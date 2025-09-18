High School

Iowa High School Football Statistical Leaders by Class

A look at the leaders in several categories heading into Week 4

Dana Becker

Dowling Catholic wide receiver Sam Drexler (1) watches a pass go by just out of reach during a high school football game between Valley and Dowling Catholic on Aug. 29, 2025, at Valley Stadium in West Des Moines, Iowa. Valley defeated Dowling Catholic 20-19. / Ayrton Breckenridge/The Register / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Here is a look at the statistical leaders in Iowa high school football heading into Week 4 action. These are based on stats entered into the Bound website by Thursday, September 18, 2025.

Iowa High School Football Statistical Leaders

(As of September 18, 2025)

Class 5A

Passing Touchdowns

  • Reece Rettig, Iowa City Liberty, 8
  • Mack Heitland, Waukee Northwest, 8
  • Brett McGovern, Waterloo West, 7
  • Cal Jepsen, Sioux City East, 7
  • Vernon Benda, Cedar Rapids Jefferson, 6

Rushing Touchdowns

  • Javaris Morgan, Ankeny Centennial, 8
  • Jaden Montgomery, Dubuque Hempstead, 7
  • Felix Annan, Waterloo West, 5
  • Ian Middleton, Dowling Catholic, 5
  • Jamison Niehouse, Marshalltown, 5

Receiving Touchdowns

  • Ethan Headings, Iowa City West, 5
  • Jordon Green, Waukee Northwest, 5
  • Tino Daye, Jr., Johnston, 4
  • Deztin McMurrin, Waterloo West, 4
  • Andrew Brandhorst, Ankeny, 5

Passing Yards

  • Mack Heitland, Waukee Northwest, 815
  • Cal Jepsen, Sioux City East, 682
  • Reece Rettig, Iowa City Liberty, 677
  • James Hatlevig, Norwalk, 630
  • Brett McGovern, Waterloo West, 613

Rushing Yards

  • Daniel Laramie, Ankeny
  • Jaden Montgomery, Dubuque Hempstead, 495
  • Felix Annan, Waterloo West, 469
  • Stanley Cooper, Southeast Polk, 449
  • Javaris Morgan, Ankeny Centennial, 440

Receiving Yards

  • Ethan Headings, Iowa City West, 423
  • Isaiah Oliver, Waukee Northwest, 344
  • Braylin De Jager, Council Bluffs Lincoln, 335
  • Jordon Green, Waukee Northwest, 326
  • Isaiah Grant, Sioux City East, 301

Total Sacks

  • Melakhi Hickey, Waterloo West, 6.5
  • David Fason, Prairie, 6
  • Aiden Curtis, Indianola, 4.5
  • Jaron Horn, Valley, 4
  • Benjamin Booth, Valley, 3.5

Interceptions

  • Gavin Grant, Cedar Rapids Kennedy, 3
  • Johnathon Giefer, Des Moines East, 3
  • Jerrett Baade, Johnston, 2
  • Wesley Koppes, Prairie, 2
  • Jaylen Allen, Waterloo West, 2

Class 4A

Passing Touchdowns

  • Jami Sitzmann, Le Mars, 9
  • Caden Klein, Newton, 8
  • Cameron Boyd, Storm Lake, 8
  • Cash Parks, Xavier, 7
  • Neil Brown, Davenport North, 7

Rushing Touchdowns

  • Keshawn Wyldon, Burlington, 8
  • Kamden Young, Spencer, 7
  • Isaiah Hansen, Newton, 6
  • Conlan Poynton, Clear Creek-Amana, 6
  • Hudson Shull, ADM 5

Receiving Touchdowns

  • Braxton Parks, Council Bluffs Jefferson, 6
  • Finn Martin, Newton, 5
  • Tycen Augustine, Le Mars, 5
  • Hayden Schulte, Carlisle, 4
  • Heavon Knox, Oskaloosa, 4

Passing Yards

  • James Armstrong, North Polk, 684
  • Jami Sitzmann, Le Mars, 653
  • Caden Klein, Newton, 646
  • Neil Brown, Davenport North, 644
  • Cameron Boyd, Storm Lake, 582

