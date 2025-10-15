High School

KSHSAA Announces District Assignments for 2026, 2027

Kansas high school football teams receive upcoming district opponents

Dana Becker

Seaman’s Mike Hurla (17) runs after an interception during a football game against Shawnee Heights, Friday, Oct. 10, 2025 at Seaman High School.
Seaman’s Mike Hurla (17) runs after an interception during a football game against Shawnee Heights, Friday, Oct. 10, 2025 at Seaman High School. / Jesse Bruner/Special to the Capital-Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

District football assignments for Kansas high school teams have been released for the next two seasons.

The Kansas State High School Activities Association revealed the plans for both the 2026 and 2027 seasons on Wednesday. These go into effect next year and have no impact on the current season, which is approaching the start of the playoffs.

Reigning Kansas high school football state champions are Gardner-Edgerton (Class 6A), St. Thomas Aquinas (5A), Andover Central (4A), Andale (3A), SE-Saline (2A), Conway Springs (1A), Hoxie (8-Man D1), Axtell (8-Man DII) and Weskan (6-Man).

Next year, Andover Central will move up to 5A while St. Thomas Aquinas drops down to 4A.

Kansas High School Football District Assignments

(2026, 2027 Seasons)

6-PLAYER

District 1: Buffalo-Altoona Midway, Chetopa, LeRoy-Southern Coffey County, Lost Springs-Centre, McPherson-Elyria Christian, Melvern-MDCV, Peabody-Burns 

District 2: Chase, Logan, Otis-Bison, Palco, Ransom-Western Plains, Rozel-Pawnee Heights, Tescott 

District 3: Ashland, Bucklin, Deerfield, Ingalls, Kiowa-South Barber, Moscow, Santana 

District 4: Almena-Northern Valley, Bird City-Cheylin, Brewster, Grainfield/Wheatland-Grinnell, Rexford-Golden Plains, Weskan, Winona-Triplains 

8-PLAYER DIVISION II 

District 1: Colony-Crest, Madison/Hamilton, Moran-Marmaton Valley, Rosalia-Flinthills, Sedan, St. Paul 

District 2: Argonia/Attica, Cunningham, Hutchinson-Central Christian, Langdon-Fairfield, Norwich, Pretty Prairie, Wichita-The Independent School 

District 3: Burlingame, Goessel, Hartford, Lebo, Rural Vista (Hope/White City), Wakefield, Waverly 

District 4: Axtell, Frankfort, Hanover, Linn, Randolph-Blue Valley, Troy 

District 5: Jetmore-Hodgman County, Kinsley, Macksville, Meade, Minneola, Pratt-Skyline 

District 6: Ellis, La Crosse, Little River, Stafford, Sylvan-Lucas Unified, Victoria 

District 7: Beloit-St. John’s/Tipton Catholic, Downs-Lakeside, Kensington-Thunder Ridge, Osborne, Scandia-Pike Valley, Stockton 

District 8: Dighton, Ness City, Quinter, Sharon Springs-Wallace County, St. Francis, Tribune-Greeley County 

8-PLAYER DIVISION I 

District 1: Cherokee-Southeast, Erie, Howard-West Elk/Longton-Elk Valley, Oswego, Yates Center 

District 2: Burden-Central, Dexter/Cedar Vale, Oxford, South Sumner (Caldwell/South Haven), Udall 

District 3: Allen-Northern Heights, Cottonwood Falls-Chase County, Lyndon, Pleasanton, Topeka-Cair Paravel 

District 4: Canton-Galva, Clifton-Clyde, Herington, Solomon, Washington County 

District 5: Bennington, Brookville-Ell Saline, Lincoln, Mankato-Rock Hills, Wakeeney-Trego Community 

District 6: Atwood-Rawlins County, Hill City, Hoxie, Oakley, Oberlin-Decatur Community 

District 7: Central Plains, Greensburg-Kiowa County, South Central, Spearville, St. John-Hudson 

District 8: Elkhart/Rolla, Johnson-Stanton County, Leoti-Wichita County, Montezuma-South Gray, Sublette 

CLASS 1A 

District 1: Arma-Northeast, Eureka, Olpe, Pittsburg-St. Mary’s Colgan, Uniontown 

District 2: Eskridge-Mission Valley, Rossville, St. Marys, Wabaunsee 

District 3: Atchison-MHMA, Effingham-ACCHS, Highland-Doniphan West, McLouth, Winchester-Jefferson County North 

