe Brisker, Wilton, 4
- Chase Wagaman, PCM, 4
- Brett Cook, Central Lee, 3
- Brayton Alford, Kuemper Catholic, 3
- Oliver Grings, Wilton, 3
CLASS 1A
Passing Touchdowns
- Mick Hoffman, Cascade, 12
- Garrett Luett, Underwood, 11
- Peyton Welch, South Hardin, 11
- Caden Schmidt, MVAOCOU, 10
- AJ Harder, Tri-Center, 10
Rushing Touchdowns
- Evan Hildring, West Lyon, 10
- Manny Cameron, MVAOCOU, 7
- Jett Sornson, Treynor, 7
- Tyce Jenness, Emmetsburg, 7
- Joel Meier, Clarion-Goldfield/Dows, 7
Receiving Touchdowns
- Sam Benson, South Hardin, 6
- Logan Kempema, Hinton, 5
- Jade Mielk, Northeast, 5
- Kinnick Geers, West Marshall, 5
- Colby Gast, Durant, 5
Passing Yards
- AJ Harder, Tri-Center, 1,219
- Noah Drew, Lawton-Bronson, 1,065
- Charlie Sager, Camanche, 1,015
- Mick Hoffman, Cascade, 995
- Garrett Luett, Underwood, 932
Rushing Yards
- Bradyen Yates, Emmetsburg, 626
- Manny Cameron, MVAOCOU, 596
- Evan Hildring, West Lyon, 513
- Cole Friessen, Hinton, 509
- Jett Sornson, Treynor, 499
Receiving Yards
- Cael Witt, Tri-Center, 484
- Zach Nelson, Tri-Center, 457
- Jade Mielk, Northeast, 450
- Sam Benson, South Hardin, 448
- Levi Hadachek, Union, 393
Total Tackles
- Zach Luedtke, Cardinal, 50.5
- Lane Mitchell, Lawton-Bronson, 47
- Zane Mullenix, Eddyville-Blakesburg-Fremont, 47
- Gabe King, East Sac County, 41.5
- Breighton Carlson, Lawton-Bronson, 40
Total Sacks
- Joel Meier, Clarion-Goldfield/Dows, 7.5
- Cayden Dudley, Ogden, 6
- Gavin Trask, Sumner-Fredericksburg, 5
- Carson Mueggenberg, Ogden, 4.5
- Beckham Desotel, West Marshall, 4
Interceptions
- Drew Greve, Regina Catholic, 5
- Wyatt McKibbin, West Central Valley, 3
- Owen DeLong, Durant, 3
- Jack Wilcoxon, Emmetsburg, 3
- Brandon Hartbarger, Aplington-Parkersburg, 3
CLASS A
Passing Touchdowns
- Blake Wiggins, West Sioux, 11
- Brody Heifner, Belmond-Klemme, 9
- Keenan Pals, East Buchanan, 9
- Asher Norman, Central Decatur, 9
- Brodie Davis, Logan-Magnolia, 8
Rushing Touchdowns
- Hunter Curley, Wapsie Valley, 14
- Beau Burns, BGM, 14
- Jaxon Gordon, Riverside, 10
- Korben Michels, Saint Ansgar, 9
- Loken Velky, Madrid, 9
Receiving Touchdowns
- Brody Hamilton, Central Decatur, 7
- Jace Johnson, Lynnville-Sully, 4
- Landen Moulds, Wapsie Valley, 4
- Drake Biesler, Danville, 4
- Crosby Yoder, Logan-Magnolia, 4
Passing Yards
- Asher Norman, Central Decatur, 1,264
- Keenan Pals, East Buchanan, 950
- Brody Heifner, Belmond-Klemme, 835
- Jackson Verschoor, Woodbury Central, 783
- Ben Ramsey, IKM-Manning, 771
Rushing Yards
- Jaxon Gordon, Riverside, 1,009
- Beau Burns, BGM, 933
- Hunter Curley, Wapsie Valley, 681
- Nathan Bixel, West Hancock, 663
- Loken Velky, Madrid, 640
Receiving Yards
- Brody Hamilton, Central Decatur, 684
- Paxon Applegate, Central Decatur, 451
- Landon Hassett, BGM, 437
- Braden Dougherty, Belmond-Klemme, 379
- Brady Hogan, East Buchanan, 354
Total Tackles
- Brady Abbas, AGWSR, 39
- Tate Sherwood, Danville, 38
- Kyle Kuboushek, South Winneshiek, 36.5
- Jack Thole, Starmont, 33.5
- Wyatt Stalzer, East Marshall, 33
Total Sacks
- Cooper Adair, Wapsie Valley, 6
- Wyatt Bell, Riverside, 5.5
- Jack Gericke, North Linn, 5
- Tate Sherwood, Danville, 4.5
- Logan Miller, North Linn, 4.5
Interceptions
- Jason Kastner, Logan-Magnolia, 4
- Tyler Gaunt, Midland, 4
- Cody Weaver, East Marshall, 3
- Trey Johanns, Saint Ansgar, 3
- Cole Jeppesen, Riverside, 3
EIGHT-PLAYER
Passing Touchdowns
- Teagan Hanson, GTRA, 18
- Keagan Lee, Easton Valley, 18
- Brady Boulton, Montezuma, 17
- Kayvin Morris, North Tama, 13
- Stadan Vansice, Baxter, 12
Rushing Touchdowns
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 25
- Nathan Moon, Clarksville, 15
- Jamison Ewing, Southeast Warren, 13
- Caden Oswald, Coon Rapids-Bayard, 13
- Hayden Shelman, WACO, 12
Receiving Touchdowns
- Eli Dee, Baxter, 10
- Jaxson Schnell, GTRA, 9
- Callan Messerich, Easton Valley, 9
- Landon Blum, Woodbine, 8
- Luke Brennan, Montezuma, 7
Passing Yards
- Teagan Hanson, GTRA, 1,222
- Keagan Lee, Easton Valley, 1,142
- Kayvin Morris, North Tama, 878
- Cody Milks, Winfield-Mt Union, 848
- Brady Boulton, Montezuma, 805
Rushing Yards
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 1,073
- Nathan Moon, Clarksville, 777
- Jamison Ewing, Southeast Warren, 694
- Bryce Brabham, Exira-EHK, 664
- Hayden Shelman, WACO, 639
Receiving Yards
- Callan Messerich, Easton Valley, 624
- Jaxson Schnell, GTRA, 525
- Caleb Swedin, GTRA, 413
- Eli Dee, Baxter, 393
- Sean McCulloch, HLV/TC, 383
Total Tackles
- Alex Daniel, Glidden-Ralston, 51.5
- Levi Reineke, Boyer Valley, 51
- Devon Ehlers, Ar-We-Va, 50.5
- Clayton Williams, North Tama, 48
- Caleb Swedin, GTRA, 45
Total Sacks
- Kael Blohm, Gladbrook-Reinbeck, 6
- Hayden Riedel, Bedford, 5.5
- Lucas Minor, Bedford, 5
- Griffin Mohr, Coon Rapids-Bayard, 5
- Alec Ducommun, Northwood-Kensett, 4.5
Interceptions
- Landon Lindgren, Lamoni, 6
- Sam Sanchez, Fremont-Mills, 5
- Jamison Ewing, Southeast Warren, 5
- Tate Foertsch, Bishop Garrigan, 4
- Brock Binkley, Lamoni, 4