Rushing Yards

  • Keshawn Wyldon, Burlington, 579
  • Scott Reed, Jr., Glenwood, 564
  • Isaiah Hansen, Newton, 445
  • Kamden Young, Spencer, 421
  • Drew Bergfeld, Western Dubuque, 407

Receiving Yards

  • David William, Storm Lake, 348
  • Finn Martin, Newton, 343
  • Tycen Augustine, Le Mars, 333
  • David Joiner, Davenport North, 321
  • Bryce Burke, North Polk, 286

Total Sacks

  • Dreshaun Ross, Fort Dodge, 4
  • Drake Buthe, Glenwood, 3.5
  • Max Hoyos, Sioux City West, 3
  • Mason Koehler, Glenwood, 2.5
  • Josh Ringler, Grinnell, 2.5

Interceptions

  • Gaven Abbott, Glenwood, 3
  • Dawson Maki, Newton, 3
  • Ian Giddings, Decorah, 3
  • Nichaud Lewis-Walker, Des Moines North, 3
  • Foster Roos, Spencer, 3

Class 3A

Passing Touchdowns

  • Hudson Krukow, Central DeWitt, 11
  • Eli Kampman, Solon, 11
  • Jadyn Burton, Keokuk, 8
  • Zack Stalder, Greene County, 7
  • Ezra Hibma, Sioux Center, 7

Rushing Touchdowns

  • Kasen Thomas, Bishop Heelan, 7
  • Carson Carmichael, MOC-Floyd Valley, 6
  • Jackson Pettegrew, Creston, 6
  • Ramzy Davis, Mount Pleasant, 6
  • Sam Dodge, Clear Lake, 5

Receiving Touchdowns

  • Jameson Gregoire, Central DeWitt, 5
  • Kaden Hoeper, Solon, 5
  • Maddox Kelley, Solon, 5
  • Brady Meadows, Central DeWitt, 4
  • Kolby Hodnefield, Clear Lake, 4

Passing Yards

  • Eli Kampman, Solon, 741
  • Kellen Haverback, Mount Vernon, 713
  • Jadyn Burton, Keokuk, 699
  • Hudson Krukow, Central DeWitt, 664
  • Christopher Meyer, Independence, 652

Rushing Yards

  • Dylan Maasdam, MOC-Floyd Valley, 638
  • Christopher Meyer, Independence, 448
  • Ben Porter, Winterset, 371
  • William Weichert, Algona, 349
  • Jack Cantwell, Western Dubuque, 349

Receiving Yards

  • Kaden Hoeper, Solon, 304
  • Gavin Egeland, Nevada, 299
  • Kurt Joy, Keokuk, 287
  • Brady Meadows, Central DeWitt, 262
  • Brody Timmerman, Benton, 260

Total Sacks

  • Isaiah Lange, Mount Pleasant, 7.5
  • Damion Nowman, Saydel, 5.5
  • Max Larson, Clear Lake, 4.5
  • James Thomsen, Solon, 4
  • Mason Claus, Keokuk, 3

Interceptions

  • Brody Schumacher, Dubuque Wahlert, 4
  • Tyson Spargur, Saydel, 4
  • Grant Withcomb, Bishop Heelan, 3
  • Clay Franzen, Nevada, 3
  • Jack Newman, Mount Pleasant, 3

Class 2A

Passing Touchdowns

  • Brock Badding, Carroll Kuemper, 11
  • Cal Bonifas, Bellevue, 10
  • Mack Murdock, Centerville, 10
  • Brooks Weber, Mid-Prairie, 9
  • Colin Willis, Roland-Story, 8

Rushing Touchdowns

  • Talan Fuson, Woodward-Granger, 9
  • Kyzer Arnold, Chariton, 8
  • Laken Caves, Alburnett, 8
  • Quinn Street, Osage, 7
  • Jayden Nanthan, West Burlington/Notre Dame, 6

Receiving Touchdowns

  • Keenan Kilburg, Bellevue, 6
  • Klayton Lawson, Centerville, 5
  • Luke Thoreson, Roland-Story, 4
  • Bryce Harrison, Southeast Valley, 4
  • Logan Jaeschke, Southeast Valley, 4

