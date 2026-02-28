Kentucky High School Boys Basketball Region Brackets (KHSAA) — February 28
See each bracket from the 2026 high school boys basketball region tournaments
The first round of the 2026 Kentucky high school boys basketball region tournaments begin soon, and High School On SI has brackets for all 16 brackets.
Select the bracket to view scores, matcuhps and schedules.
Kentucky High School Boys Basketball Region Brackets (KHSAA)
1st Region Tournament Bracket (select to view full bracket details)
2nd Region Tournament Bracket
3rd Region Tournament Bracket
4th Region Tournament Bracket
5th Region Tournament Bracket
Bracket TBA.
6th Region Tournament Bracket
7th Region Tournament Bracket
8th Region Tournament Bracket
9th Region Tournament Bracket
10th Region Tournament Bracket
11th Region Tournament Bracket
12th Region Tournament Bracket
13th Region Tournament Bracket
14th Region Tournament Bracket
15th Region Tournament Bracket
16th Region Tournament Bracket
More from High School On SI
Published |Modified