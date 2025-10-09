Iowa High School Football Yardage Leaders
Yardage leaders in passing, rushing and receiving in Iowa
Here is a look at the top producers in terms of yardage in Iowa high school football through Week 6 of the regular season.
These numbers are taken from the Bound website and include players from each classification.
CLASS 5A
Passing
- Mack Heitland, Waukee Northwest, 1,563
- Cal Jepsen, Sioux City East, 1,468
- Joey Nahas, Dowling Catholic, 1,334
- James Hatlevig, Norwalk, 1,316
- Reece Wheeler, Iowa City West, 1,299
Rushing
- Daniel Larmie, Ankeny, 937
- Jaden Montgomery, Dubuque Hempstead, 846
- Javaris Morgan, Ankeny Centennial, 771
- Felix Annan, Waterloo West, 739
- Stanley Cooper, Southeast Polk, 731
Receiving
- Ethan Headings, Iowa City West, 913
- Braiden Johnson, Des Moines East, 641
- Eli Robbins, Norwalk, 600
- Jeffrey Roberts, Dowling Catholic, 582
- Hayden Morrison, Bettendorf, 579
CLASS 4A
Passing
- Cameron Boyd, Storm Lake, 1,465
- Neil Brown, Davenport North, 1,178
- Cash Parks, Xavier, 1,118
- James Armstrong, North Polk, 1,094
- Jayden Fujii, Council Bluffs Jefferson, 1,091
Rushing
- Keshawn Wyldon, Burlington, 1,005
- Braydan Doss, Lewis Central, 976
- Scott Reed, Jr., Glenwood, 929
- Drew Bergfeld, Western Dubuque, 814
- Josh Ringler, Grinnell, 804
Receiving
- David William, Storm Lake, 813
- Finn Martin, Newton, 598
- David Joiner, Davenport North, 582
- Tycen Augustine, Le Mars, 568
- Mayson Kramer, Council Bluffs Jefferson, 500
CLASS 3A
Passing
- Hudson Krukow, Central DeWitt, 1,530
- Kellen Haverback, Mount Vernon, 1,473
- Jadyn Burton, Keokuk, 1,374
- Tanner Ray, Creston, 1,167
- Eli Kampman, Solon, 1,121
Rushing
- Dylan Maasdam, MOC-Floyd Valley, 913
- Adam Malik, Carroll, 819
- Kael Williams, Washington, 814
- Ethan McNeal, Atlantic, 805
- Christopher Meyer, Independence, 798
Receiving
- Kurt Joy, Keokuk, 537
- Jameson Gregoire, Central DeWitt, 526
- Brady Meadows, Central DeWitt, 518
- Gavin Egeland, Nevada, 504
- Cade Olberding, Iowa Falls-Alden, 476
CLASS 2A
Passing
- Cal Bonifas, Bellevue, 1,887
- Brock Badding, Kuemper Catholic, 1,511
- Devin Mericle, West Liberty, 1,375
- Mack Murdock, Centerville, 1,351
- Colin Willis, Roland-Story, 1,344
Rushing
- Jayden Nanthan, West Burlington/Notre Dame, 1,021
- Laken Caves, Alburnett, 956
- Jarin Hoffman, Kuemper Catholic, 894
- Keaton Gates, West Branch, 872
- Hudson Scranton, Anamosa, 831
Receiving
- Keenan Kilburg, Bellevue, 1,022
- Luke Thoreson, Roland-Story, 687
- Brayden Hoben, Grand View Christian, 548
- Gavin Steenhoek, PCM, 533
- Klayton Lawson, Centerville, 531
CLASS 1A
Passing
- Mick Hoffman, Cascade, 1,489
- AJ Harder, Tri-Center, 1,483
- Noah Drew, Lawton-Bronson, 1,449
- Garrett Luett, Underwood, 1,292
- Charlie Sager, Camanche, 1,266
Rushing
- Wyatt Gelder, South Hamilton, 878
- Zane Mullenix, Eddyville-Blakesburg-Fremont, 865
- Bradyen Yates, Emmetsburg, 844
- Evan Hildring, West Lyon, 753
- Kameron Adams, South Hardin, 740
Receiving
- Zach Nelson, Tri-Center, 746
- Sam Benson, South Hardin, 621
- Tanner Dixon, MVAOCOU, 572
- Cale Witt, Tri-Center, 533
- Anderson Yoder, Hudson, 528
CLASS A
Passing
- Asher Norman, Central Decatur, 1,527
- Brody Heifner, Belmond-Klemme, 1,296
- Keenan Pals, East Buchanan, 1,229
- Ben Ramsey, IKM-Manning, 1,211
- Jackson Verschoor, Woodbury Central, 1,147
Rushing
- Jaxon Gordon, Riverside, 1,605
- Beau Burns, BGM, 1,560
- Hunter Curley, Wapsie Valley, 1,281
- Kyle Irwin, St. Albert, 991
- Rogan Heidt, Maquoketa Valley, 924
Receiving
- Brody Hamilton, Central Decatur, 703
- Landon Hassett, BGM, 582
- Braden Dougherty, Belmond-Klemme, 565
- Paxon Applegate, Central Decatur, 560
- Ashton Ahrenholtz, IKM-Manning, 518
EIGHT-PLAYER
Passing
- Teagan Hanson, GTRA, 1,602
- Keagan Lee, Easton Valley, 1,511
- Dain Sprague, Calamus-Wheatland, 1,498
- Trevor Tauber, Newell-Fonda, 1,197
- Kayvin Morris, North Tama, 1,158
Rushing
- Jamison Ewing, Southeast Warren, 1,299
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 1,153
- Nathan Moon, Clarksville, 1,058
- Fischer Buckingham, Wayne, 968
- Braydon Anderson, English Valleys, 938
Receiving
- Callan Messerich, Easton Valley, 822
- Eli Dee, Baxter, 738
- Jaxson Schnell, GTRA, 688
- Chase Klatt, Calamus-Wheatland, 642
- Jacksyn Hogrefe, Newell-Fonda, 611