Passing Yards

  • Cal Bonifas, Bellevue, 924
  • Mack Murdock, Centerville, 841
  • Brock Badding, Carroll Kuemper, 765
  • Brooks Weber, Mid-Prairie, 693
  • Colin Willis, Roland-Story, 692

Rushing Yards

  • Jayden Nanthan, West Burlington/Notre Dame, 707
  • Talan Fuson, Woodward-Granger, 631
  • Keaton Gates, West Branch, 586
  • Laken Caves, Alburnett, 490
  • Jarin Hoffman, Carroll Kuemper, 405

Receiving Yards

  • Keenan Kilburg, Bellevue, 456
  • Abram Decena, Centerville, 373
  • Klayton Lawson, Centerville, 331
  • Luke Thoreson, Roland-Story, 306
  • Gavin Steenhoeck, PCM, 280

Total Sacks

  • Chase Williams, Chariton, 6
  • Kade Spotts, OABCIG, 6
  • Kahle Weber, Boyden-Hull/Rock Valley, 5.5
  • Keegan Fenton, PCM, 5
  • Eaghan Fleshman, Alburnett, 4.5

Interceptions

  • Brett Cook, Central Lee, 3
  • Brayton Alford, Carroll Kuemper, 3
  • Chase Wagaman, PCM, 3
  • Sage Christensen, Osage, 3
  • Bryson Reed, Albia, 2

Class 1A

Passing Touchdowns

  • Mick Hoffman, Cascade, 9
  • Caden Schmidt, MVAOCOU, 8
  • Peyton Welch, South Hardin, 8
  • Garrett Luett, Underwood, 7
  • AJ Harder, Tri-Center, 7

Rushing Touchdowns

  • Evan Hildring, West Lyon, 9
  • Tyce Jenness, Emmetsburg, 7
  • Manny Cameron, MVAOCOU, 6
  • Pete Lebo, Grundy Center, 6
  • Savion Miller, Iowa City Regina, 5

Receiving Touchdowns

  • Sam Benson, South Hardin, 6
  • Treyton Hafele, Cardinal, 5
  • Jade Mielk, Northeast, 4
  • Kinnick Geers, West Marshall, 4
  • Brody Otting, Cascade, 4

Passing Yards

  • AJ Harder, Tri-Center, 934
  • Noah Drew, Lawton-Bronson, 768
  • Charlie Sager, Camanche, 755
  • Mick Hoffman, Cascade, 743
  • Maxzen Eskildsen, Northeast, 670

Rushing Yards

  • Evan Hildring, West Lyon, 480
  • Manny Cameron, MVAOCOU, 464
  • Bradyen Gates, Emmetsburg, 433
  • Zane Mullenix, Eddyville-B-F, 403
  • Joel Meier, Clarion-Goldfield/Dows, 388

Receiving Yards

  • Cael Witt, Tri-Center, 419
  • Sam Benson, South Hardin, 412
  • Jade Mielk, Northeast, 373
  • Zach Nelson, Tri-Center, 359
  • Tanner Dixon, MVAOCOU, 314

Total Sacks

  • Joel Meier, Clarion-Goldfield/Dows, 7.5
  • Cayden Dudley, Ogden, 5
  • Beckham Desotel, West Marshall, 4
  • Carson Mueggenberg, Ogden, 3.5
  • Jace Pedersen, South Central Calhoun, 3.5

Interceptions

  • Drew Greve, Iowa City Regina, 5
  • Brandon Hartbarger, Aplington-Parkersburg, 3
  • Dalton Brinegar, Eddyville-B-F, 2
  • Kenton Stout, Eddyville-B-F, 2
  • Roman Hammond, West Central Valley, 2

Class A

Passing Touchdowns

  • Blake Wiggins, West Sioux, 8
  • Riley Smith, Pekin, 7
  • Brody Heifner, Belmond-Klemme, 6
  • Ben Ramsey, IKM-Manning, 6
  • Eli Harpeneau, MMCRU, 6