District 4: Blue Rapids-Valley Heights, Centralia, Jackson Heights, Onaga, Valley Falls 

District 5: Hillsboro, Hutchinson-Trinity Catholic, Inman, Moundridge, Whitewater-Remington 

District 6: Belleville-Republic County, Hays-TMP, Plainville/Natoma, Salina-Sacred Heart, Smith Center 

District 7: Belle Plaine, Conway Springs, Leon-Bluestem, Sedgwick 

District 8: Ellinwood, Medicine Lodge, Sterling, Syracuse

CLASS 2A 

District 1: Baxter Springs, Caney Valley, Cherryvale, Galena, Riverton 

District 2: Fredonia, Humboldt, Neodesha, Mound City-Jayhawk Linn, Richmond-Central Heights 

District 3: Osage City, Oskaloosa, Pomona-West Franklin, Shawnee-Maranatha Academy, Silver Lake 

District 4: Easton-Pleasant Ridge, Horton, Hoyt-Royal Valley, Riverside, Sabetha 

District 5: Council Grove, Gypsum-SE of Saline, Marysville, Minneapolis, Riley County 

District 6: Beloit, Ellsworth, Norton Community, Phillipsburg, Russell 

District 7: Douglass, Garden Plain, Halstead, Haven, Marion 

District 8: Anthony/Harper-Chaparral, Cimarron, Kingman, Kismet-Southwestern Heights, Lakin

CLASS 3A 

District 1: Columbus, Frontenac, Girard, Iola, Parsons 

District 2: Burlington, Garnett-Anderson County, La Cygne-Prairie View, Osawatomie, Wellsville 

District 3: Baldwin, Kansas City-Bishop Ward, Perry-Lecompton/Lawrence-Bishop Seabury, Santa Fe Trail, Topeka-Hayden 

District 4: Atchison, Hiawatha, Holton, Meriden-Jefferson West, Seneca-Nemaha Central 

District 5: Chapman, Clay Center Community, Concordia, Hesston, Lindsborg-Smoky Valley 

District 6: Andale, Cheney, Clearwater, Wichita Collegiate, Wichita-Trinity Academy 

District 7: Hoisington, Larned, Lyons, Nickerson, Pratt 

District 8: Colby, Goodland, Holcomb, Hugoton, Scott Community 

CLASS 4A 

East: Altamont-Labette County, Bonner Springs, Chanute, Coffeyville-Field Kindley, Eudora, Fort Scott, Independence, Kansas City-F.L. Schlagle, Kansas City-Sumner Academy, Lansing, Louisburg, Overland Park-St. Thomas Aquinas, Ottawa, Paola, Shawnee Mission-Bishop Miege, Tonganoxie 

West: Abilene, Arkansas City, Augusta, Buhler, El Dorado, Great Bend, McPherson, Mulvane, Rose Hill, St. George-Rock Creek, Topeka-Highland Park, Towanda-Circle, Ulysses, Wamego, Wellington, Winfield 

CLASS 5A 

East: Basehor-Linwood, De Soto, Kansas City-J.C. Harmon, Kansas City-Piper, Kansas City-Turner, Kansas City-Washington, Leavenworth, Lenexa-St. James Academy, Overland Park-Blue Valley, Overland Park-Blue Valley North, Overland Park-Blue Valley Southwest, Pittsburg, Spring Hill, Tecumseh-Shawnee Heights, Topeka-Seaman, Topeka West 

West: Andover, Andover Central, Emporia, Goddard, Goddard-Eisenhower, Hays, Hutchinson, Liberal, Maize South, Newton, Salina-Central, Salina-South, Valley Center, Wichita-Bishop Carroll, Wichita-Kapaun Mt. Carmel, Wichita-West

CLASS 6A 

East: Gardner Edgerton, Kansas City-Wyandotte, Lawrence, Olathe East, Olathe North, Olathe Northwest, Olathe South, Olathe West, Overland Park-Blue Valley Northwest, Overland Park-Blue Valley West, Shawnee Mission East, Shawnee Mission North, Shawnee Mission Northwest, Shawnee Mission South, Shawnee Mission West, Shawnee-Mill Valley 

West: Derby, Dodge City, Garden City, Haysville-Campus, Junction City, Lawrence-Free State, Maize, Manhattan, Topeka HS, Topeka-Washburn Rural, Wichita-East, Wichita-Heights, Wichita-North, Wichita-Northwest, Wichita-South, Wichita-Southeast

