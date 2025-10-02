High School

Iowa High School Football Touchdowns Scored Leaders

Here is a look at the leaders in touchdowns scored in Iowa high school football

Dana Becker

Dowling's Joey Nahas (16) looks to throw deep to a receiver downfield on Friday, Nov. 8, 2024, at Mediacom Stadium. / Cody Scanlan/The Register / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The ultimate goal is to win games, and to win games, you need to outscore the opposition.

When it comes to doing that, these players have done it the best this season so far in Iowa high school football.

These numbers are based on those uploaded to Bound as of October 1, 2025.

(As of October 1, 2025)

Class 5A

Passing Touchdowns

  • Mack Heitland, Waukee Northwest, 18
  • James Hatlevig, Norwalk, 13
  • Joey Nahas, Dowling Catholic, 12
  • Cal Jepsen, Sioux City East, 11
  • Trevin Helming, Johnston, 10

Rushing Touchdowns

  • Javaris Morgan, Ankeny Centennial, 12
  • Jaden Montgomery, Dubuque Hempstead, 9
  • Reece Rettig, Iowa City Liberty, 8
  • Daniel Larmie, Ankeny, 7
  • Robert Howard, Dubuque Senior, 7

Receiving Touchdowns

  • Ethan Headings, Iowa City West, 8
  • Jordon Green, Waukee Northwest, 7
  • Jeffrey Roberts, Dowling Catholic, 6
  • Isaiah Oliver, Waukee Northwest, 6
  • Andrew Brandhorst, Ankeny, 5

Class 4A

Passing Touchdowns

  • Cash Parks, Cedar Rapids Xavier, 15
  • Jami Sitzmann, Le Mars, 14
  • Cameron Boyd, Storm Lake, 13
  • Caden Klein, Newton, 10
  • Neil Brown, Davenport North, 10

Rushing Touchdowns

  • Keshawn Wyldon, Burlington, 11
  • Isaiah Hansen, Newton, 11
  • Hudson Shull, ADM, 9
  • Conlan Poynton, Clear Creek-Amana, 9
  • Kamden Young, Spencer, 9

Receiving Touchdowns

  • Tycen Augustine, Le Mars, 8
  • David William, Storm Lake, 8
  • Ryan Kelly, Cedar Rapids Xavier, 7
  • Finn Martin, Newton, 7
  • Hayden Schulte, Carlisle, 6

Class 3A

Passing Touchdowns

  • Jadyn Burton, Keokuk, 17
  • Hudson Krukow, Central DeWitt, 17
  • Eli Kampman, Solon, 12
  • Zack Stadler, Greene County 12
  • Ezra Hibma, Sioux Center, 11

Rushing Touchdowns

  • Kasen Thomas, Sioux City Bishop Heelan, 13
  • Kael Williams, Washington, 10
  • Christopher Meyer, Independence, 10
  • Jackson Pettegrew, Creston, 9
  • Ramzy Davis, Mount Pleasant, 9

Receiving Touchdowns

  • Jameson Gregoire, Central DeWitt, 7
  • Brady Meadows, Central DeWitt, 6
  • Maddox Kelley, Solon, 6
  • Kurt Joy, Keokuk, 5
  • Chayce Smith, Keokuk, 5

Class 2A

Passing Touchdowns

  • Brock Badding, Kuemper Catholic, 19
  • Cal Bonifas, Bellevue, 17
  • Brooks Weber, Mid-Prairie, 16
  • Mack Murdock, Centerville, 15
  • Judah Lock, Grand View Christian, 13

Rushing Touchdowns

  • Kyzer Arnold, Chariton, 12
  • Quinn Street, Osage, 11
  • Jayden Nanthan, West Burlington/Notre Dame, 10
  • Laken Caves, Alburnett, 10
  • Talan Fuson, Woodward-Granger, 10

Receiving Touchdowns

  • Keenan Kilburg, Bellevue, 9
  • Klayton Lawson, Centerville, 8
  • Kolby Heemskerk, Western Christian, 6
  • Braxton Vonnahme, Kuemper Catholic, 6
  • Luke Thoreson, Roland-Story, 6

Class 1A

Passing Touchdowns

  • Mick Hoffman, Cascade, 18
  • Peyton Welch, South Hardin, 15
  • AJ Harder, Tri-Center, 13
  • Caden Schmidt, MVAOCOU, 12
  • Kyle Tracy, Iowa City Regina, 12

Rushing Touchdowns

  • Evan Hildring, West Lyon, 11
  • Adan Goldapp, Tri-Center, 10
  • Manny Cameron, MVOACOU, 9
  • Mack Wolfe, Beckman Catholic, 9
  • Jett Sornson, Treynor, 8

Receiving Touchdowns

  • Brody Otting, Cascade, 8
  • Sam Benson, South Hardin, 8
  • Zach Nelson, Tri-Center, 7
  • Logan Kempema, Hinton, 6
  • Treyton Hafele, Cardinal, 6

Class A

Passing Touchdowns

  • Blake Wiggins, West Sioux, 14
  • Brody Heifner, Belmond-Klemme, 12
  • Brodie Davis, Logan-Magnolia, 11
  • Keenan Pals, East Buchanan, 11
  • Beau Burns, BGM, 10

Rushing Touchdowns

  • Beau Burns, BGM, 22
  • Hunter Curley, Wapsie Valley, 17
  • Jaxon Gordon, Riverside, 15
  • Korben Michels, Saint Ansgar, 14
  • Kyle Irwin, St. Albert, 12

Receiving Touchdowns

  • Brody Hamilton, Central Decatur, 7
  • Braden Dougherty, Belmond-Klemme, 5
  • Landen Moulds, Wapsie Valley, 5
  • Cole Jeppesen, Riverside, 5
  • Carson Edney, Logan-Magnolia, 5

Eight-Player

Passing Touchdowns

  • Keagan Lee, Easton Valley, 23
  • Brady Boulton, Montezuma, 19
  • Teagan Hanson, GTRA, 18
  • Kayvin Morris, North Tama, 17
  • Trey Cota, Kee, 16

Rushing Touchdowns

  • Nolan Kriegel, Iowa Valley, 26
  • Nathan Moon, Clarksville, 17
  • Jamison Ewing, Southeast Warren, 17
  • Bryce Brabham, Exira-EHK, 14
  • Ethan Bauer, Coon Rapids-Bayard, 14

Receiving Touchdowns

  • Eli Dee, Baxter, 11
  • Landon Blum, Woodbine, 11
  • Callan Messerich, Easton Valley, 11
  • Jaxson Schnell, GTRA, 9
  • Tanner Troendle, Kee, 9

