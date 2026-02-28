High School

Kentucky High School Boys Basketball Region Brackets (KHSAA) — February 28

See each bracket from the 2026 high school boys basketball region tournaments

Jack Butler

Butler's Steven Tinsley (2) races the ball up court as the Butler Bears face the DeSales Colts in the KHSAA 22nd District boys basketball final at Butler High School on Feb. 26, 2026.
Butler's Steven Tinsley (2) races the ball up court as the Butler Bears face the DeSales Colts in the KHSAA 22nd District boys basketball final at Butler High School on Feb. 26, 2026. / Jeff Faughender/Courier Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The first round of the 2026 Kentucky high school boys basketball region tournaments begin soon, and High School On SI has brackets for all 16 brackets.

Select the bracket to view scores, matcuhps and schedules.

Kentucky High School Boys Basketball Region Brackets (KHSAA)

1st Region Tournament Bracket (select to view full bracket details)

2nd Region Tournament Bracket

3rd Region Tournament Bracket

4th Region Tournament Bracket

5th Region Tournament Bracket

Bracket TBA.

6th Region Tournament Bracket

7th Region Tournament Bracket

8th Region Tournament Bracket

9th Region Tournament Bracket

10th Region Tournament Bracket

11th Region Tournament Bracket

12th Region Tournament Bracket

13th Region Tournament Bracket

14th Region Tournament Bracket

15th Region Tournament Bracket

16th Region Tournament Bracket

More from High School On SI

feed

Published |Modified
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

Home/Kentucky