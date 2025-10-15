KSHSAA Announces District Assignments for 2026, 2027
District football assignments for Kansas high school teams have been released for the next two seasons.
The Kansas State High School Activities Association revealed the plans for both the 2026 and 2027 seasons on Wednesday. These go into effect next year and have no impact on the current season, which is approaching the start of the playoffs.
Reigning Kansas high school football state champions are Gardner-Edgerton (Class 6A), St. Thomas Aquinas (5A), Andover Central (4A), Andale (3A), SE-Saline (2A), Conway Springs (1A), Hoxie (8-Man D1), Axtell (8-Man DII) and Weskan (6-Man).
Next year, Andover Central will move up to 5A while St. Thomas Aquinas drops down to 4A.
Kansas High School Football District Assignments
(2026, 2027 Seasons)
6-PLAYER
District 1: Buffalo-Altoona Midway, Chetopa, LeRoy-Southern Coffey County, Lost Springs-Centre, McPherson-Elyria Christian, Melvern-MDCV, Peabody-Burns
District 2: Chase, Logan, Otis-Bison, Palco, Ransom-Western Plains, Rozel-Pawnee Heights, Tescott
District 3: Ashland, Bucklin, Deerfield, Ingalls, Kiowa-South Barber, Moscow, Santana
District 4: Almena-Northern Valley, Bird City-Cheylin, Brewster, Grainfield/Wheatland-Grinnell, Rexford-Golden Plains, Weskan, Winona-Triplains
8-PLAYER DIVISION II
District 1: Colony-Crest, Madison/Hamilton, Moran-Marmaton Valley, Rosalia-Flinthills, Sedan, St. Paul
District 2: Argonia/Attica, Cunningham, Hutchinson-Central Christian, Langdon-Fairfield, Norwich, Pretty Prairie, Wichita-The Independent School
District 3: Burlingame, Goessel, Hartford, Lebo, Rural Vista (Hope/White City), Wakefield, Waverly
District 4: Axtell, Frankfort, Hanover, Linn, Randolph-Blue Valley, Troy
District 5: Jetmore-Hodgman County, Kinsley, Macksville, Meade, Minneola, Pratt-Skyline
District 6: Ellis, La Crosse, Little River, Stafford, Sylvan-Lucas Unified, Victoria
District 7: Beloit-St. John’s/Tipton Catholic, Downs-Lakeside, Kensington-Thunder Ridge, Osborne, Scandia-Pike Valley, Stockton
District 8: Dighton, Ness City, Quinter, Sharon Springs-Wallace County, St. Francis, Tribune-Greeley County
8-PLAYER DIVISION I
District 1: Cherokee-Southeast, Erie, Howard-West Elk/Longton-Elk Valley, Oswego, Yates Center
District 2: Burden-Central, Dexter/Cedar Vale, Oxford, South Sumner (Caldwell/South Haven), Udall
District 3: Allen-Northern Heights, Cottonwood Falls-Chase County, Lyndon, Pleasanton, Topeka-Cair Paravel
District 4: Canton-Galva, Clifton-Clyde, Herington, Solomon, Washington County
District 5: Bennington, Brookville-Ell Saline, Lincoln, Mankato-Rock Hills, Wakeeney-Trego Community
District 6: Atwood-Rawlins County, Hill City, Hoxie, Oakley, Oberlin-Decatur Community
District 7: Central Plains, Greensburg-Kiowa County, South Central, Spearville, St. John-Hudson
District 8: Elkhart/Rolla, Johnson-Stanton County, Leoti-Wichita County, Montezuma-South Gray, Sublette
CLASS 1A
District 1: Arma-Northeast, Eureka, Olpe, Pittsburg-St. Mary’s Colgan, Uniontown
District 2: Eskridge-Mission Valley, Rossville, St. Marys, Wabaunsee
District 3: Atchison-MHMA, Effingham-ACCHS, Highland-Doniphan West, McLouth, Winchester-Jefferson County North
