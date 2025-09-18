Iowa High School Football Statistical Leaders by Class
Here is a look at the statistical leaders in Iowa high school football heading into Week 4 action. These are based on stats entered into the Bound website by Thursday, September 18, 2025.
Class 5A
Passing Touchdowns
- Reece Rettig, Iowa City Liberty, 8
- Mack Heitland, Waukee Northwest, 8
- Brett McGovern, Waterloo West, 7
- Cal Jepsen, Sioux City East, 7
- Vernon Benda, Cedar Rapids Jefferson, 6
Rushing Touchdowns
- Javaris Morgan, Ankeny Centennial, 8
- Jaden Montgomery, Dubuque Hempstead, 7
- Felix Annan, Waterloo West, 5
- Ian Middleton, Dowling Catholic, 5
- Jamison Niehouse, Marshalltown, 5
Receiving Touchdowns
- Ethan Headings, Iowa City West, 5
- Jordon Green, Waukee Northwest, 5
- Tino Daye, Jr., Johnston, 4
- Deztin McMurrin, Waterloo West, 4
- Andrew Brandhorst, Ankeny, 5
Passing Yards
- Mack Heitland, Waukee Northwest, 815
- Cal Jepsen, Sioux City East, 682
- Reece Rettig, Iowa City Liberty, 677
- James Hatlevig, Norwalk, 630
- Brett McGovern, Waterloo West, 613
Rushing Yards
- Daniel Laramie, Ankeny
- Jaden Montgomery, Dubuque Hempstead, 495
- Felix Annan, Waterloo West, 469
- Stanley Cooper, Southeast Polk, 449
- Javaris Morgan, Ankeny Centennial, 440
Receiving Yards
- Ethan Headings, Iowa City West, 423
- Isaiah Oliver, Waukee Northwest, 344
- Braylin De Jager, Council Bluffs Lincoln, 335
- Jordon Green, Waukee Northwest, 326
- Isaiah Grant, Sioux City East, 301
Total Sacks
- Melakhi Hickey, Waterloo West, 6.5
- David Fason, Prairie, 6
- Aiden Curtis, Indianola, 4.5
- Jaron Horn, Valley, 4
- Benjamin Booth, Valley, 3.5
Interceptions
- Gavin Grant, Cedar Rapids Kennedy, 3
- Johnathon Giefer, Des Moines East, 3
- Jerrett Baade, Johnston, 2
- Wesley Koppes, Prairie, 2
- Jaylen Allen, Waterloo West, 2
Class 4A
Passing Touchdowns
- Jami Sitzmann, Le Mars, 9
- Caden Klein, Newton, 8
- Cameron Boyd, Storm Lake, 8
- Cash Parks, Xavier, 7
- Neil Brown, Davenport North, 7
Rushing Touchdowns
- Keshawn Wyldon, Burlington, 8
- Kamden Young, Spencer, 7
- Isaiah Hansen, Newton, 6
- Conlan Poynton, Clear Creek-Amana, 6
- Hudson Shull, ADM 5
Receiving Touchdowns
- Braxton Parks, Council Bluffs Jefferson, 6
- Finn Martin, Newton, 5
- Tycen Augustine, Le Mars, 5
- Hayden Schulte, Carlisle, 4
- Heavon Knox, Oskaloosa, 4
Passing Yards
- James Armstrong, North Polk, 684
- Jami Sitzmann, Le Mars, 653
- Caden Klein, Newton, 646
- Neil Brown, Davenport North, 644
- Cameron Boyd, Storm Lake, 582
Rushing Yards
- Keshawn Wyldon, Burlington, 579
- Scott Reed, Jr., Glenwood, 564
- Isaiah Hansen, Newton, 445
- Kamden Young, Spencer, 421
- Drew Bergfeld, Western Dubuque, 407
Receiving Yards
- David William, Storm Lake, 348
- Finn Martin, Newton, 343
- Tycen Augustine, Le Mars, 333
- David Joiner, Davenport North, 321
- Bryce Burke, North Polk, 286
Total Sacks
- Dreshaun Ross, Fort Dodge, 4
- Drake Buthe, Glenwood, 3.5
- Max Hoyos, Sioux City West, 3
- Mason Koehler, Glenwood, 2.5
- Josh Ringler, Grinnell, 2.5
Interceptions
- Gaven Abbott, Glenwood, 3
- Dawson Maki, Newton, 3
- Ian Giddings, Decorah, 3
- Nichaud Lewis-Walker, Des Moines North, 3
- Foster Roos, Spencer, 3
Class 3A
Passing Touchdowns
- Hudson Krukow, Central DeWitt, 11
- Eli Kampman, Solon, 11
- Jadyn Burton, Keokuk, 8
- Zack Stalder, Greene County, 7
- Ezra Hibma, Sioux Center, 7
Rushing Touchdowns
