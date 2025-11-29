Iowa High School Girls Basketball Top 25 State Rankings - Preseason
With fall sports now in the past, we turn our attention to winter and that means Iowa high school girls basketball.
Taking the best of the best from all five classes, High School on SI has put together a preseason Top 25 for the state.
These take into consideration what teams accomplished during the 2024-25 season, who they have returning from those squads and key newcomers that are being brought into the fold.
Defending champions in Iowa girls high school basketball include Johnston (Class 5A), Cedar Rapids Xavier (4A), Mount Vernon (3A), Hinton (2A) and Council Bluffs St. Albert (1A).
The Iowa girls high school state basketball tournament takes place March 2-7 from Des Moines, Iowa and the Casey’s Center. Regional tournaments are scheduled between February 12-24 in all five classes.
Here is the High School on SI Iowa girls basketball preseason Top 25 state rankings:
High School on SI Iowa High School Girls Basketball Preseason Top 25
1. Johnston (26-0 in 2024-25)
2024-25 finish: 5A state champions
2. Dowling Catholic (22-4)
2024-25 finish: 5A state runner-ups
3. Waukee Northwest (19-5)
2024-25 finish: 5A state semifinals
4. Dallas Center-Grimes (20-5)
2024-25 finish: 4A state semifinals
5. Norwalk (23-2)
2024-25 finish: 4A state semifinals
6. Maquoketa (21-3)
2024-25 finish: 4A state quarterfinals
7. Hinton (26-0)
2024-25 finish: 2A state champions
8. Council Bluffs St. Albert (25-1)
2024-25 finish: 1A state champions
9. Iowa City West (15-9)
2024-25 finish: 5A regional finals
10. Cedar Rapids Prairie (20-5)
2024-25 finish: 5A state quarterfinals
11. Sioux City Bishop Heelan (21-3)
2024-25 finish: 4A state quarterfinals
12. Cedar Rapids Xavier (22-4)
2024-25 finish: 4A state champions
13. Williamsburg (24-3)
2024-25 finish: 3A state semifinals
14. Cherokee (21-4)
2024-25 finish: 3A state quarterfinals
15. Denver (22-3)
2024-25 finish: 2A regional finals
16. Treynor (21-4)
2024-25 finish: 2A state quarterfinals
17. Cedar Rapids Washington (13-10)
2024-25 finish: 5A regional finals
18. Iowa City High (16-8)
2024-25 finish: 5A regional finals
19. Iowa City Liberty (17-7)
2024-25 finish: 5A state quarterfinals
20. Bishop Garrigan (23-4)
2024-25 finish: 1A state semifinals
21. Newell-Fonda (22-5)
2024-25 finish: 1A state runner-ups
22. Gladbrook-Reinbeck (21-4)
2024-25 finish: 1A state quarterfinals
23. North Polk (24-3)
2024-25 finish: 4A state runner-ups
24. Des Moines Christian (21-4)
2024-25 finish: 3A state quarterfinals
25. Maquoketa Valley (23-3)
2024-25 finish: 2A state quarterfinals
Other teams receiving votes: Ankeny; Waukee; Spirit Lake; Ankeny Centennial.