District 4: Blue Rapids-Valley Heights, Centralia, Jackson Heights, Onaga, Valley Falls
District 5: Hillsboro, Hutchinson-Trinity Catholic, Inman, Moundridge, Whitewater-Remington
District 6: Belleville-Republic County, Hays-TMP, Plainville/Natoma, Salina-Sacred Heart, Smith Center
District 7: Belle Plaine, Conway Springs, Leon-Bluestem, Sedgwick
District 8: Ellinwood, Medicine Lodge, Sterling, Syracuse
CLASS 2A
District 1: Baxter Springs, Caney Valley, Cherryvale, Galena, Riverton
District 2: Fredonia, Humboldt, Neodesha, Mound City-Jayhawk Linn, Richmond-Central Heights
District 3: Osage City, Oskaloosa, Pomona-West Franklin, Shawnee-Maranatha Academy, Silver Lake
District 4: Easton-Pleasant Ridge, Horton, Hoyt-Royal Valley, Riverside, Sabetha
District 5: Council Grove, Gypsum-SE of Saline, Marysville, Minneapolis, Riley County
District 6: Beloit, Ellsworth, Norton Community, Phillipsburg, Russell
District 7: Douglass, Garden Plain, Halstead, Haven, Marion
District 8: Anthony/Harper-Chaparral, Cimarron, Kingman, Kismet-Southwestern Heights, Lakin
CLASS 3A
District 1: Columbus, Frontenac, Girard, Iola, Parsons
District 2: Burlington, Garnett-Anderson County, La Cygne-Prairie View, Osawatomie, Wellsville
District 3: Baldwin, Kansas City-Bishop Ward, Perry-Lecompton/Lawrence-Bishop Seabury, Santa Fe Trail, Topeka-Hayden
District 4: Atchison, Hiawatha, Holton, Meriden-Jefferson West, Seneca-Nemaha Central
District 5: Chapman, Clay Center Community, Concordia, Hesston, Lindsborg-Smoky Valley
District 6: Andale, Cheney, Clearwater, Wichita Collegiate, Wichita-Trinity Academy
District 7: Hoisington, Larned, Lyons, Nickerson, Pratt
District 8: Colby, Goodland, Holcomb, Hugoton, Scott Community
CLASS 4A
East: Altamont-Labette County, Bonner Springs, Chanute, Coffeyville-Field Kindley, Eudora, Fort Scott, Independence, Kansas City-F.L. Schlagle, Kansas City-Sumner Academy, Lansing, Louisburg, Overland Park-St. Thomas Aquinas, Ottawa, Paola, Shawnee Mission-Bishop Miege, Tonganoxie
West: Abilene, Arkansas City, Augusta, Buhler, El Dorado, Great Bend, McPherson, Mulvane, Rose Hill, St. George-Rock Creek, Topeka-Highland Park, Towanda-Circle, Ulysses, Wamego, Wellington, Winfield
CLASS 5A
East: Basehor-Linwood, De Soto, Kansas City-J.C. Harmon, Kansas City-Piper, Kansas City-Turner, Kansas City-Washington, Leavenworth, Lenexa-St. James Academy, Overland Park-Blue Valley, Overland Park-Blue Valley North, Overland Park-Blue Valley Southwest, Pittsburg, Spring Hill, Tecumseh-Shawnee Heights, Topeka-Seaman, Topeka West
West: Andover, Andover Central, Emporia, Goddard, Goddard-Eisenhower, Hays, Hutchinson, Liberal, Maize South, Newton, Salina-Central, Salina-South, Valley Center, Wichita-Bishop Carroll, Wichita-Kapaun Mt. Carmel, Wichita-West
CLASS 6A
East: Gardner Edgerton, Kansas City-Wyandotte, Lawrence, Olathe East, Olathe North, Olathe Northwest, Olathe South, Olathe West, Overland Park-Blue Valley Northwest, Overland Park-Blue Valley West, Shawnee Mission East, Shawnee Mission North, Shawnee Mission Northwest, Shawnee Mission South, Shawnee Mission West, Shawnee-Mill Valley
West: Derby, Dodge City, Garden City, Haysville-Campus, Junction City, Lawrence-Free State, Maize, Manhattan, Topeka HS, Topeka-Washburn Rural, Wichita-East, Wichita-Heights, Wichita-North, Wichita-Northwest, Wichita-South, Wichita-Southeast