- Kasen Thomas, Bishop Heelan, 7
- Carson Carmichael, MOC-Floyd Valley, 6
- Jackson Pettegrew, Creston, 6
- Ramzy Davis, Mount Pleasant, 6
- Sam Dodge, Clear Lake, 5
Receiving Touchdowns
- Jameson Gregoire, Central DeWitt, 5
- Kaden Hoeper, Solon, 5
- Maddox Kelley, Solon, 5
- Brady Meadows, Central DeWitt, 4
- Kolby Hodnefield, Clear Lake, 4
Passing Yards
- Eli Kampman, Solon, 741
- Kellen Haverback, Mount Vernon, 713
- Jadyn Burton, Keokuk, 699
- Hudson Krukow, Central DeWitt, 664
- Christopher Meyer, Independence, 652
Rushing Yards
- Dylan Maasdam, MOC-Floyd Valley, 638
- Christopher Meyer, Independence, 448
- Ben Porter, Winterset, 371
- William Weichert, Algona, 349
- Jack Cantwell, Western Dubuque, 349
Receiving Yards
- Kaden Hoeper, Solon, 304
- Gavin Egeland, Nevada, 299
- Kurt Joy, Keokuk, 287
- Brady Meadows, Central DeWitt, 262
- Brody Timmerman, Benton, 260
Total Sacks
- Isaiah Lange, Mount Pleasant, 7.5
- Damion Nowman, Saydel, 5.5
- Max Larson, Clear Lake, 4.5
- James Thomsen, Solon, 4
- Mason Claus, Keokuk, 3
Interceptions
- Brody Schumacher, Dubuque Wahlert, 4
- Tyson Spargur, Saydel, 4
- Grant Withcomb, Bishop Heelan, 3
- Clay Franzen, Nevada, 3
- Jack Newman, Mount Pleasant, 3
Class 2A
Passing Touchdowns
- Brock Badding, Carroll Kuemper, 11
- Cal Bonifas, Bellevue, 10
- Mack Murdock, Centerville, 10
- Brooks Weber, Mid-Prairie, 9
- Colin Willis, Roland-Story, 8
Rushing Touchdowns
- Talan Fuson, Woodward-Granger, 9
- Kyzer Arnold, Chariton, 8
- Laken Caves, Alburnett, 8
- Quinn Street, Osage, 7
- Jayden Nanthan, West Burlington/Notre Dame, 6
Receiving Touchdowns
- Keenan Kilburg, Bellevue, 6
- Klayton Lawson, Centerville, 5
- Luke Thoreson, Roland-Story, 4
- Bryce Harrison, Southeast Valley, 4
- Logan Jaeschke, Southeast Valley, 4
Passing Yards
- Cal Bonifas, Bellevue, 924
- Mack Murdock, Centerville, 841
- Brock Badding, Carroll Kuemper, 765
- Brooks Weber, Mid-Prairie, 693
- Colin Willis, Roland-Story, 692
Rushing Yards
- Jayden Nanthan, West Burlington/Notre Dame, 707
- Talan Fuson, Woodward-Granger, 631
- Keaton Gates, West Branch, 586
- Laken Caves, Alburnett, 490
- Jarin Hoffman, Carroll Kuemper, 405
Receiving Yards
- Keenan Kilburg, Bellevue, 456
- Abram Decena, Centerville, 373
- Klayton Lawson, Centerville, 331
- Luke Thoreson, Roland-Story, 306
- Gavin Steenhoeck, PCM, 280
Total Sacks
- Chase Williams, Chariton, 6
- Kade Spotts, OABCIG, 6
- Kahle Weber, Boyden-Hull/Rock Valley, 5.5
- Keegan Fenton, PCM, 5
- Eaghan Fleshman, Alburnett, 4.5
Interceptions
- Brett Cook, Central Lee, 3
- Brayton Alford, Carroll Kuemper, 3
- Chase Wagaman, PCM, 3
- Sage Christensen, Osage, 3
- Bryson Reed, Albia, 2
Class 1A
Passing Touchdowns
- Mick Hoffman, Cascade, 9
- Caden Schmidt, MVAOCOU, 8
- Peyton Welch, South Hardin, 8
- Garrett Luett, Underwood, 7
- AJ Harder, Tri-Center, 7
Rushing Touchdowns
- Evan Hildring, West Lyon, 9
- Tyce Jenness, Emmetsburg, 7
- Manny Cameron, MVAOCOU, 6
- Pete Lebo, Grundy Center, 6
- Savion Miller, Iowa City Regina, 5
Receiving Touchdowns
- Sam Benson, South Hardin, 6
- Treyton Hafele, Cardinal, 5
- Jade Mielk, Northeast, 4
- Kinnick Geers, West Marshall, 4
- Brody Otting, Cascade, 4
Passing Yards
- AJ Harder, Tri-Center, 934
- Noah Drew, Lawton-Bronson, 768
- Charlie Sager, Camanche, 755
- Mick Hoffman, Cascade, 743
- Maxzen Eskildsen, Northeast, 670
Rushing Yards
- Evan Hildring, West Lyon, 480
- Manny Cameron, MVAOCOU, 464
- Bradyen Gates, Emmetsburg, 433
- Zane Mullenix, Eddyville-B-F, 403