Rushing Touchdowns

  • Beau Burns, BGM, 14
  • Hunter Curley, Wapsie Valley, 9
  • Korben Michels, Saint Ansgar, 8
  • Jaxon Gordon, Riverside, 7
  • Gabe Cook, Clayton Ridge, 7

Receiving Touchdowns

  • Brody Hamilton, Central Decatur, 5
  • Jace Johnson, Lynnville-Sully, 4
  • Braden Dougherty, Belmond-Klemme, 3
  • Braylon Lopez, West Sioux, 3
  • Blake Neuroth, East Marshall, 3

Passing Yards

  • Asher Norman, Central Decatur, 931
  • Brody Heifner, Belmond-Klemme, 752
  • Jackson Verschoor, Woodbury Central, 651
  • Keenan Pals, East Buchanan, 643
  • Rowen Atkinson, Wapello, 575

Rushing Yards

  • Beau Burns, BGM, 847
  • Jaxon Gordon, Riverside, 737
  • Nolan Glick, Pekin, 550
  • Josh Winey, Earlham, 537
  • Hunter Curley, Wapsie Valley, 505

Receiving Yards

  • Brody Hamilton, Central Decatur, 514
  • Braden Dougherty, Belmond-Klemme, 357
  • Paxon Applegate, Central Decatur, 298
  • Landon Hassett, BGM, 295
  • Zach Stene, Lake Mills, 247

Total Sacks

  • Cooper Adair, Wapsie Valley, 5
  • Logan Miller, 4.5
  • Wyatt Bell, Riverside, 4
  • Jack Thole, Starmont, 4
  • Henry Adam, Pekin, 4

Interceptions

  • Jason Kastner, Logan-Magnolia, 4
  • Tyler Gaunt, Midland, 4
  • Cody Weaver, East Marshall, 3
  • Titan Foster, Nodaway Valley, 3

Eight-Player

Passing Touchdowns

  • Teagan Hanson, GTRA, 14
  • Brady Boulton, Montezuma, 13
  • Keagan Lee, Easton Valley, 13
  • Jax Steger, Edgewood-Colesburg, 11
  • Kayvin Morris, North Tama, 9

Rushing Touchdowns

  • Nolan Kriegel, Iowa Valley, 21
  • Nathan Moon, Clarksville, 15
  • Caden Oswald, Coon Rapids-Bayard, 13
  • Bryce Barbham, Exira-EHK, 12
  • Hayden Shelman, WACO, 10

Receiving Touchdowns

  • Eli Dee, Baxter, 7
  • Callan Messerich, Easton Valley, 7
  • Jaxson Schnell, GTRA, 6
  • Landon Blum, Woodbine, 6
  • Tanner Troendle, Kee, 6

Passing Yards

  • Teagan Hanson, GTRA, 834
  • Keagan Lee, Easton Valley, 830
  • Cody Milks, Winfield-Mt. Union, 629
  • Kayvin Morris, North Tama, 626
  • Dain Sprague, Calamus-Wheatland, 621

Rushing Yards

  • Nolan Kriegel, Iowa Valley, 899
  • Nathan Moon, Clarksville, 777
  • Jamison Ewing, Southeast Warren, 593
  • Caden Oswald, Coon Rapids-Bayard, 593
  • Bryce Brabham, Exira-EHK, 531


Receiving Yards

  • Callan Messerich, Easton Valley, 453
  • Sean McCulloch, HLV/TC, 357
  • Caleb Swedin, GTRA, 312
  • Jaxon Schnell, GTRA, 308
  • Gavyn Thordarson, Melcher-Dallas, 295

Total Sacks

  • Kael Blohm, Gladbrook-Reinbeck, 6
  • Hayden Riedel, Bedford, 5.5
  • Alec Ducommun, Northwood-Kensett, 4.5
  • Tristen Burkhart, Boyer Valley, 4
  • Hunter DeGard, Melcher-Dallas, 4

Interceptions

  • Landon Lindgren, Lamoni, 6
  • Brock Binkley, Lamoni, 4
  • Michael Joyce, Bishop Garrigan, 3
  • Harley Barnett, Clarksville, 3
  • Sawyer Forney, Fremont-Mills, 3
Published
DANA BECKER

Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.

