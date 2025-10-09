High School

Iowa High School Football Yardage Leaders

Yardage leaders in passing, rushing and receiving in Iowa

Dana Becker

Dowling's Joey Nahas (16) looks to throw deep to a receiver downfield on Friday, Nov. 8, 2024, at Mediacom Stadium.
Dowling's Joey Nahas (16) looks to throw deep to a receiver downfield on Friday, Nov. 8, 2024, at Mediacom Stadium. / Cody Scanlan/The Register / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Here is a look at the top producers in terms of yardage in Iowa high school football through Week 6 of the regular season.

These numbers are taken from the Bound website and include players from each classification.

Iowa High School Football Yardage Leaders

CLASS 5A

Passing

  • Mack Heitland, Waukee Northwest, 1,563
  • Cal Jepsen, Sioux City East, 1,468
  • Joey Nahas, Dowling Catholic, 1,334
  • James Hatlevig, Norwalk, 1,316
  • Reece Wheeler, Iowa City West, 1,299

Rushing

  • Daniel Larmie, Ankeny, 937
  • Jaden Montgomery, Dubuque Hempstead, 846
  • Javaris Morgan, Ankeny Centennial, 771
  • Felix Annan, Waterloo West, 739
  • Stanley Cooper, Southeast Polk, 731

Receiving

  • Ethan Headings, Iowa City West, 913
  • Braiden Johnson, Des Moines East, 641
  • Eli Robbins, Norwalk, 600
  • Jeffrey Roberts, Dowling Catholic, 582
  • Hayden Morrison, Bettendorf, 579

CLASS 4A

Passing

  • Cameron Boyd, Storm Lake, 1,465
  • Neil Brown, Davenport North, 1,178
  • Cash Parks, Xavier, 1,118
  • James Armstrong, North Polk, 1,094
  • Jayden Fujii, Council Bluffs Jefferson, 1,091

Rushing

  • Keshawn Wyldon, Burlington, 1,005
  • Braydan Doss, Lewis Central, 976
  • Scott Reed, Jr., Glenwood, 929
  • Drew Bergfeld, Western Dubuque, 814
  • Josh Ringler, Grinnell, 804

Receiving

  • David William, Storm Lake, 813
  • Finn Martin, Newton, 598
  • David Joiner, Davenport North, 582
  • Tycen Augustine, Le Mars, 568
  • Mayson Kramer, Council Bluffs Jefferson, 500

CLASS 3A

Passing

  • Hudson Krukow, Central DeWitt, 1,530
  • Kellen Haverback, Mount Vernon, 1,473
  • Jadyn Burton, Keokuk, 1,374
  • Tanner Ray, Creston, 1,167
  • Eli Kampman, Solon, 1,121

Rushing

  • Dylan Maasdam, MOC-Floyd Valley, 913
  • Adam Malik, Carroll, 819
  • Kael Williams, Washington, 814
  • Ethan McNeal, Atlantic, 805
  • Christopher Meyer, Independence, 798

Receiving

  • Kurt Joy, Keokuk, 537
  • Jameson Gregoire, Central DeWitt, 526
  • Brady Meadows, Central DeWitt, 518
  • Gavin Egeland, Nevada, 504
  • Cade Olberding, Iowa Falls-Alden, 476

CLASS 2A

Passing

  • Cal Bonifas, Bellevue, 1,887
  • Brock Badding, Kuemper Catholic, 1,511
  • Devin Mericle, West Liberty, 1,375
  • Mack Murdock, Centerville, 1,351
  • Colin Willis, Roland-Story, 1,344

Rushing

  • Jayden Nanthan, West Burlington/Notre Dame, 1,021
  • Laken Caves, Alburnett, 956
  • Jarin Hoffman, Kuemper Catholic, 894
  • Keaton Gates, West Branch, 872
  • Hudson Scranton, Anamosa, 831

Receiving

  • Keenan Kilburg, Bellevue, 1,022
  • Luke Thoreson, Roland-Story, 687
  • Brayden Hoben, Grand View Christian, 548
  • Gavin Steenhoek, PCM, 533
  • Klayton Lawson, Centerville, 531

CLASS 1A

Passing

  • Mick Hoffman, Cascade, 1,489
  • AJ Harder, Tri-Center, 1,483
  • Noah Drew, Lawton-Bronson, 1,449
  • Garrett Luett, Underwood, 1,292
  • Charlie Sager, Camanche, 1,266

Rushing

  • Wyatt Gelder, South Hamilton, 878
  • Zane Mullenix, Eddyville-Blakesburg-Fremont, 865
  • Bradyen Yates, Emmetsburg, 844
  • Evan Hildring, West Lyon, 753
  • Kameron Adams, South Hardin, 740

Receiving

  • Zach Nelson, Tri-Center, 746
  • Sam Benson, South Hardin, 621
  • Tanner Dixon, MVAOCOU, 572
  • Cale Witt, Tri-Center, 533
  • Anderson Yoder, Hudson, 528

CLASS A

Passing

  • Asher Norman, Central Decatur, 1,527
  • Brody Heifner, Belmond-Klemme, 1,296
  • Keenan Pals, East Buchanan, 1,229
  • Ben Ramsey, IKM-Manning, 1,211
  • Jackson Verschoor, Woodbury Central, 1,147

Rushing

  • Jaxon Gordon, Riverside, 1,605
  • Beau Burns, BGM, 1,560
  • Hunter Curley, Wapsie Valley, 1,281
  • Kyle Irwin, St. Albert, 991
  • Rogan Heidt, Maquoketa Valley, 924

Receiving

  • Brody Hamilton, Central Decatur, 703
  • Landon Hassett, BGM, 582
  • Braden Dougherty, Belmond-Klemme, 565
  • Paxon Applegate, Central Decatur, 560
  • Ashton Ahrenholtz, IKM-Manning, 518

EIGHT-PLAYER

Passing

  • Teagan Hanson, GTRA, 1,602
  • Keagan Lee, Easton Valley, 1,511
  • Dain Sprague, Calamus-Wheatland, 1,498
  • Trevor Tauber, Newell-Fonda, 1,197
  • Kayvin Morris, North Tama, 1,158

Rushing

  • Jamison Ewing, Southeast Warren, 1,299
  • Nolan Kriegel, Iowa Valley, 1,153
  • Nathan Moon, Clarksville, 1,058
  • Fischer Buckingham, Wayne, 968
  • Braydon Anderson, English Valleys, 938

Receiving

  • Callan Messerich, Easton Valley, 822
  • Eli Dee, Baxter, 738
  • Jaxson Schnell, GTRA, 688
  • Chase Klatt, Calamus-Wheatland, 642
  • Jacksyn Hogrefe, Newell-Fonda, 611

More Iowa High School Sports Headlines

feed

Published
Dana Becker
DANA BECKER

Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.

Home/Iowa