- Joel Meier, Clarion-Goldfield/Dows, 388
Receiving Yards
- Cael Witt, Tri-Center, 419
- Sam Benson, South Hardin, 412
- Jade Mielk, Northeast, 373
- Zach Nelson, Tri-Center, 359
- Tanner Dixon, MVAOCOU, 314
Total Sacks
- Joel Meier, Clarion-Goldfield/Dows, 7.5
- Cayden Dudley, Ogden, 5
- Beckham Desotel, West Marshall, 4
- Carson Mueggenberg, Ogden, 3.5
- Jace Pedersen, South Central Calhoun, 3.5
Interceptions
- Drew Greve, Iowa City Regina, 5
- Brandon Hartbarger, Aplington-Parkersburg, 3
- Dalton Brinegar, Eddyville-B-F, 2
- Kenton Stout, Eddyville-B-F, 2
- Roman Hammond, West Central Valley, 2
Class A
Passing Touchdowns
- Blake Wiggins, West Sioux, 8
- Riley Smith, Pekin, 7
- Brody Heifner, Belmond-Klemme, 6
- Ben Ramsey, IKM-Manning, 6
- Eli Harpeneau, MMCRU, 6
Rushing Touchdowns
- Beau Burns, BGM, 14
- Hunter Curley, Wapsie Valley, 9
- Korben Michels, Saint Ansgar, 8
- Jaxon Gordon, Riverside, 7
- Gabe Cook, Clayton Ridge, 7
Receiving Touchdowns
- Brody Hamilton, Central Decatur, 5
- Jace Johnson, Lynnville-Sully, 4
- Braden Dougherty, Belmond-Klemme, 3
- Braylon Lopez, West Sioux, 3
- Blake Neuroth, East Marshall, 3
Passing Yards
- Asher Norman, Central Decatur, 931
- Brody Heifner, Belmond-Klemme, 752
- Jackson Verschoor, Woodbury Central, 651
- Keenan Pals, East Buchanan, 643
- Rowen Atkinson, Wapello, 575
Rushing Yards
- Beau Burns, BGM, 847
- Jaxon Gordon, Riverside, 737
- Nolan Glick, Pekin, 550
- Josh Winey, Earlham, 537
- Hunter Curley, Wapsie Valley, 505
Receiving Yards
- Brody Hamilton, Central Decatur, 514
- Braden Dougherty, Belmond-Klemme, 357
- Paxon Applegate, Central Decatur, 298
- Landon Hassett, BGM, 295
- Zach Stene, Lake Mills, 247
Total Sacks
- Cooper Adair, Wapsie Valley, 5
- Logan Miller, 4.5
- Wyatt Bell, Riverside, 4
- Jack Thole, Starmont, 4
- Henry Adam, Pekin, 4
Interceptions
- Jason Kastner, Logan-Magnolia, 4
- Tyler Gaunt, Midland, 4
- Cody Weaver, East Marshall, 3
- Titan Foster, Nodaway Valley, 3
Eight-Player
Passing Touchdowns
- Teagan Hanson, GTRA, 14
- Brady Boulton, Montezuma, 13
- Keagan Lee, Easton Valley, 13
- Jax Steger, Edgewood-Colesburg, 11
- Kayvin Morris, North Tama, 9
Rushing Touchdowns
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 21
- Nathan Moon, Clarksville, 15
- Caden Oswald, Coon Rapids-Bayard, 13
- Bryce Barbham, Exira-EHK, 12
- Hayden Shelman, WACO, 10
Receiving Touchdowns
- Eli Dee, Baxter, 7
- Callan Messerich, Easton Valley, 7
- Jaxson Schnell, GTRA, 6
- Landon Blum, Woodbine, 6
- Tanner Troendle, Kee, 6
Passing Yards
- Teagan Hanson, GTRA, 834
- Keagan Lee, Easton Valley, 830
- Cody Milks, Winfield-Mt. Union, 629
- Kayvin Morris, North Tama, 626
- Dain Sprague, Calamus-Wheatland, 621
Rushing Yards
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 899
- Nathan Moon, Clarksville, 777
- Jamison Ewing, Southeast Warren, 593
- Caden Oswald, Coon Rapids-Bayard, 593
- Bryce Brabham, Exira-EHK, 531
Receiving Yards
- Callan Messerich, Easton Valley, 453
- Sean McCulloch, HLV/TC, 357
- Caleb Swedin, GTRA, 312
- Jaxon Schnell, GTRA, 308
- Gavyn Thordarson, Melcher-Dallas, 295
Total Sacks
- Kael Blohm, Gladbrook-Reinbeck, 6
- Hayden Riedel, Bedford, 5.5
- Alec Ducommun, Northwood-Kensett, 4.5
- Tristen Burkhart, Boyer Valley, 4
- Hunter DeGard, Melcher-Dallas, 4
Interceptions
- Landon Lindgren, Lamoni, 6
- Brock Binkley, Lamoni, 4
- Michael Joyce, Bishop Garrigan, 3
- Harley Barnett, Clarksville, 3
- Sawyer Forney, Fremont-Mills, 3