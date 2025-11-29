High School

Iowa High School Girls Basketball Top 25 State Rankings - Preseason

Preseason girls basketball state rankings for Iowa

Dana Becker

Johnston's Jenica Lewis (10) shoots a shot over Dowling Catholic's Ellie Muller (23) on Friday, March 7, 2025, at Wells Fargo Arena in Des Moines.
Johnston's Jenica Lewis (10) shoots a shot over Dowling Catholic's Ellie Muller (23) on Friday, March 7, 2025, at Wells Fargo Arena in Des Moines.

With fall sports now in the past, we turn our attention to winter and that means Iowa high school girls basketball.

Taking the best of the best from all five classes, High School on SI has put together a preseason Top 25 for the state.

These take into consideration what teams accomplished during the 2024-25 season, who they have returning from those squads and key newcomers that are being brought into the fold.

Defending champions in Iowa girls high school basketball include Johnston (Class 5A), Cedar Rapids Xavier (4A), Mount Vernon (3A), Hinton (2A) and Council Bluffs St. Albert (1A).

The Iowa girls high school state basketball tournament takes place March 2-7 from Des Moines, Iowa and the Casey’s Center. Regional tournaments are scheduled between February 12-24 in all five classes.

Here is the High School on SI Iowa girls basketball preseason Top 25 state rankings:

High School on SI Iowa High School Girls Basketball Preseason Top 25

1. Johnston (26-0 in 2024-25)

2024-25 finish: 5A state champions

2. Dowling Catholic (22-4)

2024-25 finish: 5A state runner-ups

3. Waukee Northwest (19-5)

2024-25 finish: 5A state semifinals

4. Dallas Center-Grimes (20-5)

2024-25 finish: 4A state semifinals

5. Norwalk (23-2)

2024-25 finish: 4A state semifinals

6. Maquoketa (21-3)

2024-25 finish: 4A state quarterfinals

7. Hinton (26-0)

2024-25 finish: 2A state champions

8. Council Bluffs St. Albert (25-1)

2024-25 finish: 1A state champions

9. Iowa City West (15-9)

2024-25 finish: 5A regional finals

10. Cedar Rapids Prairie (20-5)

2024-25 finish: 5A state quarterfinals

11. Sioux City Bishop Heelan (21-3)

2024-25 finish: 4A state quarterfinals

12. Cedar Rapids Xavier (22-4)

2024-25 finish: 4A state champions

13. Williamsburg (24-3)

2024-25 finish: 3A state semifinals

14. Cherokee (21-4)

2024-25 finish: 3A state quarterfinals

15. Denver (22-3)

2024-25 finish: 2A regional finals

16. Treynor (21-4)

2024-25 finish: 2A state quarterfinals

17. Cedar Rapids Washington (13-10)

2024-25 finish: 5A regional finals

18. Iowa City High (16-8)

2024-25 finish: 5A regional finals

19. Iowa City Liberty (17-7)

2024-25 finish: 5A state quarterfinals

20. Bishop Garrigan (23-4)

2024-25 finish: 1A state semifinals

21. Newell-Fonda (22-5)

2024-25 finish: 1A state runner-ups

22. Gladbrook-Reinbeck (21-4)

2024-25 finish: 1A state quarterfinals

23. North Polk (24-3)

2024-25 finish: 4A state runner-ups

24. Des Moines Christian (21-4)

2024-25 finish: 3A state quarterfinals

25. Maquoketa Valley (23-3)

2024-25 finish: 2A state quarterfinals

Other teams receiving votes: Ankeny; Waukee; Spirit Lake; Ankeny Centennial.

